从比亚迪看到中国消费的蜕变--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月31日出版的当期「老谢开讲」专栏)

鸿海郭台铭最大的死对头──中国比亚迪，最近衰事连连。比亚迪最自豪的Ｅ６电动车，在五月二十六日的一场车祸中起火燃烧，三名乘客被烧死。车祸现场，比亚迪的电动计程车被烧到只剩下骨架。

这个事件，戳破了比亚迪宣称电动车遇水不会漏电、 碰撞後也不会爆炸的谎言，比亚迪形象大受考验。

车祸事件过後，比亚迪在中国挂牌的Ａ股大跌二．五八％，收盘二十三．七五人民币。在香港挂牌的比亚迪则大跌Ｏ．九六港币，跌幅达五．九三％。两市的比亚迪市值少掉二十亿人民币。除了股价市值的损失，最致命的是，比亚迪铺陈出来的梦幻一个接一个破灭了。

最近我在报纸的另一端，看到一则比亚迪的报导，那就是发下豪语、宣称终身不卖比亚迪股票的股神巴菲特，也坦承对比亚迪看走眼了。在刚开完的波克夏股东大会上，巴菲特的最得力夥伴查理·孟格（Charlie Munger）直接公开承认，比亚迪汽车进军美国市场前景「非常有限」，他曾大力夸赞王传福像当代爱迪生。

去年比亚迪股东大会，王传福曾邀请巴菲特到中国来助阵，巴菲特肯定王传福的经营干才，声称他看好比亚迪的未来，所以比亚迪的股票终身不卖。看到巴菲特那麽大力加持比亚迪，我是有点惊讶，因为我记得在二ＯＯ九年十月二十八日这一天，我带着投资考察团从青岛到深圳，我们上午参观了华为，下午参访比亚迪。同样是在深圳的两家重量级企业，但是参访印象却有天壤之别。

上午参观的华为，已是一家走向国际的现代化企业，从公司简报到接待人员，比起国际大企业，华为一点也不逊色；但是下午参访比亚迪，乍看之下，这家公司仍停留在文革时代，派出来做简报的主管，竟然一问三不知。

让我印象最深刻的是，比亚迪说他们会成为全世界的晶圆代工厂。讲到晶圆代工，大家都了解台积电的实力，这一番话显然是太自大了。

比亚迪还夸耀说，全世界别人做的产品，他们都可以做，我在展示间看到比亚迪摆了六辆汽车，其中一辆Ｆ３的小车钢板那麽薄，好奇按一下，钢板竟凹了下去。

这些参访的印象，即使时隔三年，我仍然印象深刻。我记得我们去参访比亚迪这一天，比亚迪的股价正好从八十八．四港币跌了下来，那是比亚迪最日正当中的时候，那一天比亚迪股价大跌三．六五港币，收盘价是八十一．六五港币。当天我上了游览车，劈头第一句话就说：「这不是一家好公司，股票不能投资。」

有了这次参访经验，我对比亚迪这家公司一直非常注意，那个时候我已经很不看好比亚迪了，但是看到巴菲特那麽大力加持比亚迪，我还在想，是不是我有什麽地方没有看到？後来我想想，除了没有看到王传福本人，该看的都看了，甚至我也上去坐了比亚迪现场展示的油电混合车，如今终於证实了我的看法是对的。

巴菲特是在Ｏ八年九月以子公司中美能源入股比亚迪九．五六％，每股约六港币，比亚迪有了巴菲特加持，一年之内股价大涨到八十八．四港币。去年比亚迪业绩大幅衰退，股价一度大跌到十．九二港币；後来巴菲特称「比亚迪是伟大的公司，正在做伟大的事业」，比亚迪股价一度反弹到二十八．四五港币，如今又回到十四．六八港币，巴菲特投资比亚迪，只能从大赚变成小赚。

比亚迪的股价每况愈下，从获利就可看出来。Ｏ九年比亚迪全年净赚三十七．九四亿人民币，一Ｏ年赚二十五．二三亿人民币，一一年只剩下十三．八五亿人民币。今年首季税後纯益只有二七Ｏ四万人民币。比亚迪获利节节败退，一方面是被寄以厚望的电动车发展不如预期，王传福开出的支票都无力兑现。

另一方面，比亚迪什麽都做，缺乏核心技术。此外，还有一项很重要的变化，那就是中国经济快速发展，人民财富快速累积，整个产业的发展也跟着质变与量变。

**中国人购买力爆发, 进口高级车满街跑**

像比亚迪切入汽车业，从小车赚到第一桶金，比亚迪的Ｆ３、奇瑞的ＱＱ以及吉利的小车，是中国最流行的车种，这些年大陆人均所得快速提升，人民购买力提升，汽车产业也跟着出现很大变化。早期我们在中国看到满街小车，如今已逐渐由进口车取代。

最近德国ＢＭＷ董事长罗伯特．雷瑟夫（Norbert Reithofer）亲自走访中国，看到ＢＭＷ今年一至四月在中国的销售成长四Ｏ％，开心地表示：「过去两三年，中国的豪华汽车市场成长特别快，今年仍将以三Ｏ％以上的速度迅速成长。」而且，中国正在超越美国和德国，成为ＢＭＷ全球第一大市场。

根据新华网的报导，ＢＭＷ与奥迪（Audi）在中国高端汽车市场竞争激烈，今年一至四月，ＢＭＷ全球销售较去年同期成长四．三八万辆，其中有六成的成长是来自中国；奥迪全球成长四．九三万辆，其中有七八％来自中国；只有宾士在中国市场依存度略小，宾士全球一至四月成长三．七万辆，中国只贡献二五％。

高级进口车慢慢成为中国汽车销售的主力。去年，我到了杭州，沿着西湖畔跑了一圈，发现西湖畔都是宾利（Bentley）与奥斯顿马汀（Aston Martin）的庞大汽车展示场，极端高价的跑车也大受消费者青睐。

而这也显现在股价上，像是比亚迪、一汽、长安等国产车股价都显着下滑。吉利在香港一度从五．一六港币跌到一．四二港币，并入VOLVO之後，又一度涨到三．五六港币；但传奇的是，一度遭仰融掏空陷入困境的华晨汽车，股价从最惨的Ｏ．二二一港币大涨到十．九八港币，股价大涨将近五十倍，华晨股价大涨，就是因为有ＢＭＷ的加持。

**「中国制造」 不受青睐 陆企难分一杯羹**

从车市出现的微妙变化，可以感受到中国的内需市场，未来将出现十分巨大的变化，首先是中国消费市场将快速崛起。一Ｏ年中国的总消费金额是二．八兆美元，居民消费是二兆美元，落後美、日，居全球第三。但是到二Ｏ二Ｏ年，中国消费将达七兆美元，将超越日本的三．九兆美元，次于美国的十五．四兆美元，而且从一Ｏ年到二Ｏ年，中国消费市场的年均成长率将达一三％，是全世界最具潜力的消费市场。

尽管中国消费力强劲，但「Made in China」的产品仍丝毫引不起消费者青睐，特别是奢侈品市场，有超过九成的民众不买国产的奢侈品。根据资料显示，一一年中国奢侈品消费总额达一二六亿美元，成长二四％，占全球二八％，是全世界奢侈品消费市占率最大的国家。不过，中国人在奢侈品消费力惊人，中国的企业却很难分到一杯羹，因为很多消费者在选购名牌时，只要看到标签上写着「Made in China」，立刻扬长而去。

中国消费者心目中最青睐的精品是LV、香奈儿、GUCCI、DIOR、ARMANI、HERMES等品牌，八六％的中国消费者摆明不会购买有「中国制造」字标的商品，这个奇特景象显现在很多产业，汽车如此，中国的运动用品产业也是如此。

先前我们以为中国有十三亿人口可以撑起民族品牌，但是这两年李宁股价从三十一．九五跌到五．九二港币，三六一度从八．一跌到一．八港币，安踏从十八．七六跌到五．八二港币，匹克从六．九五跌到一．八六港币，都是在激烈竞争中败给NIKE与爱迪达的写照。

中国人有钱以後产生的新消费心态，未来将影响台湾的产业甚巨，要特别留心的是，中国人愈有钱，产业的生机压力愈大，最具代表性的是「方便面」与「山寨手机」 。

今年台湾在香港挂牌的两大食品龙头也出现了重大变化，首先是旺旺蔡衍明变成首富，身价大幅领先康师傅魏家四兄弟；另外，在香港股市，市值一直居龙头的康师傅，今年市值大缩水，如今已输给旺旺。这两家食品厂，旺旺从米果起家，跨向饮料、休闲食品；而康师傅主力在方便面，再到饮料、通路。

过去康师傅的营收与获利都遥遥领先旺旺，一一年康师傅营收七十八．六七亿美元，大幅领先旺旺的二十九．四七亿美元；但两家公司获利却几乎完全一样，旺旺的获利呈现强劲成长态势，康师傅则出现盛极而衰景象。结果旺旺股价写下十．二四港币的历史天价，康师傅的股价则从二十六港币跌到十七．九港币，目前康师傅市值仅剩一ＯＯ三亿港币，旺旺市值反而达一二Ｏ六．四亿港币，旺旺领先康师傅的差距再拉大。

**台湾两大优势产业：食品业、高阶手机**

尽管康师傅公布一二年首季净利达一．九八亿美元，比去年同期成长六一．二％，但是，核心利益只有一．Ｏ三亿美元，包括方便面业务的九三八四．六万美元，与饮料业务的七六四．六万美元，饮品部门获利大跌八二％。康师傅业绩报告造成康师傅股价大幅下滑，除了饮品部门，方便面成长可能遇到瓶颈，这恐怕是康师傅最大的压力。

记得两年前我去了一趟天津，到魏应州董事长家访问，魏董说他最大的乐趣是试吃泡面，他自豪地说，单是中国市场，方便面就有一百多种口味，这是康师傅能成功的重要原因。不过我对魏董说，康师傅下一回合最大的挑战是如何扭转大家对吃泡面有害身体健康的错觉，甚至要能研发有益身体健康的泡面，当然这是高难度的挑战。

在二十年前，中国的工人值夜班，泡一碗面，打一颗鸡蛋，是很大的享受；如今所得提高，泡面的消耗恐递减，康师傅若要追求下一个成长，必须先解决中国消费者富起来後，对方便面需求减少的冲击。台湾的食品产业，在中国食品卫生安全有疑虑的情况下，未来在中国的发展占有很大的优势。

另一个产业，是台湾电子业念兹在兹的山寨手机市场。几年前中国的消费者还在使用山寨手机，如今苹果与三星的智慧型手机已完全主导市场，随着中国人所得增加，山寨手机很快便式微，白牌手机也将找不到着力点。

这一年来，在美国挂牌的中国低阶手机晶片厂展讯股价从二十九．九八美元跌到十二．六三美元，大跌五七．八％；国内固守山寨手机市场的联发科，这两年来股价从五九Ｏ元跌到二二一元，都是山寨手机式微的写照。

台湾的宏达电必须放眼国际市场，与苹果、三星斯杀，才能找到出路，否则躲到中国低价手机市场，最後仍然会遭到淘汰的命运。

中国的人均所得往上趋势不变，台湾的产业必须了解，中国人变有钱之後的消费新势力，否则很可能成为下一回合的新淘汰者。(完)

--整理 张雅菁

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。