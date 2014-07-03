一战百周年的感想--今周刊「谷月涵看台湾」

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月3日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)
刚过去的六月二十八日，是第一次世界大战的百年纪念日。当时人们以为，这场大战将终结所有的战争。
一次大战是奥匈帝国境内的塞尔维亚民族主义分子，为了寻求独立而暗杀皇储斐迪南大公所引起的。接下来的四年，全球陷入纷乱的局面，帝国垮台、现代民主国家取而代之、共产党革命推翻专制政权。
暗杀事件只是这场大战的扳机，但枱面下的真正原因，是世界权力的移转，而既有政治结构没有能力面对改变。
其中一项转移，是工业化后的资本家和劳工人数攀升，资本家们意识到，要拥有财富和权力，就必须掌握土地。
另外，在欧洲过时的君主制度和古老帝国中，德国成为工业化领导者。君主制度无法回应现代工业经济的需求和挑战，也无法保护帝国遍及全球的殖民地。
新兴的工业化德国采取激进手段，在通往殖民地的航道上攻击英国船舰，迫使英国将兵力由欧洲主战场抽离，分散至全球各地。尽管当时英国仍是海上强权，但德国却以品质优异的钢铁、枪炮和船舰胜出。
一战造成一千六百万人死亡，相当于全球人口的一．七％，而引爆这场毁灭性战争的最大原因，或许是「武力即权力」的陈腐观念。德国人企图在欧洲争取更大的发言权，但讽刺的是，如果德国专注于建立经济实力，而非建立一个新帝国，或许早就是欧洲最强的国家了。
德国发动两次世界大战（二战死了六千万人），被迫支付战败赔款，削弱了经济实力，甚至造成国家分裂，东德地区的经济发展也因而停滞了五十年。德国的军国主义加速解放了世界各地的殖民地，如亚洲、非洲和印度等。这些都阻碍了自己的长期发展。
很多人不知道，一战前的德国国会，拥有全球最大的社会主义政党；德国还发明了退休制度及劳动法，保护基层劳工阶级的权利和福利。然而在涉入战事二年间，德国转变为军事独裁国家；日本在二战期间的转变模式也很类似。原来，公民社会竟然是如此轻易地被野蛮所摧毁。
英国喜剧演员豆豆先生入行之初，曾参加电视剧《Blackadder》（黑爵士）的演出，他饰演一战期间的英国陆军上尉。该剧传达了多数民众的观点，即一次大战是由无能的政客和军事领导人所做出可怕、愚蠢的错误。剧中Blackadder上尉向部队发布上级命令，准备攻击壕沟中的德军时，说：「恭喜各位，我们受邀参加一场大屠杀！」
近年中国经济力量快速崛起，这些历史教训，或许能让北京的军事领导人有所启发。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。
(整理 高洁如; 审校 张喜良)
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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