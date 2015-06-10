台湾两大航空公司7月底前赴韩航班减幅近半 因当地疫情扩散

路透台北6月10日 - 台湾两大航空公司--华航(2610.TW)和长荣(2618.TW)周三表示，7月底前将赴韩国的航班减幅近半，因韩国的中东呼吸综合征(中东呼吸症候群, MERS)疫情扩散。

声明指出，自6月中旬至7月底为止，华航飞往韩国每周由42航班将减至27航班；长荣则将每周的航班由20班减为7班。

华航并表示，本月初以来，约15%的航位预订已被取消。

韩国卫生部周三公布，又有两人死于中东呼吸综合征(MERS)，并新增13例病例，总数达到108例。

台湾卫生部门周二调整韩国旅游疫情建议，将警示范围扩大至韩国全境。

本地时间11:44，华航升0.77%报13.10台币；长荣航升2.05%报19.95台币。台股加权股价指数.TWII则升1.47%。(完)

(采访 洪淑珍; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)

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