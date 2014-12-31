日本再起的机会--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月1日将出版的当期「老谢开讲」专栏)

二○一四年走入历史，回头来看，这是一个波动十分巨大的大时代。例如，从原物料的角度来看，谁也没料到油价居然半年之内腰斩。全世界印了那么多的钞票，不但没有发生通货膨胀的情事，而且，还可能面对通缩的威胁。

另一个是沉寂了六年的中国深沪股市，在沪港通的喧譁声中，频频出现价量齐扬的景象。上证从最低点一八四九．六五点狂奔到三二二三．八六点，涨幅高达七四．二九％。最值得一提的是，上海股市在一四年最后一个月爆出超过十兆人民币的惊人成交量，一三年上证全年成交量不过是二十二．七九兆人民币，如今十二月的成交量竟达一三年全年的一半，且一四年上证全年成交量达三十六．五六兆人民币，频频改写人类历史上的新天量。深圳股市在十二月也创下六．一三一兆人民币的惊人天量，单是十二月，深沪股市成交量已达十八兆人民币以上，这可能是人类史上空前纪录了。

**传媒不再避谈股市，日经指数可圈可点**

假如中国股市代表○八年金融海啸沉睡六年苏醒的市场，下一个值得关注的，则是沉睡了二十几年的日本。两周前，刚结束日本考察的行程，很多朋友问我对日本经济的看法。大多数人对日本经济都十分悲观，大家想到日本立刻会联想日本进入高龄化社会暮气沉沉的一面；另一方面，大家对一九八九年泡沫经济后的日本领导人快速更迭，记忆很深刻；还有九○年之后，日本股市、房市的崩跌。

但这样的景象似乎悄悄改变了。十二月十三日那一周，我从成田机场返台，在机场出境大厅的书店，我花了六九○日圆买了一本东洋经济周刊，我虽然不懂日文，但是还识得日本的汉字。这本刚出炉的东洋经济周刊封面用了一个「株」字，也就是台湾的「股」字。

从一九八九年日经指数由三八九五七点崩跌到六九九四．九点的漫长跌势中，日本人谈股色变，杂志很少探讨股市投资。但这一期东洋经济周刊从六十三页一直探讨到九十三页，也就是说，东洋经济周刊用了三十一页的篇幅在谈股市的投资。我在机场的书店，看到东洋经济周刊被摆在最显着的位置上，可以看出这一期十分畅销，也代表日本人对股市的参与热情逐渐被点燃起来了。

安倍上台后，日本日经指数开始突破万点，一三年日经指数从一○三九五．一八点涨到一六二九一．三一点，全年涨幅达五六．七％，日经指数的涨幅成为一三年全球最大涨幅的市场，这个情景很像沉睡六年的上证指数，单单是一四年半年就拉出五成以上的涨幅。

一四年的日经指数已经历了一三年超过五成以上的涨幅，但日经指数在一四年仍然开低走高，最低跌到一三八五五．一一点，最高涨到一八○三○．八三点，日经指数在一四年仍有将近九％的涨幅，更难得的是，日经指数重返金融海啸前的一万八千点位置。

假如说春江水暖鸭先知，股市的上涨也代表日本经济否极到泰来的重要转折。金融海啸后，日经指数最惨跌到六九九四．九点，这与连涨了六年的道琼指数最低跌到六四六九．九五点相去并不远，而道琼指数在一四年最高涨到一八一○三．四五点，日经指数则涨到一八○三○．八三点，从数字绝对值来看，日经指数与道琼指数几乎呈现亦步亦趋的走势，且涨幅不相上下。当大家看到美股上涨带给实体经济正面能量，美国在一四年结束ＱＥ，全球同声叫好，回头看日经指数的表现并不比道琼指数逊色多少。

除了日经指数有好表现之外，其他市场也不差，像东证指数从六九二．一八点涨到一四五四．二二点，这两年大涨一一○％，东证二部市场的指数从二○一一．六六点涨到四四○四．九五点，涨幅也超过一倍。与美股唯一的差别是美股大涨，美元也强力升值，但日本是日圆贬值带动的股价上涨，因此，股价上涨的利益有一部分被汇差吃掉了。

日经指数从金融海啸前的一八○三○．三九点跌到六九九四．九点，在八千至九千点盘旋了四年，一直到安倍上台，日圆加快贬值速度之后，日股才真正有起色。也就是说，大家看到的日股牛市，是在安倍执政、日本加大量化宽松造成的新一波行情，这其中，春江水暖鸭先知的外资扮演了重要角色。

**日圆急贬，汽车产业受益最大**

日本在一九八九年泡沫经济后，日本本地投资人损失惨重，几乎已到了闻股色变的地步，资深投资人宁可把钱放在银行或邮局，也不敢把钱放在股市，外资成了日本股市最积极的参与者。像汽车零组件厂太阳ＩＮＫ制造，外资持股八七％，股价从一八四○涨到四四○○日圆，这两年股价涨了一三九％；另一家汽车零组件厂ＳＭＫ从一八七涨到七二五日圆，外资持股七九％；大家最熟悉的丰田汽车，这两年股价从二三三○涨到七八九八日圆，股价大涨二三七％，外资持股七五％。

目前外资持股逾八○％的公司超过三家，持股逾七○％的有七家，超过六○％的有五家，这种情况很像台湾，像外资持有台积电、台达电、日月光持股都超过七成。最有意思的是，外资在日本股市是率先切入日本汽车及汽车零组件的产业。像是近在日本发表「量的追求是自杀行为」的吉永泰之，他是富士重工的社长，过去两年富士重工的股价从四○二涨到四二一七日圆，涨幅达九四九％。

日圆从七十五．五三急贬到一二一．八四，受益最大的是日本汽车产业，丰田、日产、本田股价涨幅都不小，很多小车厂像马自达、三菱、日野、大发、铃木涨幅都很惊人。像三菱汽车从六八○涨到一四一八日圆，足足涨了二倍，另外，日本的工具机、汽车零组件产业爆发力也很惊人，像最具代表性的工具机大厂FANUC就从四八七○涨到二一四四○日圆，日本最大汽车零组件厂DENSO，从二○○一涨到五九九五日圆，足足涨了两倍。

**安倍再度上任，成为逆转胜关键人物**

股价是日本经济苏醒的一个前奏曲，我认为日本经济再起，有几个关键转捩点，值得大家正视。最重要的是日本重新巩固了领导中心，安倍晋三绝对是日本再起的最重要领航人物。这次我离开日本后的隔日，日本国会进行改选，安倍领导的自民党虽然没有跨过三○○席的高门槛，但也取得二九○席，若加上公明党三十五席，合组起来的执政联盟有三二五席，已跨过三分之二的修宪门槛，成了稳定的执政联盟。假如没有特殊意外，那么安倍任期可以跨到一八年，六年的首相任期，将是日本战后任期最长的首相。

日本经济泡沫在一九八九年底吹破，那一年宇野宗佑从竹下登手上接过首相大位，短短几个月就下台，之后有海部俊树、宫泽喜一、细川护熙、羽田孜、村山富市、橘本龙太郎、小渊惠三、森喜朗，一直到○一年的小泉纯一郎，从一九八九年到二○○一年，十三年来日本首相就换了十位，小泉从○一到○五年，一口气做了五年，算是任期最长的首相。

小泉之后，日本又恢复了短命内阁，安倍、福田康夫、麻生太郎是自民党，鸠山由纪夫、菅直人、野田佳彦是民主党，也就是说小泉之后又换了六位。安倍的第一次首相任期是○六年的九月二十六日到○七年的九月二十六日，安倍做满了一年即「尿遁」，安倍后来透露当年的闪辞是泌尿系统出了问题，休养几年后，安倍在一二年底当选自民党总裁，成了逆转日本最关键的人物。

安倍自认他这一次任期是「有备而来」。关键是地缘政治又起了变化。上一次日本崛起，从一九六四年东京奥运后，美国为了抗衡北方大国苏联，大力扶持日本，让日本经济扶摇直上。后来日本经济太强了，号称日本第一，于是美国用了「广场协议」，让日圆持续升值，加上一九八九年柏林围墙倒塌，不久旧苏联解体，日本也走上泡沫之路，从此进入痛苦的二十年失落调整。

这次安倍再起，背后有中国崛起，美日再度携手，为了让日本有更多筹码抗衡中国，美国必须加持日本经济力。安倍之前的日本十五个首相，尤其是小泉之后的六任首相，每个都想让日圆贬值，特别是麻生太郎的时代，但都未能得逞，那是时间未到。这次安倍上任，水到渠成，他射出的三箭，就以量化宽松的日圆贬值最有效。

安倍上任后，日圆从八十左右急贬到一二○附近，已逐渐让日本出口产业恢复竞争力，受益最大的是日本的汽车业，整个外销产业都因为日圆贬值出现盈余大增的景象，像丰田，这个会计年度净利会超过二兆日圆，将创历史新纪录。相对的，韩国汽车产业受到压力最大。

**经过泡沫经济洗练，做好再起准备**

安倍手上的两套法宝，一是日圆贬值造就出口产业竞争力，另一个是服务业出口的威力。日圆大贬五成之后，日本已经重新找到竞争力，日本物价变得便宜了，我走访了几家生鲜超市，发现上面的标价与台湾生鲜超市相比，日本已经比台湾便宜了，像台湾的鲜乳一瓶新台币七、八十元，在日本全脂是一三八日圆，低脂是一七八日圆，日本出现「物美价廉」现象，这是过去二十年罕见现象。

我在星巴克买了一杯中杯拿铁是三七○日圆，约新台币一百元，台湾是新台币一一○元，在上海一杯四十元人民币，约新台币二百元，这一比才知东京物价变得便宜。日圆贬值，创造的服务业出口，让日本成为全世界最受欢迎的观光胜地之一，过去这一年，很多台湾人疯狂涌向日本去血拼，台湾人用新台币换算成日币，购买力大增，日圆贬值后，让日本变成质优价廉的观光胜地，一三年赴日观光旅客超过一千万人次，一五年或许有机会突破二千万人次。

经过泡沫经济长期的沉淀，我发现日本已把身上的泡沫调整得差不多，其一是日本企业过去二十年努力调整资产负债表，企业不但努力还钱，而且不再借钱，现在日本企业自有资本率空前最高，日本企业保留盈余也是空前最多的阶段。其二是日本人的投资保守已到了极致阶段，日本人不敢买房，他们认为房子只会下跌，不会上涨，这几年买日本房地产的都是外国人。日本人把定存放在邮局，股票不敢买，这种投资保守已到了历史临界点。

最大的转变是日本拥有很多低价优势，过去观光客到日本一定会被日本的物价吓到，现在日圆贬值后，外币购买力大增。而日本长期以来给人的消费可信赖度，让日货大大受欢迎。如果比较中国，现在中国是质不佳、但价昂；日本则是质佳价廉，日本开始找到很多低的优势。经过泡沫经济的洗练，日本已做好再起的准备，这一点是没有亲眼目睹日本的人无法体会的。

当然日本再起一定要有基本面，大家要很注意日本产业的创新力，最近丰田发表一款氢燃料电动车，这是新的突破。最值得注意的是，日本在机器人产业的领先，这次我们发现软体银行，本田及Cyberdyne的机器人都有很快速的进展。

日本另一个转变，是关键零组件扮演了重要角色。这几年日本充分发挥像「Intel Inside」的精神，任何电子消费品里面，都有日本关键零组件，这些年像Murata、MAKITA、Kyocera、Panasonic都有突破性的新进展。

我和很多朋友谈日本经济，大多数人很不以为然，日本经济坏了二十几年，大多数人凭过去的印象看日本，我特别提醒大家，日本在微妙蜕变中，日本最坏的情况过去了，新生的力量愈来愈多，日本正逐渐累积再起的能量。安倍这次巩固执政地位，就是强力告诉大家：「你们跟我走吧！」结果多数日本人选择跟安倍走。观察日本，可以多一点正面能量的角度！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 董永年; 审校 张喜良)

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