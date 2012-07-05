欧盟峰会带来的意外惊喜--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月5日出版的当期「老谢开讲」专栏)

经过十四小时的马拉松式会议，欧盟峰会终於通过振兴经济方案，欧盟领袖同意推出短期措施，包括以欧洲稳定机制（ESM）直接拯救银行，以及采取措施抑制西班牙、义大利债息，让欧洲银行股大涨，也激励全球金融市场猪羊变色。

欧盟峰会大逆转，令市场喜出望外，全球金融市场都出现巨大变化。首先是西班牙、义大利十年期公债殖利率远离七％的警戒线，西班牙债回落到六．二八％，义大利债跌破六％，美元与美债暂时失去避险作用，美国十年期公债殖利率回升到一．六七六％，美元指数在六月二十九日出现一记长黑，大跌一．一八点，美元指数从八二．八七直接下探八一．四三点。

美元反转走低，也导致原物料跟着大涨，CRB指数单日大涨一二．三八点，CRB指数原本下跌到二六六．七八点创下今年新低，突然大涨到二八四．一九点，CRB指数单日大涨四．五五％，创下今年度最大单日涨幅。同一天，原本跌到七十七．二八美元的纽约原油也大涨九．四％，涨到八十四．九六美元，北海原油从八十八美元翻回九十七．八美元，金价单日也大涨逾三％，重返一六ＯＯ美元关卡，见到一六Ｏ四美元。

值得注意的是，农产品出现大涨的走势，其中黄豆频频大涨，写下一五Ｏ九．七五美分的新天价；小麦原本跌破六百美分，突然大涨到七七四美分；玉米则从五五一美分，直接冲刺到近七百美分；跌跌不休的棉花，也因为埃及政局出现变化，每磅从六十六．七美分涨到七十二．四三美分。相对贵金属仍在低档盘旋，农产品的强力上涨，透露出一丝不寻常的意涵。

美元回跌，除了造成原物料上扬，国际汇市也有新变化，欧元强弹到一．二六九三，达到近两周的新高价位；英镑、瑞士法郎也走高。如澳元上升到一．Ｏ二五八；纽币也见到Ｏ．八Ｏ四二，原本相对美元走低的新兴市场货币也都走高。

**义西联手逼德屈服 危机暂解带旺全球股市**

除此之外，全球股市也出现一波绝地大反攻的行情，美股在六月二十九日四大指数全面大涨，道琼指数大涨二七七．八三点，标准普尔五ＯＯ大涨三三．一二点，那斯达克指数大涨八五．五八点，也是今年最大涨幅。身处风暴核心的德国股市六月二十九日大涨二六六．三七点，是今年最大单日涨幅；法国股市也大涨一四四．九七点。欧洲股市连续两天大涨；台股二十九日大涨一二六．六七点，股价难得站上季线，全球股市都出现第二季低迷之後的长红走势。

欧盟峰会端出来的几项利多，就可以让全球金融市场转危为安？这次欧盟峰会能够达成多项利多决议，让全球股市大幅上扬，主要是西班牙与义大利两国态度强硬。这两大欧猪国以拒绝签署落实欧盟总值一二ＯＯ亿欧元的振兴经济方案作为要胁，让态度坚定的德国让步。德国的突然让步，让欧盟峰会意外取得突破。

一直以来，只要大财主德国态度强硬，各国便无计可施，这次义大利与西班牙改变策略，以硬碰硬。特别是义大利总理马利安．蒙蒂，在会前已经和德国总理梅克尔交火，扬言不惜夜以继日延长会议，也要谈出一个结果。义大利在得到西班牙的支持下，两国以威胁增长协议为筹码，成功掐住德国死穴，将之逼入墙角。 再者，欧债危机已延烧到西班牙、义大利两大国，欧元区面临立即解体的危机。因此，这次峰会被外界视为「不成功便成仁」，让各国有强烈危机感，必须达成一些共识，否则市场信心唤不回。

德国身为欧洲龙头，尽享欧元贬值的好处，如今也该放下身段，与欧元区国家「共体时艰」，才能向市场证明「紧密的欧洲国家」并非虚言，这是欧洲峰会获得大突破的重大背景。

德国这次同意ESM未来可以直接援助欧洲区内银行，意味了银行不须等待所属国家求援才能获得借贷。ESM也放弃优先索债地位，防止债券次级化的问题出现。此举有助於解开银行及主权危机纠缠的死结，更可避免市场最担心的银行危机继续恶化下去。援助西班牙的资金来源也明朗化，各国同意先由欧洲金融稳定机制（EFSF）出资，待ESM成立之後，才由ESM接手。各国也同意年内成立单一银行监管机制，最快秋天就会公布。

欧盟峰会通过直接救银行，试图打开欧债死结，使欧洲股市连续两日大涨，法国巴黎银行连续两天大涨，盛富证券将之列入「精选股名单」，七月二日股价劲扬四．三％，法国农业信贷银行在七月二日也大涨六．九％，创下五月二日以来新高纪录，银行股大涨，成为带动欧股大涨的主要动力。

不过欧洲峰会後，仍有许多争议问题待讨论。例如，容许ESM有条件在次级市场买债、成立银行联盟的时间表，还有对於义大利与西班牙要求欧盟买债压低借贷成本，欧盟并未让步，且扬言任何援助都必须设附带条件。德国总理梅克尔也表示，各国同意ESM可注资银行及放弃优先索债权，会议将进入新阶段，谈判过程会变得非常困难。

**美国总统大选升温 美元强势、油价仍低档**

从股市来看，这次欧洲峰会对欧洲股市带来了及时雨。本来欧猪国家债台高筑，希腊选举决定未来命运，以及西班牙向欧盟求援的时候，西班牙股市一度跌到五九八七．八点，希腊股市也跌到四七一．三五点的新低，义大利股市跌到一二五六八．Ｏ五点，如今这三个欧洲最弱势的股市都翻到季线以上，强势的德国、法国、荷兰、比利时、英国股市都站上季线与年线，瑞士股市更是超强势。欧洲直接抢救银行已为欧债危机解了燃眉之急，短期之内纾解了压力，全球股市又出现新变化。

首先是欧债危机暂时缓和，欧洲股市暂无破底压力；二是美国股市仍是全球中流砥柱，美股站稳年线，且站上季线，多头整军经武，仍将执全世界牛耳。从现在进入下半年，美国总统大选选战升温，美国联准会（Fed）主席柏南克一定会在货币政策上采取有利执政党的政策，美国也许没有第三次量化宽松（QE3），但QE3已悄悄在运作了。

这当中最值得注意的两个指标，一个是美元，一个是油价。在美国总统大选前，美元依然强势，油价可能维持在低档，这符合美国战略利益。美元指数从五月一日起显着扬升，美元指数从七八．六Ｏ三点直接拉升到八三．五四二点，除了欧债危机肆虐，造成欧元与英镑走弱以外，全球疯狂追抢美元，也助长了美元的涨势。

根据摩根士丹利的资料显示，Ｏ八年金融海啸爆发时的美元民间缺口是四千亿美元，如今美元短缺的部位达二兆美元。从Ｏ八年金融海啸，美国实施量化宽松货币政策以来，美国印出来的钞票超过二兆美元，但美元依然供不应求。

**原物料上档有限 末日博士看淡全球景气**

另一方面，国际货币基金（IMF）最近公布，美元占各国外汇存底比重，在去年第二季下滑到历史新低的五Ｏ．五％，但在去年底已回升到六二．一％。在央行与民间都争抢美元的情况下，美元可能保持强势，这回美元回档的低点八一．一八六，可能会有强劲支撑，今年以来美元已上涨八％，是七年来最大的涨幅。

美元若维持强势，国际原物料可能上档有限。六月以来，CRB指数一次在二六六．九九点，一次在二六六．七八点，在美元强势时恰好打成W底，欧债危机纾解，原物料回升，尤其是农产品涨幅很大，但是CRB指数到达二八四．二四点，却连季线都未站上，技术面呈现弱势。

以最能代表景气荣枯的油价来看，目前仍然十分弱势，因为北非茉莉花革命大涨的北海布兰特原油，从三月的一二八．五四美元狠狠跌到八十八美元，跌幅高达三一．五％；纽约油价也从一一Ｏ美元跌到七十七．二八美元，欧盟高峰会突然出现好的转圜，油价一日大涨逾三％，但油价仍在低档。从美国消费者的角度来看，每加仑四美元的油价与三美元的油价，感受上是差很多的，况且，景气降温，油的供给量远大於需求量，今年油价看跌的机率相当大。

石油与贵金属都是工业生产中非常倚重的原物料，从CRB仍在三ＯＯ点以下来看，全世界预期通膨之势并没有发生，反而有通缩的气氛。最近「末日博士」麦嘉华一改他过去喊黄金每盎斯三ＯＯＯ美元以上，全力看多商品行情的口吻，突然高唱商品进入空头市场，他认为工业产品还有下跌空间，但他看好农产品，与目前商品走势十分符合。假如麦嘉华预测是对的，这代表全球景气看淡，削弱了对原物料的需求。

另一方面，也代表新兴市场尤其是因原物料而起的金砖四国，恐怕要面临痛苦的经济调整。世界银行在最新全球经济报告中，预测世界经济成长疲软。世银发展前景部门主管堤莫指出：另一次严重的金融危机是有可能的，万一再发生金融危机，没有任何发展中国家可以幸免於难。世银示警：开发中国家苦日子来了！

**欧美经济动能疲软 开发中国家苦日子来了**

新兴市场一直是金融海啸後的世界经济明灯，尤其是新兴市场中的金砖四国，一直是带动全球经济复苏重要的动力，但是目前欧美经济动能趋缓，新兴市场也自身难保。

大宗商品作为衡量新兴市场成长的指标，可以看出大宗商品在过去一季的大跌，十分不利新兴市场的发展。因为像巴西、俄罗斯主要靠商品出口，除了出口衰退，新兴市场的内需也十分疲软，这是去年多国央行为抑制通膨而收紧货币政策，打击了内部的经济扩张。在内外都不振的情况下，新兴市场的状况都大不如前。

例如今年以来，外资撤走，金砖四国的货币都出现急跌走势，像俄罗斯今年前五个月资金净流出达四六五亿美元，单是五月就流出五十八亿美元，卢布一度急贬到三十四．一一九兑一美元。巴西五月也出现外资从股市及债市汇走六十三亿美元，创了一Ｏ年以来单月资金净汇出纪录，巴西政府力挽狂澜，但巴西里拉仍从一．五二兑一美元狂贬到二．一兑一美元。

印度除了贸易出现逆差，财政也出现赤字，首季GDP（国内生产毛额）成长只有五．三％，但六月CPI（消费者物价指数）却达七．二％，印度卢比兑美元一度贬到五十七．三三的历史新低纪录。连过去只升不贬的人民币，都从六．二六九贬至六．三七八，幅度虽不大，但却代表中国升值循环走到尽头。中国经济降温，房地产泡沫问题仍让中国当局伤脑筋。

这次殴洲峰会对於欧债问题有短暂提振人气效果，全球股市可趁机反弹，不过基本面的问题没有解决，吃下这帖特效药，当药力消退，该来的仍然要面对。眼前来看，欧债压力纾解，美国经济仍看好，但是商品跌价，新兴市场的荣景幻灭，未来恐有苦日子要面临。今年以来，中国深沪股市、巴西股市、俄罗斯股市相对弱势，已潜藏下一个调整的变数。(完)

--整理 李盈蒨

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

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