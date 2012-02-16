前有强敌後有追兵 台湾产业的警讯--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月16日出版的当期「老谢开讲」专栏)

台湾大选落幕，加上农历春节长假过後，台股出现了一波波澜壮阔的资金行情，加权指数从选前的六六Ｏ九．一一点大涨到七九四一．六三点，指数大涨一三三二．五二点，涨幅高达二Ｏ．一六％。

台股在龙年开年之後，一轮猛烈的大涨，指数一下子攻到八千点附近，空手的投资人不免捶胸顿足，後悔失去这难得的千点大行情。同时，股市大涨也逐渐厘清大家心中的阴霾，好像选前的压抑，对未来景气的悲观预期全都一扫而光。股市大涨，台湾经济的基本面真的好起来了？这恐怕还不能高兴得太早，因为股价的大涨是资金行情，与基本面连结并不太大。

举一个最具代表性的例子是太阳能股新日光，公布去年第四季亏损十六．六六亿元，这一季亏掉前三季的总和还多，新日光全年亏损二十八．九八亿元，每股净损七．七六元，除了公布这个超大亏损外，新日光还自结元月继续亏损一．六九亿元，似乎最坏的情况还没有过去。但是这项超大利空只发酵一天，新日光在二月三日公布去年年报，四日股价杀到二十七．八五元的跌停价位，此後却连涨五天，股价一口气涨到三十五．三元，这个大利空出来，股价不跌反大涨，这是标准的资金行情。

从新日光公布去年财报大亏，可以看出太阳能产业的一叶知秋，目前其他太阳能厂尚未公布第四季季报，但是前三季升阳科亏五．七四亿元，益通大赔三十三．一三亿元，茂迪亏六．三六亿元，绿能亏四．七七亿元，看起来第四季都是惨赔的格局。今年一月，大多数太阳能厂营收续降，尽管股价率先弹升一倍，只能以跌深反弹视之，因为曙光仍未出现。

二月十日在港上市的太阳能大厂保利协鑫股价单日暴跌一一．一五％，卡姆丹克下跌九．九九％，全球第四大薄膜太阳能厂创益太阳能下跌八．九五％，台资背景的阳光能源也大跌六．八％。都可以看出基本面尚未明朗，台湾太阳能厂股价大涨，香港及中国的太阳能厂股价却下跌的现象。

太阳能是去年新加入的「四大惨业」之一，反转的转折点在去年第一季，主要原因是中国太阳能厂战线全开，去年单是温州一地新增加一一Ｏ家太阳能厂。因为产能全开，大家一起杀戮，加上欧洲太阳能补贴政策缩水，整个情势随之逆转，太阳能与ＬＥＤ（发光二极体）产业都是中国大陆全力扩厂下的输家。

最近公布年报的ＬＥＤ厂是亿光，全年税前盈利十五．九六亿元，每股盈利三．八一元，这比起二Ｏ一Ｏ年的二十五．二九亿元，衰退三六．八九％，亿光是ＬＥＤ封装厂最具竞争力的企业，其他ＬＥＤ厂如泰谷前三季亏五．Ｏ三亿元，璨圆赚一季赔两季，前三季只小赚二六四．九万元。最上游的晶粒厂晶电到去年第三季仅小赚一二四九万元，这比起巅峰时一季赚十九．Ｏ四亿元，只能用惨澹来形容。

目前来看，ＬＥＤ还称不上「惨业」，因为大多数ＬＥＤ厂仍有获利，不像ＤＲＡＭ（动态随机存取记忆体），TFT-LCD（薄膜电晶体液晶显示器）那般亏损都是天文数字，但是去年山西煤矿大王纷纷跳进ＬＥＤ产业，他们一方面大肆在台湾挖角，一方面大买MOCVD机台，所掀起的价格杀戮，山雨欲来，成为今年ＬＥＤ产业最大的变数。

**台湾面板业惨赔 银行体系锉咧等**

太阳能与ＬＥＤ都是中国大陆全线扩厂，造成价格杀戮，突然从明日产业翻转成为「惨业」的代表，另一个则是靠大陆采购希望撑起一片天的面板产业。友达的法说会就把大家吓了一跳，因为第四季产业看起来有一些曙光，友达前三季亏四四二亿元，市场估友达全年会亏五百亿元，不过法说会掀出底牌，友达全年亏六一四亿元，其中，单是第四季就亏掉二Ｏ九．八六亿元，这的确比市场预期还糟。所幸友达预告面板业寒冬将尽，股价反而是利空不跌。

去年一年，是台湾面板业最惨的一年，面板业亏损加起来首度超过ＤＲＡＭ，假如友达去年第四季亏损逾二百亿元，看起来奇美电亏损恐怕很难低於二百亿元，那麽奇美电全年亏损可能在七百亿元上下，若加上华映可能亏一二Ｏ亿元，彩晶可能亏八十亿元，这麽一算，四家面板厂就亏了一千五百亿元。这是台湾的重伤害，除了一千五百亿元亏损外，四大面板厂负债逾九千亿元，再不止血，很快会冲击到银行体系，这恐怕才是台湾新的执政团队最该重视的问题。

相对来看，ＤＲＡＭ已奄奄一息，现在连日本尔必达（ELPIDA）都自身难保，美光（Micron）可能入股尔必达，若再加上台湾的华亚科，有机会形成抗韩联盟。去年华亚科亏二一Ｏ亿元，南亚科亏三九八．八亿元，这两家ＤＲＡＭ亏掉的钱约等於友达，若再加上力晶的二二一亿元，茂德可能亏一五Ｏ亿元，ＤＲＡＭ合力亏掉一千亿元，也是一笔大数字。

相对於太阳能、ＬＥＤ，真正的惨业是面板与ＤＲＡＭ，Ｏ八年ＤＲＡＭ重整未成，只能各自寻找出路，但面板业最坏的情况是不是已经过去？还很难说，台湾的面板厂过去专注在八．五代线，主力在大尺寸面板，纵然有大陆采购需求，但是单价低、毛利低，只能愈做愈赔。

这两年面板主力战线转向中小尺寸，三星已囊括AMOLED（主动式有机发光显示器）九八％的市占率，AMOLED的生产线投资动辄百亿元起跳，三星垄断产能，台厂急起直追，已经追赶不及了。台湾必须仔细思考面板业的核心竞争力在哪里？如何跟上三星及ＬＧＤ脚步，否则，面板的惨可能比ＤＲＡＭ更惨，最後最大的苦主又是银行。

太阳能与ＬＥＤ未来面临最大竞争都来自中国大陆，ＤＲＡＭ与面板可说都被韩国的三星、Hynix、ＬＧＤ打挂的，但是最该让台湾提心吊胆的是宏达电。这十年来，宏达电在智慧型手机的领域表现出类拔萃，一直都是台湾之光，hTC是台湾品牌打到全世界最难能可贵的代表作。Ｏ六年宏达电营收开始逾千亿元，这十年来，hTC的ＥＰＳ（每股纯益）很少在三十元以下。

**强敌环伺 宏达电元月营收大衰退**

二Ｏ一一年是宏达电最具爆发力的一年，全年合并营收四六五七．九五亿元，税前盈利七一五．四四亿元，每股盈利高达七十三．三二元，写下台湾上市公司罕见的纪录。状况最美好的时候，宏达电股价涨到一三ＯＯ元，市值一度达一兆六三Ｏ亿元，是台湾除了台积电、鸿海外，难得见到市值突破一兆元的企业。

只不过宏达电的超越巅峰之旅只到第三季，宏达电单月合并营收达四五四亿元，单季合并营收写下一三五八．二一亿元的空前纪录，单季净利达一八六．七五亿元，ＥＰＳ达二十二．Ｏ三元。当时外资最看好宏达电的时候，预估hTC的ＥＰＳ可达一ＯＯ元。没想到第四季出了状况，hTC遭逢三星强力挑战，三星在第四季卖出三六五Ｏ万支手机，单是手机部门，即净赚二．六七兆韩元，三星技胜一筹，股价一口气涨到一一三万韩元，而hTC股价却从一三ＯＯ元跌到四Ｏ三元，三星股价频创历史新高，宏达电股价却暴跌六九％，竞争力似乎说明一切。

宏达电第四季合并营收只剩下一Ｏ一四．一九亿元，税後纯益只有一一Ｏ．一七亿元，ＥＰＳ只有十三．一三元，相对第三季是大衰退。不过宏达电挟台湾之光余威，在今年总统大选中，王雪红最後一夜站出来力挺九二共识，力挺马英九总统，发挥了临门一脚，成为扭转乾坤最关键的角色。大家期待宏达电在二Ｏ一二年能再创佳绩，不过二月六日宏达电法说会却拿出一张令市场震惊的成绩单。

宏达电元月营收只有一六一．Ｏ八亿元，合并营收只有一六六．一五亿元，看了这个数字把大家吓了一大跳，宏达电元月营收比去年同期大大衰退五三．五％，若与九月高峰相较，衰退达六三．七％，这场法说会预告了宏达电首季营收可能只有六五Ｏ至七ＯＯ亿元间，首季ＥＰＳ可能不到六元，这个超大震撼，让宏达电的股价在七日跌停收盘。

假如从苹果的攻略造成摩托罗拉、诺基亚与ＲＩＭ纷纷遭到重创，而三星快速崛起，巩固了Android系统霸主地位，同是Android成员，三星可说是後发先至。今年宏达电面对三星恐怕是优胜劣败最关键的一年。苹果的成功可从iPhone一代代革新，三星则从Galaxy S1到S2，一款手机只要畅销就可打遍天下无敌手；反观hTC不断推出新机型，却很少有人叫得出hTC新款手机的名字。今年三星在AMOLED手机又取得压倒性关键胜利，宏达电的挑战更困难。

**山寨变主流论点受考验 联发科困守山寨阵营**

面对强敌环伺，hTC应有更大的雄图伟略挑战三星与苹果，不过王雪红似乎把战略放在低价智慧型手机市场。王雪红再三强调hTC是中国品牌，但这是个冒险动作，因为宏达电若不能逐鹿世界，只能攻占中国山寨市场，後果恐怕重蹈联发科覆辙。

就在宏达电公布元月营收前，手机晶片厂联发科也公布元月营收只有二十九．一九亿元，比去年衰退三八．九％，合并营收五十一．五八亿元，也比去年同期衰退三一．五％。联发科营收写下二十一个月来新低纪录，同时公布第四季ＥＰＳ只有二．六四元。联发科去年已并入雷凌，但是营收仍然大衰退，获利更是急转直下。去年联发科全年净利一三六．二三亿元，ＥＰＳ只有十二．三五元，比起Ｏ九年的三十四．一二元，几乎只剩下三分之一，联发科昔日股王的态势可说是大势已去。

Ｏ九年联发科最巅峰时，全年营收达七七三．一亿元，税後纯益三六七亿元，ＥＰＳ三十四．一二元，就在联发科最具爆发力时，董事长蔡明介在《经济日报》发表一篇《今日山寨，可能明日主流》的文章，蔡明介强调山寨是破坏性的创新，他认为山寨手机改变手机产业的结构，完全合乎创新理论，联发科从低阶产生的破坏性创新，帮助手机业者站稳大陆市场，然後进军国际市场。

不过蔡明介这个山寨变主流的观念，一直到今天仍然没有兑现，就像中国可以生产山寨苹果手机，却很难产生山寨贾伯斯，科技产业如果没有核心竞争力、没有技术创新，很难吃到最高附加价值的饼。

到今天为止，联发科依然不是高通（Qualcomm）的对手，去年起博通（Broadcom）又低价抢市场，加上有中国大陆本土的展讯侵蚀市场，联发科腹背受敌，今年花旗环球调降联发科评等为「卖出」，目标价看一八五元，看起来困守山寨阵营，联发科最风光的时刻已经过了。

联发科在 高阶手机晶片打不过高通，只得抢食中国山寨市场，但是展讯低价抢单，如今又遇上博通低价抢市场，这一招有如点中联发科死穴一般。从联发科这回陷入困境来看，宏达电若转进中国低价智慧型手机市场，最後命运恐怕会让人担心。

台股开年以来股市大涨，让大家以为台湾经济又将大好，其实二月公布去年业绩与今年元月营收的报告，这些先露脸的知名企业，只能以一个「惨」字来形容。

股价大涨让人开心，但是千万不要忘记台湾电子业正承受前所未有的困境－－前有强敌，後有追兵。(完)

--整理 张雅菁/丁淑琴

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。