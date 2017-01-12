今年才是欧元区的关键年！--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自1月12日出版的当期「老谢开讲」专栏)

二○一六年过去了，现在跨进了一七年，欧元区是否步向解体，恐怕会贯穿一整年，世界到底会以何种方式回应？这会是今年金融市场最大的焦点。

多事之秋的德国政坛最近不平静，准备角逐四连霸，带领德国走过挑战的总理梅克尔（Angela Merkel）突然遭到副总理兼经济部长嘉布瑞尔（Sigmar Gabriel）的政治奇袭，嘉布瑞尔批评梅克尔的难民政策，同时挑战梅克尔的撙节政策，他批评德国坚持撙节政策，已让欧盟内部更加分裂，解体已不再是不可能的事。

**梅克尔没当选，恐触动欧元区解体**

嘉布瑞尔公开表示：「对德国而言，哪件事情成本比较高？让法国赤字增加○．五％？还是让勒朋（Marine Le Pen）当选法国总统？」他说梅克尔一直不愿意回答他的问题，嘉布瑞尔质疑，当法国、义大利的财政纪律出现问题，德国还要独撑分崩离析的欧盟经济，并处理难民带来的内政问题，危机恐一触即发。

嘉布瑞尔是社会民主党的党魁，德国的执政联盟由基督教民主党（CDU）、社会民主党（SPD）及基督教社会联盟（CSU）共组联合政府，但社会民主党与基督教民主党主张略有不同，嘉布瑞尔的社会民主党偏好激励投资市场，但基督教民主党偏好财政纪律，梅克尔是强烈撙节派的扞卫者，现在担任副手的嘉布瑞尔出来，恐怕会对准备第四度角逐连任的梅克尔带来重大挑战。

梅克尔的难民政策一直备受批评，一六年德国收容了八十九万难民，高居欧洲之冠，德国的部分民众与穆斯林移民对立，让德国成为恐怖攻击的目标。去年底，德国柏林市中心的一座圣诞市集，在十二月十九日发生一辆货车撞向人群，造成十二人死亡、四十八人受伤的惨剧，这个事件也让人想到，去年七月法国尼斯发生类似恐攻事件，恐怖分子同样以货车撞向人群，造成八十六人死亡，逾四百人受伤的惨剧，这一连串恐攻，重创了旅游业，法国连罗浮宫去年都出现逾一千万欧元的亏损，也为欧洲民众带来极大心理恐慌与不安。

难民问题已挫伤梅克尔政府九月在地方选举的选情，梅克尔家乡的梅克伦堡选前民调仅二二％，只领先反移民的「另类选择党」（AfD）一个百分点，但社会民主党则以二八％领先，德国媒体民调已有逾五○％民众反对梅克尔连任，梅克尔从○五年十一月执政，已进入第三个任期，过去十一年，她领导德国度过金融海啸、欧债危机，让德国国力再达巅峰，她的威望在德国无人能敌，今年如果面临挑战，这可能是欧元区解体真正最大的黑天鹅，因为德国才是身系欧盟及欧元区安危的最大磐石，假如梅克尔有难，那么她可能是触动欧元区解体的最大催化剂。

一七年欧洲是大选年，先是奥地利总统大选已在去年底前结束，这个被视为英国脱欧后最具指标意义的选举，结果是绿党支持的独立候选人贝伦（Alexander Van der Bellen）打败极右派候选人霍费尔（Norbert Hofer），两人在选前的出口民调不相上下，霍费尔的反移民立场鲜明，是具代表性的脱欧派，他的败选让欧盟成员国松一口气。

但是摊开欧洲今年的「行事历」，几乎可说是政治年，这个日程包括元月二十二日及二十九日是法国社会党总统代表初选日；三月十五日是荷兰大选；到三月底英国要启动《里斯本条约》第五十条，正式展开脱欧程序；然后是四月二十三日到五月七日的法国总统选举；五月起德国展开地方选举，六月十一日是法国国会选举；然后是九月西班牙的加泰隆尼亚（Catalonia）举行独立公投；最后是九月或十月的德国大选。这个政治排程，一波接着一波，结果会如何？

**驻欧盟大使突闪辞，脱欧增添变数**

我们先来看看几个选区的战况，第一个登场的是荷兰大选，这是一七年欧元区最早进行大选的国家，目前的民调显示，极有民粹主义的自由党有机会取得三十一到三十七席，而目前担任首相的吕特（Mark Rutte）领导的自民党只拿到二十二至二十六席，意味着自由党将跃升第一大党，取得联合执政机率大增。

荷兰的自由党强烈主张反欧盟及限制外来移民，这些年受欢迎的程度逐渐上升。一○年成为荷兰第三大政党，自由党党魁怀尔德斯（Geert Wilders）尽管被法院裁定言行煽动歧视，但三月很可能成为荷兰首相，让欧元区出现第一个破口，这是欧元区在一七年的第一张骨牌。

接着下来是英国三月启动脱欧程序，一七年一开年，英国驻欧盟大使罗杰斯（Ivan Rogers）突然请辞，他丢出了一个震撼弹说英国脱欧后的贸易谈判，可能需要十年之久才能落实，冷冷将了首相梅伊（Theresa May）一军，但英国首相立即在二十四小时之内，派任曾任英国驻俄罗斯大使的巴罗（Tim Barrow）来接替他，巴罗被视为是老练的谈判专家，具有足够经验能协助英国脱欧。

英国首相梅伊已坚定主张如期启动脱欧程序，三月正式启动《里斯本条约》第五十条，但英国最高法院已判定英国脱欧要国会批准，梅伊上诉，最高法院如果驳回梅伊的上诉，若议员阻挠，将增添英国脱欧的不确定性，英国也有可能不启动脱欧程序，或三月就提前大选，这也是欧盟的一大变数，因为梅伊诉求提前大选，取得足够议员支持，才能启动脱欧程序。

**勒朋声势冲高，将复制川普奇蹟？**

第三个战场在法国，法国在四月及五月进行两轮投票，大打民粹牌的勒朋晋身第二轮选举已无疑议。目前共和党的费雍（Francois Fillon）民调领先，但右翼民族阵线声势逐渐冲高，如果社会党与共和党不能放下成见携手合作，说不定勒朋可能复制川普奇蹟，在重税压力下，法国经济陷入困顿，社会党的欧兰德目前民调剩下四％，创下法国史上最低，已放弃角逐连任。

法国经济困顿，加上赤字及债务压力俱增，一六年法国的财政赤字占GDP三．四％，一七年预计将降到三．一％，这也是嘉布瑞尔质疑梅克尔一直主张撙节，用财政纪律约束欧盟成员国的焦点，假如民族阵线五月奇袭成功，欧盟除了德国外，最关键的一张骨牌可能倒下，这是欧元区解体最关键的一个讯号。

勒朋不久前接受媒体访问时表示，假如她当选会优先停用欧元作为官方货币，但会使用欧洲货币单位机制（ECU）与欧元区保持联系，勒朋表示如果她入主爱丽舍宫，法国国债会以新发行的本币来计算，而本币会与ECU并存，对法国民众的生活不会发生影响。

勒朋所指的ECU是指一篮子欧洲货币，是欧洲共同体国家在一九九九年欧元启用前二十年间的全国结算单位，ECU当年与欧洲汇率机制EMS（European Monetary System）并存，勒朋的大动作，又会对欧元带来另一个变数，法国如果右派执政，再下一个是德国大选，梅克尔万一不能连任，那么欧元或欧盟前途恐怕满布荆棘。

这当中还有一个义大利的变数，去年底由总理伦齐（Matteo Renzi）发动的修宪公投遭到否决，新任总理简提洛尼（Paolo Gentiloni）获得国会信任投票宣誓就职，新的政府是否能延续到一八年仍充满变数，若是义大利提前到今年底大选，那么主张脱欧的五星运动党（Five Star Movement）很可能趁机取得政权。

目前义大利正处在政经困局中，义大利第三大银行西恩那银行的五十亿欧元发行新股集资失败，迫使义大利政府紧急通过二○○亿欧元的挹注银行纾困方案。根据欧洲央行统计，义大利十四家大型银行潜藏二八六○亿欧元的不良债权，义大利政府用举债来的资金为经营困难的银行纾困，未必稳得住局面。而且新政府的优势愈来愈小，如今动用巨额公帑为问题银行纾困更触怒选民，看起来五星运动应运而起，是迟早的事。

**加快升息脚步，欧元、英镑压力大**

这次欧洲央行（ECB）决议，量化宽松（QE）持续运作九个月，但从今年四月起，ECB购债金额从八○○亿欧元减为六○○亿欧元，意味了欧洲央行宽松政策已走到尽头。此时美国联准会（Fed）加快升息脚步，美欧息差扩大，加上欧洲今年是大选年，预料欧元区资金将加速流出。目前美欧十年期国债息差拉大到二十五年最大，资金续流美国。

如果一七年欧洲一连串大选，都是赌脱欧派胜出，那么欧元贬值压力会更大。一六年欧元从一．一六一贬值到一．○三四，今年欧元兑美元趋近一比一的可能性加大，英镑则徘徊在一．二的水平。假如川普上任后落实了选前支票，美国经济走强，欧元、英镑压力会加大。

不过，从一九九九年以来，欧元区国家勉强共用一套欧元，虽然德国成为最强大的受益者，但是吃不消的弱势国家会努力寻求出路，欧元区与欧盟解体，也许是大家必须共同面对的事。

过去几年，如果有人听到欧元区会崩解，恐怕会惊愕到不敢置信的地步，现在可能必须正视欧元区解体的事，梅克尔能不能连任，是欧元区最后的一根稻草。这些年欧洲面临许多经济困局，最后都归结到欧元头上。从中衍生的民族主义，欧洲怀疑论，和民粹主义运动，都在欧元的问题找到了落脚点。

这次川普上台，也许会给欧盟带来喘一口气的机会，例如，川普主张大减税，可能带动美国经济的复苏，欧元如果续贬，将助长欧元区的出口竞争力，这个效应如同去年下半年英国脱欧公投后带动英镑大跌，反而助长了英国出口造成英国股市大涨。欧元贬值对义大利出口的影响是德国的三倍，美国经济的复苏，可能有助于实现欧元区的再平衡，正如当年雷根经济学，让欧洲站在一个最有利的位置，这次川普上场，说不定又成欧元救星，这也是二○一七年的新变数。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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