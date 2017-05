川普与安倍、习近平的三角习题--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月16日出版的当期「老谢开讲」专栏)

过去的一周,美国总统川普好忙,最受瞩目的两个核心焦点,分别是在日本与中国身上,焦点人物则是日本首相安倍晋三与中国的国家主席习近平,美国在中、日两国之间亮出大动作,可以视为未来美国亚洲战略的新指标。

先来看安倍的访美,日本首相安倍二月八日偕夫人踏上访美旅程,此行他特别送给川普大礼,他在出访前就表示未来十年,日本会在美国投资一千五百亿美元,美、日共同开发四千五百亿美元的基础建设市场,帮助美国创造七十万个就业机会,而在此之前,日本软体银行执行长孙正义已先行会见川普,并且伙同鸿海董事长郭台铭,承诺在美国加码投资五七○亿美元,帮助美国创造五万个工作机会。

**日本经济蛰伏三十年,将带来关键转机?**

安倍到了美国后,受到川普总统热烈款待,他与川普共同坐上「空军一号」专机,到佛罗里达州的朱比特镇川普国家高球俱乐部挥扞,他是川普上任后,第一个陪川普打球的外国领导人,而安倍也成为继小泉纯一郎之后,坐上美国空军一号专机的日本首相,安倍与川普共进晚餐,川普也在他习惯使用的推特(Twitter)上说:「在美国接待安倍首相,度过愉快时光」。

其实真正的重头戏是在白宫举行的会谈,川普与安倍秀足了肢体语言,川普握住安倍的手长达十八秒,双方互动密切,川普与安倍的会谈并没有在敏感的议题上交锋,像是安倍到访之前,川普指责日本与中国让汇率贬足,占足了美国的便宜,这次在跨太平洋伙伴协定(TPP)遭到川普终结、汇率问题,双方并没有触及,反而是北韩射飞弹到日本海,川普表示对日本百分之百的支持。

川普当选以来,他与墨西哥总统潘尼亚尼托(Enrique Pena Nieto)、澳洲总理腾博尔(Malcolm Turnbull)几乎闹翻了。美、墨边界筑墙问题,他与墨西哥几乎没有交集,到了白宫之后,他又挂了澳洲总理的电话。

但是指标性的人物有两个,一个是英国首相梅伊(Theresa May),她是川普入主白宫后第一个接见的外国领袖,川普大力赞扬英国脱欧行动,对英国给予全力支持;这次他接见的第二个领导人安倍,是亚洲的政治领袖,象征了美国、日本未来的盟友关系,安倍这趟美国行,也意味了日本经济在蛰伏了三十年之后,可能带来一个关键转机。

在川普与安倍白宫会谈当日,白宫也很郑重其事地发表了一份新闻稿,宣布川普总统当晚和中国国家主席习近平有一通「很长的电话交谈」,两位领导人讨论了很多议题,川普并且在习近平的要求下,同意尊重一中政策,白宫用了「极度友好」(extremely cordial)来形容川普与习近平电话晤谈的气氛。

川普这通电话,大大缓和了去年十二月,他与台湾的小英总统那通电话热线,带来的台、美与两岸关系。不过白宫用的英文十分谨慎,这则英文原文是:「President Trump agreed, at the request of President Xi, to honor our "one China" policy」,也就是说川普是应习近平要求,而对习的要求表示尊重。

**川普的亚洲战略:结合日本、迎战中国**

不过对中方来说,在一个中国议题上已得到满意答案,中方立刻做出声明;一是川普强调:充分理解美国政府奉行一个中国政策的高度重要性,美国政府坚持奉行一个中国政策;二是习近平国家主席赞赏川普强调遵守一个中国政策,指出一个中国原则是中美关系的政治基础;三是两国元首同意保持密切联系,就共同关心的问题及时交换意见,加强各领域的交流合作,并期待早日会晤,中国各大媒体都以显著版面登出川普遵守一中政策。

不过从川普会晤安倍,与川普和习近平的电话通话,可以感受到川普的亚洲战略主轴其实是结合日本,全力迎战中国,而这也可能是亚洲未来政经情势很重要的一个变化起点,九○年代中国大起,日本殒落,未来角色可能互换。

我们先来看一九八○年代美国总统雷根当政时代,中国从七八年邓小平改革开放起,在七八年中国的经济总值只有三六五○亿人民币,到八六年中国的GDP总值才正式越过一兆人民币,即便到九○年前夕,在六四天安门事件爆发那年,中国的GDP产值还不到二兆人民币,而当时日本泡沫经济正吹到最高点,日本东京日经指数最高涨到三八九五七点,日本GDP总值达六兆美元以上,日本是经济实力十分逼近美国的世界第二大经济强国。

在一九七九年,美国哈佛大学中国专家傅高义教授撰写的《日本第一》一书,成为全球畅销书,十年后,中国正发生六四天安门事件,最近突然遭到羁押的肖建华,在八九年六四天安门事件还是北京大学学生会长,中国爆发六四学运事件,当时外资撤离,中国经济正陷入谷底,而日本却靠着资产吹泡沫,跃上了世界经济强国。

假如以八九年当成一个分水岭,中国从八九年之后走上快速发展经济的道路,如今GDP总量从一兆人民币跃升到十一兆美元,中国简直可说是以跑百米的速度,狂奔了三十年,反观日本在一九八九年资产泡沫吹破,从此跌坐在地上,已将近三十年,日本的GDP总量,从当年六.六兆美元萎缩到四.六兆美元,日本虽然仍是世界第三大经济体,但是中国超越英、法、德,再追上日本,如今正直追美国,稳居世界第二大经济体宝座。

**中国提供廉价劳力,窜升为世界工厂**

八○年代,日本崛起,快速成为亚洲最强大经济体,在八五年雷根时代,美国与日本签署了《广场协议》,从此日圆走上快速升值的道路,从八五年到八九年,短短不到五年光景,日圆从二六三.五兑一美元,快速升值到七九.七五兑一美元,日圆升得太急太快,热钱引发股市、房市泡沫,到最后泡沫吹破,日本经济陷入困难调整,日本从一度想要挑战美国的经济强权,如今跌落谷底,陷入痛苦的将近三十年调整。

而这段期间,中国经济快速崛起,中国提供了廉价劳力,迅速成为世界工厂,尤其是到了○一年中国加入世贸(WTO)组织,中国几乎成了全球化最大受益者。

同样以九○年为分水岭,中国在九○年之前是贸易逆差的国家,从七四年到九○年,这十七年之间,中国外贸有十二年出现逆差,只有五年出现顺差,这十七年之间,中国的贸易逆差达三二九.一亿美元,不过从九○年以后,中国只有九三年那年出现一二二亿美元的逆差,此后全是顺差,尤其是从○五年中国贸易顺差,首度超过一千亿美元之后,中国的外贸顺差一直持续水涨船高。

这个贸易顺差到○七年达三六二一.七亿美元,○八年达二九五四.六亿美元,到了二○一四年达三八二四.六亿美元,一五年更是创下五六七六亿美元空前纪录,一六年贸易顺差略减,但是仍逾五千亿美元以上,而这其中,中国对美国的商品贸易顺差达三四七○亿美元。

假如从一五年美国累积的商品贸易逆差高达七七二五亿美元来看,中国是美国第一大顺差国,而日本对美顺差高达六八九亿美元,其中有六成是日本汽车业创造的,再次是德国的六四九亿美元,然后是墨西哥的六三二亿美元,美国针对这些庞大的顺差国,都有一些回应。像是墨西哥非法移民抢走了美国人民生意,川普对美墨边界筑墙态度始终非常积极。

而德国对美的庞大贸易顺差,川普的白宫贸易委员会主席纳瓦洛(Peter Navarro)也称德国利用估值严重偏低的「隐式德国马克」,持续削弱欧盟其他国家及美国。

现在川普想改变全球化的游戏规则,纳瓦洛在《致命中国》一书上指,美国制造业根基之死,是中国八项不公平贸易手段,这包括非法出口补贴、低估的币值、剽窃智慧财产权、掠夺性定价,阻挠外国企业于中国竞争等手段,纳瓦洛认为自由贸易的竞争必须全然公平,美国工人才可以与世界上任何低工资的国家竞争。

川普竞选前,纳瓦洛是川普的助选大将,他的很多观点都来自纳瓦洛,这次春节过年期间,我把纳瓦洛对中国的论述完全看完。

**为创造就业机会,将供应链搬回美国**

纳瓦洛对制造业极其重视,他认为制造业创造的就业机会远大过服务业,而且,当制造业一旦外移,研发中心及供应链也跟着移走,川普当选后,立刻打了一通电话给苹果执行长库克,请求他把苹果供应链搬回美国,但库克只能苦笑,因为苹果供应链几乎全在中国,因此,川普入主白宫后,他对制造业十分重视,背后论述其实来自纳瓦洛。

从川普当选以来,他多次会晤美国企业界领袖,要求科技巨擘把制造生产基地移回美国,他也接见孙正义、马云,都得到他们热烈回应,这其中他留下开利冷气,让汽车大厂福特、通用、克莱斯勒,甚至南韩现代汽车及日本丰田汽车都承诺加码在美国投资。

川普当选美国总统之后,全球化浪潮已近尾声,英国脱欧开了第一枪,他上任签下的废除TPP公文,是他终结多边贸易的实际行动,未来川普将以双边贸易替代多边贸易,这次安倍美国行,没有触及TPP,也没有谈及美国双边贸易,不过看得出川普主导的双边贸易谈判可能是未来主流。

这次瑞士达沃斯论坛,习近平扞卫全球化大旗,但是美国在承担全球化中近八千亿美元的商品贸易赤字,成了全球新兴市场成长之源,中国却是顺差大国,假如,美国想要更改游戏规则,中国面临的冲击最大。

从川普出招,他接见安倍,到与习近平通电话,「认知」一个中国,可以看出川普在亚洲战略上「温度」是不一样的。八○年代,雷根力压日本的戏码,这次中国变成全球仅次于美国的经济大国,可能要开始承接类似八○年代,美国加诸在日本身上的压力。

中国在美国反全球化浪潮中,必须迎接川普政府一波接一波的挑战,就像通过少林十八铜人阵一般,未来中美两国博弈,一定是全球政经的主战场。(完)

专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

