我看到东协新面貌--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月20日出版的当期「老谢开讲」专栏)

这是今年第二季亚洲国家经济成长的成绩单，中国七．六％仍然名列前茅，不过相较过去两位数成长，中国的成长已明显减速。金砖四国之一的印度，首季ＧＤＰ（国内生产毛额）成长五．三％，第二季成长五．五％，在亚洲仍名列前茅，但相较过去七％、八％的成长，也逊色很多；然而真正令大家惊艳的仍是东协国家。

今年印尼经济成长，在东协十国先拔头筹，首季成长六．三％，次季成长六．四％；菲律宾首季ＧＤＰ成长六．四％，次季五．九％，比起印尼毫不逊色；再来则是马来西亚、越南与泰国。其中，马来西亚首季成长四．九％，次季成长五．四％；越南首季成长四％，次季成长四．七％；泰国首季受水灾冲击，ＧＤＰ成长只有○．四％，但是次季上升到四．二％。这五个国家都展现经济向上提升的成长劲道。

**二十年前西进的台商都成大赢家,今已改观**

除了ＧＤＰ表现显眼，东协国家的股市去年就表现十分出色，今年以来，东协股市继续有亮眼的表现。首先是菲律宾股市在今年写下五四○三．一六点的历史新高，今年以来，股市继续上涨二二．三九％；马来西亚股市也创下一六五五．三九点的新高，今年以来，股市上涨七．三三％。过去几十年，大马股市表现以稳健着称，今年走出完全不同的格局，可能与国营的棕榈油厂Felda上市，立刻成为仅次于Facebook的全球第二大ＩＰＯ（首度公开发行）有关。

而去年表现十分红火的印尼，今年除了ＧＤＰ表现勇冠三军之外，印尼股市最近在ＱＥ３（第三轮量化宽松货币政策）推波助澜下，写下四二七二．八三点的历史新纪录，今年以来股市上涨一一．三四％；未创历史新高的泰国股市，一直稳稳向前行，去年泰国水患也没有重创泰国经济，泰国股市今年涨到一二八二．二二点，创了一九九四年以来新高，今年以来大涨二四．七％。

东协国家欣欣向荣，就连位处东协南边咽喉之地的新加坡，今年也沾光。新加坡第二季的ＧＤＰ成长率二％，表现优於台湾的负○．一八％；不过新加坡股市最高涨到三○八八．四五点，今年以来涨幅高达一六．三四％，四小龙当中，表现最出类拔萃，比起台股涨幅九．四二％还出色。

这是今年亚洲各国经济成长与股市表现的大致情况，可以看出东协国家正展现出一股「向上提升」的力量。近三个月来，我带领两次投资考察团，从缅甸、柬埔寨，到泰国、马来西亚、新加坡，一共造访了五个国家，对东协十国未来的发展又有进一步的体悟，东协的再起，显然与中国经济进入调整有关。

一九八○年代，台湾跟着日本出现史上最大一次股汇市狂涨的资产泡沫，在那个年代，台湾股市大涨二十倍，房地产平均也涨了十倍；到了九○年，台股一度涨到一二六八二点，新台币突破二十五元兑一美元关卡。当时台湾股市涨到顶，新台币升值也到了尽头，台湾的资金加速外逃，当时的台商只有两条路走，一条是西进，一条是南进。以当时的时空背景来看，东协国家蒸蒸日上，中国则爆发六四天安门事件，百废待举，未来前途茫然，当然南进是首选目标。

不过在这个关键点上，台商敢冒险孤注一掷赌中国崛起的，後来都大爆发了，今天最显而易见的是蔡衍明的旺旺，市值已达一千二百亿港币；魏家的康师傅也累积逾千亿港币的市值；早期西进的宝成蔡其瑞家族、正新轮胎的罗结家族，如今都是中国大崛起的最大赢家。

反观一九九○年南进的台商成长有限，这次到马来西亚行程参访的第一家公司是Ｆ-保绿（八四二三），那是一家废轮胎回收再生的公司，董事长陈东兴在父亲时代，即到大马投资，辛苦了二十年，如今Ｆ-保绿股本只有一．六八亿元，市值仅新台币五亿元。另一家生产打钉机钉子的Ｆ-骏吉（一五九一），董事长江文洲早在一九八九年就带着二百万台币到马来西亚打拚，如今的Ｆ-骏吉股本二．○四亿元，市值约新台币七亿元。

**中国进入调整,东协领导人带国家走出低谷**

九○年代选择西进的台商，随着中国改革开放、经济飞跃成长，个个显得兵肥马壮；反观，同一时间选择南进的台商，则是备极艰辛，成长缓慢，这其中最大的关键是，一九九四年的人民币汇改。九四年国务院总理朱熔基当家，人民币与外汇券并轨，人民币从五．七六兑一美元一口气贬值到八．七兑一美元，黑市价更一度突破十二。

人民币突然大贬值增强了中国经济竞争力，原来南进的资金都变成西进。九四年起，东协资金逐渐失血，到了九七年爆发亚洲金融风暴，东协各国股汇市无不暴跌，很多人在探究亚洲金融风暴的原因，其实人民币九四年汇改，扮演了最重要角色。

到了二○○五年，人民币开始浮动，这两年人民币升值到六．三兑一美元，东协各国面临的人民币汇率压力解除。另一方面，中国从○八年《劳动合同法》通过，薪资三级跳之後，东协各国更加凸显薪资较低的优势，加上东协各国有了中国加强公共建设，全力拚经济的典范移转效果。更重要的是东协新领导人，都比以前能干，终於让经济走过金融风暴的幽谷再生。

例如，菲律宾的新领导人艾奎诺三世，强过前两任的伊斯特拉达与艾若育；印尼选出的尤多耶诺已进入第二任，他是带领印尼向上提升的最大功臣。这回我们在马来西亚，从机场看到高速公路，还有此行我们到首相府拜访内阁部长许子根博士，这个政府新基地叫太子城，完全是前首相马哈迪亲手规画，今天马来西亚的建设仍充满了马哈迪的影子。泰国前总理阿披实去年八月选举败给了前总理塔信的妹妹盈拉，可以看出塔信仍主宰泰国未来，国家领导人的表现，牵动了东协国家的前途与未来。

从缅甸看到新加坡，三个月来，我们看了五个国家，得到的初步轮廓是，东协十国力道正逐渐增强。这其中，新加坡与汶莱是小国寡民的精致经济，这回我们从马来西亚柔佛州看完Ｆ-红木（八四二六），驱车前往新加坡，先出马来西亚关，再进新加坡关，明显可以看出国家的「质感」，就像从深圳罗湖海关进入香港一般。

**马来西亚经济准备起飞,泰国稳稳向前行**

从国家实力来看，泰国、印尼、马来西亚、菲律宾可能是东协新四强，柬埔寨、越南、寮国、缅甸则是「後进四国」。从国家发展潜力来看，面积一九一．九四万平方公里，全球第十六大国，而人口有二．四三亿，全球人口第四多的印尼，成长潜力最雄厚。印尼经济规模达八四五六．八亿美元，已逼近大国行列，是东协经济规模最大的国家。

不过从地理位置来看，马来西亚与泰国位置最重要。马来西亚全国面积三十三万平方公里，人口二八七二万，人均所得已超过九千美元；泰国面积五十一．三万平方公里，人口六六二五万，人均所得六千多美元。从公共建设的角度来看，马来西亚优於泰国，人均所得也比泰国高很多，马来西亚很有机会成为人均所得逾万美元????????????的国家。

过去大马与新加坡在马哈迪主政期间，马哈迪与李光耀时有争执，如今进入纳吉与李显龙时代，双方关系改善，大马的执政当局逐渐体悟到新加坡国家治理的长处，国家朝着正向发展。这次我们到首相府聆听内阁部长许子根博士的马来西亚经济转型计画，许子根部长是计画执行主席，他曾担任槟城首席部长十八年，是目前华人位阶最高的首长。

马来西亚标示着二○二○年的目标，希望迈向高收入国家，跻身强国之列，人均ＧＤＰ挑战一万五千美元。这个转型计画十分宏伟，大马决心巩固十二项关键经济领域，还有六大确保改变的结构改革，大型建设如大吉隆坡─巴生谷计画。

马来西亚首相纳吉称，政府转型计画长达九年，分成三个阶段，政府将以「一个马来西亚」的原则，团结全民在跑道上奔驰。我们在首相府与许子根部长畅谈一个多小时，印象十分深刻，假如这个施政方向执行无误，那麽我们将看到马来西亚人均所得破万美元之後的经济起飞。

泰国经济则稳稳向前行，我们在泰国仍然看到大规模的车阵、塞车现象，二十年来改变不多；不过泰国安度水患危机，各国投资增加，像泰国汽车组装产业整个产业链十分完整，电子产业正逐渐崛起。我们此行特别参观Ｆ-泰鼎（四九二七），对经营团队留下了深刻印象。

目前全世界前四大硬碟厂都在泰国，泰国是仅次于中国的硬碟生产基地，随着中国工资逐渐高涨，泰国有机会成为中国以外的电子业生产聚落。唯一的变数是泰国新总理盈拉上任後，把最低工资提升到三千泰铢，让厂商的压力加重。

**「後进四国」中柬埔寨发展可能比越南快**

东协的「後进四国」，我认为越南与缅甸变数仍很大。○七年我们参访越南，对於这个土地面积与马来西亚一样大，但人口逾九千万的国家，抱持着热切期待。从○三年以来，越南一直被当成「金砖第五国」，拥有世人最多期待，不过，越南的官僚体制与公共建设进度缓慢，使得越南这些年来进展有限。

另一个是今年最受世人关注的缅甸。没有到过缅甸，只要看过缅甸的报导，都会对这个刚从军政府控制解放出来的国度充满希望。不过到了缅甸，看到缅甸公共建设的落後，土地与房地产的价格高涨，不免心中要打一些折扣，缅甸的未来仍充满变数；尤其是民主化的进程，恐怕要到二○一五年，看看军政府是否把权力交出来才会明朗。

看过缅甸再看柬埔寨，形成强烈对比。我有强烈预感，柬埔寨的发展可能会比越南还快。柬埔寨人口只有一千四百万，但却是个十足年轻化的国家。柬埔寨最大的特色是政治稳定，韩森领导的柬埔寨人民党，明年可能囊括九成选票，继续领导柬埔寨。一九七五年经过赤色高棉屠杀三百万人的柬埔寨，首都金边市可以看到大兴土木的建设荣景。

回头看过去二十年来，亚洲的钱潮从中国逐渐往南移，目前可以看出中国的转型与调整，三到五年跑不掉，而这段时间，很可能是东协国家最好的发展黄金期。(完)

--整理 高洁如/黄凯

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

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