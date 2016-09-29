中国房地产泡沫会不会吹破？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自9月29日出版的当期「老谢开讲」专栏)

深圳房价从2015年初以来，涨到全球第二高；更可怕的是，A股上半年有1305家公司投资房地产。这种房市活络，经济却呈现衰弱的怪异现象，是中国经济的潜在隐忧。

九月十五日晚间，美国CNBC频道，有一则受到华人世界瞩目的新闻，CNBC引述美国经济谘询公司Longview Economics的最新研究显示，过去一年中国部分一线城市房价涨幅惊人，深圳市已成全球房价第二贵的城市，仅次于全球科技重镇旧金山矽谷的圣荷西。

Longview Economics的执行长Chris Watling，在电视镜头前接受访问时说：「我认为正在发生的事情令人担忧。一些估值真的不太寻常，我们对于这些数字反覆检验了不下七次，它们确实令人难以置信??。」虽然以单位面积价格而论，深圳房价未必是全球第二，但Longview研究的是典型住宅价格，二○一五年初以来，深圳房价平均上涨七六％，尤其是去年中，中国股市在最高峰反转后，深圳楼价开始加速大涨，北京、上海走势也与深圳类似，但没有那么极端。深圳的典型住宅价格已达八十万美元左右，房价所得比七十倍，这远比伦敦的十六倍还高。

**70年不吃不喝才能买房，恐是经济衰败起点**

针对这个现象，青岛大学经济学院教授易宪容也发表了一篇评论，题为「内房疯涨，市场麻木，恐风暴前夕！」他指出房价所得比七十倍了，一个人生活一辈子，七十年不吃不喝，只能买一套房，那么这样还能让人活下去？这不仅意味着这些城市的衰败开始，也意味了中国经济已走到绝大多数人的对立面，中国经济发展让绝大多数人的利益受损，如果这样，其后果是十分严重了??。

在学界示警，媒体报导后，国务院参事、住建部前副部长仇保兴也上书中央，提议国务院此时是该考虑采取「温和的、分散的、非中央化的调控政策，也建议分拆房地产税，处理房产续期问题，为楼市降温。」

目前的中国房市热络奇景，除了深圳市房价登上全球第二贵的纪录外，今年最显着的是楼市狂热已从北京、上海、深圳一线城市蔓延到合肥、苏州、厦门、南京等热点二线城市，再延伸到购买力稍弱的郑州、成都、济南等「二．五线城市」，再延烧到一般的三线城市。

其中，上海已成为全球最大豪宅市场，很多知名豪宅成交价屡创新高，像是台湾人十分熟悉的汤臣一品，几年前站在黄浦滩头看着汤臣一品开价每平米十四万元人民币，已令人咋舌，最近一年的新成交行情是二十六．九一万元人民币，今年中成交的静安区华侨城，每平米成交三十四．四九万元人民币，换算每坪为新台币五五○万元左右，如果以台湾设定地上权的房价来看，这简直是天价。

不过，最近绿城中国推出的黄浦湾壹号，开价是每平米三十八万元人民币，换算成每坪已超过六百万元新台币，这确实是十分高价。香港中原地产集团的最新一份报告资料显示，上海已悄悄跃升为全球最大豪宅市场，今年上海豪宅交易量，不但创下历史新高，涨幅也是全球之冠。

**上海上半年豪宅交易量，超越东京、纽约**

如果以二千万元人民币为基准，今年上半年上海每套超过二千万元人民币的豪宅，成交一五九七套，其中新房一一一八套、二手四七九套，短短半年，已超过去年全年的一五九三套；如果对比东京，同价位的新建住宅上半年只成交十六套，而纽约换算超过二千万元人民币的住宅也不过成交一千一百套，在在都显示上海市已成为全球最大豪宅市场。

至于深圳，今年初深圳二手楼平均房价已直逼每坪新台币百万元，而且今年又出现极小化奇景，最近成为媒体焦点的是深圳南山区的「侨城尚寓」，这个楼盘靠近地铁站、周边豪宅林立，这个个案在九月二十四日正式发售，出售九个极小户，分布在六到十五楼，面积从五．七三平米到七．四八平米（约一．七三坪到二．二六坪），全部都有房产证，每单位实际使用权面积是六．六八平米（约二．○二坪），一九九八年的工地使用权证，七十年产权，这个超小套房采用多功能睡床和衣柜，睡床可以取出折叠，每单位叫价八十八万元人民币，这九个迷你楼盘半天就卖完，后来因为涉及违建，已经停售。

中国楼市从一线城市热到二线城市，如今连三线城市也跟了上去，更可怕的是房地产成了上市公司的主业，最近公布半年报的很多上市公司，卖楼利益成了主要利润来源，甚至是「保壳」的手段。例如上海Ａ股上市公司云赛智联（六○○六○二）公布出售上海房产，扣除帐面成本、费用及税金后，确认利益是一．八六亿元人民币，然而云赛智联上半年实现的净利是七○七四万元人民币，换句话说，企业的盈利还不到售屋收入的一半。

此外，也有一些已经连续亏损两年的公司，假如再亏损下去，就面临下市危机，像过去五年亏损了四年的*ST宁通B股（二○○四六八），九月二十日公布售出北京西城区两套楼盘，两套楼盘帐面价值一二九．七四万元人民币，估值是二二七二．六二万元人民币，如果顺利售出，增幅高达十六．五倍，将产生一千二百万元人民币净利，将可成功保住上市地位，这显示房地产已成了企业主最后救命神丹。

但从总体经济来看，中国八月M1年增率二五．三％，M2年增率是一一．四％，八月M1与M2的差达一三．九％，这显示大量货币并未进入实体经济，更可怕的是今年上半年，A股一三○五家上市公司有房地产投资，金额高达五九五一亿元人民币，其中有十二家公司投资房地产项目超过一百亿元人民币，这种经济衰弱、房市活络的怪异现象，是中国经济的潜在隐忧。

中国房地产估价师，也是中国房地产协会副会长柴强最近指出，中国房地产货币化是经济转型期的特有现象，因新产业尚未形成，资金转往房市，这是市场自发调节的结果，但是「杠杆上楼市」，将是中国经济的隐忧，根据国家统计局的资料显示，今年一至七月个人信贷增长五四．六％，广发证券调查中国住房的房贷还款负担率是三九％，年底前将达四○％，根据国际城市标准三○％已是警戒线，中国很多城市已达超标水准。

**大量资金流入房市，吸走总体经济能量**

柴强也警告，中国实体经济数据不断下滑，地价、房价却屡创新高，代表资金正大量流入房地产这个「独木桥」，繁荣的楼市正如吸血鬼搾乾总体经济。经济学家巴曙松出席「二○一六年博声房地产讲坛」时警告，中国目前居民房贷收入比，已超过一九九○年日本泡沫时期的水准，且仍在飞速上升，巴曙松举出，二○一五年新增贷款四．七兆元人民币、新房销售额七．三兆元人民币，他指出，信贷再推演下去，将达到美国次贷危机的水平。方正证券经济学家任泽平也指出中国房地产的总市值约占ＧＤＰ比率四一一％，远高于全球二六○％的水准，全球十二大高房价城市，中国已囊括四席，楼市狂热已达警戒线，但楼市泡沫会不会吹破？关键仍在中央政策。

**中国面临两难决策，保汇或是保房价**

今年中国GDP成长约66%，GDP成长减速，中国外汇储备已从一四年六月的三．九兆美元一路跌破三．二兆美元关卡，中国的资金正加速外流，实体经济往下，但房市炙热，关键在中国经济低迷之际，必须营造一种人民币资产能够保值的气氛，用房地产上涨吸住国内资金，减少资本外逃，进而减轻人民币贬值压力，让资金有地方可以去，这是中国房市大涨的最终源头。

一四年以前，中国政府所有打击房产政策齐出，去年更有意引房入股，造成股市年中的大泡沫，最后深沪股市失速坠落。今年人民币贬值压力大，楼市成了支撑中国经济的巨木。这当中人民币贬值是关键，宽松货币让大量资金进入楼市，人民币贬值导致投资者积极找寻资金出路，房地产成了最主要载体。

中央政府决策面临两难的问题，保汇？或保房价？最后是用房地产上涨，圈住外流资金，房地产成了对经济成长带动力最强的产业。但中国势必面临下一个大问题，那就是产业托不起昂贵的地产，最后高价房地产可能拖垮中国经济，还有贸易部门的价格不断地下跌，金融和地产不断的膨胀，最后体现的是人民币汇价和以人民币计价的中国房地产价值的背离。最后这个泡沫如何化解？这才是中央政府最严厉的挑战。

一九九零年日本泡沫经济吹破前夕，日本人买遍全世界，日本的信贷无限扩张；最近国际货币基金（IMF）的第二号人物李普顿（David Lipton）警告，中国企业债务飙升已达GDP一四五％，中国企业债台高筑，可能成为全球经济的「断层线」。这一轮中国房市大涨，又把中国式泡沫吹得更大，最后这个泡沫如何化解？这恐怕是全球经济的大事。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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