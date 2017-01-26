金鸡年投资什么股票？ 寻找被遗忘的企业--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自1月26日出版的当期「老谢开讲」专栏)

最近有一则受到瞩目的新闻，元月十七日泰丰中坜厂失火，三千坪厂房付之一炬，轮胎燃烧冒出来的浓烟，远远在几十公里外的双北都隐约可见，附近居民看到一粒粒黑色粉尘坠落，如惊弓之鸟。

理论上，这是泰丰轮胎的利空，因为这场火灾造成公司近五亿元损失，但是因为有火险，加上桃园市长郑文灿指示，原厂地不重建，这使得泰丰股价在停牌后连续拉出涨停板，原因是泰丰的中坜厂列入都市计划变更为住宅区有望。

泰丰是在一九五五年创立的台湾第一家轮胎厂，当年在中坜以一三三二．三万元买下五七九五三坪土地，这块地其中有三．七万坪率先变更为工商综合区，后来有四千坪辗转卖给家乐福，剩下来是加入都市计划的二．二万坪。一九九○年代，台股加权指数涨到一二六八二点的时代，市场派的益航陈、亚聚陈以资产为题材，曾将泰丰轮胎炒作到四一六元，那时在南港拥地一三四○○坪的南港轮胎也跟着泰丰炒到三三四元，成了台股资产双星。这次泰丰轮胎大火，资产开发有望，进一步带动股价的上涨，元月泰丰拉出二二％的涨幅，连带也使老早已结束纺织本业，改为菸酒代理的中福，元月也拉出一八．七六％的大涨幅，原因是中福在泰丰轮胎厂区附近也有二○七九三坪土地。

台股已经消逝了二十几年的「资产梦」，进入二○一七年似乎又唤醒了大家的注意。台股元月只小涨一．八四％，但是如果要说哪些个股涨幅最大？元月行情跑出了两个黑马，一个是卖掉拥有杭州富春山居持股三八．八四％的东方休闲股权，预计有七．六亿元进帐，于是宝隆股价从原来不到十元，一路飙升到二十七．八五元。

**纸业股翻身，永丰余、正隆皆涨逾1成**

宝隆是由赵常恕先生所创办，随着本业式微，一九九○年股价从四十五．二元惨跌到一．四九元，这回遇到工业用纸意外扬升四成，于是宝隆的母公司荣成在两岸工业用纸器及瓦楞纸布局完成后，加上处分富春山居股权，去年十二月单月大赚十五．八亿元，股价写下二十五．三元新高纪录，荣成在九○年代最高涨到九十二．五元，最惨只剩下三元，如今价值重获重视。

元月是纸业股咸鱼翻生的月分，除了宝隆、荣成外，被遗忘很久的永丰余也拉出一二．六％涨幅，正隆也涨一五．三五％，从纸浆再到文化用纸的华纸也有八．一四％的涨幅；本来股价平淡的台纸，最近由京城银行戴诚志夫人余美玲发动奇袭要罢黜原董事长简鸿文，意外也拉出两根涨停板，沉寂了二十几年的纸业股，突然变得热闹非凡。

除了宝隆拉出惊人涨幅外，元月台股最大惊奇是大同集团股价绝地大反攻，去年大同股价最惨跌到四．四九元，现在拉升到十五．二五元，元月涨幅高达五九．八五％，若对人家说，大同股价飙涨，一般老牌投资人一定不相信，因为大同是股市最著名的牛皮股，大同的本业几十年来都是呈现亏损状态，一一年大同还动用了一次大减资，减除五七．八七％股权，如今股价居然飙升，原因多重，有人说是《电业法》通过，对大同是大利多；也有人说，去年大同小股东自救，准备联手在股东会抢下董监席次，监督大同的经营；另外是去年大同大股东把华映持有五三．六七％的凌巨股权转手给日资，换得几十亿资金可以买回自家大同的股票，而元月以来，外资每天买超大同，就像去年买超台积电一般，大同就这样被外资拱着大涨。

而且，大同集团除了大同拉出惊人涨幅，集团各子公司也齐力拉升，像福华电子转投资的丽清从三十元上市，因主攻LED车灯模组，去年打入宾士供应链，股价写下八十七．六元新高，丽清在元月拉出三四．六三％的涨幅，连带也让持股七．八八％的福华电子元月拉出四三．五一％的大涨幅，福华最惨跌到三．○三元，如今涨到六．九八元。

大同集团旗下还有两家原来生产监视器的新美齐与精英电脑，新美齐元月大涨三三．八六％，精英电脑元月也涨一九．三三％，精英过去都是赚钱的企业，去年第二季摊提委内瑞拉呆帐损失，造成十七．八七亿元的亏损，今年业外大洞填平，EPS（每股纯益）约二元左右，每股净值二十．七七元，今年应有渐入佳境的机会；而今年也许绿能、尚志半导体也有翻转机会。

**声宝集团找到活水，瑞智大涨10倍**

大同在全盛的时代，一九八九年股价曾涨到九十五元，去年最惨跌到四．四九元，代表了老家电集团的式微。但去年很多式微的老牌产业已经翻身，最具代表性的是声宝集团，声宝的老董事长陈盛沺一度避居海外，股价最惨掉到三元，声宝从最风光的一○六元跌到三元，代表最黯淡的岁月，这些年又从三元爬升到二十．五元，旗下制造压缩机的瑞智也从三．七七元，大涨到三十八．八元，今年声宝旺年会陈盛沺的感性致词， 让人想到这家老品牌大厂终于找到企业活水。

去年大翻盘的还有华新集团，焦廷标领军的华新最风光的时代，曾经涨到一九○元，那时孙道存的太电也涨到一八八元，后来太电下市，华新最惨只剩五元，去年华新从六．○二元涨到十三．六五元，股价小碎步涨也涨了一倍，但旗下第二代经营的相关公司，股价连番大涨，像焦佑衡领军的华新科从九．三七元涨到四十一．二元，信昌电从七．一元涨到十九．七元，瀚宇博德从六．七六元涨到三十一．六五元，精成科从四．九五元涨到十四．一五元，连老四领军的彩晶也从二．五七元涨到十．四元，华新焦家在二○一六年大进击，这是市场没有意料到的。

**苗丰强领军神通集团，股价频创新高**

还有创立于一九六一年的老牌铝门窗厂中华电线电缆，在去年底股价突然拉升一倍，这家老牌铝门窗厂默默努力，股市几乎从来没有人会去报导这家公司，但公司连续两年分别减资二○％、三○％，如今个股EPS大幅提升，前三季EPS一．七三元，市场终于注意到这家老牌企业。

去年一年很多蛰伏很久的老企业突然苏醒，最具代表性的是苗丰强的神通集团，由黄明汉领军的神基电脑，去年从十八．○五元一路涨到今年四十七．八元，表现令人惊叹。这家生产军工电脑的公司，过去多年EPS都在一．五元以内，去年前三季已达一．九八元，股价跟着奋起，集团内的神达去年前三季EPS一．九四元，股价也从十八元涨到三十四．八元，而过去业绩平平的机壳厂华孚，去年处分上海中美厂，股价也从五．七七元狂涨到二十二元。

以往神通集团旗下公司一向以「温良恭俭让」着称，股价波动很小，但是过去一年食品厂联华实业从十七．四元涨到二十三．七元，股价已创历史新高；塑化的联成石化从八元涨到十三．二五元，这是苗家旗下公司从一九九○年以来最壮硕的一次股价大进击。

这种老企业重新寻找新生命，过去一年CD-R的中环、铼德都在挣扎中找出路。最近中环旗下得利影视与日本知名的茑屋书店合作，中环去年也投资李安导演的《比利．林恩的中场战事》，去年底又在阳明山原台银宿舍开了餐厅，中环在二○○○年CD-R最好的年代，股价曾涨到二二三元，后来最惨跌到二．三八元，二○一五年减资一七．三八％，但本业亏损依旧，看起来还必须更大力才能找到转型方向。

不过中环的对手铼德去年一次减资三二．三八％，等于一次打掉三分之一股本，铼德股本从二六一．四五亿元降为一七六．六八亿元，但减资让铼德股价从二．二元涨到六．六元，去年亏损了十几年的铼宝上兴柜，对铼德有十分正向作用。今年铼德加入黑胶唱片市场，重新装修美军顾问团基地，本业亏损已逐步缩小，也许有重生的机会，例如大同都能再起，那么铼德也有重生的机会。

一六年台股是由外资撑起的天空，台股一整年都在看外资表现，最具代表性的是台股指数由台积电贡献大半，台积电去年最高涨到一九三元，市值拉高到五兆台币以上，台积电ADR全年大涨五二．○七％，市值达一六二二．二二亿美元，一度打败甲骨文、迪士尼、思科、COMCAST等知名大企业，攀登到全球第三十七大企业，但进入一七年，台积电在外资持股水位已高的情况下，恐怕不易出现大涨幅，今年以来台积电只小涨一．九三％，反而是大立光仍然十分威猛。

光学元件大厂大立光去年缴出EPS一六九．四元的好成绩，将股价推升到四四七五元，这是台股空前最高股价，今年大立光业绩持续走高，元月大立光又拉出一七％以上的涨幅，看起来EPS突破二○○元是轻而易举的事，有了大立光领路，台股光学元件股在元月大发神威，去年大涨的玉晶光，元月又拉出四五．四％涨幅，股价再创一六三元高价，市场积极寻找大立光二线股，于是亚兴也拉出三五％的大涨幅，亚泰也大涨一九．七％，影像感测的菱光也有一二．六二％的涨幅。

其他的光学股如光燿科上涨一二．六二％，联一光大涨四二．八％，今国光涨六．八九％，佳凌涨七．○九％，华晶光涨一三．三％，先进光涨七．四七％，大立光像灯塔一般照亮整个光学元件族群，这是外资买超台股十大权值股中，外资一直不断加码的个股。

今年外资青睐的个股中，剩下的是被动元件国巨，这回国巨集团陈泰铭再度发动奇袭，由旗下子公司凯美购并大毅科，再由奇力新并入旺诠，重整被动元件产业，看起来国巨经历三年大减资，将资本额从二二○．五三亿元减为五十二．一五亿元，现在EPS连续三年维持五元以上，元月股价大涨二二．五三％，这种母公司先瘦身，市值拉升后再整并，国巨在全球被动元件产业已占有一席之地。

**低价股出头天，有望成为今年台股主轴**

最近最受青睐的是市场过去弃之如敝屣的低价股，例如东元集团旗下的东讯从一．三一元拉升到四．三二元，塑化股最低价的台达化元月上涨一四．五％，最近辜成允猝逝，张安平代理董座，嘉泥大涨一一．九％，电子股最低价的全友也拉出一一．三八％的涨幅，这股市场在低价股中的掏金热，很可能是一七年台股市场的主轴。

也就是说，一七年台股指数空间不大，但是沉寂十年、二十年的老牌企业有逐渐苏醒的机会，这是鸡年股市的新方向，去年猴年台股由八○六三点出发，今年在九四○○点上下，鸡年在相对指数高基期的位置，投资人选股必须更细腻，才有机会在台股胜出。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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