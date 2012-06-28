寻找廉价基地已近尾声 我看缅甸与柬埔寨--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月28日出版的当期「老谢开讲」专栏)

继二○○七年我们完成越南胡志明市与河内的投资考察之旅，这回我们的行脚再往西走，到了缅甸、柬埔寨。这两个国家与僻居内陆的寮国，被视为东协市场最後的发展基地，这次行程所限，我们来不及看寮国，但是看了缅甸与柬埔寨两个国家，却有全然不同的感受。前者变数横陈，未来充满变数，柬埔寨却予人有蓄势崛起的强烈感受。

**刚走向开放之路 但缅甸地价已大涨**

六月十三日，我们的考察团来到缅甸，从天空看下来，缅甸看不到雄伟的大楼，眼下尽是贫瘠的岩地。缅甸的机场仍然简陋，不过正值开放的热季，我们搭乘的华航班机坐得满满，机场人气也很旺，走进机场，华航派驻缅甸的陈文彬总经理很亲切地前来打招呼，顺利通关後，我们展开了四天三夜的仰光之旅。

还来不及放下行李，我们就驱车前往敏加拉洞工业区，这个距机场只有二十分钟车程的工业区，原为缅甸政府与日本三井集团合资成立。但是工业区开发完成後，只有五家工厂进驻，除了日系工厂，有两家台资企业--达新与亚光。其中达新在一九九八年看好缅甸外销欧美没有配额限制，成为第一家于缅甸设厂的代表性台商，亚光则到了○四年才落脚于此。

这个工业区原本十分冷清，今年缅甸走向开放政策，工业区土地也满租了，不但是韩商开进来，每平方米土地也从二、三十美元向上蹿升直逼五十美元，台湾的宏全也在这里拿下了一块地，从工业区的地价来看，缅甸才刚刚走向开放之路，但是地价已领先大涨了。

此行最让我瞠目结舌的，是缅甸的房地产之贵，竟直逼台北，这是十分不可思议的事。沿途当地导游指着一栋透天别墅，他说，这房子在缅甸值四亿元，我问他是缅币还是新台币？他说是新台币。一栋看起来不怎麽起眼的透天厝，要价居然那麽高？还有在街上跑的汽车，都是日系车种居多，其中丰田占了八成。去年之前，缅甸政府管制汽车进口，一辆丰田的车子最贵可达新台币五、六百万元，以缅甸落後台北可能三十年之久的国度，看到当地房地产与汽车的行情，不免会被这个景象吓一大跳。

在仰光街头随便看到一栋公寓式房子，要价都要二十万美元，我们在台北经常叹高房价，在仰光这个景象更吓人。因为缅甸的人均所得只有八百多美元，房价，甚至是工业区土地炒得那麽贵，原因与缅甸的有钱人钱多无处去有关。

我们在参访第二天，与缅甸当地台商二十多人有一场座谈会，来到缅甸的台商不能像大陆的台商可以公开组织台商会，大摇大摆选会长。这里的台商为了联谊感情，在缅甸组了一个「缅甸开拓高尔夫暨爱心联谊会」，作风十分低调，也可以看出台商的处境。这回我们在缅甸与柬埔寨，都可以充分感受到台湾外交处境的困窘。

缅甸军政府完全不承认台湾，台商除了与缅甸人通婚之外，无法在这里置产；即使是华航已直航仰光，也是以迂回曲折的方式。到了柬埔寨，洪森总理更是以中国为马首是瞻，台湾连贸协想来派驻代表处也不得其门而入。还有一个怪现象是，全世界的人都可归化取得柬埔寨公民资格，只有台湾护照绝对不可以。两岸已经外交休兵，可是中国没有休兵，只有台湾休兵，让我们更感受到弱国无外交的无奈。

在缅甸与台商座谈中，最令我印象深刻的是过去二十年，缅甸军政府独特的修理有钱人的方式，缅甸的土地与房价那麽贵也与此有关。缅甸的纸币最大面额是五千元一张，我们在缅甸期间，缅甸政府又发行面额一万缅币的大钞。过去缅甸军政府修理有钱人，是宣布五千元的缅甸纸币作废，很多有钱人一屋子都是大钞，突然一夕之间化为乌有。隔几年，军政府又宣布将五百及一千元纸币也作废，最後一次是三十元纸币的报销。这三次把钞票作废的举动，让缅甸有钱人宁可买地、买房置产，也不再相信手上的钞票，这招修理有钱人的作法，堪称独步全球。

**缅甸政治局势仍充满不确定因素**

缅甸在开放之初，将房价、工业区地价炒高，已让外资难有着力点，除了房价、地价贵的问题，最不确定的因素仍是缅甸的政治。很多人对军政府的民主化诚意打上问号。我的想法是翁山苏姬是一个重要指标。

二○一○年十一月翁山苏姬获释，到今年四月当选议员，五月翁山苏姬出访泰国，然後进行一趟欧洲之旅。只要翁山苏姬能够在国际间走来走去，对缅甸都是一个重要的开放指标，军政府会不会又把翁山苏姬软禁起来，谁也不敢肯定。

六月十五日早上起了个大早，我住的饭店SEDONA正在燕子湖畔，从饭店窗户望出去，远处就是翁山苏姬的家，清晨我沿着燕子湖畔跑了一圈，特别跑去翁山苏姬的家。这条马路叫大学路，是通往仰光大学的要道，过去二十年来长期封闭，如今拒马拿开了，想着电影的场景，到现场看到门口高挂着翁山将军遗照，还有很多全国民主联盟（ＮＬＤ）的旗子，翁山苏姬的家高墙仍耸立，但气氛已没有那麽紧张了。

这次与台商聊天，大家对缅甸总统登盛将军评价愈来愈好，大家慢慢相信他有心为缅甸做出一番大事。我的想法是，缅甸的一五年大选是缅甸政局重要里程碑，翁山苏姬会不会当选下一任缅甸总统，而军政府愿不愿把权力下放，这是缅甸投资更重要指标。

另一项重要指标，则是缅甸的公共投资严重不足，我们在外的晚餐经常吃不到一半就停电，且停电数回。缅甸的电价贵，电力不足，成了投资的障碍。另外，缅甸的公路、铁路运输网仍有待改善，很多公路一旦离开市区，崎岖不平的程度仍令人担心，这也使得缅甸虽然天然资源丰富，但运输却是大问题。

**公共投资严重不足有待解决**

这趟缅甸之行可说是乘兴而去，大家都想一睹缅甸的开放是不是有一个美好的大未来？我的想法是缅甸五年之内没有大机会，也许电力设备的业者可以来赌一下，台商的空间并不大。达新在缅甸已经十四年，规模仍不大，亚光以玻璃镜片研磨为主，雇用六千人，已是最大台商。

开放初期的缅甸工资大致是这样，一般办公室人员月薪约七○至一五○美元，汽车驾驶约一二○美元，公司业务员约八○至一六五美元，工厂作业员五○至一○○美元，与泰国的基本工资在二三○至三○○美元之间，缅甸工资仍略低。不过缅甸罢工频繁，这是想在缅甸投资的台商必须慎重考虑的地方。

既然土地、房价居高不下，加上劳工罢工的因素，以及缅甸开放之初，外资如潮水般涌入，缅甸的低基期优势很短暂，不妨稍作观察。我的想法是二○一五年总统大选後，看翁山苏姬是不是真正能领导这个国家，再作决定不迟。

与缅甸呈现完全不同风貌的是柬埔寨，缅甸的政治情势充满了变数，但是柬埔寨的政治情势却是异常的稳定，军事强人洪森的执政已迈入第十五年了，车上的柬埔寨导游对自己国家未来充满了无限希望。他幽默地说，洪森吃饱了，开始专心治理国家了，他深信洪森一定可以 让这个国家富强起来，他认为明年柬埔寨大选，洪森的柬埔寨人民党可获压倒性大胜。

我们离开缅甸进入柬埔寨，从第一晚的晚餐就可感受到柬埔寨的水平远在缅甸之上，但是柬埔寨工业区地价只有缅甸的十分之一，柬埔寨的房地产已相对仰光市合理许多。目前洪森聘请了很多经济顾问，正努力招商引资，全力加速柬埔寨的建设。四年前我曾到访金边，这回我看到金边市区已经焕然一新。

**四大卖点 柬埔寨前景看俏**

六月十七日清晨，我原本起来在SOFITEL饭店的广场前运动，看到对面马路有人群在跑步，我跑出去看，才知道柬埔寨正为皇太后生日办了一场马拉松，我就跟着竞赛选手跑了一次半程马拉松。这场马拉松从皇宫出发，我只错失前面的两公里，从凌晨六点钟出发，我跑了金边大半市区，沿途有交通管制，柬埔寨金边市民热情加油，最重要的是看到金边大半个市区风貌。我意外参加了一趟没有报名的半程马拉松，跑回饭店格外兴奋，也对金边市的发展留下了很好的印象。

柬埔寨的政治稳定是一大卖点，未来有四个点可以观察。一是招商引资。洪森卖力招商，柬埔寨一切以开放为主体，外汇完全没有管制，这是东协开放初阶段最难能可贵的国家，也因为这个特色，外资将持续进入柬埔寨。二是柬埔寨的公共建设，洪森与中国领导人关系深厚，一切以中国马首是瞻，目前完成的三号公路、六号公路都具成效，执行的力道超过越南，是很好的开始。

三是产业的政策。目前柬埔寨仍以传统产业为主，台商以聚阳的纺织厂最具代表性，台资的美德向邦杨克诚在越南边境设有曼哈顿经济特区，是柬埔寨第一个经济特区，目前这个工业区土地都已顺利出租。到目前为止，柬埔寨的产业轮廓并不明朗，除了传统产业，电子业还没有形成气候，恐怕还要等个三、五年，下一步则要看柬埔寨的教育能不能积极培养高阶技术人才。

在金边市看到的市容与洪森改革的力道，我觉得柬埔寨很可能是在越南、寮国、缅甸等国家中，最有可能率先脱颖而出的国家。唯一美中不足的地方是，柬埔寨面积十八万平方公里，只有一千四百万人口，算是一个小国，不若缅甸面积是台湾的十九倍，人口近六千万人。

在柬埔寨的台商也与缅甸的台商不大相同。柬埔寨的台商对柬埔寨的未来充满了热切期待，我们在座谈中，侨务委员江永兴帮了我们很大的忙，一贯道的洪镇山先生人称员外，他亲自为我们讲解在柬埔寨投资土地之道，又带我们去看他位在金边市的豪宅，让我们留下深刻印象。

从投资角度来看，柬埔寨的优势浮现，这次国泰金入主ＳＢＣ银行应是正确抉择，缅甸可能三、五年後再说。不过我有一个强烈感受，台商不停地在找廉价生产基地，可能已渐近尾声，再往下走，只剩缅甸、北韩、孟加拉，产业须有升级准备，不能只会低价代工产业。二是资金流动速度愈来愈快，任何低价的东西，都会因为资金快速涌入，价格一步到位，缅甸的房地产就有这个味道！(完)

--整理 李盈蒨

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

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