股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏)一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。

今年是波克夏第五十二周年的股东大会，五月六日，现年八十六岁的巴菲特与高龄九十三岁的副主席蒙格（Charles Munger），共同出席在内布拉斯加州奥马哈市的股东大会，并回答股东提问，而波克夏也选择在股东大会前夕公布今年首季的季报。

美国股市经历了史上最长的牛市，如果从二○○八年起算，今年已是第九个年头。美股在川普当选后，第一季道琼指数狂涨到二一一六九点，不过波克夏公布的首季成绩单却显得差强人意。

波克夏今年第一季的税后净利为四十．六亿美元、A股EPS（每股税后纯益）为二四六九美元，相较于去年同期的税后净利五十五．九亿美元、A股EPS三○四二美元，都不出色。若扣除今年的投资及衍生性商品交易获利五．○四亿美元，以巴菲特一向偏爱扣除投资利得的营运利润三十五．六亿美元来计算，也就是A股的EPS为二一六三美元，对照去年同期也是年减四．八八％。

波克夏只发行一六四万股，就像大立光一直维持在一．三四亿股一般，因为发行股数少，股价永远居高不下，巴菲特靠着精准的投资眼光，撑起波克夏超高股价。波克夏A股五年的EPS高达一四六四五美元，若以一七年五月八日的收盘价二十四．七一六万美元来计算，市值是四○六四．六二亿美元，在全球大企业排行榜，排在苹果、Alphabet、微软、亚马逊、脸书之后，是全球第六大市值企业。

**波克夏受寿险业务拖累，财报不佳**

相较于前五大科技公司，波克夏纯粹以投资收益回报投资者，而让市值如滚雪球般越滚越大，这也是巴菲特一生最受投资人尊敬的地方。一家投资公司经历半个世纪，且历久不衰，巴菲特的投资眼光及坚持毅力令人尊敬。

不过这些年科技股奔驰，巴菲特也曾挣扎过，这次波克夏股东大会，波克夏的财务报表透露出最强大的讯号是波克夏被寿险业务绊住了。波克夏最核心的投资General Re，因澳洲一场飓风增加成本支出而陷入亏损，另外汽车保险公司GEICO获利衰退三四％，保险业务整体亏损二．六七亿美元，其他在铁路及能源仍保持稳定成长。

不过，最受大家瞩目的是巴菲特坦承他对科技股看走眼，其中最让他耿耿于怀的是他押错IBM，放走了谷歌和亚马逊，只有苹果稍微让他称心。另一个是他对中国股市的未来长线看好，但短线他认为太投机，不过，他说美国股市百年来也是这样走过来的。

先从美国科技股的奔驰谈起，这些年美国股市真正吸睛的焦点仍在科技股，美国史坦普五○○从一九八九年的二七三‧八一狂涨到二四○一．三六点，但更可怕的是那斯达克从二九一．八八大涨到六一○六点。二○○○年网路科技泡沫，那斯达克从五一三二．四六惨跌到一一○八．四九点，如今飞越六千点大关。代表科技大型股的那斯达克一○○则从七九五．二五狂涨到五六五九．○七点，单是苹果、Alphabet、微软、亚马逊及脸书这五家科技股市值就占那斯达克一○○的四成。换言之，美国科技巨擘才是撑起美国经济最重要的支柱。

**新经济浪潮，只有少数市值股王存活**

如果从美国历任市值股王兴衰来看，从九○年代迄今，只有微软还能从败部复活，其他都逐渐从此隐没，最具代表性的是GE。当年GE领衔美国股市市值天王很长时间，如今GE虽不断求变，但是现在市值只有二五三一‧六二亿美元，已难跻身全美市值前十大的行列。

九○年代，电脑时代曾经创造微软及英特尔的Wintel架构，这两家公司市值一度成为美国市值之首。二○○○年微软股价到五十九美元左右，后来惨跌到二十美元以下，如今直逼七十美元大关，市值来到五三二二．五亿美元，微软算是在这一轮新经济浪潮中调整有成的企业。相对来说，英特尔在二○○○年股价曾经大涨到七十八美元，如今股价不到当年天价的一半，市值剩下一七二○．六六亿美元，已经不复当年勇。

二○○○年科技网路时代也诞生了思科，当年思科曾登上市值天王宝座，市值一度直逼五千亿美元，股价将近八十美元，如今股价只剩下三十四．二九美元，市值剩下一七一七．一九亿美元。英特尔和思科在二○○○年都曾叱咤一时，如今却是今非昔比。

另一个是埃克森美孚石油，这家石油业巨无霸在苹果崛起之前，一直都是美国市值冠军，这些年油价大跌，埃克森美孚石油虽然维持在八十美元左右的高档，但市值大约在三五○○亿美元。埃克森美孚石油在全球只能排行第七。

现在新经济的狂潮不断奔驰，美国前五大市值企业这两年可用「追赶跑跳碰」来形容。一七年五月八日苹果股价首度站上一五○美元大关，收盘价一五三．○一美元，最高价来到一五三．七美元，收盘市值来到七九七七．六九亿美元，盘中市值一度突破八千亿美元。如果拿苹果的市值与台湾二千三百万人打拚出来的GDP来比，苹果的市值是台湾的一．五倍。若以苹果手上持有高达二五六八亿美元的现金来说，也是台湾GDP的一半，苹果真正到了富可敌国状态。

二○一六年十二月底前，巴菲特握有苹果电脑六一二○万股，到目前为止加码到一．三三亿股，只要苹果大涨，巴菲特就成了最大赢家之一，帐面上市值二○三．四九亿美元。过去有很长一段时间，巴菲特从不碰科技股，后来苹果股价跌破一○○美元，本益比只有十一倍左右，巴菲特显然看中苹果配息率逐渐升高，再加上ROE逼近四○％，巴菲特等于是用投资传统产业的眼光去买进苹果电脑。他盛赞苹果不只是科技公司，更是消费者产品公司，令人安心投资。

但同样在科技股投资，巴菲特大买IBM。目前IBM股价一五三．○三美元，正好与苹果电脑一样，但IBM是从二○一三年二一五．九美元的高价跌下来的，那时IBM市值来到二○二八．三八亿美元，如今只剩下一四三七．七一亿美元，市值缩水近三成。IBM股价在二○一五年大跌一八．五％，一六年继续呈现跌势，巴菲特的波克夏持有IBM八．五九％的股份，他承认，IBM越来越不像是科技公司，其主业也变得越来越模糊，令人有点难过。巴菲特坦承投错了IBM，也逐渐减码IBM股票，但是真正让他最扼腕的是他没有投到谷歌及亚马逊。

巴菲特说，他投资的GEICO也曾在谷歌上打广告，但他始终没有投资谷歌的股票，到一七年五月八日为止，谷歌市值来到六六三一．七二亿美元。今年以来，谷歌的股价从七七一．八二涨到九三四．三美元，涨幅达二一％。今年初谷歌市值也刚刚越过五千亿美元，如今跑到六六三一．七二亿美元，向苹果的八千亿美元挑战，谷歌快速狂奔令人惊艳。谷歌目前已是全球广告收入最大的企业，去年全年EPS二十八．六美元，本益比三十三．五二倍，几乎比苹果多出一倍。市场对谷歌未来仍有高度期许，这两家全球最大市值企业最后鹿死谁手？仍然是全球最受瞩目的焦点；但是没有重押亚马逊恐怕才是巴菲特的最痛。

**金融海啸后最大新经济传奇：亚马逊**

亚马逊从一家网路书店蜕变成为电子商务公司，如今跨向新经济的各个领域。巴菲特在接受CNBC专访中大赞亚马逊的老板贝佐斯，巴菲特说：「我从未见过像他这样的人，可以几乎同时发展两个截然不同的领域，无论是客户或事业都很成功。」巴菲特指的是亚马逊的云端运算事业及网路零售，他认为贝佐斯是「我们这个时代最伟大的企业家」。

亚马逊堪称是金融海啸后新经济最大的传奇，从股价来看，在金融海啸后，亚马逊股价曾经跌到三十四．六八美元，到了二○一四年，亚马逊股价涨到四○八美元，大家已经觉得很不可思议了；但这两年亚马逊继续蜕变，股价从一五年最低的二八四美元大涨到现在九五四．四美元。今年以来亚马逊大涨二七．二七％，比谷歌的二一％还出色，目前亚马逊市值四五三六．一七亿美元，已是全美第四大市值企业。

另一家紧追在后的是脸书，公司公布上季整体营收八○．三亿美元，成长四九％，其中广告收入七十八．六亿美元，成长五一％，净利三十六亿美元，成长七六％，EPS一．○四美元，市值来到四三七六．五八亿美元，稳居全美第五大市值企业。最近脸书预告高成长将渐告一段落，对股价是不是会带来压抑，值得拭目以待。

**无法预知的新时代：不断奔驰的科技股**

不论是亚马逊或是脸书，他们都是新经济的代表作，也是新科技发展的先驱，市场给予极高的本益比，至今，亚马逊的EPS只有五．三四美元，但市值那么高，是因为市场给予亚马逊一七七．八二倍的本益比。脸书的本益比逐渐合理，但是以其去年全年EPS四．○一美元来计算，本益比仍高达三十七．六五倍。市场给予的高本益比，让新科技股不断奔驰，这恐怕是巴菲特无法预知的新时代。

到目前为止，除了全美五大科技公司外，亚洲的新经济股也快速崛起，最近带动韩国股市的是三星电子，三星在一七年五月八日股价大涨三．三一％，来到二三五．一万韩元，市值拉升到三六五．八兆韩元，换算成美元已高达三二二八．八亿美元，已追过摩根大通（JP Morgan），成为全球第九大市值企业。

而亚洲紧追在后的腾讯，一七年五月八日在香港挂牌的市值来到二．三一九五兆港元，换算成美元是二九八二亿美元，是全球第十一大市值企业。中国的阿里巴巴股价来到一一六．八六美元，市值是二八九一．二三亿美元，在全球排行第十二。台湾的台积电市值也冲过一八○○亿美元，来到一八一四．○八亿美元。全球科技股不断向前奔驰，也意味了巴菲特半个世纪以来的投资眼光可能面临重大考验。

从新经济的奔驰来看，苹果、Alphabet、微软、亚马逊、脸书，到亚洲的三星电子、腾讯、阿里巴巴，可能是未来主导全球经济最具分量的八家重量级企业，在这个大趋势中，股神巴菲特的投资眼光也将受到时代严厉考验，也许廉颇老矣，今年奥马哈的股东大会将是股神告别股东的关门之作。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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