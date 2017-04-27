又飞走一只黑天鹅！--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月27日出版的当期「老谢开讲」专栏)

执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，在这次法国总统大选中，标榜着中间立场，「既非左，也非右」的三十九岁「向前行」（En Marche）创党主席马克宏（Emmanuel Macron），以二三．○一％的得票胜出，与得票二一．四％的极右阵线联盟候选人勒朋（Marine Le Pen），双双晋级到五月七日的第二轮投票。

这个结果安了全球金融市场的心，四月二十四日，全球金融市场都为此开香槟。身处欧盟风暴核心的德国股市大涨四○六．四一点，涨幅高达三．三七％，并创下一二四五六．一八点的历史新高纪录；法国股市强力大涨四．一四％；其他相邻的欧洲国家，如英国伦敦金融时报指数也大涨二．一％，瑞士大涨一．八四％。

法国中间派候选人胜出，也感染了华尔街，四月二十三日法国大选结果尚未完全揭晓，美国道琼指数期货盘已开高二○○点，最后道琼指数大涨二一六．一三点，那斯达克指数创下五九八八．九二点的历史新高，全球股市几乎都为马克宏胜出庆贺，最具代表性的是VIX（恐慌指数），在法国大选结果出炉后大跌二五．九一％。为什么法国大选会给全球金融市场带来这么大的撞击？

**英国脱欧，全球金融市场恐慌大调整**

过去一年来，从英国脱欧，到欧盟可能解体，一直都是金融市场最畏惧的黑天鹅，最早揭开序幕的是去年六月二十三日的英国脱欧公投，先前市场各种民调都显示英国脱欧公投不会过关，投票前一日，英国股汇市还双双大涨回应。没想到，最后英国脱欧派胜出，六月二十四日英国金融市场出现恐慌性的跌势。

首先是英镑急跌，从一．四九六跌至一．三二三兑一美元，英镑单日大跌八．六二％，而且此后应验了投机大师索罗斯在英国脱欧前的预言，英镑果真跌到一．二六兑一美元。而英国股市在六月二十四日盘中一度大跌五四九．三六点，伦敦金融时报指数从六三三八．一度急杀到五七八八．七四点。英国股汇市双双重挫，也造成全球金融市场出现连续两日的恐慌性大调整。

今年英国丢出《里斯本条约》第五十条，正式启动脱欧进程，包括英国将退出单一市场，与欧盟达成新的关税安排与贸易协议，欧盟也摆出强硬姿态，要求英国履行义务，填补欧盟预算缺口，这个「分手费」至少要五○○亿英镑。英国首相梅伊（Theresa May）为了取得执政合法性，并进一步宣布六月八日提前国会改选，趁势要把工党边缘化。

英国对欧盟开了第一枪，而且，美国总统川普入主白宫之后，对于裂解欧盟卯足全力，他除了对梅伊勉励有加外，在尚未进入白宫之前，他已经接触了勒朋，大有力挺的味道。因此，今年欧盟的「裂解」成了全球最重要的议题。

今年三月率先登场的荷兰大选，号称是荷兰川普的怀尔德斯（Geert Wilders）领导的极右民粹政党自由党（PVV），虽然在选战中卷起很高声势，最后仍不敌现任总理吕特（Mark Rutt）的自民党（VVD），荷兰极右派在选战中失利，反欧盟派未能在荷兰先驰得点。

**七成法国人想留欧，马克宏趁势崛起**

这次法国大选被认为是欧盟裂解最关键的一战，尤其是法国万一出现极右派与极左派对垒的状况，不论谁胜出，法国恐怕都难逃脱欧公投，因此，全球都极关注第一轮大选选举结果。

呼声最高的五位候选人，各自代表不同立场，像极右派国民阵线的勒朋，是前次败在席哈克手下的老勒朋第三个女儿。她的主张是法国优先，包括退出欧元区，重新启用法郎，举行脱欧公投，移民每年限额一万，终止申根会籍，重设过境检查。在法国大选前，巴黎香榭丽舍大道发生IS恐攻事件，勒朋反移民主张再度受到重视。她也主张对于在海外生产的企业课税三五％，法国人优先提供住屋、就业。

与极右国民阵线完全对立的，是法国不屈服党的梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon），今年六十五岁的他是法国政坛老将，口才极佳，吸引年轻选民，让他得以从十一位参选者中的后段班挺进到前段班，主要政见是重新谈判欧盟各项条约，争取撤销欧盟财政纪律，否则要发动废约公投，他极力主张要把法国目前每周三十五小时的工时减为三十二小时，退休年龄降到六十岁。

最可怕的是，梅朗雄主张对年收入超过三十六万欧元的人课征一○○％的税；此外，他也主张公投法国的欧盟身分，退出北大西洋公约组织（NATO），同时也要退出他认为只图利少数人的世界贸易组织（WTO）及国际货币基金（IMF）。

法国人最害怕的，是这次选举结果出现勒朋与梅朗雄的极右与极左对决。若这两个极端对决，根据选前民调显示，梅朗雄在决选中，会以六○％对四○％胜出，这可能是最坏的状况。

在两个极端当中，这次出线的马克宏主要诉求是经济大解放，主张企业税从三三％降为二五％，与英国及川普主张降企业税遥相呼应。他也主张扩大雇主对雇用员工时的协商权，采低税制吸引企业再投资，财政走中间路线，推动欧元区改革，也推动欧盟的改革。

马克宏原是金融家，被法国现任总统欧兰德延揽出任经济部长，去年四月才决定参选。他感受到法国选民厌恶各党各派由老人把持，决定在左右两个极端中，走出新的路。他任职经济部长时期曾说：「我要当爱国者的总统，对抗民族主义者的威胁。」这次他对上勒朋，正好应验了这一句话。

除了他们三人外，还有代表共和党的费雍（François Fillon），他主张把现行每周三十五小时工时延长为三十九小时，要裁减五十万公务员，五年削减一千万欧元的公共开支，他的民调本来领先，后来卷入不明收入未申报，民调因此滑落。

第五位是社会党的哈蒙（Benoit Hamon），他的民调只有个位数，对选局没有带来影响。

法国媒体选前列出各种对战组合，最好的情况是马克宏对决费雍，最坏的情况是极右对上极左，也就是勒朋与梅朗雄，最有可能的是马克宏对上勒朋，如今是这个组合出现，以法国总统一对一的对决情况来看，中间派的马克宏可能囊括六成选票胜出。因此，当最后的开票结果马克宏得冠，勒朋居次，金融市场立即强烈回应。

欧元应声上涨，四月二十四日，欧元兑美元跳空开高，以一．○八九七开出，收盘是一．○八六八。而先前受到梅伊宣布提前大选激励，英镑重新站上一．二八，美元指数则回挫到九九左右。股市大涨，英镑、欧元扬升，一年来从英国脱欧到欧盟裂解面临的各种可能压力，如今逐渐厘清。

尽管法国大选首轮投票刚结束，但大家已算定中间派候选人马克宏会胜出，最大原因是法国在全国民调中显示，七二％的法国人希望留在欧盟，代表法国民众仍不忘欧盟成立的初衷。因此，即使极右阵线的勒朋一年来反欧盟言论激昂耸动，她选前说：「欧盟将死，因为人们已经一点都不想要这个霸权，傲慢的帝国，现在是打败全球主义的时刻了！」过去三年，法国出现六次恐怖攻击，都造成重大伤亡，但最后法国人仍选择留在欧盟。

这是欧盟面临的最大一次考验，因为荷兰大选只算是前菜，这次法国大选可算是中流砥柱，而主张中间立场的马克宏胜出，正反映了现任总统欧兰德太无能，而挑战的极右、极左派候选人又太激进，法国人决定走回中间路线，这会是欧盟重要的稳定力量。

**欧股创下新高，欧元、英镑扬升**

其实法国与德国是欧盟两大核心，欧盟的组成是为了化解欧洲的歧见，过去两次世界大战，引爆点都在欧洲，德国的纳粹成为全球人类的最痛，法国人天生浪漫，二战法国人几乎毫无抵抗就率先投降，所以在面临欧盟最大考验的关键时刻，法国人选择留在欧盟。

今年欧盟的考验，从荷兰大选，到这次法国大选，即使是下半年的德国大选，梅克尔总理连任之路出现意外，但德国的新领导者，仍会是欧盟最坚定的支持者。假如，欧盟今年三大考验全都过关，那么，裂解欧盟的最危险时刻应该已经度过。

金融市场在法国初选揭晓后，恐慌指数大跌，德国股市再创历史新高，代表欧盟逐渐形成稳定力量，金融市场也可能因为这次法国大选出现新的变化。

首先是欧元的弱势可能暂时解除，今年元月欧元兑美元最低跌到一．○三四。当时市场一致认为可能跌破一比一，现在欧盟闯过法国大选这一关，欧元弱势危机可暂时解除，也许欧元有机会站回一．○九的年线之上。

英镑最低跌到一．一九九，现在也站回一．二八的年线附近，未来英镑走势，要看梅伊主导的脱欧进程，以及英国大选后的新政治版图；其他的欧元区货币，如瑞士法郎、瑞典克朗、冰岛、捷克、丹麦等货币，也可望逐渐扭转颓势。

至于欧洲股市，过去一年来，英国股市受到英镑贬值的激励，伦敦金融时报指数率先创下七四四七点的新高，这次德国股市再写历史天价，荷兰股市、比利时股市及法国股市都重新写下新高价，可看出这一轮法国大选给欧盟带来新的信心。

**科技领衔，囊括美国前五大市值企业**

换句话说，欧盟裂解大戏已经度过最危险的一刻，欧洲的黑天鹅变数带来的恐慌，也可望暂时解除。

接下来，要看川普百日新政后的美国经济调整，这次美国道琼指数未能创新高，反而是那斯达克频频改写历史新纪录。

四月二十四日这一天，美国十大市值企业又向前跨了一大步，其中，苹果市值突破七五○○亿美元，谷歌突破六○○○亿美元，都再创历史新里程碑，第三大市值的微软市值，也写下五二一八亿美元新高，亚马逊（Amazon）到四三三六．九五亿美元，脸书（FB）到四二○四亿美元，美国前五大市值企业全由科技股囊括。而亚洲的科技股，如中国腾讯、阿里巴巴、韩国三星等，市值都站上二八○○亿美元。

科技创新领衔的新时代，在欧盟裂解危机解除后，世界的创新仍然是最重要的成长主力。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。