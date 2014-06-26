当阿里巴巴飞向世界 中国的新旧经济大不相同--今周刊「老谢开讲」

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月26日出版的当期「老谢开讲」专栏)
假如以股市来探测全球经济，那么大家会发现一个很奇特的现象，欧美股市强力上涨，美国道琼指数已直逼一万七千点大关，已经连涨了六年的美国道琼指数，今年仍续涨二．二三％；而代表欧洲的德国股市也缔造万点新高，同样连涨了六年的德国股市今年续涨四．五五％，即使是二十年来一蹶不振的日本股市，也跟了上来。
欧、美、日三大经济区块，股市都有亮丽表现。假如股市是经济前景的探照灯，似乎意味了从二○○八年金融海啸后，靠着强力ＱＥ（量化宽松货币政策），缔造股市上涨荣景，创造财富效应，这一步棋局是成功的。但令人好奇的是，作为世界第二大经济体的中国，股市却连续六年出现往下调整的走势，与欧、美、日经济形成了十分强烈的对比。
**盼了三年，上证仍然在二○○○点**
上证指数从金融海啸前的六千多点迅即而下，每年都出现跌势，去年下跌六．五一％，今年又继续下挫四．二二％，与中国有关的各大指数，今年全都出现跌势。例如，上海Ｂ股今年以来下跌一三．○九％，深圳成分股跌一一．四％，深圳Ｂ股下跌五．○一％。不在中国的香港国企指数下跌五．七一％，连一向外资活跃的香港恒生指数也下跌○．四八％。
对照今年第一季中国ＧＤＰ（国内生产毛额）仍有七．四％的成长，虽然没有过去两位数成长那么耀眼，但是中国ＧＤＰ成长仍然亮眼，偏偏中国股市使不上力，上证指数在○七年金融海啸之前曾经写下六一二四点的新高纪录，这两年却面临二○○○点关卡保卫战，一度还跌到一八四九．六五点，只剩下最高档的三分之一。
如果说欧、美股市，特别像美国、德国是漫步在云端，这是连涨六年的高基期市场，那么，中国股市是全球基期最低的市场，在当今全球资金泛滥的年代，热钱会像蝗虫过境一般，争相到中国市场找机会，而这样的景象，从一二年以后，全世界聪明钱都睁大眼睛在看，中国股市总该涨起来了吧！但是左盼右盼，盼了三年，上证仍然在二○○○点。
最近全球两大指数公司都在积极想办法，想要把中国Ａ股纳入旗舰指数里面，包括英国的富时指数（ＦＴＳＥ）及美国的摩根士丹利（ＭＳＣＩ），假如Ａ股纳入ＦＴＳＥ、ＭＳＣＩ，初期至少有九十亿美元资金会来追逐Ａ股，长期引入资金可能上兆美元。若能成真，代表中国Ａ股在主动式与被动式基金都将扮演重要角色，Ａ股将真正踏进国际资金配置的舞台。
**Ａ股走向国际仍卡在两个环节**
不过，中国Ａ股走向国际仍卡在两个环节，一个是尚未全面开放的资本帐，另一个是外资交易股市的配额，也许今年十月沪港通会是一个机会。假如中国愿意撤销外资额度的上限，那么Ａ股在ＭＳＣＩ新兴市场的权重将从○．五％跃升到九．四％。若以全球ＭＳＣＩ新兴指数资金一．四兆美元计，追入Ａ股的资金可能逾兆元人民币。
英国的富时指数也在旗下新兴市场指数，推出三个纳入Ａ股指数方案，供机构投资者选择。现阶段富时新兴市场指数中资股占比已达二一．九六％，这个部分包括中国上市的深沪Ｂ股，在香港上市Ｈ股及香港上市中国民企股，富时预估最多五年，中国Ａ股就可符合规定，晋升全球指数行列。
除了ＭＳＣＩ、ＦＴＳＥ外，今年十月要上路的沪港通，也是外资正式透过香港前进中国的机会。而这也是台湾投资人逢高卖出台股，借道港股，进入中国股市的机会，因为若台股涨到一万点，上证仍在两千点，在一高一低的情况下，台湾资金借道香港，进入中国，可能也是一条主要途径。
这些都是有利中国股市从低档弹升的主要凭藉，不过中国股市盘旋在低档，何时能摆脱低迷，步入康庄大道？目前来看，指数空间不大，但是新旧产业或新旧经济格局会大不相同。以上证来说，上证指数的组成以银行及重型经济的石化、钢铁、有色金属组成，而这些产业在中国走过辉煌的基础建设时代，如今中国不再是生产基地，过去飞黄腾达的重型股。例如，中国石油上市一度涨到四八．六二元人民币，如今跌回七．五元人民币。中国石化、上海石化等股价都跌停。有色金属如中国铝业、江西钢业等也都大幅下挫，煤价大跌，也让煤矿股、煤机械股惨跌。
其实牵动中国股市最大的是中国的银行业，目前中国四大银行，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行股价净值比都跌到一倍以下，本益比剩下四倍，股价反弹力道有限。其他地区性银行股价本益比很低，也都呈现空头排列，短期间大翻身机率不大。中国银行股潜在呆帐逾放的压力，短期内挥之不去。银行股涨不上来，寿险股也有同样情况，中国人寿几乎在历史最低价区，都是拉低上证的元凶。整体来看，这些代表中国的重量股已难使力，这也是深圳市场表现比上证好的原因，若从指数看上证，这会有迷失的。
其次是中国的制造业随着工资上升，已全面拉警报，广东省不断进行腾笼换鸟政策，已让劳力密集制造业生存压力遽增。一位合板业老板告诉我，他的合板以前一片卖到三十一元人民币，如今杀到十八元，但每月工资却从八○○元拉升到三八○○元，产品售价跌了近半，但工资却上涨三七五％。急遽上升的工资，让企业的边际利益愈来愈微薄，传统制造业在中国生存愈来愈困难，这也使得提供生产线的工具机业者面临考验。
第三个是代表新经济的中国企业「走出去」了，这次最受人瞩目的是预计八月八日到美国挂牌的阿里巴巴，在即将挂牌前夕，美中经济暨安全检讨委员会（ＵＳＣＣ）突然发出警告，指出阿里巴巴、新浪微博等网路公司股票潜藏巨大风险。因为为了规避政府对外国人所有权的限制，这些网路公司以可变利益实体（ＶＩＥ），也就是在境外成立控股公司，由这家境外公司长期控股境内公司。ＵＳＣＣ提醒投资人必须小心提防中国大股东可能窃取整家公司的风险。
**阿里巴巴挂牌，是中企在美上市新里程碑**
这也许是善意提醒，但是选在阿里巴巴上市前夕，就显得有些敏感，阿里巴巴在美国上市，这是中国企业在美国挂牌的新里程碑。从二○○○年科网泡沫之后，中国企业到美国上市成了潮流，很多代表中国新经济的企业络绎不绝到美国上市，总数将近三百家，这是个庞大的数字，其中以网路公司为主流，甚至包括中国教育连锁、餐饮机构也都到美国上市。
阿里巴巴若是八月八日正式挂牌，ＩＰＯ（首度公开发行）后的市值很可能从一六○○亿美元起跳，若站上二○○○亿美元，这将是中国企业在美国上市的新里程碑，因为中国还没有见过上千亿美元的巨型企业，目前中国在海外挂牌的企业以腾讯规模最大。最近进行一拆五的腾讯，市值达一．○八一七兆港币，约一三九○亿美元市值，阿里巴巴上市之后，可能超越腾讯的规模，而股价会不会与腾讯形成新的竞价效应，可以观察。
代表中国新经济的网路股几乎全都跑出去了，除了市值上千亿美元的阿里巴巴与腾讯之外，市值排第三的是有「中国谷歌」之称的百度，最近百度股价涨到一七七．五四美元，市值也推进到六二二亿美元，阿里巴巴挂牌后，百度还有追价空间。
再往下看是刚上市不久的电子商务公司京东商城，目前市值是三六一亿美元，再往下是市值二一九亿美元的奇虎三六○及市值一○○亿美元的网易，大多数在美国挂牌的企业市值都是几亿到几十亿美元，能达到百亿美元规模的，只有屈指可数的少数几家。
不过两三百家中国企业在美国上市，这已是很惊人的数字，而过去像美国专门放空的机构如「浑水」，就经常针对财报不实的中国企业狙击，一度造成中国在美国挂牌ＡＤＲ的企业信心危机。
过去飞越中国到美国挂牌的中国新经济企业以中小型居多，如今阿里巴巴挂牌，是中国巨型企业在美国上市的第一响。从市值来看，不论阿里巴巴是一六○○亿美元或二○○○亿美元，甚至更多，阿里巴巴在美国都会是一个人人无法逃避的新亮点，因为阿里巴巴的市值会超过一五○六亿美元的美国最大电商亚马逊，也会超过脸书的一六七八亿美元。
两千亿美元是美国企业很高的门槛，能跨过这个门槛的除了苹果、艾克森美孚石油、谷歌、微软、奇异、娇生、摩根大通（J.P. Morgan）及Verizon，连辉瑞、ＩＢＭ、甲骨文都跨不过两千亿美元门槛，阿里巴巴若能跨过，这无疑是中国企业新的里程碑，那么已经分拆的腾讯很可能在香港再领一股风潮。
**港股也是中国企业ＩＰＯ大本营**
有实力的中国企业在海外上市，当然也削减了中国股市发挥的空间，除了美国ＡＤＲ外，香港股市也是中国企业ＩＰＯ的大本营。除了腾讯外，中国最大的品牌ＰＣ大厂联想在香港上市，市值达一○六三．五七亿港币，换算也有一三六．七亿美元，比网易、奇虎三六○都大；再往下看，雷军的金山软件、手机大厂酷派集团、中兴通讯也都是重要角色。
代表中国新经济的企业飞出去了，这也使得留在中国的旧经济企业很难撑起上证股市一片天。不过，留在中国也有很多新经济企业逐渐崭露头角，像手机游戏的掌趣科技、中青宝，或者是网路设备的网宿科技，电影制片的华谊兄弟，及手机组件的歌尔声学、欧菲光电都有过很好的表现。
这些年，上证指数跟不上国际股市奔腾，不过中国经济仍快速往前行，只不过大家要注意的是，长江后浪推前浪，新经济崛起，淘汰了旧经济，经济内容改变了，像是传统金融业已不受青睐，正在崛起的中国金融互联网正带来巨大变化。大变革中孕育了大机遇，金融ＩＴ将是未来三到五年投资爆发力最显着的亮点，金融服务商和金融运营商构成了两条金融ＩＴ的投资主战线，传统金融业逐渐边缘化，这也是上证很难大起的关键。(完)
注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。 2.以上评论不代表路透立场。
(整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
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