川普与安倍、习近平的三角习题--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自2月16日出版的当期「老谢开讲」专栏)

过去的一周，美国总统川普好忙，最受瞩目的两个核心焦点，分别是在日本与中国身上，焦点人物则是日本首相安倍晋三与中国的国家主席习近平，美国在中、日两国之间亮出大动作，可以视为未来美国亚洲战略的新指标。

先来看安倍的访美，日本首相安倍二月八日偕夫人踏上访美旅程，此行他特别送给川普大礼，他在出访前就表示未来十年，日本会在美国投资一千五百亿美元，美、日共同开发四千五百亿美元的基础建设市场，帮助美国创造七十万个就业机会，而在此之前，日本软体银行执行长孙正义已先行会见川普，并且伙同鸿海董事长郭台铭，承诺在美国加码投资五七○亿美元，帮助美国创造五万个工作机会。

**日本经济蛰伏三十年，将带来关键转机？**

安倍到了美国后，受到川普总统热烈款待，他与川普共同坐上「空军一号」专机，到佛罗里达州的朱比特镇川普国家高球俱乐部挥扞，他是川普上任后，第一个陪川普打球的外国领导人，而安倍也成为继小泉纯一郎之后，坐上美国空军一号专机的日本首相，安倍与川普共进晚餐，川普也在他习惯使用的推特（Twitter）上说：「在美国接待安倍首相，度过愉快时光」。

其实真正的重头戏是在白宫举行的会谈，川普与安倍秀足了肢体语言，川普握住安倍的手长达十八秒，双方互动密切，川普与安倍的会谈并没有在敏感的议题上交锋，像是安倍到访之前，川普指责日本与中国让汇率贬足，占足了美国的便宜，这次在跨太平洋伙伴协定（TPP）遭到川普终结、汇率问题，双方并没有触及，反而是北韩射飞弹到日本海，川普表示对日本百分之百的支持。

川普当选以来，他与墨西哥总统潘尼亚尼托（Enrique Pena Nieto）、澳洲总理腾博尔（Malcolm Turnbull）几乎闹翻了。美、墨边界筑墙问题，他与墨西哥几乎没有交集，到了白宫之后，他又挂了澳洲总理的电话。

但是指标性的人物有两个，一个是英国首相梅伊（Theresa May），她是川普入主白宫后第一个接见的外国领袖，川普大力赞扬英国脱欧行动，对英国给予全力支持；这次他接见的第二个领导人安倍，是亚洲的政治领袖，象征了美国、日本未来的盟友关系，安倍这趟美国行，也意味了日本经济在蛰伏了三十年之后，可能带来一个关键转机。

在川普与安倍白宫会谈当日，白宫也很郑重其事地发表了一份新闻稿，宣布川普总统当晚和中国国家主席习近平有一通「很长的电话交谈」，两位领导人讨论了很多议题，川普并且在习近平的要求下，同意尊重一中政策，白宫用了「极度友好」（extremely cordial）来形容川普与习近平电话晤谈的气氛。

川普这通电话，大大缓和了去年十二月，他与台湾的小英总统那通电话热线，带来的台、美与两岸关系。不过白宫用的英文十分谨慎，这则英文原文是：「President Trump agreed, at the request of President Xi, to honor our "one China" policy」，也就是说川普是应习近平要求，而对习的要求表示尊重。

**川普的亚洲战略：结合日本、迎战中国**

不过对中方来说，在一个中国议题上已得到满意答案，中方立刻做出声明；一是川普强调：充分理解美国政府奉行一个中国政策的高度重要性，美国政府坚持奉行一个中国政策；二是习近平国家主席赞赏川普强调遵守一个中国政策，指出一个中国原则是中美关系的政治基础；三是两国元首同意保持密切联系，就共同关心的问题及时交换意见，加强各领域的交流合作，并期待早日会晤，中国各大媒体都以显著版面登出川普遵守一中政策。

不过从川普会晤安倍，与川普和习近平的电话通话，可以感受到川普的亚洲战略主轴其实是结合日本，全力迎战中国，而这也可能是亚洲未来政经情势很重要的一个变化起点，九○年代中国大起，日本殒落，未来角色可能互换。

我们先来看一九八○年代美国总统雷根当政时代，中国从七八年邓小平改革开放起，在七八年中国的经济总值只有三六五○亿人民币，到八六年中国的GDP总值才正式越过一兆人民币，即便到九○年前夕，在六四天安门事件爆发那年，中国的GDP产值还不到二兆人民币，而当时日本泡沫经济正吹到最高点，日本东京日经指数最高涨到三八九五七点，日本GDP总值达六兆美元以上，日本是经济实力十分逼近美国的世界第二大经济强国。

在一九七九年，美国哈佛大学中国专家傅高义教授撰写的《日本第一》一书，成为全球畅销书，十年后，中国正发生六四天安门事件，最近突然遭到羁押的肖建华，在八九年六四天安门事件还是北京大学学生会长，中国爆发六四学运事件，当时外资撤离，中国经济正陷入谷底，而日本却靠着资产吹泡沫，跃上了世界经济强国。

假如以八九年当成一个分水岭，中国从八九年之后走上快速发展经济的道路，如今GDP总量从一兆人民币跃升到十一兆美元，中国简直可说是以跑百米的速度，狂奔了三十年，反观日本在一九八九年资产泡沫吹破，从此跌坐在地上，已将近三十年，日本的GDP总量，从当年六．六兆美元萎缩到四．六兆美元，日本虽然仍是世界第三大经济体，但是中国超越英、法、德，再追上日本，如今正直追美国，稳居世界第二大经济体宝座。

**中国提供廉价劳力，窜升为世界工厂**

八○年代，日本崛起，快速成为亚洲最强大经济体，在八五年雷根时代，美国与日本签署了《广场协议》，从此日圆走上快速升值的道路，从八五年到八九年，短短不到五年光景，日圆从二六三．五兑一美元，快速升值到七九．七五兑一美元，日圆升得太急太快，热钱引发股市、房市泡沫，到最后泡沫吹破，日本经济陷入困难调整，日本从一度想要挑战美国的经济强权，如今跌落谷底，陷入痛苦的将近三十年调整。

而这段期间，中国经济快速崛起，中国提供了廉价劳力，迅速成为世界工厂，尤其是到了○一年中国加入世贸（WTO）组织，中国几乎成了全球化最大受益者。

同样以九○年为分水岭，中国在九○年之前是贸易逆差的国家，从七四年到九○年，这十七年之间，中国外贸有十二年出现逆差，只有五年出现顺差，这十七年之间，中国的贸易逆差达三二九．一亿美元，不过从九○年以后，中国只有九三年那年出现一二二亿美元的逆差，此后全是顺差，尤其是从○五年中国贸易顺差，首度超过一千亿美元之后，中国的外贸顺差一直持续水涨船高。

这个贸易顺差到○七年达三六二一．七亿美元，○八年达二九五四．六亿美元，到了二○一四年达三八二四．六亿美元，一五年更是创下五六七六亿美元空前纪录，一六年贸易顺差略减，但是仍逾五千亿美元以上，而这其中，中国对美国的商品贸易顺差达三四七○亿美元。

假如从一五年美国累积的商品贸易逆差高达七七二五亿美元来看，中国是美国第一大顺差国，而日本对美顺差高达六八九亿美元，其中有六成是日本汽车业创造的，再次是德国的六四九亿美元，然后是墨西哥的六三二亿美元，美国针对这些庞大的顺差国，都有一些回应。像是墨西哥非法移民抢走了美国人民生意，川普对美墨边界筑墙态度始终非常积极。

而德国对美的庞大贸易顺差，川普的白宫贸易委员会主席纳瓦洛（Peter Navarro）也称德国利用估值严重偏低的「隐式德国马克」，持续削弱欧盟其他国家及美国。

现在川普想改变全球化的游戏规则，纳瓦洛在《致命中国》一书上指，美国制造业根基之死，是中国八项不公平贸易手段，这包括非法出口补贴、低估的币值、剽窃智慧财产权、掠夺性定价，阻挠外国企业于中国竞争等手段，纳瓦洛认为自由贸易的竞争必须全然公平，美国工人才可以与世界上任何低工资的国家竞争。

川普竞选前，纳瓦洛是川普的助选大将，他的很多观点都来自纳瓦洛，这次春节过年期间，我把纳瓦洛对中国的论述完全看完。

**为创造就业机会，将供应链搬回美国**

纳瓦洛对制造业极其重视，他认为制造业创造的就业机会远大过服务业，而且，当制造业一旦外移，研发中心及供应链也跟着移走，川普当选后，立刻打了一通电话给苹果执行长库克，请求他把苹果供应链搬回美国，但库克只能苦笑，因为苹果供应链几乎全在中国，因此，川普入主白宫后，他对制造业十分重视，背后论述其实来自纳瓦洛。

从川普当选以来，他多次会晤美国企业界领袖，要求科技巨擘把制造生产基地移回美国，他也接见孙正义、马云，都得到他们热烈回应，这其中他留下开利冷气，让汽车大厂福特、通用、克莱斯勒，甚至南韩现代汽车及日本丰田汽车都承诺加码在美国投资。

川普当选美国总统之后，全球化浪潮已近尾声，英国脱欧开了第一枪，他上任签下的废除TPP公文，是他终结多边贸易的实际行动，未来川普将以双边贸易替代多边贸易，这次安倍美国行，没有触及TPP，也没有谈及美国双边贸易，不过看得出川普主导的双边贸易谈判可能是未来主流。

这次瑞士达沃斯论坛，习近平扞卫全球化大旗，但是美国在承担全球化中近八千亿美元的商品贸易赤字，成了全球新兴市场成长之源，中国却是顺差大国，假如，美国想要更改游戏规则，中国面临的冲击最大。

从川普出招，他接见安倍，到与习近平通电话，「认知」一个中国，可以看出川普在亚洲战略上「温度」是不一样的。八○年代，雷根力压日本的戏码，这次中国变成全球仅次于美国的经济大国，可能要开始承接类似八○年代，美国加诸在日本身上的压力。

中国在美国反全球化浪潮中，必须迎接川普政府一波接一波的挑战，就像通过少林十八铜人阵一般，未来中美两国博弈，一定是全球政经的主战场。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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