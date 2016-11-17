川普总统的吸星大法--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自11月17日出版的当期「老谢开讲」专栏)

十一月八日上午，川普、希拉蕊之争逐渐开出选票，金融市场也跟着起伏摆荡，到了中午时分，胜负逐渐明朗，尽管希拉蕊吃下有五十五张选举人票的加州，一度取得领先，但随即被川普超越，此时川普胜出几成定局，美国道琼指数期货开盘大跌八○三点，那斯达克跌二四五点，看起来全球股市似乎要崩溃的状态。

**预测选后走势，金融专家不敢豪赌**

美股期货盘重挫，牵动了先开盘的亚洲股市，最惨的是日本股市，一度大跌一○五九．七点，最后收盘跌五．三六％；其次是台股大跌二七四．二三点，跌幅为二．九八％；印度股市盘中一度下跌一六六八．六九点，最后跌幅约二．五九％；亚洲股市跌幅大约都在二％上下。下午开盘的欧洲股市约下跌一至二％，但是令人意外的美国各大指数期货跌幅逐渐收敛，道琼期指开盘前下跌收敛到跌二○○点左右，没想到川普发表胜选感言之后，美股不但未跌，反而逆势上涨。

全球股市这样的反映，市场有一点不敢置信，因为选前大家都把川普当成今年投资市场最大的黑天鹅。上次英国脱欧，大家栽了跟头，这次大家宁可学乖了，不再大豪赌，金融市场都没有出现选前专家预测的走势，原因何在？

首先是选前美国主流媒体都预测希拉蕊会当选，对于川普的报导都加深负面形象，形成市场上恐惧川普当选的效应不断发酵，像支持希拉蕊的股神巴菲特就强力批评川普没有缴税，是一个没有廉耻心的人；又说川普的投资都失利，还不如一只猴子乱射飞镖也会出现一五○％的报酬。不过选后巴菲特立即改口说他是我们的总统，美国股票还会一直上涨。

美国大选激情过后，大家冷静想想，川普的想像空间比希拉蕊大很多，再加上川普选后到白宫会见欧巴马，俨然像乖乖学生听老师训话一般，他也称赞希拉蕊是一位很好的人，选前张狂的川普，坐上大位之后，突然变得温良恭俭让，美国在选后激起的激情对立，看似逐渐平息。

**债券殖利率多转空，热钱何处去？**

商人出身的川普，角色调整迅速，除了美国股市率先给他鼓掌之外，金融市场也出现与大家预测完全不一样的想法。选前大家押注川普当选黄金会大涨，九日当天黄金一度暴冲到每盎司一三三六．五三美元，大涨四．八％，但收盘只小涨一．二二％，川普当选，金价不涨反跌，如今创了一二一八．一七美元波段新低。

让全世界最关注的是川普在十一月十日宣布，未来上任将立即执行的九大政策。一是严格执行移民政策。他要在美墨边境筑一道隔离墙，不再纵容非法移民，尽可能将他们遣送回国；川普认为从二○○七年到一四年，中国妇女一年到美国产子从数百人成长数百倍，这种透过生子取得公民的方式，未来将趋紧。

二是川普的扩张基础建设及美国军力再提升。他希望增加基础建设，改善美国人生活，而且继续提升美国军力，确保美国不受恐怖攻击。

三是解除金融管制，废除从金融海啸后对金融监理从严的《陶德法案》（Dodd-Frank Act），让华尔街能恢复昔日荣景。

四是降税。川普号召出走的美国企业回国，准备把企业的营所税从三五％降为一五％，特别的是，在美国贫富差距愈拉愈大的情况下，川普要把现行七级制，最高三九．六％的个人所得税改成三级制，税率是一二、二五及三三％。五是贸易改革。设置贸易保护措施，把过去数十年来外流到他国的美国制造业拉回美国本土，让企业把税留在美国，并且带动就业。

六是教育改革。七是重建美国能源政策，推升美国进入能源革命新时代。八是废除欧巴马健保法案，进行医疗保险现代化的改革。九是扞卫美国民众的《宪法》权利，未来立法一切以国会马首是瞻。

川普列出这九大改革方向，显然是有备而来的，全球金融市场也跟着川普调整方向，首先是美国联邦准备委员会（Fed）主席叶伦角色十分尴尬，是否代表美国可能进一步结束QE（货币宽松），进入升息时代，十二月联准会升息恐怕势在必行，美国升息方向明朗，债市立刻猪羊变色，最具代表性的是债券殖利率不断走高，美国十年债殖利率选前只有一．三八％，现在飙高到二．二四六％；三十年债最低二．一五％，如今来到二．九九四％。德国十年债最低跌进负值，现在是○．三二三％。日本十五年债也一度跌进负值，现在爬升到○．一六三％；过去日本十五年债以上殖利率都是负值，现在十年债已逼近零。

债券殖利率多转空，流出的热钱最后会漂泊在何处？这是值得注意的焦点，债市以外，汇市冲击最大，十四日美元指数冲破一○○点大关，最高来到一○○．二二点，这是去年十二月三十日美元跌下一○○．五一点高点以来的新高。

**原物料、贵金属、航运指数涨不停**

美元走高，也代表相对美元的货币贬值，其中意外收获的是日圆，被称为日圆先生的榊原英资曾预测美国大选后，日圆会升破百元大关，目标价看到八十，现在日圆贬到一○八．五三，造成日股大涨；全球主要货币，英镑一度跌破一．二，如今在一．二四五九，回升一些；而离岸人民币则持续贬值到六．八七，创了七年新低价位。

川普当选以来，欧亚汇市几乎都是齐声大贬值，台币已逼近三十二元关卡。新加坡币跌到一．四一七八；马币也创了四．四二新低；最近把五百、一千元旧钞报废，强制换钞的印度卢比也从六六．○七贬到六七．九五；菲律宾披索则是直逼五十大关；欧洲货币除欧元、英镑外，像捷克币、瑞典币、挪威币，甚至瑞士法郎都出现大贬值，瑞朗兑美元来到约一比一的水准。

而首当其冲的墨西哥，除了股市大跌外，披索贬值到二十一．三七；加币也跌到一．三五八七；南美洲各国的汇率也都受冲击，阿根廷披索跌到一五．五九九；巴西里拉回贬到了三．四四二七， 全球汇市出现美元独强的景象。

川普要到明年元月二十日才正式就任，但整个金融市场从九日以来一直在反映川普现象，川普本来被视为金融市场的黑天鹅，如今看来并非如此，最重要的是，他的九项新政措施，例如，他要强化美国基础建设，强化铁公路及航空的建设，已经造成原物料显着回升，锡、铝、镍、铜、锌等贵金属皆上扬，跌了很久的煤、铁矿石最近涨势凌厉。韩国韩进海运破产，加速了航运业重组，今年初波罗的海运价指数（BDI）一度惨跌到二九○点，如今快速攀升到一○四五点，涨幅十分惊人。

川普尚未上任，但是，他的每一项政策都深深影响市场的波动，除了原物料报价上涨外，川普要解除金融海啸以来的金融管制，也造就了银行股大涨，像美国银行今年最低跌到十．九九美元，最近涨到二十．二美元，市值增加八成；美国运通银行从五十．二七涨到七十二．六七美元；摩根大通从五十二．五飙升到八十．四四美元，市值冲高到二八四五亿美元，已追过奇异公司，成为全美第九大企业，也超越了富国银行的二六七二．八亿美元；高盛也从一三八．二美元大涨到二一一．七美元；在金融海啸中受创的花旗集团从三十四．五二爬升到五十四．八九美元。

从这个结局来看，川普准备解除金融管制，对金融业来说是超大利多，除了生技股报复式反弹外，金融股大涨带动道琼指数创新高，这才是这次美股的内涵。相对来看，被川普点名把钱放在海外的大型科技，则纷纷出现回档。

最具代表性的是亚马逊（Amazon），十一月十日亚马逊成交一二七三．二七万股，股价大跌二十九．五美元，跌幅三．八二％，这一天亚马逊个股成交金额在九十四亿美元左右，这个超级大量重挫，很可能是过去这些独领风骚，带动美国创新股回档修正的时刻；亚马逊从八四七．二一美元跌到七一○．一美元，跌幅达一六．一八％，市值从接近四千亿美元跌到只剩三四一六亿美元。

**亚马逊、脸书、苹果股价回档**

脸书也从一三三．五美元下修到一一五．○八美元，市值减少四○○亿美元；改成Alphabet的谷歌从八一六．六八美元重挫到七二七．五四美元；苹果从一一八．六九美元跌到一○四．○八美元。这些超大科技公司过去把企业税藏在海外，这次川普要降税让这些企业回流，未来会出现什么变化，尚待观察。

还有假如美国把企业营所税降到一五％，个人所得税率最高三三％，美国真的会变成吸金大国，将来很多欧洲及亚洲有钱人会纷纷把钱汇到美国，川普的吸星大法威力多大？还有很多现实问题待考验；不过「有梦最美，希望相随」，川普每一句话都会深深影响全球金融市场，冲击多大？则要看川普政见落实到什么程度。像遣返墨西哥移民的政见，川普已把目标从一○○○万人降到二○○万人，美国许多底层工作，都是墨西哥人在做，如果把墨西哥人全赶走，美国民众一定受不了，这是川普未来必须面对的现实问题！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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