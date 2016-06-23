从英国脱欧公投到川普--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月23日出版的当期「老谢开讲」专栏)六月天气酷热，全球金融市场两大焦点，一个是美国联准会（Fed）升息，另一个是英国脱欧公投，这两件事情看似两个无关的平行线，但是都牵动着未来世界政治经济情势的巨大变化，因为英国公投结果，很可能是美国十一月大选的风向球，假如，主张脱欧的独立派胜出，这代表了新孤立主义时代来临，等于预告川普顺利入主白宫之路，因此，英公投加上川普，也预告了「危险已在眼前」。

先看英国公投戏码，这场六月二十三日要揭晓的公投大戏，留欧派与脱欧派互相角力，英国人也几乎被撕裂成两半，一派主张续留欧盟，一派主张脱离欧盟，到了六月十日左右，脱欧派声势急剧窜高，一度领先留欧派民调一○％以上。

**欧洲成全球股市最弱势震央**

英国《独立报》六月十日公布委托ORB民调公司，针对二千人所作的调查显示，有五五％选民支持英国脱欧，赞成留在欧盟的只有四五％，这是ORB展开「脱欧／留欧」民调以来最大差距。然而就在这个关键时刻，英国现年仅四十一岁的工党国会议员，主张留欧的柯克斯（Jo Cox）在六月十六日遭到歹徒开枪射杀，并近身行刺，送医后不治，这个枪击事件震惊了全英国，英国首相卡麦隆立刻宣布暂停所有造势活动。

英国脱欧、留欧两派拉锯，全球金融市场也随之波动，脱欧派民调拉高，全球金融市场也跟着挫跌，股汇市都受到影响。例如，直接冲击最大的德国股市，六月以来从一○三六五．二四直挫到九四三二．八七点；被波及的法国股市也从四五三六．六三急跌到四一○九．八二点；这次被点名英国脱欧冲击最大的荷兰、比利时、爱尔兰股市都下挫，最直接受影响的英国股市则从六四二七．三二下跌到五八九九．九七点，英国脱欧让欧洲股市成了全球股市最弱势的震央。

当然影响最大的是汇市，英镑在二○一四年最强势兑美元曾写下一．七一八的新高纪录，这次英镑最惨跌到一．四○一九，而市场担心英国脱欧造成经济波动，黄金再度受到青睐，柯克斯被刺消息传出，金价盘中一度冲高到一三一五．一九美元的新高纪录。

从金融海啸以来，欧洲的几个大事件都对金融市场带来巨大冲击，像一○年的欧债危机，一二年的希腊退欧，一五年的希腊债务公投，这次英国脱欧更是非同小可，英国政府及IMF（国际货币基金）不断告诉英国选民，英国一旦脱欧，对经济的冲击将非同小可。

IMF六月十八日直接警告，英国脱欧将导致英国经济陷入衰退，最不利的状况，英国到一九年的经济规模将萎缩五．五％，IMF警告英国脱欧过程复杂，又无前例可循，衍生的不确定性更可能伤害英国的投资、消费与就业。IMF也警告英国脱欧，英镑可能再重贬一五％，通膨率会推升四％，英国脱欧也会造成其他欧盟成员国GDP○．二％至○．五％的折损。

英国财政部则在六月直接提出脱欧的风险评估报告，这当中列出六大影响。一是汇价，英镑将大幅走弱，兑美元可能跌到三十年新低，货币贬值导致物价飙升，将压抑内需；与英国往来企业将因英镑下跌，导致盈利下滑。二是金融的影响，伦敦将失去世界金融中心的地位，对欧盟金融业净出口将减少一半，约一○○亿欧元，损失十万个工作机会，多家外商银行及企业将考虑迁册。

三是贸易，欧盟其他国家对英国约有一千亿欧元的贸易盈余，英国对欧盟的服务业出口较进口多出二○○亿欧元，英国脱欧后将重推进口关税，假设税率一○％，欧盟GDP将因此减少○．二六％，英国经济增长也将受损，但幅度要看本土及英镑贬值幅度而定。

**犯罪自由进出造成治安危机**

四是投资，英国是欧盟最大FDI（外国直接投资）受益国，从一○到一四年，平均每年达五六○亿欧元，其中八○％属非欧盟资金，调查显示，七二％的投资者认为，英国投资吸引力在于与欧盟同属一个市场，英国一旦脱欧，资金势必从英国移转到其他国家。

五是移民问题，去年底有一二○万名东欧劳工涌入英国，英国脱欧后势必限制移民，这些难民势必迁往德国等欧洲富裕国家，将触发政治难题。不过这点很难说服脱欧派，这也是激化脱欧派最大的题材。欧洲去年爆发难民潮，德国科隆除夕夜发生大规模性侵，法国巴黎及比利时布鲁塞尔相继遭到恐怖攻击，主张脱欧派人士直指土耳其、阿尔巴尼亚、塞尔维亚、马其顿等国家日后加入欧盟，将使大批犯罪者可以自由进入英国，对治安造成危害。

脱欧派也指出，英国假如继续留在欧盟，英国面临的难民危机只会继续恶化，将让英国纳税人继续每周额外付出三．五亿英镑供养难民。英国去年难民净移入十八．四万人，相当于整个牛津市的人口，英国财政部对移民说帖，反成了脱欧派反击的最大着力点。

第六个是预算，英国一四年于欧盟出资一四一亿欧元，但获得七十亿欧元的农业和地区补贴，实际支出是七十一亿欧元，占欧盟预算五％，英国脱欧后，欧洲各国必须弥补预算缺口。

财政部的脱欧国际评估报告一出，立刻引来脱欧派挞伐，认为这个报告不公，充满偏见，且经济模型有误，况且英国脱欧之后，可摆脱欧盟枷锁，可自主处理移民问题，减轻金融及社会福利负担。

**多国公债殖利率创历史新低**

整个六月，全球金融市场重心不是美国加息，而是英国脱欧，全球金融市场饱受脱欧事件冲击，资金为求避险，大量涌入债券市场，导致多国公债殖利率创下历史新低，其中最具代表性的是德国十年期以下公债殖利率出现负数，德国十年债出现负殖利率是历史首度，而日本继十年债出现负殖利率之后，如今连十五年债也出现负殖利率。

英国脱欧掀起了新一轮避险效应，而欧洲央行（ECB）从六月八日起，开始在二级市场及一级市场购买企业债，ECB买入垃圾级的义大利电信债券，六月九日又加码买进身处困境的福斯汽车债券，ECB试图购买企业债，激励企业售债还贷，但是却进一步削弱欧洲银行的利息收入，长债孳息急挫，对欧洲银行的打击效应浮现，德国商业银行已经宣布将数十亿欧元现金存入金库，反映的是银行资金的困境，放贷无人承接，钱存欧洲央行则被处罚，如今连买国债套利也被负殖利率封死，在这个压力之下，欧洲银行业恐怕会酿起大风暴，德意志银行及瑞士信贷股价跌不停，就说明了这个窘境。

在香港上市的汇丰控股今年以来股价频创新低，汇丰控股业务遍布英国及欧洲地区，英国收入占汇控收入及净利比重分别高达二五．九％及六．二％，倘若英国脱欧，可能拖累未来业绩，英国脱欧也冲击将事业重心转移到英国的李嘉诚集团，最具代表性的是重组过后的长和集团从一七四．九港币跌到八十七．六港币。

不过柯克斯枪击遇难事件，也许正像○四年台湾的三一九枪击事件，两颗子弹意外造成翻盘效果，在柯克斯事件之后，全球最大的网路博弈公司BETFAIR分析留欧可能性仍大于脱欧，另一家赌盘公司LADBROKES透露赌客资金八成下注留欧。英国赌盘上次预测英国国会大选比民调还准，也许柯克斯遇难，给留欧派带来曙光。

柯克斯受难之后，六月二十日全球金融市场一改先前悲观，全都看好留欧派，英镑从一．四○一九强升到一．四五一，德国股市大涨三．四二％，荷兰股市大涨三．四九％，法国涨三．五％，瑞士、比利时都大涨逾二％，英国股市大涨一八二．九一点，涨幅达三．○四％。

这次留欧、脱欧两派都大打经济牌，留欧派诉求的是，如果脱欧将对英国经济带来重伤害，股市及英镑都会大跌；但是年轻一代则认为脱欧，英国才会有意想不到的重大改变，加上大英帝国民族主义向来高人一等，很多人不愿意接受来历不明的大量移民，这是形成类似统独公投双方拉锯的主因。

**公投结果成美国大选风向球**

但是，留欧或脱欧都对未来世界带来重大影响，假如英国脱欧，这很可能是欧盟解体的最大一张骨牌，上次希腊脱欧公投可能只是一盘小菜，这次英国脱欧，可能进一步裂解欧盟，尤其是南欧国家像西班牙、义大利，一旦松动，欧盟有遭到裂解的危机，这也是大家对英国最投鼠忌器的主因。

另一个附属效应是英国脱欧公投，也许成为美国大选风向球，目前美国共和党由川普胜出，民主党由希拉蕊力败桑德斯，川普如果当选美国总统，未来的风险可能比英国脱欧更可怕。最近曾担任美国财政部长的桑默斯（Lawrence Summers）在英国《金融时报》撰文指出，全球对「川普风险」敏感度太低，他预计川普当选的十八个月之内，美国将陷入旷日持久的衰退，而受伤的不止是美国。

这次英国公投与美国选民喜欢川普，都可以看出反体制的气氛正升高，驱动英国民众考虑跟欧洲的政经联盟分道扬镳。

这个情况也激荡美国人要不要选出一位非典型的候选人来当美国总统，目前英国及美国反移民情绪都高涨，英国脱欧的一大论点是可以让英国切断被迫接纳的来路不明难民潮。川普的崛起建立在平民主义与民族主义，凭藉的是诉求白种人优势，他主张在美墨边界筑高墙，阻止非法移民；严禁穆斯林入境，不惜与整个伊斯兰国家对立，这都是新孤立主义的形势。

下一个是关税壁垒，川普主张对中国课重税，脱欧派对欧盟带来的贸易利益也失去兴趣，下一个世界会不会形成贸易高墙？这也是一个不确定的因素，还有大家期盼回到昔日尊荣，脱欧派诉求大英帝国昔日荣耀，川普也直呼，「让美国更伟大」，都能深深打动人心，所以说，这次英国公投很可能也是美国大选风向球。

六月二十三日英国公投谜底就可揭晓，从英国脱欧到川普当上美国总统，这个世界是巨变的时代，此时只有股神巴菲特最淡定，这次波克夏股东大会，他向波克夏股东说：﹁自一九三○年起，我这一生中，美国人均GDP增长六倍，不管谁当总统，二十年、五十年后，美国GDP只会更高……，我相信美国及波克夏在任何政治环境下都能交出亮丽成绩，没有任何一个总统能终结这个趋势……。﹂也许淡定面对，才是面对复杂万变金融市场的唯一不变法则。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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