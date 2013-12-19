值得高度关注的比特币现象--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月19日出版的当期「老谢开讲」专栏)二○一三年就快走入历史了，但是岁末突然出现一个过去没有听过的名词Bitcoin（比特币，简称ＢＴＣ）闯入我们生活中，而且，因为中国大妈也像炒黄金一般介入炒作，让比特币在全球引起一阵旋风。一个看不到也摸不到的东西，在未来的世界中到底会发生什么样的新变化，我高度关注下一个趋势的变化。

比特币到底是什么？这是诞生于○九年的一项虚拟货币，是一种经过高度加密保护的电子帐户内的数字单位，可以在网路上运用第三方支付PayPal付款，即可买入一定数量的比特币（以多少个ＢＴＣ）作为单位，放入加密保护的「电子钱包」（Wallet）。在网上购物的人，可使用比特币向肯接受比特币的公司拨出自己拥有的单位，因为可以透过手机或平板电脑，使用比特币购物，且得到许多国家及电子商务的公司认可，于是比特币掀起一阵旋风。

**飙涨，价值等于一盎斯黄金**

一三年一开始，一个Bitcoin只有十三美元，随后比特币受到电子商务活动人士青睐，从五月起，价格开始扬升，到了十一月，美国联准会（Ｆｅｄ）主席柏南克在美国国土安全部发表「肯定其长期发展前景」谈话后，价格一路飙涨，最后又加上今年四月炒金的「中国大妈」加持，比特币写下一二四一美元的历史纪录。一个单位的比特币价值等于一盎斯的黄金。

比特币的飙涨终于引来各方的注意，中国政府率先出手，人民银行宣布禁止中国的金融机构处理比特币的交易。接着中国入口网站百度也发表声明表示，将不再使用或接受比特币作为支付的工具。前者在官网发出通知：比特币不能且不应作为货币在市场上流通使用，且比特币存在较高的投机及洗钱风险，不是真正意义的货币。

人民银行特别强调：从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。人行一出手，百度立刻跟进，宣布旗下网站加速平台「百度加速乐」停止接受比特币付款。中国政府率先发难禁止比特币，百度也立刻响应，这是因为中国已成全球比特币交易量最大的国家，「比特币中国」（BTCCHINA）成了全球最大比特币交易商。这个网站单日最大交易量达九万比特币，交易额超过二亿元人民币，已大大超越了全世界两大交易平台MT. GOX及BITSTAMP。

比特币在创下一二四一美元历史新高前夕，中国的比特币交易金额超过一千万元人民币的贵宾用户中，有四○％是女性，于是中国大妈炒作比特币风声四起，也让比特币价格像绑上火箭一般节节攀高。在中国禁止比特币的冲击下，比特币最大跌幅高达五三．五五％。不过，消息面利空很快反映之后，比特币又缓缓逼近一千美元高价。

**难用政治力量禁绝**

既然比特币崛起，在未来电子商务活动中，比特币扮演的角色，恐怕很难用政治的力量禁绝。那么，我们先要弄清楚，比特币是商品及货币，中国的人民银行率先否认比特币是「货币」，认为是「商品」。但是目前一个比特币已经可以兑换大约一千美元的情况下，比特币已具「货币」的功能。根据货币银行的理论，货币的主要功能包括：交易媒介、计价单位、价值储存及清偿债务。随着Bitcoin在全世界日渐普及，在网路交易平台，有愈来愈多的人使用比特币去支付生活所需，甚至用作大额买卖的交易，已具有货币的功能。

其他如比特币可以储存在「比特钱包」中，可留待需要时才使用，也具有价值储存的功能。另一方面，比特币的接受性高，有机会被债主认可作为偿债的标的，这些条件都具备，已使得比特币初步符合经济学的「货币」定义。这种「新兴货币」带出不少有趣的经济问题，中国人民银行认为比特币不是真正意义上的货币，这句话有商榷的余地。真正来说，比特币不是法定货币，因为比特币真正得到官方承认的，只有美国及德国政府，但我们很难否定比特币是国际通用的货币。

从货币的历史来看，从最早以物易物的时代，到纸币的时代，比特币与世界上的两种主要「货币」：美元及黄金，也有很多相似之处。过去货币强调「内在价值」，例如，美元原本是一个以金本位发行的货币，二次大战后，一盎斯黄金约兑三十五美元，但最后美国放弃金本位，美元开始「以信用为本」，于是美元进入纸币时代，美元本身是没有「内在价值」的。

有没有内在价值，并非是「货币」的关键，重要的是有没有下一手的人肯接受这种「货币」。因此，只要有人接受比特币作为帐款支付工具，比特币本身就具备了货币的条件。比特币不是金本位的货币，是虚拟的电子货币，由一个化名「中本聪」的人在○九年提出。

这个虚拟的货币不由任何中央政府或企业担保，纯粹依赖网路协定，以点对点方式运作，并利用网路认证来确保资金的正确性。理论上，它确保了任何机构都不可能操控比特币的货币总量，制造通货膨胀。比特币之间的转帐是透过以数学程式加密的数位「钥匙」来进行，每单位交易由散布于网路上的电脑认证，而这些认证需要庞大的电脑运算资源，参与的电脑会因此获分发新的Bitcoin作回报，称之为「挖矿」。

比特币最传神的地方，是严控发行量。比特币从○九年开始发行，每十分钟推出一批，在前面四年推出一○五○万个单位，以后每下一个四年数量都减半，直到二○四○年，总量接近二一○○万个单位就停止，Bitcoin的「钥匙」平时储存在「钱包」内，「钱包」可以是网路平台、离线的电脑程式，甚至是列印在纸上。除了参与「挖矿」，一般人也可以从交易平台直接接受卖家购买比特币。

**反射肆无忌惮乱印钞票后遗症**

比特币发行有数量的限制，在网路世界是一个安全的屏障，相对于世界各国大印钞票，比特币此时的诞生，有相当程度在反射世界各国肆无忌惮乱印钞票的后遗症，将来的比特币随着愈来愈多人接受后，为了交易的需求，可能有人会将数量有限制的比特币「拆细」，让比特币有无限膨胀的潜力。例如，现在用一个ＢＴＣ可买一台电视机，将来可能○．○○一个ＢＴＣ就可以。表面上，比特币数量有限，但却潜藏「拆细」的膨胀危机，这是比特币必须面对的潜在问题。

除此之外，比特币掠夺了各国中央银行的「铸币权」，势必遭到各国央行抵制，中国人民银行第一个揭竿而起，反对比特币。到目前为止，发达国家如美国、德国对比特币抱持开放的态度，这可能与欧美先进国科学技术较高有关，愿意接纳新科技。

但发展中国家如中国、泰国，甚至最近韩国都表示抗拒的态度。原因是这些国家担心电子货币会影响到国家的经济发展，甚至担心比特币会产生新的政治问题。但是各国央行反对归反对，到目前为止，没有任何一个国家的央行有足够能力杜绝比特币的存在。

三是比特币的崛起与黄金避险功能式微可能产生连结。从投资的角度看，比特币与黄金十分神似。黄金的产量有限，必须开采，采金有一定的成本，且黄金的开采成本愈来愈高，提升了黄金的保值能力。因此，投资黄金可以保值对抗通膨，这是金价持续上涨十几年的法则。而比特币也要透过「挖矿」（Mining）来增加比特币的数量。在中国已出现「矿场」及「矿机」的研发商。

比特币数量固定，全球每四年挖到的比特币数量会减少一半，愈来愈多的人加入「挖矿」行列。根据业内人士统计，用一部三十二GH/s（显示卡速度）的ＢＯＸ矿机，以现时的速度和汇率，一天大约可以挖出○．○一八个比特币，用电七度，比特币挖矿，耗电很大，若电费高于挖矿收入，「矿场」则无法盈利。目前挖矿就像技术竞赛，硬体技术愈快，能源耗用愈少，盈利能力就愈高。于是比特币生态圈，各类专才淘金，交易平台冒起。

**台湾出现「比特币概念股」**

在网路世界里的比特币「挖矿」，就像是在现实世界里的「淘金」一般。如果大家够有想像力的话，比特币正是电子商务活动中的「黄金」角色，就像网购取代店铺交易的生意，黄金的储存、避险角色，可能被比特币取走一部分。今年金价的大跌是不是与比特币的崛起有关，目前还没有具体研究论证，但是今年比特币一度飙到与一盎斯黄金相同价格，的确让人玩味。

今年全年金价大跌二七％，白银则跌掉三○％以上，这是黄金连续上涨十二年以来最大的年度跌幅，黄金的大跌与比特币的崛起是一三年的大事，这已是不争的事实。

另一个效应是全球疯比特币，激起愈来愈多的「矿工」加入挖矿行列，专业的「挖矿机」销售跟着大幅增加，意外带动了新产业，也冲击到台湾。台湾今年出现了「比特币概念股」，ＩＣ设计公司Ｆ-世芯（三六六一）提供挖矿机专用的特殊应用晶片（application-specificIC，简称ＡＳＩＣ）系统单晶片，虽然仍处在亏损状态，却因为沾上比特币光彩，股价今年从十九．四元飙涨到七十三．八八元，最近创意电子也有意加入ＡＳＩＣ行列，华擎与映泰则提供挖矿机专用的主机板，股价因而上涨，这是大家意想不到的台湾电子业也可以在比特币的世界沾到一点光。

目前，大家对比特币了解仍有限，乐观者认为，比特币是过去一百年来世界最伟大的发明之一。现在大家把目光放在中国大妈炒作及价格飙涨的问题上面，但这不是重点，下一步，比特币可以汇款到全世界，且让兑换外币及电子交易的成本大大降低。

另一方面，比特币全球流通，不受国家主权控制，是金融界的梦想，有人甚至认为中国持有庞大的美元债券部位，当美元不断贬值之际，也许未来比特币可以当作美元的替代品。

不过，也有人悲观认为，比特币愈来愈受大家欢迎，危机也愈来愈大，因为这也意味了比特币将挑战各国的法定货币，让国家主权遭受到威胁，这是比特币最致命的地方。最简单的道理：有哪一个国家的中央银行愿意承认私人发行的货币？

另一个挑战是，假设有一天，比特币的程式遭到骇客攻击、破坏，会不会彻底破坏整个系统？还有新的虚拟货币可能应运而生，目前已有Litecoin、Peercoin、Quarkcoin、Namecoin等，市场上出现的新虚拟货币，会不会削弱比特币的地位？

还有，比特币可以自由兑换，而且交易纪录不易被留存，有助增加投资者调配资金的灵活性，但也相对增加「洗黑钱」的风险，这也是一些国家不愿接受比特币的原因。

这是比特币目前存在的优劣势。但随着电子商务的崛起，就像物流的重要性愈来愈高，比特币在金流的角色，恐怕也会卡到重要地位，而且，比特币对未来投资活动也会带来重大冲击，不管你肯定或否定比特币的价值，你都应当理解比特币的存在。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 董永年; 审校 林高丽)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。