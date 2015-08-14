综述：台湾今年经济成长料创六年低位 贫血式成长提高央行降息概率

路透台北8月14日（记者 高洁如） - 台湾官方周五最新预估今年经济成长率仅1.56%，创下六年的低位，主因外需表现疲软，使经济呈现“贫血式成长”。台湾的财金部会本周联手出击，希望拉抬市场信心，分析师对此不讳言：央行降息的概率正在升高。

台湾经济成长率前低是2009年的负1.57%。主计总处指出，受出口不佳拖累，因而下修经济成长率预估值，但民间消费与政府支出优于原先预期。

星展银行分析师马铁英表示，先前对台湾今年经济成长的预估降为1.8%，目前星展预期台湾央行重贴现率料在1.875%，至明年第一季不变。

“本来市场认为台湾没有降息可能，但现在看来，降息的概率正在升高。”马铁英说。

元大投顾分析师戴玺庭也说，景气不好，最近央行开始引导拆款利率等短率走低，刺激景气，料9月底虽不至于降息，年底不排除降息的可能性。

戴玺庭也表示，影响第二季GDP成长不佳的不利因素，包含油价持续破底、7月商品价格下跌等还会延续到第三季，预估第三季GDP成长率在1.2%，第四季会稍微好一些，约1.70-1.80%。估全年GDP成长预估在1.7%。

台湾央行近期一连串导引短率向下的举措，引发市场关注。此外周四罕见地召开常务理事会议后决议，因房地产市场趋于稳定，房市审慎措施列管区删除新北市两区、桃园市四区，且调高高价住宅房贷成数上限，由五成调高至六成。但央行表示会中并未讨论是否降息的可能性。

**外需疲弱造成贫血式成长**

主计总处公布第二季经济成长率为0.52%，较先前概估值0.64%为低，创三年低位。此前低位为2012年第二季的年增0.42%。。

“第二季季调后对上季增率折成年率(SAAR)是近六年以来的首见衰退，”第二季GDP SAAR为负6.56%。 主计长石素梅说。

主计总处科长吴佩璇表示，第二季外需明显减弱，尤其是电子产品占台湾出口的四成，其中半导体占四分之一，但是全球消费电子的需求非常不好，尤其是但第二季消电子终端产品的需求减速很大，比如个人电脑（PC）年减12%，平板电脑也年减7%。

“库存第二季没办法消化，会递延到第三、第四季，”吴佩璇说。因此这也将削减第三及第四季的生产及经济成长。

出口第二季意外大幅衰退，令市场大失所望。根据主计总处的资料显示，第二季外需(商品和服务的输出减输入)对台湾第二季经济成长负贡献2.2个百分点，第三季预估也负贡献1.25个百分点。这比第一季的正贡献2.59个百分点，差距甚大。

**明年风险也大**

对于明年出口展望，主计总处也认为，中国大陆提高供应链自主率，使得产业竞争加剧，出口不确定性仍高。

台湾官方并预估，明(2016)年的经济成长初估为成长2.70%，CPI则年增0.74%，海关出口成长4.01%，进口成长3.8%。

吴佩璇则认为，台湾经济包括不少的下行风险，尤其是近期中国大陆经济走缓程度及供应链对台湾业者排挤效果，其次如美国联邦储备委员会(FED)升息时程和及欧洲、日本宽松的金融影响，以及新兴市场中因农工价格低迷，以及其后续可能产生的冲击为何。

富邦金控首席经济学家师罗玮就说，“美国联邦储备委员会FED预估9月将升息，资金撤出新兴市场，影响到各行各业的表现。”

主计总处的处长蔡鸿坤也说，近期金融市场的波动以及地缘政治变化因素，也何能使得国际景气有较明显剧变。

金融市场方面，近期人民币的剧贬对台湾经济会有什么影响?

吴佩璇就表示，只要人民币的走势不是长期的走跌，而只是一次性的下跌，这应该不会改变市场下单的模式。货币走势虽是预测的风险之一，但人民币虽走跌，台币也同样走弱，同时也该考虑台湾的竞争对手--韩国货币的趋势。

周二中国央行意外宣布调整人民币汇率报价机制，并一次性贬值近2%，震惊全球金融市场，人民币和中国经济前景顿成关注焦点，货币战担忧随之而起。

中国人民币兑美元即期汇率周五随中间价收升终结三连跌，本周重挫2.8%创最大单周跌幅。交易员认为，人民币连三日大跌后基本达到央行预期价位，短期市场处于均衡。

中国汇率政策突然异动，同样令美国利率前景增添变数。中国的举措一度令投资者推后美联储升息时间预期，导致美元指数触及约一个月低点。欧元兑美元则走强。

以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：

最新预估 上次(5月)预估

2015年GDP年增率 1.56 3.28

2015年CPI年增率 -0.19 0.13

2015年出口年增率 -7.10 -2.62

2015年进口年增率 -12.76 -8.75

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2016年GDP年增率 +2.70 --

2016年CPI年增率 +0.74 --

2016年出口年增率 +4.01 --

2016年进口年增率 +3.80 -- (完)

(审校 杨淑祯)

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