中国经济会不会重蹈日本覆辙？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自7月28日出版的当期「老谢开讲」专栏)

中国自改革开放已经38年，经济用跑百米的速度向上成长，但中国令人担忧的不确定性因素日益严重，未来恐面临如日本在高成长后的泡沫化考验。

前摩根士丹利亚洲区主席，现任耶鲁大学教授的罗奇（Stephen S. Roach）最近撰文，探讨中国会不会步日本后尘，陷入迷失的时代？说得白话一点，也就是说从一九七八年改革开放以来，中国用跑百米速度狂奔三十八年的经济，会不会把泡沫吹破？

罗奇认为，日本不愿接受结构性改革，是种下二十六年泡沫调整的主因，他认为外界对中国经济的忧虑日益加深，中国应不会滑向「失落年代」那样的日本式停滞，但令人担忧的不确定性因素仍然存在，这些因素包括信贷的增长、僵尸企业、还有资金持续外流的问题，都考验着中国经济。

**资金持续外逃，冲击中国经济体系**

有着同样疑虑的，也包括国际金融大鳄索罗斯，今年索罗斯除了预言英国脱欧，英镑将暴跌二○％外，他对中国经济提出三度示警，一次是他说中国经济硬着陆几乎无可避免；他又警告中国信贷激增是危险讯号，这个情况与○八年美国次贷危机引起的金融海啸十分相近；索罗斯三度示警，是他认为中国持续受到资本外流，外汇储备减少的冲击，资金外逃将冲击中国经济体系。

一个经济体让索罗斯示警三次，可知专门抛空的金融巨鳄，已看到中国经济的暗疮。从邓小平一九七八年的改革开放以来，中国经济成为带动全球经济成长最大的引擎，从七八年到一○年的三十二年间，中国GDP年成长九．九％，这是史无前例成长最卓越的经济体，哪怕金融海啸后中国经济减速，但一○到一五年之间，中国GDP成长也有七．八％，这是人类史上维持接近双位数最长的一段成长。

纵然今年第一季与第二季中国GDP减速至六．七％，但这仍优于世界经济平均的三％，及发展中国家的四％，更远远超过发达国家的二％水平，若跟全世界比，中国也仅次于印度的七．五％，仍高居世界第二，可以看出中国的成长仍居世界前茅，不过成长总有极限，中国的成长最终仍然会走到停滞的拐点，那么九○年代的日本泡沫调整，中国逃得出这个宿命？

摊开日本经济史，一九六四年的东京奥运是日本摆脱二战失败阴影，进入世界经济强国的一个转捩点，从六四年到九○年，日本经济奔驰了二十六年才戳破泡沫，而中国从七八年起跑，下一个转折点会在哪里？

日本泡沫经济吹破前，日本经历了几个大转折，一是日圆的超强势，随着日本汽车、家电席卷全世界，在二次大战后，日圆兑换美元是三六○换一美元；到了八○年代，日圆缓步升值到二五○兑一美元左右，但最大的转捩点是八五年的广场协议，日圆快速走上升值之路，在八五年广场协议签署之日，一美元兑换二六三．五日圆，此后日圆一直升值到九五年的七九．九五兑一美元。

日圆的强势让热钱源源不绝涌向日本，造成日本房地产、股市的大涨。八○年代，日本股市从六千多点，暴升到八九年十二月三十日泡沫破灭前夕的三八九五七点，当时日本股市市值膨胀到六．六兆美元，一度超越美国股市，而日本的房市涨幅更是惊人，当时银座地价高得吓人，日本房地产奔腾时，日本人号称一个日本可以买下四个美国，一个东京市也可以买下好几个加拿大。

有了房地产价格奔腾当后盾，当时日本人信贷膨胀，那时「赚钱之神」邱永汉先生告诉我，他坐在家里，一天就有好几组银行员来要他借钱，只要他签个字，不要担保，就可借几十亿日圆，日本人借钱太容易，于是日本人买遍世界，像梵谷、莫内、毕卡索最贵的名画都被日本保险公司买走，美国著名地标大楼及几家有名电影公司，也全都被日本人买走。

**前兆一:借贷容易，投资客全球狂买**

正当日本人买遍世界的时候，美国著名学者傅高义，在日本泡沫吹破之前写了一本"日本第一"的大作，让日本人更加骄傲狂喜，日本人把房价、股价都炒到天价，到一九九○年崩跌，银行、保险业纷纷破产倒闭，银行不断重组，像第一劝业后来蜕变为瑞穗控股，东京三菱后来跟UFJ合并，三井与住友银行也合组金融控股，到今天为止，日本银行业仍处在十分艰困状态。

从九○年以后，日本陷入迷失的时代，日本政坛就像走马灯一般，首相不断换人。例如，日本泡沫吹破时的首相是海部俊树，今年他已是八十五岁的老人了，在他之前的宇野宗佑，上任两个月就因绯闻下台。

从宇野宗佑、海部俊树之后，日本经历了宫泽喜一、细川护熙、羽田孜、村山富市、桥本龙太郎、小渊惠三、森喜朗等七位首相。一直到○一年小泉纯一郎，日本才出现一位任期超过五年的首相。

但在小泉之后的安倍晋三、福田康夫、麻生太郎任期都很短。进入到民主党时代，鸠山由纪夫、菅直人到野田佳彦，任期也都很短暂，直到一二年安倍重新夺回自民党执政地位，日本总算才找到一位不负众望的政坛领袖，安倍成为日本人寄望走出「失落时代」的领袖。

现在回头检视中国会不会重蹈日本覆辙？我们从几个点看，一个是泡沫戳破前兆，日本人大规模隔山买牛，日本人买遍全世界，买名画、买企业，收购全世界最贵地产，这些年，中国人买遍世界已成全球经济的显学。当年美国洛克斐勒大楼被日本人买走，美国媒体惊呼：「日本人买走美国人的灵魂！」现在纽约华尔道夫饭店也被中国人买走。

当年，日本人买走哥伦比亚等电影公司，最近中国大亨王健林收购传奇影业（LEGENDARY）后，正与派拉蒙电影公司（Paramount Pictures）母公司维康（VIACOM）商讨收购派拉蒙四九％股权，预估价高达八十亿至一○○亿美元，最近王健林的万达集团，又宣布以十三．三亿英镑，收购欧洲最大院线Odeon & UCI。

这些年中国投资客掀起好莱坞投资热，由腾讯投资、唐伟创办的TANG MEDIA PARTNERS收购好莱坞电影销售公司IM GLOBAL，国营的电广集团也入股出品饥饿游戏的LIONSGATE，中国人除了进军好莱坞，也进入运动产业，最近NBA灰狼队宣布出售五％，给才完成收购西班牙甲级联赛格拉纳达足球队九八 ．一三％股份的蒋立章。

路透社最近也报导，当过义大利总理的贝鲁斯科尼称「米兰现已踏上开往中国的路！」百度的李彦宏可能买下八成股份，成为AC米兰球会的新老板，而先前家电通路一哥苏宁也收购义大利甲级球会的国际米兰七成股份，除了企业购并、炒房外，中国人买遍世界令人印象深刻。

**前兆二:房地产炙热，荣景却建立在信贷上**

第二个可作为泡沫经济指标的是房地产持续炙热，去年中，上海的凯旋湾花园、远雄的徐汇园、远中风华园别墅，每平方公尺单价都超过二十万人民币，深圳的大鹏新区银滩路的龙岐湾一号及上海的汤臣一品，都从二十万人民币一平方公尺起跳，如果换算成新台币，每坪都超过三○○万元。最近上海静安区的华侨城苏河湾十一号楼，四月以每平方公尺三十四 ．四九万人民币成交，七○○平方公尺成交价高达二．四二亿人民币，创下中国历年豪宅最高单价纪录，折算成台币每坪高达五五○万元，这已是世界级水准。

靠房地产拉抬GDP，这是中国经济不寻常的变数，今年上半年中国GDP成长六．七％，贡献最大的是房地产，上半年房地产销售成长四二％，仍是拉动中国经济成长最重要的力量，今年上半年中国住房面积销售高达六十六．四亿平方公尺，这显示中央三令五申房地产去库存化只是一种口号。

今年上半年中国房地产的繁荣，不少城市房价快速上涨，并非市场流传的没有投资渠道，而是企业借助银行贷款炒作的结果。今年中国银行体系新增放款高达七．五三兆人民币，社会融资规模增量九．七五兆人民币，都创新高。更重要的是住户贷款增加二．九五兆人民币，中长期贷款增加二．六二兆人民币，占银行贷款比重四○％，这强烈显示房市的繁荣，完全建立在信贷的扩张上面。

目前中国地方政府债台高筑，企业也是过度负债，一旦房市反转，银行呆帐可能像滚雪球般快速崩坏，这也是中国银行股陷在低股价净值比、低本益比沉痾中的隐疾，一旦房市反转，金融体系崩坏的状况将十分惊人。目前中国整体债务占GDP二八○％，也到了警戒线，若一味靠房地产拉抬GDP，这恐怕会是中国戳破泡沫最大变数。

**前兆三:僵尸企业腐败，拖累国家经济**

第三个是习近平高度防范的僵尸企业问题。在「权威人士」谈中国经济未来会是长长的L型时，「权威人士」也透露僵尸企业该清理就要清理，这显示习近平领导的党中央已不愿再打肿脸充胖子，于是调整过剩产能产业，成为第一要务。

今年以来，央企合并大潮再起，先是宝钢与武钢的合并，接着被指定战略重组的有中建材与中材，中粮、中储粮及中纺；港中旅与国旅；最近煤业去产能，也传出神华与中煤能源，甚至是中广核三方共同参与的合并。

过去撑起中国GDP扮演最重要角色的央企，一○年利润成长三三％，今年前五月变成衰退九．六％，部分垄断行业的央企臃肿、腐败频传，竞争力急遽下降，这是拖累国家经济的元凶。习近平为主导的党中央已注意到这个现象，并且全力防堵，防止僵尸企业问题恶化，也是中国经济抗泡沫调整的重要指标。

第四是日圆升值过头让日本丧失竞争力，安倍频频射箭，就是为了扭转强势日圆带给日本的重伤害。人民币早已防范，在热钱涌入中国的时代，人行严控人民币大升，现在热钱出走，人民币一度贬破六．七关卡，但尚无失控危机，这一点也是中国政府强势的地方。

不过中国泡沫调整在个别产业有漏洞，像房地产出现很多鬼城。今年以来，上证下跌一四．八七％，深圳股市下跌一五．四四％，在全球股市纷纷走高的情况下，中国股市逆势下挫，这也是在调整去年六月股市大涨后的股市泡沫现象。

从一九七八年迈入大成长的中国经济，未来恐怕面临高成长后的泡沫化调整考验，中国经济减速将成全球常态，如何避免重蹈日本泡沫吹破覆辙？这是中国必须面临的最大课题。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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