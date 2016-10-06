大到不能倒？德银预告全球金融业的穷途--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自10月6日出版的当期「老谢开讲」专栏)

美国司法部有意在十一月总统大选前，把德意志银行（Deutsche Bank，简称德银）、巴克莱银行及瑞士信贷不当销售抵押担保证券（MBS）一并处理，并倾向与上述三家大银行达成一次性赔偿协议，其中，最受瞩目的是德银。

双方谈判消息曝光，美国司法部要求德银要为不当销售MBS赔付一四○亿美元，这是福斯汽车被要求一六五亿美元天价、和解民事诉讼以来，德国企业最大的一宗赔偿案。

德银是欧洲最大的银行，这回遭到美国监管机构重罚，金融市场担心德银陷入困境，造成全球金融危机，九月二十六日德国股市重挫二三三．二六点，大家更害怕的是，德银会不会演变成二○○八年九月雷曼兄弟破产倒闭的风险。

**德银爆危机--市值跌、股价净值比也是后段班**

德银遭重罚消息传出后，彭博资讯报导，至少有十家知名的对冲基金，大举减持了德银发行的衍生性金融商品，并转到别的金融机构。这代表了聪明钱开始撤退，德银可能出事。

美国股市在九月二十九日大跌一九五．七九点，恐慌指数（VIX）也一度飙高；同日德银股价一度暴跌八．九％，再度写下九．八九八欧元的历史新低价。一年来，德银已暴跌逾六成，若从金融海啸前的高点来算，股价暴跌八九％。

从几项数据来看，德银都十分积弱不振，首先是股价经过长期下跌，过去一年市值从三三○亿欧元暴减到一四三亿欧元，比起苹果市值逾六千亿美元，Alphabet逾五千亿美元，微软逾四千亿美元相比，顶着大银行光环的德银，市值已和一般中小型企业无异。

二是在负利率时代，金融业经营越来越艰困，德银目前股价净值比（PB值）只有○．二三三倍，在欧元区的银行是倒数第三。目前各国银行业股价净值比普遍都很低，像中国的浦发银行是一．一倍，招商银行是一．二倍，中国建设银行是○．八八倍，中国银行只有○．七九倍，中国工商银行是○．八九倍。中国的大银行股价净值比大多在一倍以下，但德银只有○．二三三倍，远低于各主要银行。

台湾的银行股价净值比也不高，像富邦金控是一．一四倍，国泰金控是一．一二倍，中信金控一．二七倍，华南金、第一金、合库金都在一倍以下，这次疑涉洗钱遭重罚五十七亿元的兆丰金控是一．○五倍。呆帐打得比较乾净的台湾金融业，股价净值比普遍在一倍左右。

三是德意志银行的CDS（信用违约交换）溢价由年初的一．四三％拉高到二．三九％，跟义大利很多陷入困难的金融机构，如Siena银行都有同样的困境。CDS持续攀高，这是欧洲银行业最不安定的变数。

当年美国次级房贷泡沫吹破，冲击金融产业，美林不支，并入美国银行，AIG差点破产，最后政府出面重组救援，贝尔斯登券商等则宣布破产倒闭。

雷曼兄弟破产揭开全球金融风暴的序幕，美国的次级房贷危机，导致抵押债券市场乃至信用市场价值的重估，信贷市场因此萎缩，风险溢价急遽上升，而市场流动性匮乏，大量抵押贷款债权及衍生性商品大幅贬值，形成巨额亏损，导致全球资金杠杆吹断，伤痕迄今未癒。

**IMF示警，三地雷：德银、汇丰及瑞士信贷**

这次德银也不轻松，目前德银持有未到期的衍生性金融商品规模达四十二兆欧元，相当于欧盟GDP（国内生产毛额）的二．八倍，而面临的衍生性产品信用风险缺口达五一五六亿欧元，加上德银缺乏稳定的零售业务及信用卡业务，以平衡风险极高的投行业务。而且，负利率影响整个金融业经营环境，梅克尔又拒绝义大利政府对银行业的纾困方案，这回德银虽有「大到不能倒」的优势，但德国政府仍投鼠忌器。

最近IMF（国际货币基金）警告：德银是全球对金融系统稳定最具潜在威胁的银行。报告指称，具有全球系统重要性的银行（Global systemically important banks，简称G-SIBs）中，德银是系统风险最重要的净输出者，汇丰及瑞士信贷则紧追其后。

其实，从股价就看出端倪，若以金融海啸为分水岭，这些年从QE（量化宽松货币政策）到负利率，各国政府都以宽松货币救经济，市场上充斥了游资，全球股市、房市都在相对高点。例如，美国道琼指数仍站在一万八千点的历史高位，很多新兴市场股市，例如菲律宾、印尼、印度、阿根廷等频创新高，中国房地产也可能炒出史上最大泡沫，但是全球金融体系却残破不堪。

例如，从○八年金融海啸前的高价，对照现在的股价，德银重挫近九成，花旗集团跌八六％，瑞士信贷跌七九％，摩根士丹利跌六二％，能够在金融海啸后昂首者，只有富国银行与摩根大通。

再以汇丰控股为例，在香港挂牌的汇控从一三○港币跌破四十港币，如今浮沉在六十港币左右，这次英国脱欧，汇控又挨了一记闷棍；而渣打银行则从二五六．二港币跌到六十五港币，如今仍只有六十三港币左右。这些年油价惨跌，汇控与渣打承作不少油元贷款，也承担了沉重的压力。

瑞士信贷与德银几乎是欧洲银行业的「难兄难弟」，瑞士信贷在金融海啸前，股价曾逼近一百欧元，如今浮沉在十欧元上下，道尽了银行业经营的苦境。

这些年，欧洲央行（ECB）不断地宽松货币救经济，今年总裁德拉吉祭出火箭炮：六大救市宽松措施，包括将利率推向负○．四％，基准存款利率从○．○五到○，扩大QE规模，每月购债从六百亿欧元拉高到八百亿欧元，同时把非银行业的企业债纳入购债范围，再加上一个定向长期再融资操作（TLTRO II），银行以零利率无息向央行借贷，只要符合条件，利率可由基准利率减至存款利率，以鼓励银行信贷。

**宽松后遗症，欧洲银行业掀裁员潮**

但这些宽松措施的后遗症，都由银行业承担，目前欧洲银行业正兴起新一轮的大裁员，首先是ING宣布未来五年裁减五八○○人，以加速朝行动银行自动交易系统发展；德国商业银行（Commerzbank）为减低成本，也宣布裁员九六○○人；西班牙的Banco Popular Espa?ol准备关闭上百家分行，并裁员三千人，这些举动被视为是这一波欧洲银行大裁员的前哨，欧洲的银行业情况持续恶化中。

今年来，随着银行业股价走跌，Stoxx欧洲六○○指数金融类市值已蒸发二八○○亿美元，德银是今年股价跌得最惨的欧洲银行股之一，这次美国司法部如果使出重手，德银恐怕面临更大的处分资产命运。

不过，最后一刻，双方达成和解协议，据传罚金是五十四亿美元，比先前的一四○亿美元要减轻很多，而原本重挫的德银股价也从九．八九八欧元拉升到一一．五七欧元，最后收盘是上涨六．四％。受此激励，原本大跌八．五％的德国商业银行，最后也小跌一．二％，美国司法部罚金减轻，总算让德银喘一口气，但其财务危机，恐怕仍将折腾全球经济。

新债王冈拉克（Jeffrey Gundlach）警告作空德银仍要小心，市场虽可能压低德银股价，迫使德国政府出手相救，但是在负利率下，欧洲银行的惨况是「卖楼、卖车，连老婆、小孩也卖掉」，德银去年第三季大亏六十二亿欧元，第四季再亏一一．五亿欧元，今年仍持续亏损。

**欧盟添隐忧，枱面下救急，仍难填财务大洞**

为了救亡图存，德银最近以大约十二亿美元出售英国保险业务，进一步预告把持有一九．九九％的华夏银行股权出脱。

华夏银行在A股上市，目前市值一○七三．九亿元人民币，如果德银把这个股权顺利卖给中国人民财产保险，大约可变现二三○亿至二五七亿元人民币。目前这笔交易正在洽谈，已接近完成，德银可拿回现金，虽然痛苦难免，至少有筹措资金的能力。

其次，德银是德国最大银行，也是「大到不能倒」的重要支柱，一旦倒下，德国甚至整个欧洲，势必面临海啸般的撞击，德国政府表面上也许表明不会出手，欧盟也会暂时观望，但枱面下救急的动作仍不断，所以，市场也逐渐认清，德银这次的状况，不会和○八年的雷曼兄弟事件相提并论。

安联集团首席经济顾问伊尔艾朗指出：「德银不是雷曼兄弟，不会出现○八年让全球经济顿挫的威胁；但也提醒了大家对欧洲银行业脆弱性的关注，及欧洲整体经济背后潜在的问题。」

目前德银的麻烦未了，纵然美国司法部罚款减轻，但德银第二季业绩大减九成，净利只剩二千万欧元，财务压力仍不轻，况且欧盟对于透过公帑抢救金融机构条件苛刻，加上这次为了难民问题，梅克尔的政党在地方选举中大败，梅克尔声望已下滑，而且她对希腊债问题又有「严以律人」的前科，恐难对德银有太大纾困动作。

银行灰色地带业务不能做，推展新业务又要面对更严格监管，更是举步维艰，而银行新平台如FinTech仍然混沌未明，就算银行要固守传统业务，但全球实体经济复苏乏力，信贷需求疲弱；而投资银行业务在全球资金乱窜，四处潜藏泡沫的资产环境中，风险与收益不成比例，德银的处境，正是当前全球银行业深陷泥淖的写照！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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