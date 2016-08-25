三星、腾讯跃升的启示 亚洲大市值企业崛起--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自8月25日出版的当期「老谢开讲」专栏)

英国脱欧公投以来，国际资金流向有了质变与量变，最显着的是股市「债券化」，过去庞大的游资在债市避险操作，但是，当德、日、法国债殖利率不断创新低之后，债市的资金转向股市。这使得美股频创新高；台股因为高殖利率被外资相中，也出现特别亮眼的走势；亚洲科技股也因为全球ETF（指数股票型基金）资金部位拉升，出现急遽上涨走势，最具代表性的是韩国的三星电子。

八月二十二日，韩国三星电子再度写下一六九．二万韩元高价，收盘是一六六．五万韩元，三星这么一涨，将市值推进到二六○兆韩元，大约是二三三○亿美元；三星在亚洲科技股市值，已紧追在腾讯及阿里巴巴之后，如果也把中国移动算进去，三星已是亚洲第四大市值企业。

**三星股价暴冲，最大推手是ETF**

过去在智慧手机市场，三星市占率一直居于高位，但是苹果独享九成手机市场利润，三星仅约占一成。今年苹果想靠iPhone 7继续霸业，不过，三星抢先一步推出Galaxy S7及Galaxy Note 7先驰得点，今年第二季三星行动部门营业利益大幅成长五七％，创下近三年来最佳成绩，也意味了经过三年蛰伏，三星运势开始逆转。

除了基本面改善，外资买盘扫向三星，像是八月十九日，外资买超韩国股票二一九四亿韩元，使得三星涨势加速，目前外资的三星持股达五○．七四％，三星市值也占韩国股市的一七．二％，单是三星一家的市值，等于是韩国第二大市值企业加到第九大市值企业的总和，也就是把现代汽车、海力士、爱茉莉太平洋等公司的市值加起来，都没有三星那么大。

如果计算三星涨幅，去年底三星收盘一二六万韩元，涨到今年最高一六九．二万韩元，三星今年涨幅达三四．二％，这显示国际大部位资金，先是拱台湾台积电的股价，现在回头力拱三星。

三星由于市值庞大，股价过去一向温吞，但是六月后因为业绩升温，股价得到外资青睐，逐渐推升；但是最大的转变是英国脱欧公投之后，三星穿过一三六万韩元的颈线支撑，一路向前挺进，最大外资买盘来自ETF的加码资金，这个资金先是买进台股中的台积电、中华电等高殖利率股，等到台积电涨幅拉大后，三星因为本益比不到十倍，成了外资首选目标，三星会不会是这波股市债券化最后目标，值得大家高度关注。

先从债市的变化来看，英国脱欧公投之后，避险资金涌向债市，让债市殖利率频创新低，目前德国十年期以下债券殖利率，已跌到负○．○八四％，德国十年债以下全是负值，即使是二十年债也只有○．二二四九％；法国则是九年期以下债券殖利率全部变成负数，十年债殖利率只有○．一三三五％；另一个负殖利率大国是日本，十五年期债券殖利率一度出现负值，如今是○．○九五％，日本三十年债也只有○．三五七％。

**ETF规模大增，受惠债市热钱流出**

资金流向债市避险，让前进债市套利的资金愈来愈无利可图，于是市场更积极的资金涌向ETF，在美国挂牌最大规模的ETF是SPDR S&P五○○（简称SPY）。这档ETF操作稳健，得到投资人认同，目前它的市值高达二○一七亿美元，一档ETF市值规模，居然超过丰田汽车、VISA、可口可乐等大型企业，可以看到它的威力。

从○九年的金融海啸以来，SPY股价从大约七十美元左右，大涨到目前将近二二○美元，让买进ETF的投资人都赚翻了。

从债市跑出来的热钱，基本上以避险为本质，这是最保守的资金。在债市无利可图的情况下转战股市，他们不会跳进股票市场买个股，甚至他们对主动型股票基金也有一定戒心，于是以大型股投资为标的的ETF，成为债转股的最佳中继站。

英国脱欧公投之后，每一档挂牌ETF股价显着上涨，这些ETF有了新资金涌入，不断从市场加码，他们专买代表当地股市市值前十大，或者是前五十大市值企业，这当中唯一不能漏掉的是代表当地市场最大市值的企业，于是像台湾的台积电、韩国三星、香港的腾讯就成了ETF最爱，股价也因为买盘推进。

最具代表性的是台积电，去年台积电在六月二十九日除息，当天股价大跌七．五元，到了八月二十四日，台积电一路贴息跌到一一二．五元；今年台积电六月二十七日除息，正好在英国脱欧公投后除息，结果与去年走势正好相反，台积电从一五四元一口气涨到一七九．五元，台积电在美国挂牌的ADR（美国存托凭证）也写下二十九．四五美元新天价，市值一度拉升到一五二七．三一亿美元，成为全球第四十六大企业。

台积电今年股价一直往上涨，并不是今年业绩大幅成长，台积电上半年营收衰退○．五％，上半年税后净利一三七二．八七亿元，也较去年同期衰退一三．三％。台积电股价上涨的最大关键是，外资在今年买超五十五万张，外资占台积电持股一度最高达七九．六三％。因此，外资的加码与否成了影响台积电股价的最大变数，这是标准的资金行情。

所以要看台股能涨得多高，只要看两个指标即可，一个是台币的升贬，台币升，代表外资汇入力道强；台币若重贬，股市很可能重挫。第二个指标是台积电，外资买超力道大，股价指数易上涨；反之，外资卖超，台股下跌机率大。例如，八月二十二日外资卖超台积电六三六○张，台股加权指数下跌五二．四六点；八月十日台股最高指数到达九二○○．四二点，当天台积电也正好创了一七九．五元的高价。

三星电子对韩国股市的影响力与台积电对台股的影响力如出一辙。

**大市值企业获青睐，腾讯成港股超级黑马**

而大市值企业的暴涨，今年在香港看腾讯一枝独秀，在今年之前，到美国上市的阿里巴巴市值一度领先腾讯，尤其是阿里巴巴股价一度涨到一二○美元，市值达三千亿美元，拉大了与腾讯之间的差距。

然而马化腾也不是省油的灯，他改变腾讯最关键的一个步骤，是二○一四年五月十四日腾讯股票分割成五股、从五一四港币变成一○八港币，不过腾讯股价在低档的时日不多，去年最低跌到一○四．五港币，但是今年腾讯股价发威，从一三二．一港币大涨到二○五港币，让腾讯市值冲到一．九三八八兆港币，约二四九五．七五亿美元，已是紧追中国移动外的亚洲第二大市值企业。

今年中国BAT三雄（中国互联网三巨头百度、阿里巴巴、腾讯的英文字首缩写），各有不同命运。最近三家公司公布第二季成绩，其中阿里营收三二一．五四亿元人民币，成长五九％，净利七十一．四二亿元人民币，大幅衰退七七％；腾讯营收三五六．九一亿元人民币，成长五二％，净利一四三．二九亿元人民币，成长四三％；百度营收一八二．六四亿元人民币，成长一○．二％，净利二十四．一四亿元人民币，衰退三四％，这三家网路巨擘，仅腾讯业绩持续成长。

今年第二季腾讯在手游业务创下九十六亿元人民币营收，大幅成长一一四％，目前QQ活跃用户八．九九亿，成长七％，微信活跃用户八．○六亿，成长三四％，这是腾讯保持高速成长的动能，在业绩加持之下，腾讯股价站上二百港币关卡，假如还原分拆前股价已到一○一五港币，腾讯上市十二年，股价大涨二七○倍，这是香港股市多年罕见的超级黑马。

相对来看，在美国挂牌的百度，今年卷入医疗纠纷，形象受到重创，在美国的股价也从二五一．九九美元，跌到一七三．八五美元，目前市值六○九亿美元。反而是阿里巴巴最近翻滚向上，去年底，阿里巴巴卷入假货风波争端，股价一度下挫到五十七．二美元，如今再度大涨到九十八．八八美元，目前市值二三六六亿美元，落在腾讯之后，双雄之争看起来胜负未定。

**股市债券化热潮席卷，亚洲大企业崛起**

在这一波股市债券化热潮中，过去股价平稳的中国移动，如今也因为稳健配息得到资金青睐，中国移动去年中期息每股配发一．五二五港币，末期配息一．一九六港币，合计是二．七港币，息率大约三％；今年中期息配一．四八九港币，下半年可能比去年下半年优厚，最近股价也从七十九港币，涨到九十九．三港币，市值超越二兆元港币，成为全港最大市值企业，如果换算成美元是二六○六．四亿美元，在全球企业排行榜，中国移动可进第十大。

这一轮的全球热钱最显着变化是从债市走出来，ETF是债转股的最佳中继站，这些保守稳健、害怕风险的资金袭向亚洲，代表每一个国家最有竞争力的企业都受到热钱青睐，这个情况正如苹果今年业绩仍在衰退，但是苹果从一三四．五四美元，一度惨跌到八十九．四七美元；但是股神青睐，苹果迄今还有十二．六倍本益比，加上稳定配息，最近苹果又涨到一一○．二二美元，仍然稳居美国最大市值龙头地位。

目前美国大企业在全球排行从苹果、Alphabet（谷歌的母公司）、微软，到波克夏A股、艾克森美孚石油，然后是亚马逊、脸书、娇生、奇异；亚洲的中国移动抢占第十名，腾讯紧追AT&T，抢到第十三，阿里巴巴在摩根大通之后居第十七，之后是韩国三星，亚洲企业在全球市值前二十大已抢攻四席，这个趋势可以看到亚洲大企业崛起，在ETF引领风骚之下，这些亚洲大企业更加大乘风破浪之势，这是当前一门投资新显学。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。