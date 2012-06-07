解决当前的问题没有捷径--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月7日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

现在我们真的不缺坏消息。像中国采购经理人指数（ＰＭＩ）疲弱不振、印度经济走疲、日本乏善可陈，以及明显处於衰退的欧洲，全球似乎只能将希望放在美国的成长上头。

可是上周美国就业报告数据却令人大失所望，加上去年美国出现罕见的暖冬，意外带动经济表现，益加凸显当前的经济弱势。就业报告显示，美国可能与全球同时步入衰退局面。

回顾二ＯＯ八年、Ｏ九年，欧洲和中国的经济成长弥补了美国的衰退；到了一Ｏ年，欧洲经济停顿，幸而美国开始复苏，中国则持续强劲成长。

如今，主要国家似乎同时失去动能，欧洲甚至步入衰退。于是，众所期盼的新救「市」主，便是美国联准会宣布实施的第三波量化宽松货币政策（ＱＥ３）。

一Ｏ年年底，联准会实施ＱＥ２，对全球股市以及商品市场造成重大影响，美元自美国向外流窜，也带动了全球各国货币供给上升。

日本在一九八Ｏ年代的泡沫经济後，采行量化宽松政策已长达二十年，结果好坏参半。宽松货币政策有助减缓短期内经济衰退的痛苦，但长期而言，却无助於提振资产市场或就业市场。

此外，由日本经验显示，积极的货币政策所带来的效益，会随着时间而递减，因为货币乘数本身会随着现金供给增加而调整。

过去几年来，美国的货币乘数的确已缓步走滑，这是件好事；当金融市场和消金市场变得较为成熟，对现金的需求会减少。因为这样的趋势，或许也导致货币政策的效果，不及凯因斯所处的一九三Ｏ年代。

ＱＥ２後，美国的货币乘数下滑幅度更大。正常情况下，以如此规模的货币供给，通常会带动股市出现强劲表现，因为游资实在太泛滥了；但很明显的，这次并不是这样。

同样地，当经济转弱时，下滑的货币乘数意味着，接下来实施的量化宽松货币政策所造成的效果会更小。如今，由於效果低於预期，投资人又害怕政府无力扭转经济颓势，一旦联准会祭出ＱＥ３，搞不好还会引出股市更庞大的卖压。

柏南克的处境艰难，一旦ＱＥ３不成功，联准会恐怕会被人看破手脚，市场信心很可能在瞬间崩溃。这也是在就业报告出炉後，美元应声大贬，以及金价上涨的原因。

带动经济成长的长期要素是投资、教育和科技，这才是硬道理，也是资金该去的地方，但我们必须面对投资要耗费数年才能开花结果的现实。

要解决当前的问题没有捷径，也没有简单易行的方法，我们必须接受未来几年的不景气。但我们对未来的投资--不是现在的消费，拖得愈久，全球经济的真正复苏，就要等愈久。(完)

--整理 李盈蒨;审校 杨淑祯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

2.以上的评论不代表路透立场.

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