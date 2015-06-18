政府削弱银行放款能力--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月18日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)全球贸易成长趋缓，成长率约仅有全球ＧＤＰ（国内生产毛额）成长率的七○％，颇令专家担忧；一般而言，贸易成长速度应高于整体ＧＤＰ。有人将此归咎于新兴市场经济和股市表现落后已开发市场，这也引发市场对经济持续复苏的质疑，并点出全球经济结构基本面的潜在变化。

谈到全球贸易，就不能不提世界最大贸易国——中国。台湾中间产品的进口占贸易总额的比重从五○％降到三五％，表示中国进口更多的成品供最终消费，而非进口半成品供制造与转出口。我们一直希望见到中国成为消费大国，来带动全球经济需求和成长，而非只是台湾劳动力和产品的竞争对手。近年来，北京不断逼迫企业调涨薪资，如今似乎已见成效。问题在于，中国进口的多数成品是来自已开发国家，而非台湾。

贸易量萎缩也造成货柜运价的暴跌。上海到鹿特丹航线的运费，已跌到历史最低的三四二美元；今年来的平均运价是七四二美元，前年一至五月的平均运价是一一五一美元。运价低于一三○○美元，货柜航商就要亏钱了。

另外，则是贸易融资萎缩。贸易融资是融通客户买卖所需的资金，是贸易扩张的必要条件，不过，在二○○八年的金融海啸过后，各国政府对银行实行更严格的资本适足（RBC）规定，迫使银行提高资本，还得大幅降低放款的组合；而积极的货币政策，把利率压低到令放款几乎无利可图，在在打击银行的放款意愿。

这是政府扩大循环（procyclicality）的另一例。在景气扩张阶段，政府倾向采取放任政策，导致过度投资与投机。理想中，政府应该在景气好时，提高银行资本适足率，但没有哪位官员甘冒「派对杀手」的罪名，甚至被指控是崩盘元凶——尽管崩盘是无可避免的结局。崩盘后，政府应该降低资本适足率，让银行更容易放款，以刺激景气复苏。

然而，现在政府在压低利率的同时，还反向大幅调高资本适足率，一如我们过去七年所见，实在毫无意义。

去年底，美国和英国政府分别对全球银行开罚，总金额高达一八○○亿美元，而行动可能还没结束，巨额罚款将进一步削弱全球银行业的放款能力。

在经济成长时，政府鼓励过度放款；景气收缩时，却收紧贷款，尽管这是不对的，但现在我们就在这么做。

不过，好消息是，等到这波重罚告一段落，政府也了解调高资本适足率的规范，不但没有减少，反而增加了整体经济的系统性风险，届时我们便可期待，信用和经济可望出现真正的成长。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。

2.以上的评论不代表路透立场。

(整理 高洁如)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。