虚拟货币的真实应用--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月18日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)网路虚拟货币--位元币（Bitcoin）流行已有一阵子了。位元币可以买卖多种实体物品，并且控制供给量，根据维基百科，位元币的发行上限为二千一百万个单位；因此，持有位元币不须担心因为量化宽松而贬值。正当美日两大经济体撒钱刺激景气之际，位元币突然成为下一个投资泡沫的候选名单。

提到印刷技术，大家多把焦点放在书本大量印刷，对科学、政治、文化的贡献卓着；但大家都忽略了，透过纸钞的大量印制，才创造了现代银行体制。新形态媒介的发明，改变了知识传播，也创造了货币的另一种革新形态。位元币虽是线上虚拟货币，却可让我们免于被国家所宰制。

这种先进复杂的虚拟货币，可以在网路P2P（Peer to Peer，节点对节点）上买卖真实物品，而不会在真实世界留下任何蛛丝马迹。

创造位元币的原始想法是，央行无法令其贬值，政府无法对其课税。就某种程度来说，这是一种电子黄金，其好处是，黄金只能用来储存价值，位元币却还能用来进行交易。坏处则是，黄金已有几千年的保值历史，但位元币才只有四岁。

在真实世界中，那些货币难兑换或稳定性差的国家、线上博弈网站、要求匿名支付的毒贩，很可能就是位元币的早期使用者。先别不屑，当年带动网路产业蓬勃发展的，也是色情和赌博行业。

目前位元币的市场规模约十三亿美元。位元币兑美元的「汇价」由十五美元飙涨至二六六美元，最近又崩跌至一百美元。这么高的价格波动，吸引了投机客参与，可惜却没能更强化其货币功能。未来随着更多网站和市场接受位元币作为交易货币，其「汇价」应会趋向稳定。这些特质有可能让位元币未来在中国大放异彩。

其实，中国早有Q币这项虚拟货币，至少有一亿名网友使用过。二○○○年至一○年中期，网路业者腾讯推出Q币，让使用者买卖虚拟角色。腾讯接受线上游戏玩家将赢来的点数换成Q币，腾讯则化身为虚拟的中央银行，发行Q币但并无实体货币作为后盾。

Q币流通量日增，由于中国政府无法追踪线上交易，Q币渐渐被用来进行黑市交易，「货币供给额年增率」高达一五％到二○％；极盛时期，Q币的年交易额突破数十亿人民币。中国人民银行担心Q币被用来洗钱，并带动资产泡沫，终于祭出取缔禁令，这个盛极一时的「虚拟货币」瞬间消失。

位元币或许会成功，也或许会因结构性缺点，如易受骇客攻击、政府法规干扰等，但长期来说，央行独占性的货币发行权已经受到挑战。

即使位元币失败，其他虚拟货币也将前仆后继冒出头，除了因为网路科技的创新外，另一部分则是民众觉得自己国家的中央银行愈来愈不值得信赖了。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

2.以上的评论不代表路透立场.

(整理 董永年; 审校 杨淑祯)

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