专栏节选：占中是港股危机入市的好机会--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月9日出版的当期「老谢开讲」专栏)

一场占中行动，让两岸四地出现了巨大变化，原本大家都看好的香港股市，在这次占中行动中首当其冲。香港恒生指数在九月大挫一八○九．○八点，把七月沪港通造成的一五六六．一三点涨幅全部都跌光。香港恒生指数从最高的二五三六二．九八点跌到二二五六五．六点，跌幅高达一一％，目前来看，占中行动学联与港府已达成三项共识，跌深的港股可能又是一次机会。

一个沪港通题材，带给两岸四地股市不同的发展与变化。从第三季的股市来看，深沪股市表现最好，上证上涨一五．四％，深证大涨二一．一九％，香港因为占中，恒生指数大跌，国企股也下跌○．二四％，台股没有占中因素，却因为外资大杀持股，加上上半年已有九．○七％的涨幅，第三季出现跌势，加权指数大跌四．五四％，ＯＴＣ指数更是大跌九．七七％，表现相对弱势。

**政治危机，提供股市绝佳进场机会**

如果再把范围缩小到占中冲击最大的九月，恒生指数大跌一八○九点，跌幅达七．三一％，国企股下跌六五三．四五点，跌幅五．九五％，对照台股九月下跌四．九七％、深证大涨一○％、上证上涨六．六一％，可以明显看出港股这次受到占中影响十分巨大。

不过政治的抗争总是有时而穷，经常提供一次危机入市的机会，最显着的是一九八九年的六四天安门事件，提供了一次长线资金进入中国的契机，八三年七月到八四年九月的中英香港前途谈判，两次皆是港股危机入市的机会。最近的是一○年泰国红衫军示威，持续了六十九天，也是泰股入市机会；大家印象最深刻的台湾三一八学运之后，台股从八六八二点上涨到九五九三点。从这些实证都可看出，政治危机通常都提供股市进场机会。

这次占中行动影响香港很大，原因是香港被殖民一百年，在港英时代，港人与政治几乎绝缘，人民只顾温饱。

九七年香港回归之后，虽然「一国两制」成了铁的保证，但回归后，大批中国人士涌入香港，冲击香港人生活极大。这次争普选的占中行动，其实是港人在九七年回归之后的一次情绪总抒发，因此得到极大的回响。

港人过去百年来很少看过那么大的政治抗争场面，股市在短短一个月内暴跌两千七百多点，而港币一向紧紧钉住美元，一向平稳，但九月二十五日起，港币居然从七．七五到九月二十九日贬值到七．七六九，乍看之下，港币贬值很小，但这个波动已经可以看出资金巨大移动的征兆。

除了占中，要为港股下跌找理由的话，大致有几个因素，一个是美国结束量化宽松货币政策(ＱＥ)，造成美元独强，港币也跟着美元升值，资金逐渐离港，回流到美元资产。其次是伊波拉疫情扩大，港人在ＳＡＲＳ(严重急性呼吸道症候群)风暴中体验深刻，对这个世纪大疾病异常敏感；第三是欧洲股市显着下挫，影响资金流动；四是沪港通效应流入资金提前汇出，但最重要的主因仍是占中。例如，香港特区政府对民众喷胡椒水的九月二十九日那一天，恒生指数大跌四四九．二点，香港过了十一国庆假期，十月三日股市开盘一度大跌三六七．三八点，可见占中情绪仍然显着影响股市的涨跌。

这次争普选的占中行动，给香港留下民主的种子，对香港未来的政经情势会带来巨大变化，但是，中港同气连枝，特别是港股已融入大中华市场，中资企业已占了香港股市的一半。这次香港股市的回调，反而给沪港通带来一次入市的机会，像国企指数完全以中国国企股组成，沪港通至少可以让过去沪港不通造成的差价逐渐缩短。

**比Ａ股贵的Ｈ股，目前股价慢慢下修**

例如，在香港国企股与在中国Ａ股的不同价差，将来可能提供两地股市新的机会，例如，在香港买海螺水泥（○○九一四），十月六日的市价是二十五．二五港币，在中国的Ａ股（六○○五八五）则是十七．一八元人民币，换句话说，在香港买海螺水泥比在中国高出一六．四％。在中国买青岛啤酒的Ａ股（六○○六○○）是三十九．一二港币，在香港买Ｈ股（○○一六八）是五十五．七五港币，香港仍高出一二．八％。

目前在香港比Ａ股贵的还有中国平安、中国太保、中国神华、华能电力、中国人寿、农业银行、华电国际、工商银行等。

这些比Ａ股还贵的Ｈ股，目前股价慢慢往下修正调整，例如，海螺Ｈ股最近从三十五．七港币跌到二十四．一一港币，海螺Ａ股则从十五．五四涨到十八．八五元人民币，青岛啤酒的Ｈ股从六十四港币跌到五十四．三五港币，青岛啤酒Ａ股则从三十八．三六上扬到四十二．四一元人民币，香港高估的Ｈ股正逐渐向Ａ股看齐。

反观有为数众多的Ｈ股出现巨大折价现象，也开始出现显着修正，例如浙江世宝Ｈ股（○一○五七）与Ａ股（○○二七○三）折价超过八成，结果最近香港Ｈ股的浙江世宝从二．九港币大涨到十一．五港币，逐渐向Ａ股的二十七．四元人民币靠拢。目前在Ｈ股与Ａ股之间有巨大折价的，除了浙江世宝外，还有山东墨龙、洛阳玻璃、经纬纺织、东北电气、第一拖拉机、重庆钢铁、南京熊猫、洛阳钼业及新华制药等。

在沪港通通车之后，过去香港与深沪股市Ａ股的价差，未来会像《世界是平的》一书所述，逐渐有推土机将Ａ股与Ｈ股的价差弥平，沪港通车首先会对国企股带来不同市场调整的机会，这是沪港直通第一个大机会。

其次是中港股市本来是同气连枝，香港有将近五成的企业来自中国，这次占中事件造成港股及国企股大跌，但同一时间，深沪股市却出现量价齐扬的景象，例如上海股市五月成交一．二兆元人民币(以下同)，六月一．三兆元，七月到二．二八兆元，八月是二．七九兆元，九月达到三．五五二兆元的历史纪录，深圳股市虽不是沪港通直接受益者，但是人气显得更旺，深市成交量连五月上升，七月是二．九一兆元，八月是三．二六三兆元，九月是四．○四六兆元，频频写下历史纪录。

**深沪两市中小型股成市场炒作重心**

以最敏感的国企股来说，九月国企指数下跌五．九五％，深证大涨一○％，沪市也上涨六．六一％，深沪Ａ股大涨，在香港的国企股反而下跌，这也提供了港股入市的好机会，一旦占中行动落幕，港股就有较大反弹的机会。其实占中还未落幕，但是十月三日港股开低，收盘上涨一三一．五八点，六日再涨二五○．四八点，港股在底部出现长红大涨，已有触底讯号。

另一个有趣的焦点是，大家以为沪港通之后，那些重磅Ａ股较有机会，但是从沪港通宣布「开车」的这半年，沪市涨幅前十名其实都是小型股居多，这也是说，沪港还未真正通车，深沪两市的中小型股成了市场炒作重心。

中国深沪两市在第三季拉出大涨幅，给予港股更大的支撑，再来只剩香港股市内在结构的调整，这一波香港下调，其实最具指标性质的香港交易所（○○三八八）从一一二．八港币涨到一八五港币，十月三日触到一六二港币，六日已涨到一七五．三港币，回档十分有限。另一档在中国买不到的中国移动（○○九四一）从六十三．六五涨到一○二．二港币，回档只到八十九．五港币，目前在九十二港币，回档也很有限，这意味了港股回档幅度不会太大。

其实港股产业变化很大，境遇也大不相同，像习近平禁奢反贪，去年重创了中国白酒股，今年香港上市的澳门博弈股也跌幅惨重，像是春节期间涨到八十三．三五港币的银河娱乐（○○○二七）从八十四．五跌到四十二．九五港币，著名的金沙（○一九二八）从六十八跌到三十八．七港币，永利澳门（○一一二八）从三十八．八跌到二十三．八五港币，米高梅（○二二八二）从三十六．一五跌到二十一．六港币，其他如澳博、新源国际、新濠博亚、澳门励骏等跌幅都近五成，这是今年港股受创最重的「惨业」。

**舜宇光学、比亚迪电子，相对抗跌**

另一个是消费股，像奢侈品代表的PRADA（○一九一三）从八十四．七五跌到四十五港币，银楼业的周生生（○○一一六）从二十八．二跌到十七．二港币，台湾知名的亨得利（○三三八九）从五．二二跌到一．一八港币，周大福（○一九二九）从十四．四八跌到九．五港币，民生必需品的蒙牛、神冠、雅士利、现代牧业跌幅也都不小。

最惨的是百货股，被电子商务打趴了，像百盛（○三三六八）从十八．○六九跌到二．○四港币，茂业（○○八四八）从四．三九跌到一．○九港币，有阿里巴巴入股的银泰商业（○一八三三）也从十四．五跌到六．一三港币，大家很熟悉的南京金鹰商贸（○三三○八）从二十四．七五跌到八．九一港币。

当然在香港上市最惨的煤矿与有色金属，像南戈壁（○一八七八）从一三○．九跌到四．三八港币，哈萨克铜业（○○八四七）从一七六跌到二十一．六港币，伊泰煤炭（○三九四八）从四十五．七跌到九．五三港币，新疆新鑫（○三八三三）从六．三四跌到一港币。

大家很熟悉的紫金矿业（○二八九九）从九．三三跌到一．三五港币，灵宝黄金（○三三三○）从七．三二跌到一．一二港币，这都是港股重跌的实录，这些弱势产业的个股都比恒生指数的跌幅大得多。

不过特别值得注意的是，在这次占中行动中大跌二千七百点的相对抗跌股，第一个是台湾最拿手的ＩＴ产业逐渐在香港崛起。在香港上市、有「大立光第二」之称的舜宇光学（○二三八二）在占中行动中，股价不跌反大涨，从九．八二大涨到十三．○四港币。另一档是金属机壳的比亚迪电子（○○二八五）从三．九冲到九．七九港币，让富智康（○二○三八）逊色。其实让台湾伤脑筋的联想（○○九九二）从七．六二冲到十二．七港币，目前仍在十一．八四港币，姿态相当高。而中国全力加持的中芯（○○九八一），这次守稳在○．八港币，中国的ＩＴ股开始在香港发声，其实上海复旦（○一三八五）、瑞声科技（○二○一八）也不错。

另一个是水务股，如北控水务（○○三七一）、中国水务（○○八五五）、中国风力发电的金风科技（○二二○八）、华电福新（○○八一六），配电的中国电力（○二三八○），华能国际（○○九○二）、华润电力（○○八三六）、大唐电力（○○九九一）及博耳电力（○一六八五）都可圈可点，太阳能的兴业太阳能（○○七五○），保利协鑫（○三八○○）及卡姆丹克（○○七一二）都表现不错。

台湾热中追逐的新药股如四环医药（○○四六○）、康哲药业（○○八六七）、国药控股（○一○九九）、复星医药（○二一九六）、石药集团（○一○九三）等也受青睐，介入港股要从选股不选市的角度出发，选取前景看好的明日产业，波动幅度往往比台股更大。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 董永年; 审校 黄凯)

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