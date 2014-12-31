迎接2015的三大意外--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自1月1日将出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

二○一四年有三件大事冲击金融市场，令大家措手不及：包括美元急速升值、利率不升反跌，以及油价崩跌。一五年又有什么事情会令市场震惊呢？

我常说，投资要听专家的意见，但听听就好。当多数专家有一致的看法时，表示他们已经进行相同的布局，最终就是大家都错了。因为事件的影响已在市场充分反映，一旦实现了，对市场也就没有太大影响了。

个人电脑（ＰＣ）时代早在八年前就已宣告结束，但ＰＣ的复活，或许是新的一年的第一个意外。

苹果前执行长贾伯斯曾发表过对ＰＣ市场的看法，他说：「当我们身处农业时代，所有的汽车都是载运农产品的卡车。」随着农业没落，各行各业的人都要买车，汽车市场逐渐形成几个明显的区块。驾驶容易、维修简单的，作为每天代步用；外形酷炫的跑车吸引车迷眼光；马力强、具特殊功能的，则是满足工作需要。

贾伯斯当时预测：笔电和ＰＣ「即将成为卡车，它们还是会存在，仍有很大的价值。」不过，它们将发展出特殊用途，如线上游戏、绘图设计和展示、智慧型居家系统管理、差异化商业功能等。当然，愈来愈多汽车也开始配置多功能的电脑。

一五年的第二个意外，可能是超乎预期的经济复苏。这一波的油价暴跌，已让全球消费者口袋多出六千亿至一兆美元的资金，如果这些钱都拿来消费，将带动全球ＧＤＰ成长一％。当然，产油国也损失同样的营收；不过产油国赚再多的钱，也只会投资在原本就钱淹脚目的金融市场。

这个意外来自于Ｊ曲线效应。起先，油价下跌将产生全球需求下挫的忧虑，并对囤油的企业造成库存损失；随着低油价时间拉长，消费者累积更多的额外储蓄，也加强对低油价环境的信心，进而增加消费支出。

最后，根据摩根大通策略分析师在《巴隆周刊》（Barron's）的文章，朝鲜将愈来愈不稳定，一旦朝鲜瓦解，大量难民潮涌进韩国边境，将造成韩国经济衰退。

从美国与古巴和解显示，过去仰赖俄罗斯鼻息的国家，因俄罗斯本身自顾不暇而承受极大的压力。面对令人一个头两个大的同盟国朝鲜，中国似乎能闪多远就闪多远，甚至还与韩国建立更进一步的关系。索尼影视（Sony Pictures）遭骇客攻击，也可能导致美国的报复，并加深朝鲜半岛的不安。

朝鲜经济一向百孔千疮，前述几项国际因素极可能催化朝鲜的瓦解。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。

2.以上的评论不代表路透立场。 (整理 董永年; 审校 张喜良)

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