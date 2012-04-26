传媒大亨之战 我看黎智英与蔡衍明--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月26日出版的当期「老谢开讲」专栏)

就在旺中媒体购并中嘉案即将进入ＮＣＣ（国家通讯传播委员会）最後裁判阶段，马英九在四月十九日发表第一份人权报告书，点出「财团以雄厚资金扩大媒体版图，将导致所有权集中化的不良後果」，正当旺旺集团旗下媒体与壹传媒打成一团之际，格外受人瞩目，也让人对黎智英与蔡衍明不同经营风格更感兴趣。

壹传媒开价五亿美元要出售的新闻，经过公司出面否认，消息似乎云淡风清；不过我们仍然注意着黎老板的一举一动，我甚至认为，这是判断台湾经济荣枯的一项新指标。

在香港挂牌的壹传媒最近股价也随着台湾这项消息在起舞。四月十日，香港传媒报导台湾壹传媒要出售的消息，香港上市的壹传媒从Ｏ．六一港元冲上Ｏ．七八港元，盘中一度大涨二八％，经公司即时澄清无意出售台湾业务，壹传媒收盘Ｏ．六九港元，仍然上涨一三．一％。

**壹电视拖累香港壹传媒业绩**

为什麽黎智英要出售台湾业务，壹传媒股价会大涨？原来是台湾业务拖累香港壹传媒的业绩。今年三月十二日，香港壹传媒发布亏损预警，表示到二Ｏ一二年三月为止的会计年度亏损会显着上升。主要原因是集团营运在拓展电视及多媒体业务的营运开支增加，还有壹电视之电视频道，原订在今年元月于台湾的有线电视频道遭系统经营者延迟开播，导致业务延宕。这项利空消息，一度使壹传媒股价跌到Ｏ．五五港元，几乎创下壹传媒上市以来最低价。

黎智英先生在一九八九年六四事件後淡出香港佐丹奴集团，从媒体创业起家，率先在香港创立《苹果日报》，然後是香港《壹周刊》、《忽然一周》，九六年壹传媒在港交所挂牌上市。二ＯＯＯ年的二月，壹传媒一度搭上网路列车，股价暴涨到二十九港元，後来又暴跌回到一．七五港元。近十年来，壹传媒股价最高涨到四．六港元，最後只有Ｏ．五二港元，在香港发行二十四．一二亿股，目前市值是十六．四亿港元；黎智英与太太李颜琴共同持股七四．Ｏ四％，是单一持股最大股东。

壹传媒先是以香港为基地，报纸、杂志都能获利，香港壹传媒业绩稳定。Ｏ九年三月底为止的会计年度，壹传媒营收三十二．九一亿港元，净利二．五七亿港元，每股税後纯益（ＥＰＳ）Ｏ．一一港元；次年营收三十一．二六亿港元，净利三．一七亿港元，ＥＰＳＯ．一三港元。由於黎智英立场反共，壹传媒无法进入中国，这些年来本益比（Ｐ／Ｅ）都不高，台湾业务则从亏损到赚钱，逐渐对壹传媒产生助力。

黎智英在台湾创办的《苹果日报》先是亏损，後来转盈。《壹周刊》几乎是创办不久就赚钱。黎先生不管是办报或办杂志，都展现出与台湾过去报业集团完全不同的手法，很快抢占市场，并且独领风骚，在报业及杂志都带来前所未见的冲击。

有了报纸、杂志成功的经验，黎先生又进军电视。这回他招兵买马，立刻得到各方响应，很多电视圈记者、演艺人员立刻投奔壹电视旗下，壹电视来势汹汹，可是很多环节都不是黎先生所能完全掌握。黎先生在电视的投入甚多，却始终无力突破系统业者对他的封锁，壹电视开办造成的亏损，终於使一一年三月底止的年度出现一九七三万港元的亏损，这是壹传媒很罕见的亏损纪录。

一一年到九月三十日为止的半年报，壹电视亏损三．二四亿港元，近期壹传媒将公告一二年三月底止的会计年度年报，估计亏损的金额将十分惊人，看起来电视业务已成了壹传媒沉重的负担。

在香港壹传媒的年报上，我看到这段话：「壹传媒过去十年已攀上台湾报业及台湾周刊市场的巅峰，将全力冲刺电视业务。」这可能也是黎智英先生的初衷，只是他想的与台湾现实政治生态与产业环境可能有些出入，让他在所战皆捷的媒体生态中，首度遭到滑铁卢。壹电视为了突围，努力烧钱送机上盒，但是仍然无力打开收视率及普及度。

长期下来，若壹电视无法上频道，继续燃烧资金，终有手软的一天，壹电视已收掉财经台，下一个动作会是什麽？我正密切注意着黎先生的动向。

**黎动向成为台湾经济荣枯风向球**

黎先生创办佐丹奴，他原是一位征战全世界的商人，一九八九年六四事件，他得罪中国当道，从此弃商转成媒体大亨。他的发源地在香港，壹传媒也在香港上市。不过近十年来，黎先生把很大的比重转到台湾，他在台湾置产，从买地到买楼，又投资股票。这十年来，黎先生最喜欢畅谈他投资台湾银行股的经验，很多家银行他都买成了大股东，只可惜台湾的银行业走过一九八Ｏ年代的辉煌岁月，九Ｏ年代陷入泡沫，这些年在中国卡位不成功，加上又经历房地产、电子业两波呆帐重伤害。黎先生买银行股有赚，但获利与目标仍相去很远，只有买地与买楼，让他大赚。

去年欧债危机之前，黎智英先生已经把手上银行股出清，他说要抱住手上近百亿元现金等机会。他说欧债危机未平，全球经济仍不明朗，不如好好握住现金等机会。黎先生号称手中有近百亿元现金，此时却传出要出售台湾壹传媒业务的消息，这当然是不寻常。

黎先生从香港到台湾，且对台湾寄以厚望，这些年他终於看到台湾土地大涨、豪宅大涨的昔日香港经济发展模式，如果他如传闻卖出台湾资产与业务，这恐怕是台湾经济荣枯的一个十分重要的风向球，象徵黎智英先生以实际行动，投下对台湾不信任的一票，希望这事不会发生。

看到黎智英先生这件个案，又让我想起最近正为了旺中宽频购并中嘉有限电视系统，与壹传媒打成一团的蔡衍明。四月十八日，台湾的《苹果日报》以头版整版新闻刊出：「台湾不能只剩一种声音旺旺」，表态反对ＮＣＣ对旺中案「趁乱通过」。同一天，《中时》、中天等中时报系相关媒体都加入围剿壹传媒行列。两大阵营立场分明，公开开战，成为媒体圈热门话题。

我个人不针对有线电视系统购并案评论，不过旺旺的蔡衍明与壹传媒的黎智英却是强烈对比，对照壹传媒的股价跌落到上市以来最低点，旺旺在香港却屡创历史新天价。另一方面，一直以来市价屈居在康师傅之下的中国旺旺，最近後来居上，成为在港挂牌的台资企业市值王，对蔡衍明来说，这是新的里程碑。

**旺旺成长力道强劲 频创历史新高**

四月二十日，中国旺旺的股价最高涨到九．三五港元，写下中国旺旺从新加坡转战香港之後的最高价，中国旺旺以九．二七港元收盘，总市值达一二二六．四二亿港元，约值新台币四六六Ｏ．四亿元，大约是黎智英壹传媒的七十四．七八倍，可见两者相去甚远。而蔡衍明个人持有中国旺旺四八．七七％股权，约值五九八亿港元，等於是新台币二二七三亿元。如果以个人拥有单一公司股票的价值，蔡衍明就是台湾的首富。

在中国旺旺乘风破浪、勇往直前之际，一直以来都是香港台资企业龙头的康师傅，近几个月来股价从二十六港元跌到二十一港元，市值也跌到一一七四．一一亿港元，这是康师傅市值首度掉到中国旺旺之後的新纪录，原因是康师傅获利成长力道不如中国旺旺。

两家台资企业龙头大厂相继公告一一年业绩，康师傅去年营收七十八．六六亿美元，税後净利四．一九五亿美元，中国旺旺去年营收二十九．四六亿美元，净利则达四．一九四亿美元，两者净利几乎打成平手；但以米果为主的中国旺旺营业额，只有以生产泡面为主的康师傅的四分之一多一些。

中国旺旺盈利成长劲道很足，美林最近发表的报告指出，旺旺营收成长及毛利率扩张有较大空间，将中国旺旺目标值调升到九．五港元；反观花旗认为，康师傅在方便面及饮品业务竞争仍激烈，毛利率进一步受到压缩，花旗将康师傅目标值下调至二十二港元。最近康师傅进一步与日本企业合作，开拓高端肉制品业务，包括火腿、香肠、肉松，希望能为未来企业寻找成长点。不过，这些努力尚须时间来印证，对短期股价助力不大。

以近三年业绩来看，康师傅Ｏ九年营收五十．八一亿美元，净利三．八三二亿美元；一Ｏ年营收六十六．八一亿美元，净利四．七六七亿美元；一一年营收成长到七十八．六六亿美元，但净利首度出现不增反减的现象，使股价无法继续成长前进。

反观中国旺旺仍在成长的路上前进，Ｏ九年营收十七．一亿美元，净利三．一二六亿美元；一Ｏ年营收二十二．四四亿美元，净利三．五八亿美元；去年营收二十九．四六亿美元，净利四．一九四亿美元。中国旺旺营收成长三一．二八％，净利成长一七％，在中国内需市场激烈竞争中，中国旺旺能胜出，实属难能可贵。

**黎、蔡之争 短期恐难熄火**

不管是康师傅或者是中国旺旺，这两家千亿港元级的龙头食品厂，能够快速成长，完全是中国十三亿人广大市场所赐。旺旺的前身是宜兰食品，康师傅则来自彰化永靖乡下，他们都在九Ｏ年代前往中国创业，魏家与蔡家兄弟都充满浓浓的台湾味，没想到却在中国市场闯出一片天。

也因为有了中国市场当後盾，康师傅与旺旺在香港股市享有极高的本益比。目前旺旺反映的本益比已达三十七．六倍，康师傅也有三十六倍，与昔日大家印象中的食品股本益比都在十倍以下，不可同日而语。目前台资企业在香港挂牌的企业，以高鑫控股的本益比达四十二．Ｏ三倍最高，高鑫控股是中国大润发与法国欧尚的合组，以大型零售卖场受到青睐，去年净利十六亿元人民币，市值达九八八．三四亿港元，是台资在港第三大市值企业。

以发展内需市场来看，台湾的二千三百万人是小市场，中国十三亿人才是大市场，就像小池塘与大海，有不同的市场战略与打法。康师傅、旺旺堪称是在大海中游泳的胜出者。康师傅的魏家在中国胜出，回台买下帝宝豪宅，也拿下一Ｏ一大楼三七．五％股权，并且进军台湾地产业务；蔡衍明则是拿下三中经营权，摇身变成媒体大亨，中天、中视、《中时》画入他的版图，只是媒体事非多，争议也就大。

这次黎智英与蔡衍明之争，短期恐难熄火，阅听人可能会满头雾水，不过两人背後的经营传奇与媒体定位也是南辕北辙，比较两人财力恐怕也有很大差距。(完)

--整理 李盈蒨/杨淑祯

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

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