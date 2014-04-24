股市在涨什么道理？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月24日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

市场有这么一句话：「股市攀爬忧虑之墙（wall ofworry）」，我们总要找些事来让自己「担心」，才能「自在」些。比方俄罗斯大部分的石油和天然气是透过乌克兰运输出口，近来双方的紧张情势，肯定能排进市场忧虑名单中。另外，光看全球股市能维持这么长时间的强劲走势，就够令人担心害怕了；毕竟，全球经济还看不到像样的成长数据，投资人哪来这么大的信心？

台湾证交所资料显示，最近投资人买进台指卖权多于买权。选择权的卖权给投资人一个固定价格卖出台指期货的权利，但没有非卖出不可的义务；这是投资人赌未来台指将下跌，将可以先前契约中较高的价格卖出。买权则相反，给投资人将来一个固定价格买进台指期的权利，投资人赌未来指数将走扬，届时便可以先前契约中较低的价格买进台指期货。卖权买方人数增加，意味整体市场是较偏空的。

然而，投资人买进的卖权，之后可能成为避免股市大跌的关键。卖权的卖方多来自市场专家，一旦市场走跌，他们恐将面临亏损，为了避险，他们会在市场放空大型权值股。所谓放空，是指向其他人借券，先卖出自己未拥有的股票，期望未来能以较低的价格买回。因此，如果指数下跌，他们在卖权会出现亏损，但却可从放空部位赚回来。

因此，如果现在有数以千计的投资人买进卖权，那表示有相同价值的股票卖出，当合约到期，便需要买回这些股票，可是到时市场上已没有卖方出售股票，如果规模太大，就可能形成轧空行情。

所以对局外人来说，在经济疲弱的时空下，市场的强势不尽合理；但市场不完全是依照经济数据而波动的。而股市的现象，也是总体经济的借镜。

很多人认为，中国将爆发债务危机。二○一三年底，私人部门债务占ＧＤＰ（国内生产毛额）比重，已由○七年的一一五％攀升至一九三％。此外，地方政府债务总额来到三兆美元，影子银行（非正式银行业者）的放款占ＧＤＰ四成，而五年前才一二％；新借款有三分之一是用在旧债展延；利息支出占ＧＤＰ近一七％。

过去六年来，在美欧相继爆发债务危机后，中国很容易被影射为下一个危机引爆点，但当初又有谁是美欧债务危机的先知呢？就算有，这些先知显然没有引起足够的关注。只要大家注意到问题，投资人、企业和政府便能及早采取行动，化解冲击或将损失减轻至最低。

中国股市不会崩盘，过去三年来，中国股市已持续在七年的低档上下盘整，距○七年的高峰，已下跌六六％。我不是说中国经济一定不会步上日本后尘，但真正危机，很可能要等到我们都卸下心防后，才会爆发。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。

2.以上的评论不代表路透立场。

(整理 董永年; 审校 张喜良)

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