新经济挂帅 看南韩企业的新蜕变--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月26日出版的当期「老谢开讲」专栏)

九○年代以来，由南韩大财阀把持的上千家企业，有22.5％沦为殭屍企业，总统朴槿惠为了逆转颓势，提出「创新经济」，这回，生技医疗、美妆、文创、环保、航太成为产业新主流。

刚刚才结束的世界棒球十二强大赛，南韩在最后四强决赛中，在最后一局绝地大反攻，以四比三打败日本，最后又以悬殊比数打败美国队，登上世界十二强大赛的冠军，南韩的拚劲，让棒球大国日本、美国最后都甘拜下风，输掉日韩比赛的日本队总教练小久保裕纪则说这是他一生最难过的比赛，因为日本主宰了八局，最后一局被逆转了。

今年在资本市场，南韩也展现了十足的韧性，根据外电报导，今年表现最好的MSCI亚太成分股中，居然有六档来自南韩，台湾进入前十强的只有一档丰泰，而跌幅前十名的个股，台股包办了九档，而最近MSCI季度调整权重，台股全面下调，这其中有晶电、阳明海运等九档个股被剔除，新加入只有一档浩鼎，都可以看出台湾面临的窘态。

**南韩股市涨幅，改由小型股带动**

根据彭博资讯显示的MSCI亚太指数成分股，今年涨幅第一的是韩美科学，涨幅高达九○三％，第二名是韩美药品，涨幅也高达六七四％，第三名是日本化妆品公司高丝（KOSE），今年涨幅一四八％，第四名是韩国航太的一二○％，然后是在香港上市的辉山乳业一一八％，再来是南韩的BGF零售一一七％，第七是南韩新药公司Celltrion的一一○％，第八是香港上市恒大地产一○八％及南韩爱茉莉太平洋（AMORE Pacific）化妆品一○六％，台湾的丰泰涨幅九九％，排名第十。

这份MSCI亚太涨幅前十大的个股，以国家别来看，南韩囊括了六家，日本、台湾各一家，香港有两家，可见南韩是大赢家，如果从指数来看，南韩KOSPI指数今年从一九一五．五七涨到二○○三．七点，今年涨幅约四．六％，但是代表小型股的指数，今年涨幅却将近三○％，可见南韩股市今年不是由财团领航的大型股带动。

其次是亚太涨幅前十大企业，没有出现像三星那种科技领航的超级大企业，也没有知名科技公司，但是却含盖了三家南韩三家生技新药的公司，尤其是韩美科学及韩美药品，过去南韩的生技产业不太受到注意，这回赛诺菲（SANOFI）以四十亿美元买下韩美旗下一颗新药，终于让全世界睁大眼睛注意南韩生技产业潜在的爆发力。

今年入榜前十大的还有两家化妆品公司，一家是日本的高丝，一家是南韩的爱茉莉太平洋，这代表了亚洲化妆品产业正在迎接全新时代。高丝与爱茉莉太平洋各有不同的故事，爱茉莉太平洋是南韩最大化粧品及保养品的集团，去年股价大涨一二二％，成为LINE的母公司NAVER外，最受南韩人注意的企业，NAVER及爱茉莉太平洋今年都跻身进入南韩市值前十大企业。

**韩化妆品产业，出口成长增六成**

爱茉莉太平洋继去年大涨一二二％，今年又大涨逾倍，市值超过二○○亿美元以上。爱茉莉太平洋旗下有十七个品牌，产品从化妆品、保养品、洗发精、香皂、牙膏到健康茶，二○一四年整个集团营收三．九兆韩元，EPS高达六四八○○韩元，今年营收预估四．六兆韩元，EPS上看八五○○○韩元，Ｐ／Ｅ（本益比）超过八十倍以上，爱茉莉太平洋今年四月股价一度冲高到四十四．四万韩元，后来一拆十股。

爱茉莉太平洋的崛起，也让南韩化妆品市场在全球占有一席之地，今年南韩出口不振，十月出口衰退一五．八％，今年前十个月衰退七．六％，但是南韩的化妆品业却大步迈向全球市场，今年前三季，南韩化妆品出口金额超过十七亿美元，比去年同期成长六成，特别是靠着韩剧、韩星的韩风浪潮，南韩化妆品在中国、美国市占率都快速提升。

根据南韩输出入银行统计，在未来五～十年间，南韩化妆品海外销售总金额会成长到一○○亿美元以上，其中，中国市场将扮演举足轻重的地位，中国观光客到南韩旅游，也会顺手采购爱茉莉太平洋的化妆品，去年爱茉莉太平洋营收中有五六．○八％来自中国，爱茉莉太平洋股价大涨，也带动相关化妆品公司的股价，像是LG Household & Health Care今年创下破百万韩元新天价，成为LG集团表现最亮眼的个股。

同样化妆品的故事也发生在日本，这次高丝是股价大涨最受瞩目的企业，高丝是日本化妆品公司，生产的粉底、粉饼广受大陆观光客喜爱，特别是透过7-ELEVEn 才能买得到的雪肌精与雪肌粹，货品一上架，几乎就被抢光，高丝今年成为陆客畅游日本的最大受益者。

**中国游客必败品，将成投资题材**

今年十一长假期间，中国观光客有四十万人次涌进日本，创造了超过一○○○亿日圆消费，贡献了日本○．一％的GDP，去年赴日本观光的外国旅客一三○○万人次，今年将成长到二○○○万人次以上。高丝的美白化妆品是陆客最爱，也是外国观光客到日本必买的产品生产商，今年股价从四○九五日圆涨到一三六七○日圆，成为日本最受瞩目的个股。高丝股价的大涨，给了大家很大的启发，中国人变有钱后，买遍全世界，未来有哪些是中国观光客必买的热门产品？这可能也是投资题材之一。

这次进入上涨前十大的另一家南韩零售商BGF零售，这也是值得探索的企业，BGF的英文分别是Best、Green & Fresh，BGF零售是一家专营韩国市场的零售通路品牌，除了便利超商形态，也积极切入生鲜货品，以及个人金融服务。

从BGF崛起，可以看出很多新创企业，只要能抓住新的消费脉动，很可能从微不足道的小公司摇身变成大企业，这可以从这几年全球零售产业的变化看出端倪，像美国Amazon创造逾三一○○亿美元市值，但Walmart股价却跌不休，市值一度跌破一八○○亿美元。台湾在香港挂牌的高鑫控股，今年股价几乎腰斩，原因是中国电商力量无远弗届，以中国大润发为主的实体通路成长已到尽头，现在高鑫控股全力扶持飞牛网，希望在激烈竞争的电子商务找到新出路。

**红色供应链崛起，三星压力大增**

南韩今年也陷入新旧交替转型的关键时刻，南韩经济向来由家族财阀把持，但中国经济降温，红色供应链崛起，除了台湾面临威胁外，南韩过去最强大的重工业也受到很大挑战，南韩开发研究院（KDI）估计中国GDP下滑一％，将造成南韩GDP下滑○．二％～○．六％，南韩的航运、电子及化学工业都将受到冲击。

目前这股新旧经济的对照，在南韩股市可以很清楚看出这个轮廓，像南韩市值最大的三星电子，这几年股价盘旋在一○三．三万到一五一万韩元之间，三星仍是南韩最具竞争力的大企业，但力道已逐渐减弱，尤其是三星最强项的智慧型手机，今年第三季三星净利五．五兆韩元，仍成长二九．三％，三星的全球市占率仍达二三．八％，比苹果的一三．一％仍领先十个百分点之多，但是今年第三季全球智慧型手机的净利，苹果占九四％，三星只占一一％，这个产业集中化现象，隐藏了三星的压力，当中国品牌手机逐渐崛起后，三星的压力会愈来愈大。

过去南韩最强大的工业项目，像是浦项钢铁这两年股价从四十二．七万惨跌到十六．五万韩元，多数南韩钢铁、水泥等企业，股价都频创新低，而受到日圆贬值的冲击，过去南韩引以为傲的汽车工业也备受压力，现代汽车股价从二十七．二五万跌到十二．三万韩元，双龙、起亚股价都跌不少，过去有全球一级竞争力的造船、航运业，像韩进、现代重工股价都惨跌。

从一九九○年代以来，南韩三十一家企业大财团把持的一○五○家企业，到目前为止，已有二三六家，占二二．五％，沦为殭屍企业，像DONGBU集团有一半的子公司都出现亏损，三星集团旗下五十三家企业，有十家出现亏损，约占一八．九％，南韩前一五○大企业为了弥补亏损，这几年增加的债务超过四成，这是大财阀势力式微的景象。

为了扭转这个颓势，南韩总统朴槿惠提出「创新经济」，努力寻找新经济动能，这回生技医疗、美妆、文创、环保、航太已成产业新主流，如果细究南韩股市的个股，我仔细研读南韩上千家企业的线图，发现了一个惊人的变化，那些股价大涨的个股，绝大多数都是我们过去不常见到名字的企业，这可以看出南韩的新经济正快速取代旧经济。

**生技新药、医疗，下个经济主战场**

乍看之下，南韩综合指数涨幅有限，由一○○家大型企业组成的KOSPI指数今年涨四．六％，浦项、现代、韩进、现代重工等今年股价都大跌，但是由韩美科学及韩美药品领军的生技类股今年涨幅超过一○○％，其次是医材设备、精密仪器、化妆品及航太，今年传统产业只有LG化学大涨六四％最受瞩目，原因是LG化学切入到TESLA等电动车供应链。

韩美科学（HANMI SCIENCE）及韩美药品（HANMI Pharmaceutical）股价今年涨幅惊人，是因为开发出糖尿病及肺癌新药有成，其中有一款新药获得赛诺菲以四十亿美元买断，让韩美药品股价从九万韩元大涨到八七七○○○韩元，韩美科学股价从一四一四三韩元涨到二一八○○○韩元，成了南韩涨幅最大的个股。韩美及Celltrion股价大涨，也可以看出南韩在生技产业展现的强大企图心，对照台湾的生技产业在民进党的总统参选人蔡英文找来中央研究院前副院长陈建仁搭配，台湾的生技产业士气大振，尤其是浩鼎股价再创历史新高，中裕从兴柜转上柜也是一鸣惊人，可以看出生技新药及医疗产业应是下一波新经济决战的主力战场。

这张南韩新经济拼图中，有很多新创的网路公司，也有像韩国端子工业，快速切入汽车电子产业链，韩国汽车端子工业今年股价从五四八○○涨到一○四五○○韩元，代表了南韩很多电子零组件产业切入汽车电子，这个轨迹与台湾的胡连、朋程、同致等不谋而合，南韩的整车输出，受制日圆贬值，但汽车电子潜力浮现。

另一个是航太产业，最具代表性的是韩国航空产业株式会社，今年股价从三九八○○大涨到十万韩元，这家生产飞机零组件的企业很快就在国际站稳脚步，也给了台湾汉翔很大的启发。

台湾喜欢拿南韩来比，当南韩同样受到日圆贬值及中国经济走缓压力，朴槿惠的「创新经济」快速在南韩发酵，南韩旧经济型产业面临辛苦调整，但是新经济却为南韩经济带出新路，反观台湾有哪些新创公司？南韩的质变与量变，值得台湾省思！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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