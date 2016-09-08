苹果王朝的霸业与挑战--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自9月8日出版的当期「老谢开讲」专栏)

二○一一年十月五日，苹果创办人贾伯斯走完人生最后一哩路，库克从他的手上接下苹果执行长的职位，如今正好届满五年，就在他发表上任五周年感言的时刻，欧盟执委会送给他一份大礼，判苹果必须向爱尔兰政府补缴一三○亿欧元（约新台币四千六百亿元）的税款。得知消息的库克，立刻反批欧盟执委会这项裁决是「完全不公平的政治胡扯」。欧盟执委会把苹果电脑的避税行径，摊开在阳光底下。另一个是过去苹果在巅峰时代，吃走了智慧型手机九成以上的利润，如今降到七五％，库克的下一步怎么走？苹果王朝的命运备受关注。

**不合法税务优惠，须补缴一三○亿欧元**

苹果被追税一三○亿欧元，让全世界大型企业合法避税行径广泛受到讨论，欧盟执委会裁定爱尔兰给予苹果不合法的税务优惠，多年来让苹果支付远低于其他企业的税款，这种有选择的优惠（selective tax treatment），让苹果得就欧洲获利所支付的税率从○三年的一％降到一四年的○．○○五％。

《金融时报》统计，过去十年来，苹果在欧洲市场的营收超过二千五百亿美元，净利高达八七○亿美元，这些获利大多数集中登记在税率超低的爱尔兰子公司名下，在欧洲登记的数字只占十分微小的数字。因此，欧盟执委会裁定爱尔兰政府给予苹果不合法的税务优惠，让苹果支付远低于其他企业的税款。欧盟反垄断事务专员表示，欧盟成员国不得给予个别企业不公平的税务优惠，不论这些企业是欧企或外资，是大企业或中小企业，都不得违反这项规定；现在爱尔兰政府明显违反了这个规定。

欧盟执委会裁定爱尔兰协助苹果避税，苹果必须向爱尔兰补缴一三○亿欧元的税款，另得加计利息。八月三十日这一天，苹果电脑受到这个消息的冲击，股价下挫○．八二美元。欧盟执委会称，苹果补缴的税款不是惩罚，而是尚未支付的税款。

一三○亿欧元不是小数字，对爱尔兰政府来说，这一三○亿欧元的税款是天上掉下来的大礼物；对富可敌国的苹果而言，这可能只是一季的营收，或是二千万支入门款iPhone 6的营收，对照苹果目前现金部位，仍高达二千三百亿美元，这一三○亿欧元税款都不算什么。

但是对小国如爱尔兰来说，一三○亿欧元等于是去年全国三分之一的税收，足够支付未来十年的军费支出。对爱尔兰政府来说，一三○亿欧元税款是大钱，爱尔兰政府应该开心地纳入国库才对。但是爱尔兰政府却不想收，而且还扬言要与苹果站在一起，向欧盟执委会提出上诉。为什么爱尔兰政府有税却不想收？这背后的道理值得探究。

跨国企业缴税太少，这是全球化后遗症之一，甚至是企业规模愈大，税率相对愈低。根据一项研究统计，过去一年，苹果在海外获利总额达一八一○亿美元，比任何一家美国企业都还多，批评者认为，这是苹果为避免在美国境内缴纳高额税金。

赚钱藏海外的美国企业，除了苹果之外，微软有一○八三亿美元，奇异（GE）也有一一九○亿美元，辉瑞有八○○亿美元，IBM也有六八一亿美元，默克药厂有五九二亿美元，谷歌母公司（Alphabet）有五八三亿美元，娇生、思科也有五八○亿美元，埃克森（exxon）石油也有五一○亿美元。

**欧洲小国为生存，祭出轻税吸引外资**

美国大型企业赚钱为什么藏海外？源头是美国营所税高达三五％，过去几年，民主、共和两党一直都有国会议员，主张将营所税从三五％降为二○％；但共和党的主张，都被民主党以为富人减税为由挡了回去。这次川普竞选总统，也把减税列为主要政见，川普要将现行七级税率的个人所得税率改为三级，分别是一二、二五及三三％，最高税率从三九．六％降为三三％，而企业营利所得税一口气从三五％降为一五％，而且是设有可豁免海外盈利的机制。川普这个对个人及企业的大减税，假如是在台湾，一定被民粹斥为荒唐，但在美国却广泛得到讨论。

美国酝酿税改，鼓励大型企业把利润汇回美国，原因是在海外避税的大型企业不只苹果一家，欧盟目前同时在调查多家美国企业，是否也像苹果一样违反欧盟的《公平竞争法》。像麦当劳与亚马逊（Amazon） 正被调查是否受到卢森堡的税项优惠。而更早之前，欧盟已下令星巴克（Starbucks） 向荷兰补缴三千万欧元的税款，怕荷兰及星巴克都上诉。这次爱尔兰与苹果如果向欧盟提起上诉，补缴税款加利息支出，可能再增加五十五亿欧元，最高金额可能达到二百亿欧元。美国企业在海外被追税太多，造成美国有修改税法，吸引大型企业回美国缴税的议题。

欧洲小国为生存，必须轻税吸引外资，如果比较美国与爱尔兰的企业营利所得税，美国是三五％，爱尔兰只有一二．五％，欧盟虽是个大家庭，但是不论是个人所得税或企业税，每个国家都不相同，大企业可以选择税率相对低的国家，像爱尔兰、卢森堡、瑞士不但是低税，加上金融体制健全，因此，吸引大型企业在此进驻。

然而低税政策造成大型企业因避税而涌入，也引起欧盟高层，尤其是相对高税的德、法质疑，批评这些国家毋须向其他租税天堂付出贸易代价，却享有欧盟谈判来的贸易优势，这次欧盟裁定爱尔兰是选择性优惠个别企业，违反成员国的补贴规定，这是一种变相警告，欧盟不能再容忍政府与企业私相授受，却损害小市民利益及不公平税制。

不过爱尔兰也有不平之鸣，在金融海啸后，爱尔兰外资被掏空，银行面临破产倒闭命运，为了挽救经济困局，爱尔兰把营所税降为一二．五％，成为欧洲最低税国家，才引来全球大企业进驻。这些跨国企业在爱尔兰提供就业机会，这是爱尔兰经济发展的生蛋金鸡，他们绝不允许杀鸡取卵，因此，爱尔兰政府必须与苹果站在同一阵线。

**本益比只有12倍，远低于亚马逊、脸书**

但是，欧盟执委会已表明爱尔兰这次违反国家补贴规定，已明确点出错在爱尔兰政府，然而最后结果却是苹果要买单，显然不合理。而苹果在法理上并没有犯错，因此，库克强势回应，美国财政部也加入声援，指责欧盟执委会对苹果的处罚并不公平。

租税的考验对苹果的压力不是最大，掌舵满五年的库克，最大的挑战是苹果的下一步怎么走？苹果若比后起之秀谷歌、亚马逊，或者是脸书（FB），则是相对逊色，目前苹果的本益比大约十二倍，对照目前亚马逊高达一九二．六倍；脸书的六○．七倍，Alphabet的三○．八二倍，甚至是微软的二十八倍，苹果享有的本益比都是最低的，这代表苹果成长似乎到了极限。

最显着的是，过去苹果几乎独享全球智慧手机的市场利益，在一五年第三季，苹果一家公司占全球智慧手机利润高达九二％，那一季三星利润占比一度降到只剩八％。整个一五年，在苹果iPhone 6扩大换机潮的效应中，苹果获利占全世界智慧手机的九一％，三星则拿到一四％。但今年前两个季度，这个比率出现变化。

今年首季苹果利润占比降为八四％，三星是二二％；到今年第二季苹果再降为七五％，三星则拉大到三一％，三星有反败为胜之势；主要原因是三星在第三季出货八千万支，苹果出货四○四○万支，三星领先在苹果推出iPhone 7之前推出Galaxy S7 ，除保留OLED（有机发光二极体）萤幕外，还附赠GEAR VR头盔，S7从六月底推出，到八月底已销出了二六○○万支。

今年三星先下手为强，这次三星赞助巴西里约奥运选手一．七万支S7奥运版本手机，S7销售意外好，让三星电子毛利率从一一％的营业利益率拉升到一七％，整体营业利益创下两年新高，三星的股价也写下一六九．四万韩元的新高价。

**手机超寡占市场，华为有机会分一杯羹**

最近Note 7电池爆炸召回事件，让三星稍稍泄了气；但后续iPhone 7能不能再创热潮，市场也不敢期待太大，苹果成长巅峰似乎已过去。

iPhone从○七年六月问世，开启了全球智慧手机新时代，这个时间尚不到十年，手机已成人类沟通最重要的介面，这个贾伯斯开启，库克执行的苹果新时代，苹果几乎每隔两年就会有一次技术升级引来换机潮。但贾伯斯逝世，苹果创新动能减弱，库克走向削减成本挤压获利的模式，恐怕也走到了极限。

不过苹果利润占比从九二％走到七五％，三星从一四％拉升到三一％，三星的起，苹果的落，这是一六年全球智慧手机市场一个转捩点，手机市场崛起，也让三星市值推升到二千三百亿美元。这两三年，三星加苹果，两家超级智慧手机大厂利润率都占一○六％，代表有同业亏损，今年第二季华为手机出货三一○○万支，已冲到世界第三的位置，然而在利润上并没有显现，这个情况说明了，除三星、苹果之外，全球智慧手机仍看不出有强力挑战的新竞争者。

不论是黑莓机、索尼（SONY）、宏达电（HTC）、LG、TCL等，仍然很难从苹果、三星称霸的市场弄到水喝，这是全球手机市场超级寡占的局面。但手机低价化后，未来中国手机厂华为来势汹汹，仍有分享一杯羹的机会。

苹果在库克当家的五年可说稳健过关，但是苹果未来的挑战变大了，三星正急起直追，美国市场的市值龙头，谷歌已两度超越苹果，库克下一个五年，一定会比过去五年走得辛苦，假如苹果没有出现﹁杀手级﹂新应用产品，苹果的霸业恐怕会撑不住。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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