小心面对钞票贬值年代 下半年聪明钱往哪儿跑--今周刊「老谢开讲」

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月3日出版的当期「老谢开讲」专栏)
每一次金融市场发生系统性风险，例如金融海啸、欧债危机袭来的时候，大家都会喊出一句话「Cash is king」，也就是说，现金是王，因为手上有饱满的现金，可换取满地被抛售的资产，此时是把手上现金换成值钱资产的时候。
**所有金融商品都是上涨的**
二○一四年上半年过完了，大家若仔细看全球金融市场的表现，会发现一个十分有趣的现象--所有金融商品都是上涨的，从股市、债市、黄金在内的大宗商品全都上涨，创下过去二十年来很罕见的景象。这三项用来追踪全球金融市场的指标性商品，包括美国十年期公债殖利率上涨六．四％，道琼瑞银的商品指数上半年平均涨八．一％，跌了两年的黄金，今年上半年上扬九．七％。
后三项商品则与股市有关，其中新兴市场ＭＳＣＩ指数上涨四．三％，ＭＳＣＩ世界指数（已开发国家）上涨四．八％，最后一项是美国道琼指数上涨一．二％。如果再细究个别的组合，像欧猪国家的债券殖利率都出现两位数下跌，其中，希腊十年期公债殖利率上半年下跌二六．九％，边境市场股市平均上涨一九．九％，北海布兰特原油也上涨二．三％。所有金融市场商品全面收红，这是一九九三年以来仅见的现象。
相对于在金融市场发生系统风险，像亚洲金融风暴，金融海啸发生时，大家最喜欢把「现金是王」这句话挂在嘴边。但是现在的情境显然与「现金是王」背道而驰，形成了钞票贬值的时代，任何金融资产商品都比现金更值钱，而这个现象也造成全球股市持续上涨不停的景象。
今年上半年结束了，全球股市普遍上涨，已连续上涨五年，进入第六年涨势的美股，今年仍然继续上涨，一三年大涨二六．五％的道琼指数，今年上半年又涨一．五％，最高指数来到一六九七八．○二点，看起来挑战一万七千点整数关卡不难；标普五百指数今年表现比道琼出色，上半年上涨六．○五％，看起来也有挑战两千点的机会；去年涨幅不小的科技股，今年那斯达克指数又涨五．四三％，创下四四一七．四六点二○○○年以来的最高点，那斯达克一○○写下三八六○．六五点的新高，半年上涨七．一六％；代表小型股的罗素二○○○半年上涨八．○九％；ＮＢＩ生技股半年大涨一三．三七％；表现最出色的则是费城半导体指数半年上涨一八．八五％。美国利率在金融海啸后维持○-○．二五％，这是造成资金贬值的最主要推手，美股连续六年的涨势根源在这里。
这些年，成熟国家股市表现比新兴市场还好，原因就是美国、欧洲、日本三大成熟经济体都维持接近零的利率，资金因为放在银行无利可图，被迫四处寻找猎物，以代表全球资金移动的两大市场--债市及共同基金来看，最明显不过。
今年上半年（到六月二十五日为止），全球债券基金流入美债达七○七．七七亿美元，投资型公司债三八六亿美元，高收益债七十一．二九亿美元。而股票型共同基金也出现了很有意思的分布，其中流入欧洲股市五○二．三二亿美元，美股二五○．三八亿美元，日本一三一．五八亿美元，这三个资金流入国家都是利率接近于零的地区，但是资金净流出的如金砖四国净流出六．四二亿美元，欧非中东新兴市场净流出二○．三三亿美元，拉丁美洲三十四．二六亿美元，亚洲（不含日本）一二八．九八亿美元。
这些资金净流出国家都是利率居高不下的市场，巴西与中国最具代表性，大家熟悉的中国存款利率仍达三．二五％，把钱放在银行比买股票收息还好，这是中国银根很紧，股市上涨不易的最重要原因。持续下跌五年的中国股市，上半年上证仍下跌三．一九％，上海Ａ股跌三．一四％，上海Ｂ股跌一二．七六％；深证小涨四．○九％，深圳Ｂ股则下跌二．九四％，沪深三○○下跌七．○七％，当然中国股市下跌背后有很多原因，但中国利率居高不下，也是不可忽视。
二○○○年以后成为全球投资显学的金砖四国，除了中国股市六年不振，今年办过冬季奥运的俄罗斯半年下跌五．二七％，正在主办世界盃足球赛的巴西上涨三．二二％，只有印度因为国大党被赶下台，印度股市今年写下二五七三五．八七点的历史新高点，半年大涨一九．九二％，算是新兴市场罕见的黑马。
利率决定股市的涨跌，欧洲在一一年欧债危机爆发后，像欧猪五国都险象环生，但今年债市殖利率频创新低，股市的表现也十分有力。欧洲成熟经济体更是在低利率优势下频写新高点，像德国股市今年上半年登上万点，创下一○○五○．九八点的历史新高。跟着美国已连涨五年的德国股市，今年上半年又涨二．九四％，表现最出类拔萃。
另一个成熟市场是日本。今年日本股市看起来表现欠佳，一方面是今年通过消费税从五％变成八％，影响消费市场；另一个因素是日本股市去年涨幅实在太过惊人。一三年安倍三枝箭正发挥威力，日经指数从一○三九五．一八点狂涨到一六二九一．三五点，全年大涨五六．七％，成为全球股市的奇葩。今年上半年日经指数针对一三年大涨势的修正与调整，最低只回测到一三八八五．一一点，如今又站上一万五千点，看起来经过消费税利空撞击，日股又有机会展开另一段新攻势。
**台股直逼万点，在亚洲股市中表现出色**
另外是去年已经修正过的东协股市，今年又恢复涨势，今年上半年菲律宾股市大涨一六．二％，发生政变的泰国也大涨一四．四六％，印尼也强势大涨一四．一二％，去年表现最好的马来西亚，今年上半年只小涨○．五二％。韩国因为三星表现不济，一三年全年涨势只有○．七一％，今年仍小跌○．四五％，过去韩国活力无穷，日本虚弱无力，但这两年情势改变，日本变得很有活力，韩国则出现蛰伏的现象。新加坡股市去年无涨跌，今年则小涨二．七八％。香港则受到中国股市的拖累，国企指数半年下跌四．四五％，恒生指数也小跌○．四九％。
今年台股则成了亚洲奇葩之一，一三年台股加权指数上涨一一．八四％，今年上半年台股创下九三九三．○七点的新高，半年上涨七八一．五六点，涨幅九．○七％，在亚洲股市中表现相对出色。今年台股总市值增加二．三五兆元，外资买超二八四○．三五亿元，台股不但超越了马英九上任以来九三○九点的新高点，且直逼万点而来，指数涨了那么多，很多人难免居高思危，但是今年台股有很多得天独厚的「条件」。
首先是一五年富人税上路，很多公司都纷纷加发现金股息，过去台股一年现金股息配出九千多亿元，今年铁定超过一兆元以上。股息增加，殖利率拉高，让台股更具投资价值。另一个角度是富人税上路形成内外资极度不公平的差别待遇，内资股息股利并入综合所得税，最高边际税率四九．六七六％，外资股息股利分离课税，税率二○％，因为税负相差太悬殊，会使台湾本地有实力的投资人士变身为外资，外资在台持股比率已逼近三七％，明年很有机会超过四成，甚至直逼五成，富人税造就了台股今年全盛的格局。
二是台湾与欧、美、日三大经济体都维持了相对低的利率，这也使台股容易形成类似美国、德国股市的涨势。像市值最大的台积电，今年ＥＰＳ有挑战九元机会，今年配三元股息，股价涨到一二八．五元，息率仍有二．三三％，这仍高于定存利率；台达电市值超过五○○○亿元，今年股价涨到二一九元，配发五．八元现金，息率也有二．六四％；日月光、矽品等权值股息率仍有三％以上；最近鸿海终于见到一○二元高价，鸿海配出一．八元现金、一．二元股票，殖利率仍十分吸引人。这些大型股股价涨那么多，但仍具投资价值，这也使得台股站上九四○○点以上仍旧「下不来」。
**房市连涨十年，今年炒房资金转向股市**
三是今年物联网概念盛行，在云端与互联网的移动时代，都必须靠半导体。台湾半导体业有强大的竞争力，今年美股涨最多的就是费城半导体，台湾半导体在电子业中占了半壁江山，一旦半导体景气走高，台股电子股的力量自然就增强。
不论是市场面或资金面，台股都有发挥的空间，因此今年涨势格外受到注目。像大立光今年写下二三八○元历史罕见高价，资金簇拥也造成很多有题材个股出现惊人涨幅，像新药股的基亚、智擎、浩鼎、中裕等，ＩＣ设计的力旺、祥硕，汽车零组件的为升都出现十分惊人的涨幅。
而这其中还有一个很大的因素，那就是房市连涨十年之后，今年出现炒房的资金转向股市的现象。而这个景象其实也是未来在面对钞票贬值时代，大家必须有更多新思惟，最核心原则是资金永远在寻找有价值的资产，正应验了投资市场「贵上极则反贱」的基本原理。
黄金与房地产都是典型的代表，一一年金价写下每盎司一九二三．七美元历史纪录，当时有人喊金价会破万，但黄金连跌两年，最低一度跌到一一八一美元，今年上半年金价只算是跌深反弹。也就是说，涨到一五○○美元以上的金价可能不会再回头，资金抛掉黄金去寻找更多便宜的资产。房地产涨了十年，未来也不是买房的好时机。况且，各国打房力道愈来愈强劲。而债市在美国ＱＥ近尾声的情况下，顶多也算是末段行情，今年美国十年期公债殖利率一度逼近三％，债市一度走空，这段行情应是末升段，要很小心。
股市很可能是热钱万流归宗的主战场，但资金永远会不断寻找便宜的标的，任何个股涨多了就要十分小心。像去年隐形眼镜最热，精华光学涨到九一三元，金可涨到六四八元，今年已不再创新高。现在很多新药股涨到三、四百元，在药证尚未取得，市场仍不明朗之前，这些新药股市值与股价已不低，已不值得大力买进。
传产股如汽车零组件的为升，一下子涨到四二四元，机能布的儒鸿、聚阳似乎高潮渐过，像股价涨到二三八○元的大立光，今年配二十八．五元，息率只剩下一．一九％，纵然今年ＥＰＳ一○○元，本益比也接近二十五倍，已不算便宜。
热钱永远在找便宜的资产，像今年上半年美股仍上涨，但过去涨幅惊人的网路股，像亚马逊今年上半年大跌一八．六一％，推特、 LinkedIn跌幅都不小。
但是过去涨幅有限的，例如英特尔上半年上涨一九．一九％，微软涨一三．○四％，惠普涨二一．一九％，甲骨文涨五．九三％，这些有股息当后盾的传统科技股，今年反而受青睐，这也代表美国投资人的转向。聪明钱永远在市场寻找物美价廉的便宜有价值标的，这是下半年投资的最基本原则，尤其有价值却尚未被市场挖掘的标的！
亚股主要股市今年上半年表现：
国家/地区 涨跌幅（％） 国家/地区 涨跌幅（％）
印 度 20.0 澳 洲 0.8
菲律宾 16.2 韩 国 -0.5
泰 国 14.4 香 港 -0.5
印 尼 14.1 中国（上证）-3.2
台 湾 9.2 日本（日经）-6.9
新加坡 2.8
资料来源：外电整理
各种金融行情上半年齐涨 涨幅单位：％
10年期美国公债 6.4
道琼瑞银商品指数 8.1
黄金 9.7
道琼工业指数 1.7
MSCI世界指数(已开发国家) 4.8
MSCI新兴市场 4.3
注：行情统计至2014年6月27日止
资料来源：WSJ Market Data Group （完）
注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。
2.以上评论不代表路透立场。
(整理 高洁如; 审校 张喜良)
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