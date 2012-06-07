倒转的世界 两个基本点--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月7日出版的当期「老谢开讲」专栏)

最近我喜欢「拷问」朋友两个问题，一个是自从金融海啸以来，美国开始进行量化宽松货币政策（ＱＥ），从ＱＥ１、ＱＥ２，甚至不排除有ＱＥ３；接着中国也有人民币四兆元扩大内需方案，庞大资金全都炒房去了；再来有欧洲卖力印钞票，从去年底以来就有两轮ＬＴＲＯ（长期再融资操作），额度超过一兆欧元。此外，日本、英国也都相继加入印钞票行列。

理论上，钞票印那麽多，无限的资金追逐有限的资产，全世界股市、房市、原物料应该炒翻天。钞票满天飞舞，这个世界应该会出现严重通膨，但是眼前的事实是，这个世界没有被通膨吞噬，反而有逐渐走向通缩的疑虑。

这一阵子，我常盯住ＣＲＢ指数（芝加哥期货交易所物价指数），ＣＲＢ的急跌，背後显然有很大的学问，尤其是今年二月二十四日，ＣＲＢ指数从三二六．Ｏ二开始下跌，到六月四日，ＣＲＢ指数最低跌到二六六．九九。三个多月来，ＣＲＢ指数下跌一八．一％，这段期间正好碰上总统马英九宣布油电双涨政策，国内各项物价飞涨，但是国际原物料价格却纷纷出现大跌的走势。

**ＣＲＢ指数反常急跌,预告世界有大变化**

回头检视过去十几年来，全世界物价走向，ＣＲＢ最高在二ＯＯ七年的四七三．九七，那个时候油价一桶涨到一四七．二七美元，全世界几乎闻通膨而色变。但是高油价、高原物料也把世界推向毁灭之路，Ｏ八年次级房贷风波引发金融海啸，ＣＲＢ一口气重挫到二ＯＯ．一六，当时贵金属、农产品价格都下跌，油价一口气跌到三十二．八四美元，金融海啸把钞票蒸发，通膨的乌云也跟着被吹走了。

此後美国进行印钞票救经济的政策，全球股市开始上演大资金行情，实体经济也逐渐恢复。这回油价也卷土重来，纽约油价再涨到一一Ｏ美元左右，ＣＲＢ指数这次最高点只到三七Ｏ．七二，直到欧债危机引爆，ＣＲＢ指数开始走上下跌的道路。如今ＣＲＢ指数回到二六六．九九，与Ｏ八年的二ＯＯ．一六、一Ｏ年的二四七．二五相互辉映。

更值得注意的是，ＣＲＢ指数都是走缓跌的路线，这回出现急跌，似乎也预告这个世界会有大变化，这是第一个问题。

Ｏ八年雷曼兄弟银行最後走上破产命运，美国次贷危机冲击欧美银行体系至大，最後的代价是几家重量级投资银行被合并。雷曼兄弟走上破产是最危急的一刻，而雷曼兄弟这一倒，也迸出了惊人的金融海啸，造成全世界巨大灾难。

我的第二个问题是，这回若西班牙或希腊退出欧元区，对世界经济带来的冲击会有多大？Ｏ八年的雷曼兄弟银行，只是一家影响力很大的金融机构，一个企业倒掉就对世界造成那麽大的影响，万一国家出事，这个冲击恐怕比企业出事还大上很多倍。这也是大家对欧债危机疑虑最多的地方。

最近被讨论最多的是希腊退出欧元区，但是以美国为首的Ｇ８国家都期期以为不可，这是大家害怕希腊退出欧元区，对全球经济带来无法预测的冲击，只得勉强留住希腊。只是基本面的问题没有解决，希腊与西班牙问题仍然会是烫手山芋。

目前资金大量流出欧元区，西班牙去年首季还有五十四亿欧元的资金净流入，但今年首季就出现九七Ｏ亿欧元的净流出，单是三月就净流出六六三亿欧元。希腊人则赶紧把钱搬出希腊的银行，过去两年希腊银行体系已流出三分之一的存款。欧洲资金大出走，也造成欧元急速贬值，欧元贬、美元升，也造成以美元计价的原物料价格急跌。

**全球都必须面临痛苦调整,经济正在减速**

最近欧元兑美元最低一度跌到一．二二九，频频写下新低，而美元则成了主要避险货币，美元指数一度涨到八十三．五四二，这比起去年欧债危机冲高的八十一．七八四还高。可以想见这次欧猪国家招惹的问题比去年还严重。

所以，我的第一个问题与第二个问题走到这就汇聚在一起，ＣＲＢ指数大幅下跌是美元强力升值所致；而美元升是因为欧元、英镑贬；欧元贬，则是欧猪国家出问题，欧洲的问题也影响到全世界的主要国家经济，很多把产品卖到欧美的国家，都面临出口停滞的问题，中国经济的减速就是最典型的代表。把这些问题全部绑在一起，最後只得到一个结论：全球经济都必须面临痛苦的调整，全世界的经济正在减速。

这次「日圆先生」神原英资再度来台演讲，去年他的结论是寻找卖点；今年他说，他的字典只有「悲观」两字，我印象最深刻的是，他说未来两年是二次战後全世界经济最坏的两年，这个结论我听进去了。我隐约感受到这个世界的调整是很可怕的，包括企业及国家，最显着的例子是脸书（Facebook）上市。

脸书上市十个交易日，跌了七个交易日，上市首日股价从三十八美元承销价，一度大涨到四十五美元。脸书是这两年全世界最梦幻的企业，因为这个世界与脸书连结的人太多了，脸书的价值也无法估计。

不过脸书的上市只有一天好光景，脸书第二天就跌破承销价，跳下去买脸书的人都赔钱，脸书上市十个交易日，到六月四日股价最低跌到二十六．四四美元，收盘二十六．九美元，市值从一Ｏ四二亿美元缩水到五七五．一四亿美元。参加ＩＰＯ（首次公开发行）赔钱的投资人愤而告承销商，也有投资人骂脸书创办人佐克柏是骗子。脸书的风光上市，却落得如此下场，只能说全世界的投资人都变得务实了。

脸书今年预估每股税後纯益（ＥＰＳ）Ｏ．三九美元，以股价二十六．九美元来算，本益比仍达六十八．八倍；比起老牌绩优公司像英特尔、微软的十倍，ＩＢＭ、沃尔玛的十四倍、ＹＵＭ的二十倍，脸书仍有十分深厚的梦幻味道，再比比Google只有十七．五倍，苹果只有十三．七五倍，脸书的调整之路恐漫长。

另一家企业是智慧型手机大厂ＲＩＭ（黑莓机）的殒落。Ｏ八年欧巴马进白宫大秀黑莓机，一度让ＲＩＭ股价大涨到一四八．一三美元，如今黑莓机业绩直直落，手机市占率被苹果攻破，今年开始转盈为亏，股价一口气跌至九．七五美元。同样在竞争被挤到夹缝的也有日本索尼（Sony）。

这几天全世界的媒体都在报导索尼股价跌破一千日圆。十年前，我到索尼总部参访的时候，索尼股价还在一六九Ｏ四日圆，索尼的招牌挂在时代广场不可一世，三星那个时候还不成气候，如今索尼被打得溃不成军，股价剩下九九Ｏ日圆的「残值」，显然「大势已去」。还有两个月前，鸿海董事长郭台铭以每股五五Ｏ日圆入股的夏普，股价一下子跌到三六四日圆，郭台铭才入股立刻赔三成，怪不得鸿海吵着要重新议价。

**人民币难得贬值,中国调整之路仍艰难**

股价正在给企业的未来判定价值，同样一个国家股市的荣枯，也可以看出这个国家经济体质的强弱。例如，同样受到欧债袭击，但是股市强势的欧洲国家有德国、瑞士、丹麦，这当中还有一匹黑马是爱尔兰，欧猪五国里本来有爱尔兰，但是希腊、西班牙、义大利、葡萄牙股市频破底创新低之际，爱尔兰却显得相当强势。

爱尔兰股市去年跌到二三三三．三五点，再涨到三三六九．三三点，如今仍站在三千点以上，且距年线还有一段距离，几乎是欧洲表现最好的市场，看起来应已摆脱欧债阴影。

欧洲列入Ｂ级的国家有英国、法国、荷兰、比利时、奥地利、瑞典、挪威。最坏的则是爱尔兰除外的其他欧猪国家，但濒临危险边缘的则有匈牙利、波兰与芬兰，最近塞浦路斯显然已遭到希腊的拖累，银行业大崩坏，今年以来塞浦路斯股市大跌五三％。值得注意的是，诺基亚（Nokia）的衰败拖累了芬兰，芬兰股市六月四日跌到四七八五点，写下金融海啸以来的新低，显然失去Nokia，芬兰还没有找到着力点。

欧债危机已成全球经济新火药库，西班牙与希腊未来命运如何？大家都不知道答案，我只知道欧债有如一个人罹患糖尿病，只有拖字诀，这麽一来全球经济就无宁日，大家随时都要提心吊胆。最近资金撤离欧元区，金砖四国就首当其冲。

原物料下跌对倚重原油与原物料出口的巴西、俄罗斯打击甚大，印度与中国也都压力很大。巴西十个月来已 第七次降息，基准利率降到八．五％，巴西里拉最近从一．五二贬值到二．一兑一美元，巴西股市从六八九六九点急跌到五三Ｏ二八点。

俄罗斯更严重，油价大跌冲击很大，卢布最近从二十八．六六急贬到三十四．一一九兑一美元，几乎创了新低，俄罗斯股市也从一七六二．七一点跌到一二ＯＯ．六七点；印度的卢比贬到五十六．五兑一美元，创了历史新低。印度总理辛格最近出来表示，印度经济正遭逢前所未有的挑战，印度上一季ＧＤＰ（国内生产毛额）成长率五．三％，ＣＰＩ（消费者物价指数）却高达七．二％，加上贸易赤字与财政赤字的双重压力，印度的考验不小。

一向只升不贬的人民币，最近也突然大幅贬值，人民币从六．二八五贬到六．三四七兑一美元。这是人民币浮动以来，难得一见的贬值走势，这也意味了中国面临出口成长趋缓，内需成长停滞，加上高工资带来的产业结构调整压力，中国经济减速的调整之路仍然十分困难。

**股市凶险、黄金牛市终结,房市恐接着调整**

看起来这是一个倒转的世界，过去靠着原物料发达的国家，像澳洲、纽西兰、南非，汇价都持续贬值，油价最近从一一Ｏ．五美元重重跌到八十一．二一美元，强烈宣示世界经济正放慢脚步，而金价强力反弹到一六三一美元，应只是跌深後的调整，涨了十一年的黄金这回跌破年线支撑，这是十一年来没有见过的事。

过去我们常说，「你不理财，财不理你」，为了赚更多钱，我们想尽办法把现金换成股票，现金换房地产，拿现金买黄金、艺术品，或是外汇与债券等衍生性金融商品；现在看起来，很多炒作起来的资产纷纷下滑，股市最近给人险象环生的感觉，黄金的大牛市似乎也走完了，下一个恐怕得提防房地产的大调整。

几十年来，大家的主调都在创造财富，每个人都想尽办法让自己的资产快速膨胀，无形中也让自己的杠杆愈撑愈大，但是从原物料价格快速下滑、欧债问题难解，慢慢地我们发现，这些年被各国膨胀出来的钱，很多都从空气中蒸发了，此时如何守住你的现金，可能成为未来两年的投资主调。(完)

--整理 李盈蒨;审校 杨淑祯

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。