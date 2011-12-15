我看《魔球》的寻宝游戏--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月15日出版的当期「老谢开讲」专栏)

由财经作家Michael Lewis所撰写的真人真实小说《Money Ball》（台湾译为《魔球》，由早安财经文化公司出版），今年由导演米勒（Bennett Miller）改编拍摄成电影，由大家熟悉的布莱德彼特（Brad Pitt）亲自监制并担任男主角，他演活了目前仍在运动家队担任球队总经理的比恩（Billy Beane）。

这部电影叙述美国职棒大联盟（ＭＬＢ）的小市场球队如何以有限预算来对抗财大气粗的球队。片中布莱德彼特饰演的球队经理（专门物色球员，签下合约的主管）比恩，以统计学分析数字，来评估对球员的投资，聪明分配资源，组合成最能发挥战力的球队，成功地以小搏大。

**用「魔球」精神挖出被低估的好球员**

这部电影的场景描述二○○一年运动家队打入季後赛，在首轮遭到豪门队伍洋基队扫地出门後，队中主力选手吉昂比（Jason Giambi）遭到洋基挖角，戴蒙（Johnny Damon）被红袜挖角，预算有限的运动家队频频遭到挖角交易的残酷竞争，球员出身，但是在大联盟却发展不顺遂的比恩决定放手一搏，他不顾周遭反对声浪，推翻多年来评估球员身价的计算方式，改以统计学分析赢球机率，重新分配资源组合战力（在电影中创出一位虚构人物Peter Brand）。

○二年运动家队在众多好手遭到挖角的情况下，却打出一波二十连胜的佳绩，那一年运动家队拿到一○三胜得到美联西区冠军。布莱德彼特演活了比恩，《魔球》这部电影在全美票房卖座，在台湾也一度成为单周票房亚军热门电影。

《魔球》电影卖座，这一阵子股市低迷，但是股市也跟着流行起「魔球概念股」，用价值投资的方法，也就是致力研究公司经营的基本面，找出具有投资价值的好公司，以《魔球》一书的精神来说，就是用科学化的证券分析来找出被市场低估的股票。拿来用在球队经营，就是挖掘价值被低估的好球员。

最近金融界的汇丰金砖动力基金，就以魔球概念来诉求，寻找被低估的魔球概念股与市场。「魔球」成了投资市场新概念，不过这只是发挥巴菲特投资法则的其中一部分。这个概念大家都很熟悉，我就不再多谈，反倒是这个时候美国职棒大联盟正在进行冬季会议，各个球团经理都在动员网罗约期已满，已成为自由球员的大咖或具有潜力的好球员。

美国职棒大联盟分成两个联盟，一个是美国联盟，有十四队，另一个是国家联盟，有十六队，明年起，原属国联中区，成绩一向殿後的太空人队，换了老板，决定改挂美联西区，让一区各有五支球队。

在弱肉强食的ＭＬＢ，豪门队伍纽约洋基队总共参加四十次的季後赛总冠军赛，拿下二十七座冠军奖杯，但是位在圣路易的红雀队，并不是豪门队伍，却也拿下十一次总冠军。以二○一一年薪资来看，洋基全队薪资达二．二七亿美元，平均年薪为七六○．四九万美元高居首位；第二名是网罗很多大咖，特别是拥有哈勒戴（Roy Halladay）、奥斯华（R. Oswalt）及Cliff Lee等一帮好投手的费城人队。

今年年初，各大媒体预测，最後争夺两个联盟冠军球队一定是洋基与费城人，但这两支球队虽都打入季後赛，却在首轮就遭到淘汰，反倒是最後一刻才取得季後赛资格，拿到外卡参赛的红雀队，却得到最後的总冠军。因此，媒体给今年大联盟下的结语是有钱不一定买得到总冠军，也正好印证了带领红雀队拿到总冠军的教头拉鲁沙（Tony La Rusa）所说的：「棒球是残酷的，最好的球队不一定会赢。」

**光芒队总教练成为最新「魔球」代言人**

《魔球》的比恩率领的运动家队，在ＭＬＢ百年历史中拿过九次总冠军，但最後一次在一九八九年，也就是说比恩上任後，运动家队就没有再拿过总冠军。今年运动家队在美联西区拿到七十四胜八十八败，胜率○．四五七，输给游骑兵与天使队，只领先西雅图水手队，拿到分区第三。

今年ＭＬＢ最大的意外是战绩一路领先的美联东区常胜军红袜，从九月十三日起战绩节节败退，最後一刻遭到光芒逆转，以九十胜七十二败，输给光芒的九十一胜七十一败，无缘进入季後赛，最後球队经理与总教练Terry Francona都挂冠求去。

今年全队薪资一．六三亿美元，高居全联盟第三的红袜，最後一刻遭到全队薪资只有四千二百万美元的坦帕湾光芒队逆转，这才是今年魔球精华所在。光芒原是美联东区垫底的球队，但在新的老板Stuart Sternberg入主，并将球队从魔鬼鱼改名为光芒（Rays）後，光芒从此再生。而改造光芒有成的是今年拿到最佳总教练的Joe Maddon，他率领一群低薪的Ｃ咖球员创造出奇的佳绩，成为新魔球代言人。

这位满头白发的总教头专门打造年轻有潜力的好球员，就像是在股票市场专门寻找可以创造逾倍涨幅的低价股的分析师，像今年在美联拿到新人王的就是光芒年轻投手Jeremy Hellickson，这位一九八七年出生的年轻选手今年只有二十四岁，他是在二○○五年第四轮选秀被光芒选中，签约金只有五十万美元，一○年八月三日初次登板主投，今年球季他创下十三胜十败，防御率只有二．九五的好成绩，而他的身价只有四十一．八万美元，但战绩比起千万美元身价的Ａ咖投手一点也不逊色。

Joe Maddon一手提携年轻好手，遇到有潜力的年轻球员，也毫不吝奉上长约，经典之作是○八年当时完全没有大联盟经验的Evan Longoria，光芒与他签下六年一七五○万美元的长约，从登上大联盟那一刻迄今，他已击出一一三支全垒打，一○七五支安打，与四○一个打点，他是光芒第四棒的核心打线，如果在自由市场显身手，他至少拥有一千三百万美元的年薪身价。

今年在季後赛，也有很多意外大惊奇，像是今年与游骑兵签下一年三○○万美元年薪的Nelson Cruz，在美联冠军赛打出六支全垒打，他在整个球季打出一二五支安打，二十九支全垒打与八十七个打点，打击率○．二六三，并且成为美联冠军赛的ＭＶＰ（最有价值球员），堪称是物超所值的代表作。

另一个更传奇的是今年在世界大赛拿到ＭＶＰ的David Freese，他的薪水不到五十万美元，他在季後赛打出五成四五的打击率，与九分打点，比起年薪一千六百万美元的Albert Pujols还神勇，未来势必成为红雀队的中流砥柱。

**总冠军赛後，各球团买球员戏码也精采**

今年拿到国联全联盟ＭＶＰ，却被发现有服用禁药，可能遭到禁赛五十场处分的酿酒人队中心打者Ryan Braun，他是○七年国联新人王，今年交出○．三三二的打击率，三十三支全垒打，一一一分打点，加上三十三次盗垒成功的好成绩，帮助酿酒人队取得九十六胜六十六败的分区冠军，顺势拿下全联盟ＭＶＰ头衔，这也是酿酒人今年押宝成功的代表作。

ＭＬＢ总冠军赛结束後，最好看的戏码是各个球团如何买球员，在这个完全竞争的市场里就比口袋深度。今年最大的惊奇是痛失美联西区冠军宝座的天使队，决定砸下大钱争取最大咖的好手，最震撼的是天使队以十年二．五四亿美元的天价签下红雀的王牌球员Albert Pujols。Pujols今年已经三十一岁，他的前一个约是与红雀十年一亿美元的合约，今年年薪是最後一年选择权一千六百万美元，他一生战功彪炳，成为今年自由市场最大咖球员。

这回天使签下Pujols，将是史上第二大的肥约，缔造历史上最大天价合约的是Alex Rodriguez（A-Rod），他在二○○○年与游骑兵签下十年二．五二亿美元合约，不过A-Rod只在游骑兵打了三年球，○四年被豪门洋基接收，○七年A-Rod行使逃脱条款，再与洋基签下十年二．七五亿美元的史上最高天价合约，A-Rod已是洋基八年老将，也是洋基看板选手。

不过洋基这桩买卖并不算成功，因为A-Rod有长约保障，这些年来战绩下滑，全垒打产量一年比一年少，○二年他在游骑兵创下年产五十七发全垒打的好成绩，○七年还有五十四支全垒打纪录，到○九年、一○年降到三十支，今年只打出十六发全垒打，A-Rod表现一年不如一年，难怪纽约的毒舌报纸经常取笑他「情场一条龙，球场一条虫」，他领到的钱与他的表现不成比例，洋基撒大钱，就像买到一千三百元的宏达电，却掉到四百元一般凄惨。

**魔球精神就像是股市选股**

洋基砸大钱，除了A-Rod外，○八年与Mark Teixeira签下八年一．八亿美元的肥约，也是很大的赌注，Teixeira也是从游骑兵崛起的新秀，後来被天使队挖角，○八年再转到洋基，他的全垒打产量稳定，但打击率不高，每年被三振都超过一百次，这个球季的表现比起年薪一千二百万美元的Robinson Cano逊色很多。

ＭＬＢ今年冬季会议出现了两匹黑马，一是天使，一是马林鱼，前者除了与Pujols签下二．五四亿美元天价合约，还与游骑兵的王牌投手C.J. Wilson签下五年七七五○万美元合约，C.J. Wilson一○年年薪是三一○万美元，原是游骑兵终结者，一一年薪水是七百万美元，成为游骑兵先发王牌，今年一口气拿下五年肥约，身价成长惊人，天使队今年投手与打者补进两大王牌，问鼎分区冠军筹码大增。

另一个是小市场球队马林鱼，今年与大都会明星游击手Jose Reyes签下六年一．○六亿美元的肥约，还以四年五千八百万美元签下原属白袜，去年投过无安打比赛的Mark Buehrle，还有遭到双城队以二百万美元买断合约的终结者，用三年二千七百万美元签下Heath Bell，马林鱼在今年球季战绩是七十二胜九十败，全联盟最後一名，这回积极抢大咖好手，似乎有要与费城人队一较高下的企图心。

台湾选手方面，今年华盛顿国民队以一年四百万美元，加上激励奖金留下王建民，使王建民行情又冲高，反而是今年拿到二七二．五万美元年薪的郭泓志，他去年以三胜二败、二十一中继、十二次救援成功，防御率只有一．二的道奇历年最佳成绩拿到高薪，今年却患了投球失忆症，道奇已通知不再续约，未来命运难测。

每年看大联盟比赛，除了看比赛战绩，我最喜欢看各球团的球员交易，谁能买到物超所值的好球员，让Ｃ咖变Ａ咖，就像是股票市场选股一般，魔球的精神就是寻宝的游戏。(完)

--整理 高洁如/张喜良

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

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