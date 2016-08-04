新经济挂帅：美国经济的灵魂--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自8月4日出版的当期「老谢开讲」专栏)

英国脱欧公投还不到一个月，美国道琼指数就写下18622点的历史新高，苹果、谷歌、微软、亚马逊与脸书的市值之争，正代表了美国科技业的创新风范。

英国脱欧公投之后，全球金融市场大震荡，在英国脱欧公投后的首日（六月二十四日），英国股市盘中急杀五四九．三六点，最后下跌一九九．四一点，德国股市惨跌六九九．八七点，跌幅达六．八二％，法国股市跌三五九．一七点，跌幅达八．○四％；日本日经指数大跌一二八六．三三点，跌幅七．九二％，接着开盘的美国道琼指数也大跌六一○．三二点，那斯达克跌二○二．○六点，大家都觉得全世界最大的黑天鹅来了，金融市场危在旦夕。

但是英国脱欧公投不到一个月，美股居然领军再度写下历史新天价，今年道琼指数最低跌到一五四五○．五六点，如今写下一八六二二．○一点的历史新高，标普五○○也再创二一七八．二九点的历史纪录，更难能可贵的是那斯达克一○○指数也在八月一日创下四七六七．二四点的历史新高，那斯达克指数涨到五一九九．一三点，也十分接近先前的五二三一．九四点的历史高价。

**市值持续大战，谷歌成长有望追上苹果**

千禧年美国网路科技泡沫吹破，当年那斯达克指数从五一三二点狂跌而下，到九一一恐怖攻击，那斯达克指数跌到一一○八．四九点，大家都在想美国网路泡沫吹破了，恐怕像日本泡沫经济般，没有三十年难翻身。但谁也没想到，只调整短短十几年，美国科技产业即大展雄风，充分展现美国创新与科技美国的典范。

这个带动美国资本市场的动能，是苹果电脑在贾伯斯时代打下的根基，去年二月苹果市值一度登顶达七七五○亿美元，这是全世界第一家市值达七千亿美元的超大企业，当大家都注视着苹果市值何时上兆美元，反而业绩已到登峰造极，市值一度跌破五千亿美元大关，不过美国市场长江后浪推前浪，今年苹果遭到谷歌的强力挑战。

重组为Alphabet的谷歌，今年二月公布业绩表现出奇良好，市值一度超越苹果，到了五月苹果受到手机出货量成长趋缓影响，股价一度跌到九○．三四美元，市值二度被谷歌追上，目前双方仍互有领先，相对iPhone第二季出货量减少一五％，第二季净利减少二七％，谷歌第二季净利较去年同期扬升二四％，达四十八?八亿美元，营收成长二一％到二一五亿美元，谷歌的EPS（每股纯益）达八．四二美元，可以看出谷歌的基本面仍处在成长的态势，反观苹果业绩似乎已开始走下坡。

今年Alphabet与苹果的市值竞赛，谷歌追上苹果的机率应不小，业绩不断奔驰的谷歌，唯一让股东感到不太安心的是其「登月计画」（Moonshot），包括自动驾驶及无人飞机的研发，谷歌的登月计画上季亏损八?五九亿美元，比去年同期六．六亿美元继续扩增，有股东问谷歌董事，自动驾驶车业务何时开始赚钱？谷歌董事答不出来，不过，尽管登月计画不赚钱，毕竟是投资未来，大家都相信谷歌的子弹不会虚掷，这个情况跟过去几年，亚马逊不断加码投资，业绩却持续亏损的道理完全一样。

在道琼、标普五○○、那斯达克一○○再创历史新高的此刻，回头检视一下，美国资本市场的重心在哪里，假如以八月一日美股收盘价来看，美国前十大市值企业最近出现十分激烈的变动，也就是说，第一名的苹果，第二名的Alphabet，第三名的微软已各自定好了位置，但是市值目前在三千五百亿美元左右的五家公司出现了巨大的顺位变动，其中最受瞩目的是亚马逊、脸书市值都一度超越埃克森石油及巴菲特的波克夏，新科技超前石油股，这是难以想像的事。

以美国股市八月一日收盘价来算，目前市值第一的是苹果，苹果股价一○六．○五美元，市值是五七一四．四四亿美元，排名第二的Alphabet八月一日收盘七七三．九八美元，市值达五六○一亿美元，两大超级天王，市值大约相差百亿美元；第三大市值的微软可望坐稳一段时间，因为四千亿美元级的公司只有微软一家，八月一日微软股价五十六．五八美元，市值是四四四五亿美元，差了第二名的谷歌约千亿美元，但领先后面三千五百亿美元的公司仍有一大截。

**弃手机市场投入云端，微软翻身市值成长一倍多**

微软在PC及手机市场都使不上力后，股价节节下跌，到二○一三年股价一度惨跌到二十三．六七美元，市值面临二千亿美元大关保卫战，那时市场都冷眼面对微软；不过后来微软找来印度人纳德拉（Satya Nadella）当执行长，忍痛放弃手机业务，重组Windows部门，然后将重心投入云端市场，让微软得到重生，今年第二季微软云端部门营收达六十七亿美元，成长七％。

微软善用过去销售传统软体时建立的客户关系，成功将现有客户移转到云端服务，今年第二季线上版的Office 365营收成长五九％，今年第二季微软营收三二六亿美元，比去年同期减少七．一％，但EPS○．三九美元，已比去年同期EPS为负○．四美元大为改善，微软去年EPS负二．二五美元，本益比已拉升到二七．五二倍，股价这一波创下五十七．二九美元的新高。从Satya Nadella接任执行长以来，微软市值成长一倍多，这是老将再翻身的新典范。

除了这前三名的竞争态势明朗外，亚马逊、脸书应该是今年主宰美国资本市值的耀眼明星。以八月一日美国股市收盘价来看，第四名是亚马逊的三六二二．四一亿美元，亚马逊股价再创历史天价，今年以来，亚马逊业绩大幅成长，股价从四七四美元飙升到七六七．七四美元，市值不断向前滚大。

市值第五名的公司，有三家十分接近，暂居第五的是埃克森石油（XOM），因为油价急跌，埃克森股价在八月一日大跌三．四七％，股价跌到八十五．八六美元，市值为三五六○．二八亿美元。

追在后面的是脸书，市值是三五五五．六四亿美元，在脸书后面是波克夏Ａ股的三五四九．七七亿美元，第八名是娇生的三四七○亿美元，各龙头市值在此差距很小，随时可能会有新变化，但第九名的通用市值二八六四．四四亿美元，第十名的富国银行二四二七．三二亿美元，差距已拉大。

美国股市的市值之争，通用当过最久的股王，后来Wintel架构崛起，微软当过股王，比尔盖兹成了首富，之后进入网路时代，思科也短暂当过股王，网路泡沫之后，埃克森石油当了一段时间的股王，后来才被苹果篡位，下一棒谷歌与苹果将有一段激烈争战，谷歌胜出机率激增。

**网路服务成金鸡母，亚马逊股价暴涨喊赚百亿美元**

这些年美国市值前十大的公司一直很稳定，从苹果、谷歌、微软到埃克森石油，然后是波克夏Ａ股，这前五大顺位保持很久，但今年生技业的王牌娇生（JNJ）稳稳向前行，股价从八十九．九美元一路涨到一二六．○七美元，股价市值直逼三千五百亿美元，排名一直往前，娇生代表了美国生技产业的奋进。

未来这一年，全世界焦点会在亚马逊及脸书身上，这两家代表新经济最典范的企业，可能长久打败埃克森石油及波克夏Ａ股，成为全球第四大及第五大市值企业。这次亚马逊突围最具代表性，亚马逊公布第二季获利大增八倍，达八．五七亿美元，这是过去亏损累累的亚马逊连续第五季获利，ＥＰＳ是一．七八美元，亚马逊第二季营收三○四亿美元，也超过市场分析师预期的二九六亿美元，第二季营业利益率四．二％，也比去年同期的二％倍增。

但是亚马逊股价暴涨的撒手鐧，是快速成长且赚钱的云端运算部门亚马逊网路服务（ＡＷＳ），ＡＷＳ第二季营收二十八．九亿美元，成长五八％，营业利益七．一八亿美元，已占总营业利益的五六％，今年亚马逊执行长贝佐斯估ＡＷＳ有超过百亿美元目标，成了最重要金鸡母。

过去亚马逊将大把营运资金投入产品开发，包括大量建造仓库，加快产品运送速度，让沃尔玛难以招架，如今沃尔玛市值二二四七亿美元，已远远落后亚马逊。中国的阿里巴巴营收远超过亚马逊，但阿里巴巴在美国挂牌市值二○八六亿美元，仍然不是亚马逊的对手。亚马逊股价大涨，执行长贝佐斯有亚马逊一八％股权，目前身价六五三亿美元，已挤下巴菲特，成为全球第三大富豪。

**积极布局AR及VR脸书走新路，毛利率高达八五％**

与亚马逊形成拉锯的是脸书，刚刚公布第二季业绩的脸书也令人惊叹，脸书第二季营收六十四．四亿美元，成长五九％，净利高达二十．六亿美元，EPS○．九七美元。第二季整体广告收入六十二．四亿美元，活跃用户达十七．一亿人，最近高盛将脸书目标价从一四二美元调升到一六二美元，照这个态势下去，脸书将来会成为微软、亚马逊市值保卫战的最大挑战者。

这些年，脸书创办人佐克柏策略强调「移动为先」（mobile first）在市场取得领先，现在脸书积极建立影片产品，这回又是影片为先，脸书建立的影片产品将应用在脸书、Messenger及Whats App，今年脸书加重力道到虚拟实境（ＶＲ），佐克柏认为手机可将ＶＲ及ＡＲ（扩增实境）发展成为主流消费平台。

脸书在二○一四年以二十亿美元买下ＶＲ公司Oculus，最近又宣布将类似Snapchat的介面（FILTER）带入脸书LIVE影片，这意味了脸书将加入ＡＲ，移动业绩成长伴随脸书长大，但下一步佐克柏也在探询未来新路。这是美国新经济不断带动世界经济的新亮点，何况脸书毛利率高达八五．一二％。

这些年美国新经济带动全世界，背后关键是附加价值，像谷歌毛利率为六二．二三％，微软达六一．五八％，苹果在手机市场竞争激烈，但毛利率也达三九．四九％，台湾的台积电市值不断向前滚动，台积电毛利率已达五五％，相对来看英特尔毛利率六一．四八％，这些领导世界的科技巨擘，背后都有一个很高的毛利率。

台湾在发展新经济的路上，我们只看到一家台积电这个亮点，从二○○○年以来，苹果在前探路，谷歌、亚马逊、脸书快速崛起到微软翻身再起，这个新经济的路，才是值得台湾产业深入探索的大道。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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