告别马英九时代 台湾新力量崛起--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月4日出版的当期「老谢开讲」专栏)

号称史上最大规模的九合一选举揭晓，选举结果出乎预料，国民党六都输到只剩一都，民进党攻下十三个县市，过去十拿九稳的离岛——金门、澎湖也变天，国民党创下史上最惨烈纪录。

选后很多媒体评论也很传神，像《中国时报》说国民党「输到只剩总统府」，这是一九四九年以来，选举最大溃败；有的电视台评论，说国民党像遭到灭门血案，只留下一个活口（新北市）；也有人形容，选民原本只想给总统马英九打两个巴掌，却不小心打断了两条腿。

在云林败选的张丽善，她的哥哥张荣味选后十分感慨地说，「再会游泳的人，碰到海啸也会没命，一句马英九就输了。」八年前在阿扁执政后期，民进党遭到的重创，现在发生在国民党身上。两周前，我在《今周刊》说今年选举必有重大变化，如今这个变化比我预期的还大。

选举是透过众人意志来决定台湾方向，每一次选举结果都代表了台湾的未来，尤其是这次柯文哲刮起的旋风，其重要性正如三十七年前许信良掀起的中坜事件、一九九四年阿扁拿下台北市长般，都是台湾政经情势的重要转捩点。二○一四年的九合一选举，也是台湾出现巨大变化的新起点。

**柯文哲超越蓝绿旧选举思惟，选民照样买单**

我们必须注意几个新变化，其一是新世代崛起，老世代殒落，这是后浪推前浪最激烈的一次。上回我们说三一八学运是世代交替的重要转捩点，先前从大埔案、洪仲丘案，一直到太阳花学运，年轻世代透过网路串联，形成一股巨大力量，执政当局浑然不知，甚至把他们当成洪水猛兽，如今新世代终于推倒了老世代筑起的高墙。

年轻世代这次积极参选，都有很好回报，像是绿党参选桃园市议员的二十六岁年轻人王浩宇，在脸书成立粉丝专页「我是中坜人」，他没有竞选宣传车，也没有选举看板，居然在中坜选区第二高票当选市议员。二十九岁、新当选南投集集镇长的陈纪衡，打败长期经营地方的老镇长，为「树党」掀开新纪元。另外，二十五岁的台大研究生薛呈懿当选宜兰县议员，很多新世代年轻人扳倒传统政治人物。

反而是老世代大家族纷纷殒落，这次连胜文败选，恐怕会终结连家在台湾政坛的势力；吴志扬意外落选，也终结吴伯雄家族在桃园政坛的三代执政地位。而这次鸿海董事长郭台铭「钦定」的四位候选人全部落选，过去无往不利的大企业家牌也全告失灵。

这是一场新旧世代板块的大位移，新的力量崛起，旧的势力式微，这也是台湾生命力再起的转捩点；以前的选举必须大撒钱、满街宣传车、竞选旗帜，还有声嘶力竭的选举造势呐喊，现在看起来都可以不需要。这次选举中凸显出来的柯文哲现象，将深深影响未来台湾政治文化。

柯文哲素人参政，他坚持理念、立定目标、全力以赴，带给很多有志参政的年轻人希望，在这场选举中，他标榜钱够用就好，率先关闭选举帐户，他用健走取代扫街，最后一场造势，用音乐会取代选举造势催票，他囊括了八十五万张选票，已经打破传统蓝绿界线，为首都带来新的改变。

**郭台铭用〞投资权〞拉票，支持候选人全落马**

新旧世代交替，是今年选举结果发出的第一个讯号。从这场新旧交替中，我们看到台湾正悄悄崛起的新力量，一是网路世代将成为社会主流，这次柯文哲悄悄掀起的宁静革命，其实是来自网军的力量。选前两天，柯文哲用打卡的方式走遍台北七个地点，脸书成为最有力的传媒，传统的媒体如报纸、电视，主导力都下降。

网路世代崛起，让小虾米可以推倒大鲸鱼，没有政党奥援的年轻人也可以有翻身的机会，在网路的世界，人人都可以发声，公民力量成为推动时代往前走的一股最重要力量。

第二个讯号是深耕的力量。这次林佳龙打败胡志强，证明了他在台中深耕十年得到选民回报；林右昌赢得基隆市长，也是他从大学毕业后投身基隆政坛，屡败屡选，终于开花结果；郑文灿深耕桃园，这回也意外开花结果，选区是经营出来的，这场选举给所有政治人物都上了一课。

三是两岸关系可能有新变化。这次选举国民党大打经济牌，财金经首长连袂上电视，大打恐吓牌，引来选民反感；还有企业家配合演出，频频恫吓选民，像郭台铭频频高喊：「没有投票权，我有投资权」，以投资为诉求，号召「经济选民」，但选民偏偏不买帐；选举结果发现，被认为在两岸取得重大利益的家族，如吴家、连家都败选。过去很能感动选民的企业家牌也都失灵，背后意义十分重大。

马英九自二○○八年执政以来，以改善两岸关系为首要目标，诉求的是两岸关系改善，台湾经济大好。但六年多下来，两岸关系少了扁政府时代的剑拔弩张，台湾经济却没有大好，反而是雪上加霜。

而今年被年轻世代质疑的是，两岸交流最庞大利益落入政治买办集团及财团之手，过去游走两岸的政治家族都在中国取得重大利益，很多企业家以台商的身分在中国批地、在中国招商，他们拿到奖励投资的优惠，这些两岸交流的利益全都落入财团及政治买办集团手里，是标准的寡头利益垄断形态。他们没有回馈台湾社会，反而压低台湾薪资，他们投资在中国，却没有给年轻人机会，而且动不动还有企业家恫吓年轻人连二十二Ｋ都没有、会掉到十五Ｋ，这次选举等于新世代选民给了这些政治买办集团及垄断两岸交流利益大资本家大大打了巴掌，也可能令中国领导当局重新思考未来两岸政策及传统招商模式。

这场选举也凸显出台湾世代不正义的底层反扑力量。像遨游在两岸天空取得利益的「空中飞鸟」，对上长期留在台湾、苦无就业机会的低薪「植物人」；还有本刊不断提醒的年金问题，被压缩到的年轻世代未来命运，年金制度背后潜藏的世代问题，这可能才是台湾未来最大争议。

这当中还有高房价引来的世代相对剥夺感，台湾高房价问题，政府始终束手无策。马总统的第二个任期，开始面对贫富差距的问题，祭出的证所税重创资本市场，引来极大民怨，可是对房地产实价课税却是再三闪避，终于引来这次滔天巨浪反噬。

**马英九成票房毒药，蔡英文可望问鼎大位**

大选结果酝酿台湾变革的巨大契机，首先是蓝绿板块位移，传统蓝天变绿地，民进党版图变大了。

其实这次选举并不是民进党大胜，而是选民不满马政府施政，要给马总统一个教训，结果下手太重，民进党意外成了赢家；像新北市长朱立伦差点马失前蹄，游锡堃只输两万多票，这是不可思议的，原因是新北市民没有柯文哲可以投，只好移情游锡堃，差一点让朱立伦落马。

这次选举，马总统像个超级助选员，全台跑透透，他自以为是超级吸票机，却不知自己变成票房毒药，像选前他到嘉义市助选，陈以真避不见面，结果民调瞬间暴增。但隔了两天，他来辅选，陈以真民调又掉了将近二十个百分点，怪不得落选的胡志强宣判马英九政治生命已结束。

国民党败得如此惨烈，可能输掉二○一六的江山，未来这一年，国民党恐陷入无穷无尽的恶斗之中，一直到产生下一位新共主为止。

而赢得九合一选举的民进党，距离二○一六年的大位又更靠近一步，这次柯文哲独力撑起台北市选局，让主席蔡英文全力辅选中台湾，终于拿下台中市及彰化县，已奠定二○一六年的候选人地位，党内恐无人能敌；不过选总统难度比地方诸侯难度更高，蔡英文恐怕要有更进一步的修炼，才能划向大位。

这场九合一大选，重新洗牌政治人物，台北市长柯文哲在未来政局变化中将成为重量级人物，一六年的大选，两党都必须看他脸色；他在这次选举中所掀起的「另类」选举手法，也将影响未来选举文化，最显着的是可能带动医师参政的风潮。

经过这场选举，民进党悄悄完成了世代交替，除了蔡英文领航外，这次在台南市大胜的赖清德，在高雄赢五十多万票的陈菊，及打败胡志强的林佳龙，将成民进党中流砥柱；尤其是年纪较轻的赖清德、林佳龙未来潜力雄厚，挤进六都首长的郑文灿前途看涨，他收回民进党失去很久的「民主圣地」桃园，如何好好耕耘，大家瞩目。

至于被海啸袭击的国民党如何在绝望中重生，未来的政治重建工程可能十分艰钜，但是民意翻脸如翻书，现在国民党的处境正如同八年前红衫军崛起要推倒阿扁那时的局势。阿扁执政到后期已经天怒人怨，但阿扁仍不自知，最后把自己关进监牢，马英九是搭乘阿扁的顺风车扶摇直上。

过去他批评阿扁的每一件事都回报到自己身上，这次选举，选民充分表示了对马英九总统执政无能的愤怒；也许他还没有感受到这个严重性。国民党败选当晚，马总统批准了国民党秘书长曾永权及行政院长江宜桦的辞呈，但对自己的败选责任却轻轻掠过，留下党内更大的斗争伏笔。

从○八年狂胜民进党、迈开完全执政之路的马政府，短短六年把雄厚本钱玩完了，眼看这艘船舰即将沉没，有人急着跳船，有人开始丢石头，马总统本人已难挽回颓势，下一位共主会是谁？这是国民党翻身的关键。

十一月二十九日大选当天，在国家音乐厅的巴伐利亚广播交响乐团的音乐会上，一位深蓝的企业家夫人频频拭泪，面对这个空前惨烈局面，她简直吓呆了；但是，三十日清晨，我登上七星山顶，山顶上挤满了人，大家挥手叫好，彷佛台湾又见到了希望。同样的选举结果，大家各自解读。

**政商关系不是获利保证，创新才是硬道理**

在我看来，这是台湾新力量崛起的起点，这场选战告诉我们，有理想的人，都可像柯文哲一般，用自己的力量，开创一个新的局面与未来。过去要参政，必须有政党奥援，要有权贵巨富背书，现在都不要了，网路的世界，提供年轻人肥沃的养分，这是老世代无法想像，也运用不到的新力量。

在网路的世界，每个人都可以自己发声，随时可以表达自己的意见，这是一个开放社会最基本的起点；公民力量崛起，每个人都可为自己的未来打拚，政治人物必须为人民服务，如果背离这个目标，很容易被公民力量赶下台。

而这次政治的变天，也会催化未来企业经营的新生态，过去游走两岸，靠着营造政商利益，靠着中国廉价劳力代工，或从中批地取利的财团成为显学；未来这条路会愈走愈不通，台湾必须重新回到世界经济的竞技场，创新才是硬道理。

政治上，旧世代殒落，新世代崛起；同样在企业舞台上，传统钻营政商利益挂钩的老企业，会跌落舞台，在政党人士身边当啦啦队的企业家会消失，取而代之的是具创新力的新企业及企业家。这次选举，对郭台铭是个当头棒喝，凸显了他对巨大潮流的转变不够敏锐！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 张喜良)

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