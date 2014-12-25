APP颠覆旧权力--今周刊「谷月涵看台湾」

中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月25日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)
研究历史的人喜欢高调示警：忽略历史教训，将面临历史重演的惩罚。但反对者则认为，那些研究历史事件的人才应该被谴责，因为当历史重演时，他们却袖手旁观，坐视事件的发生。无论如何，历史确实会重复，但人类文明还是会持续下去。
欧洲历史上，最令人兴奋和大步发展的阶段，应属一六五○年起，为期一百年的启蒙时代（Age of Enlightenment），紧接着进入大觉醒运动（Great Awakening）。
一四一○年印刷机发明后，欧洲社会逐渐出现要求罗马教皇、天主教会和统治者间权力平衡的声音，进而促成启蒙运动。今日，网路、智慧型手机，甚至更重要的社群网路应用程式（App），便可能扮演类似印刷机的角色。
十三、四世纪的中国，是全世界最强盛、先进的国家。当时位于现今法国、德国和其他欧陆的许多公侯国王，都得听命于罗马教皇，而教皇派至各国的枢机主教，则负有监督国王的责任，犹如中国共产党派遣党委书记监督国企执行长或地方首长一般。
古腾堡发明印刷机后，知识解放，一般人开始有权利阅读《圣经》，资质优秀的人，更以自身的领悟来解读《圣经》的教义，新教派于焉诞生。新旧教之间的歧见日益加剧，到了十七世纪，爆发三十年战争；欧洲新教与天主教诸侯整整鏖战三十载，战争结束后，签订《西伐利亚条约》（Treaty of Westphalia），罗马天主教廷将实质政权交给国王，此为启蒙时代揭开序幕。在教廷释出权力后，智慧思潮蓬勃发展，欧洲公民要求更多的权利和自由，进而导致美国和法国大革命，也就是大觉醒运动。
把时间拉回到现代，我们也亲眼目睹启蒙运动的重演。苏联帝国瓦解的部分原因，是有些地区的有线电视台开始播放CNN。普丁所面对的，恐怕是苏联帝国瓦解的完结篇。尽管全球都担心，俄罗斯崩解可能出现的不稳定，但是别忘了，当年苏联解体后，大量的经济资源也随之释放出来。
社群网站是一个新权力架构，就如同当初的印刷机和有线电视一样，鼓动数以万计的人们，投入阿拉伯之春运动。就算这些运动还称不上成功，但再给一点时间吧。在亚洲，中国很清楚社群网站App的威胁，也有效地取缔或严格控管，但他们还能控制多久呢。
最近美国和台湾的选举，似乎都是较擅长运用社群网站的政党胜选，在这样的趋势下，权力或国家的概念或许要重新定义了；就如中世纪罗马教廷所面临的挑战。罗马教廷还在梵蒂冈，也扮演重要的宗教角色，但就全球政治实力，则早已随风远逝。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。 (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
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