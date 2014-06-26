当阿里巴巴飞向世界 中国的新旧经济大不相同--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月26日出版的当期「老谢开讲」专栏)

假如以股市来探测全球经济，那么大家会发现一个很奇特的现象，欧美股市强力上涨，美国道琼指数已直逼一万七千点大关，已经连涨了六年的美国道琼指数，今年仍续涨二．二三％；而代表欧洲的德国股市也缔造万点新高，同样连涨了六年的德国股市今年续涨四．五五％，即使是二十年来一蹶不振的日本股市，也跟了上来。

欧、美、日三大经济区块，股市都有亮丽表现。假如股市是经济前景的探照灯，似乎意味了从二○○八年金融海啸后，靠着强力ＱＥ（量化宽松货币政策），缔造股市上涨荣景，创造财富效应，这一步棋局是成功的。但令人好奇的是，作为世界第二大经济体的中国，股市却连续六年出现往下调整的走势，与欧、美、日经济形成了十分强烈的对比。

**盼了三年，上证仍然在二○○○点**

上证指数从金融海啸前的六千多点迅即而下，每年都出现跌势，去年下跌六．五一％，今年又继续下挫四．二二％，与中国有关的各大指数，今年全都出现跌势。例如，上海Ｂ股今年以来下跌一三．○九％，深圳成分股跌一一．四％，深圳Ｂ股下跌五．○一％。不在中国的香港国企指数下跌五．七一％，连一向外资活跃的香港恒生指数也下跌○．四八％。

对照今年第一季中国ＧＤＰ（国内生产毛额）仍有七．四％的成长，虽然没有过去两位数成长那么耀眼，但是中国ＧＤＰ成长仍然亮眼，偏偏中国股市使不上力，上证指数在○七年金融海啸之前曾经写下六一二四点的新高纪录，这两年却面临二○○○点关卡保卫战，一度还跌到一八四九．六五点，只剩下最高档的三分之一。

如果说欧、美股市，特别像美国、德国是漫步在云端，这是连涨六年的高基期市场，那么，中国股市是全球基期最低的市场，在当今全球资金泛滥的年代，热钱会像蝗虫过境一般，争相到中国市场找机会，而这样的景象，从一二年以后，全世界聪明钱都睁大眼睛在看，中国股市总该涨起来了吧！但是左盼右盼，盼了三年，上证仍然在二○○○点。

最近全球两大指数公司都在积极想办法，想要把中国Ａ股纳入旗舰指数里面，包括英国的富时指数（ＦＴＳＥ）及美国的摩根士丹利（ＭＳＣＩ），假如Ａ股纳入ＦＴＳＥ、ＭＳＣＩ，初期至少有九十亿美元资金会来追逐Ａ股，长期引入资金可能上兆美元。若能成真，代表中国Ａ股在主动式与被动式基金都将扮演重要角色，Ａ股将真正踏进国际资金配置的舞台。

**Ａ股走向国际仍卡在两个环节**

不过，中国Ａ股走向国际仍卡在两个环节，一个是尚未全面开放的资本帐，另一个是外资交易股市的配额，也许今年十月沪港通会是一个机会。假如中国愿意撤销外资额度的上限，那么Ａ股在ＭＳＣＩ新兴市场的权重将从○．五％跃升到九．四％。若以全球ＭＳＣＩ新兴指数资金一．四兆美元计，追入Ａ股的资金可能逾兆元人民币。

英国的富时指数也在旗下新兴市场指数，推出三个纳入Ａ股指数方案，供机构投资者选择。现阶段富时新兴市场指数中资股占比已达二一．九六％，这个部分包括中国上市的深沪Ｂ股，在香港上市Ｈ股及香港上市中国民企股，富时预估最多五年，中国Ａ股就可符合规定，晋升全球指数行列。

除了ＭＳＣＩ、ＦＴＳＥ外，今年十月要上路的沪港通，也是外资正式透过香港前进中国的机会。而这也是台湾投资人逢高卖出台股，借道港股，进入中国股市的机会，因为若台股涨到一万点，上证仍在两千点，在一高一低的情况下，台湾资金借道香港，进入中国，可能也是一条主要途径。

这些都是有利中国股市从低档弹升的主要凭藉，不过中国股市盘旋在低档，何时能摆脱低迷，步入康庄大道？目前来看，指数空间不大，但是新旧产业或新旧经济格局会大不相同。以上证来说，上证指数的组成以银行及重型经济的石化、钢铁、有色金属组成，而这些产业在中国走过辉煌的基础建设时代，如今中国不再是生产基地，过去飞黄腾达的重型股。例如，中国石油上市一度涨到四八．六二元人民币，如今跌回七．五元人民币。中国石化、上海石化等股价都跌停。有色金属如中国铝业、江西钢业等也都大幅下挫，煤价大跌，也让煤矿股、煤机械股惨跌。

其实牵动中国股市最大的是中国的银行业，目前中国四大银行，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行股价净值比都跌到一倍以下，本益比剩下四倍，股价反弹力道有限。其他地区性银行股价本益比很低，也都呈现空头排列，短期间大翻身机率不大。中国银行股潜在呆帐逾放的压力，短期内挥之不去。银行股涨不上来，寿险股也有同样情况，中国人寿几乎在历史最低价区，都是拉低上证的元凶。整体来看，这些代表中国的重量股已难使力，这也是深圳市场表现比上证好的原因，若从指数看上证，这会有迷失的。

其次是中国的制造业随着工资上升，已全面拉警报，广东省不断进行腾笼换鸟政策，已让劳力密集制造业生存压力遽增。一位合板业老板告诉我，他的合板以前一片卖到三十一元人民币，如今杀到十八元，但每月工资却从八○○元拉升到三八○○元，产品售价跌了近半，但工资却上涨三七五％。急遽上升的工资，让企业的边际利益愈来愈微薄，传统制造业在中国生存愈来愈困难，这也使得提供生产线的工具机业者面临考验。

第三个是代表新经济的中国企业「走出去」了，这次最受人瞩目的是预计八月八日到美国挂牌的阿里巴巴，在即将挂牌前夕，美中经济暨安全检讨委员会（ＵＳＣＣ）突然发出警告，指出阿里巴巴、新浪微博等网路公司股票潜藏巨大风险。因为为了规避政府对外国人所有权的限制，这些网路公司以可变利益实体（ＶＩＥ），也就是在境外成立控股公司，由这家境外公司长期控股境内公司。ＵＳＣＣ提醒投资人必须小心提防中国大股东可能窃取整家公司的风险。

**阿里巴巴挂牌，是中企在美上市新里程碑**

这也许是善意提醒，但是选在阿里巴巴上市前夕，就显得有些敏感，阿里巴巴在美国上市，这是中国企业在美国挂牌的新里程碑。从二○○○年科网泡沫之后，中国企业到美国上市成了潮流，很多代表中国新经济的企业络绎不绝到美国上市，总数将近三百家，这是个庞大的数字，其中以网路公司为主流，甚至包括中国教育连锁、餐饮机构也都到美国上市。

阿里巴巴若是八月八日正式挂牌，ＩＰＯ（首度公开发行）后的市值很可能从一六○○亿美元起跳，若站上二○○○亿美元，这将是中国企业在美国上市的新里程碑，因为中国还没有见过上千亿美元的巨型企业，目前中国在海外挂牌的企业以腾讯规模最大。最近进行一拆五的腾讯，市值达一．○八一七兆港币，约一三九○亿美元市值，阿里巴巴上市之后，可能超越腾讯的规模，而股价会不会与腾讯形成新的竞价效应，可以观察。

代表中国新经济的网路股几乎全都跑出去了，除了市值上千亿美元的阿里巴巴与腾讯之外，市值排第三的是有「中国谷歌」之称的百度，最近百度股价涨到一七七．五四美元，市值也推进到六二二亿美元，阿里巴巴挂牌后，百度还有追价空间。

再往下看是刚上市不久的电子商务公司京东商城，目前市值是三六一亿美元，再往下是市值二一九亿美元的奇虎三六○及市值一○○亿美元的网易，大多数在美国挂牌的企业市值都是几亿到几十亿美元，能达到百亿美元规模的，只有屈指可数的少数几家。

不过两三百家中国企业在美国上市，这已是很惊人的数字，而过去像美国专门放空的机构如「浑水」，就经常针对财报不实的中国企业狙击，一度造成中国在美国挂牌ＡＤＲ的企业信心危机。

过去飞越中国到美国挂牌的中国新经济企业以中小型居多，如今阿里巴巴挂牌，是中国巨型企业在美国上市的第一响。从市值来看，不论阿里巴巴是一六○○亿美元或二○○○亿美元，甚至更多，阿里巴巴在美国都会是一个人人无法逃避的新亮点，因为阿里巴巴的市值会超过一五○六亿美元的美国最大电商亚马逊，也会超过脸书的一六七八亿美元。

两千亿美元是美国企业很高的门槛，能跨过这个门槛的除了苹果、艾克森美孚石油、谷歌、微软、奇异、娇生、摩根大通（J.P. Morgan）及Verizon，连辉瑞、ＩＢＭ、甲骨文都跨不过两千亿美元门槛，阿里巴巴若能跨过，这无疑是中国企业新的里程碑，那么已经分拆的腾讯很可能在香港再领一股风潮。

**港股也是中国企业ＩＰＯ大本营**

有实力的中国企业在海外上市，当然也削减了中国股市发挥的空间，除了美国ＡＤＲ外，香港股市也是中国企业ＩＰＯ的大本营。除了腾讯外，中国最大的品牌ＰＣ大厂联想在香港上市，市值达一○六三．五七亿港币，换算也有一三六．七亿美元，比网易、奇虎三六○都大；再往下看，雷军的金山软件、手机大厂酷派集团、中兴通讯也都是重要角色。

代表中国新经济的企业飞出去了，这也使得留在中国的旧经济企业很难撑起上证股市一片天。不过，留在中国也有很多新经济企业逐渐崭露头角，像手机游戏的掌趣科技、中青宝，或者是网路设备的网宿科技，电影制片的华谊兄弟，及手机组件的歌尔声学、欧菲光电都有过很好的表现。

这些年，上证指数跟不上国际股市奔腾，不过中国经济仍快速往前行，只不过大家要注意的是，长江后浪推前浪，新经济崛起，淘汰了旧经济，经济内容改变了，像是传统金融业已不受青睐，正在崛起的中国金融互联网正带来巨大变化。大变革中孕育了大机遇，金融ＩＴ将是未来三到五年投资爆发力最显着的亮点，金融服务商和金融运营商构成了两条金融ＩＴ的投资主战线，传统金融业逐渐边缘化，这也是上证很难大起的关键。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。 2.以上评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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