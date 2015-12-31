专栏节选：谁让台股变成红色大鳄猎物？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月31日出版的当期「老谢开讲」专栏)

中国红色企业大军挟庞大银弹，收购台湾企业，紫光集团先是以每股七十五元，入股力成二五％之后，矽品林文伯又找紫光抗拒日月光，紫光再宣布入股矽品及南茂各二五％股权；此时，购并宣德的立讯精密，也进一步拿下美律增资二五．四％股权。台湾电子产业，渐成红色供应链猎物，终于引起高度关注。

由林宗男、林盈达等学者领衔的四百多位学者联名反对IC设计产业中资入股，不久，此届立法院在闭会前夕，也通过暂缓中资入股半导体产业，紫光股份由赵伟国领军的鲸吞台湾电子产业行动暂告一段落，但是，台股本益比太低、市值太小，容易成为大鳄猎物的问题也浮上枱面。

**鸿海集资效益，硬是不如比亚迪**

代工天王郭台铭日前邀请记者聚餐也提到：要设法健全台股，解决本益比过低的问题，否则会有愈来愈多企业，选择去对岸，台股会整个被消灭掉！郭董感受深刻，他最知道鸿海股价，一五年前三季，鸿海税后净利九三九．三亿元，EPS（每股盈余）六．○三元，若以一四年第四季EPS三．八五元，或一三年二．九元来算，鸿海一五年全年EPS在九元以上，但股价只有八十一元，本益比（P／E）只有九倍，对照在中、港两地挂牌的比亚迪，目前本益比高达一八九．九六倍，同样在资本市场集资，购并能力，鸿海处在最不利的地位。

紫光集团为什么在台湾可以呼风唤雨？是因为在深圳挂牌的紫光股份，最近一年从二十六．五元人民币大涨到一三九．五元人民币，本益比拉高到一六六．八九倍，紫光股份享有超高本益比，再加上国家队的资金供应源源不绝，所以，赵伟国可以在台湾高调说大话。

台股本益比超低，上市柜公司面临被购并危机，金管会主委曾铭宗透露，很多企业老板都向他求援，为了避免台股被边缘化，他将从四个层面着手检讨，包括股市税制、外资交易便利性与国际接轨、强化产业及企业基本面，但他同时也提到总体经济表现要好才行。

曾铭宗主委大选后，将出任不分区立法委员，未来的金管会主委，面对台股边缘化危机，恐怕会是千斤重担压肩头，但是摆在眼前的两岸企业本益比太悬殊，市值差距极大化，及郭董暗示很多企业会跑到对岸去上市的问题，大家必须好好思量如何面对。

**企业西进挂牌，市值飙高有前例**

大家不妨把两岸产业拿来对比一下，例如，电池模组产业，中国具代表性的德赛电池目前市值一一四．九亿人民币，本益比是四十三．六三倍，德赛前三季营收五十九．○一亿人民币，净利一．七三亿人民币，台湾的新普科技前三季营收四六八亿台币，约九十三．六亿人民币，净利二十二．五二九亿台币，约四．五亿人民币，新普的净利是德赛的一．六倍，但是新普市值只有三三一亿台币，本益比只有十倍，市值只有德赛一半，难怪新普董事长宋福祥说，新普如果到对岸挂牌，股价从三百元起跳，如果以德赛本益比来推算，涨到四五○元新台币也不奇怪。

日月光并矽品，同是SIP（系统封测厂）的环旭电子，就是日月光很大的启示。一○年日月光以一七八亿元，让生产主机板的环隆电气在台湾下市，两年后，环隆电气改名环旭电子在上海上市，一五年元月沪市大涨时，环旭电子市值一度推升到三千亿元，目前环旭市值三二二亿人民币，本益比约四十九倍，日月光以环旭的四十九倍本益比，并十二倍的矽品，自然很划算。

同样的情况，也发生在从事ERP（企业资源规画）软体的鼎新电脑身上，○七年，鼎新电脑以大约七十四亿元新台币在台下市；一四年，改名为鼎捷软件，在深圳创业板挂牌，如今市值高达一一九．七五亿人民币，本益比高达二○四．七六倍，深圳创业板把本益比极大化，像精诚入股二○％的四方精创，股价八十五．五元人民币，本益比高达一五六．六倍，台湾的精诚资讯投资四方精创，回报相当惊人。

**京东方获利低，市值是双虎五倍**

最明显的是面板产业，中国的京东方市值极大化，台湾的面板双虎市值极小化，长期下来，台湾的面板厂前景黯淡。目前京东方市值一○四七．五六亿人民币，本益比三十七．三四倍。但是，友达的市值九四二亿元，前三季净利一三一．一三亿元，EPS一．三六元，股价竟只有九．七九元；群创前三季净利一七五．三八亿元，EPS一．七七元，股价只有十．二元，市值一○一五亿元，本益比只有五倍左右。相对京东方营收大约只有友达、群创的三分之一，京东方前三季净利十九．九二亿人民币，都不及友达、群创，但是市值一○四七亿人民币，竟是友达、群创的五倍大。

过去台湾面板双雄的实力，直追乐金显示器（LGD）及三星，如今超低本益比，正象征台湾面板产业与资本市场都走到困境，而京东方正透过超高本益比展现购并实力。这次被紫光点名入股二五％的南茂，以面板驱动IC封测为主，最早表示意愿的其实是京东方，后来京东方也邀请力晶合资设立DRAM厂，这是超高本益比的威力。

很多产业的本益比都出现中国极大化、台湾极小化的现象，像触控面板，中国的欧菲光电目前股价三十一元人民币，市值三一九．四亿人民币，本益比高达五十九．六倍，但是台湾的TPK宸鸿已陷入严重亏损，介面、洋华已是奄奄一息状态。

LED产业台湾感受最强烈，过去晶电根本没有放在眼底的小厂三安光电，目前股价二十四．○四元人民币，市值六一三亿人民币，本益比三十二．九七倍，台湾晶电已陷入亏损，目前市值二八一亿元，只剩不到三安光电的十分之一。最近友达、群创、晶电股价反弹，是因为市场传言陆资会来低价购并，台股太便宜，成了怀璧之罪。

**中国力拚股市，台湾受限税制**

两岸资本市场一边是极大化，一边是极小化，这是台湾资本市场最大的危机所在。一五年五、六月间，陆股大暴走的时候，深沪两市有一天成交量达二．一八兆人民币，换句话说，深沪两市成交量高达十兆新台币以上，以台股年成交量大约二十二兆元，这代表深沪股市只要成交两天，就是台股一整年交易量，对照九○年代初期，台股一天二千多亿新台币，深沪股市大约只有二亿多人民币，这二十年间两岸股市一边是极大化，一边是极小化。

这两年，中国领导人全力搞活资本市场，鼓励投资人勇于入市，陆股崩盘，不但派出国家队护盘，公安甚至到号子去站岗，中国证监会拉抬股市不遗余力；反观台湾，却用税制框住了自己，从证所税、富人税，不但把民粹极大化，如今资本市场已奄奄一息。

租税是经济活动最重要的游戏规则，但是税制最容易成了政客操弄的工具，这次总统大选辩论，朱立伦再度提出加课富人税，有钱人多课税，穷人少缴税的政见口号，这个口号政客最容易脱口而出，但是税制与贸易条件相同，都会出现比较利益的现象，资金往有利的方向移动，错误的租税政策，不小心就会掏空整个产业。

最显着的例子是两岸三地的艺术市场。一九九三年国际拍卖公司佳士得、苏富比，与台湾的财政部谈判失败，台湾坚持对艺术拍卖市场课税，这两家拍卖公司决定把亚洲总部搬到香港，而这正是两岸艺术市场最重要转捩点。

八○年代，台湾艺术家作品像洪瑞麟、李石樵、李梅树等频频创新高价，但是国际拍卖公司把亚洲总部搬离台湾之后，中国艺术家崛起，大家看到张晓刚、曾梵志、岳敏君、蔡国强等作品频创天价，台湾艺术家作品却乏人问津，台湾艺术市场在这二十年间彻底边缘化，大家今天才见到资本市场边缘化，其实二十年前税制掏空台湾，老早已开始了。

最近才宣布废除的证所税，最大问题也是民粹化的结果，一个公平正义就让台湾陷入厄运。

马英九总统为了「公平正义」四个字，坚持开征证所税，可是他害怕赶跑外资，于是内资课税，外资不课税，把同是市场参与者分成两种人。我当时跑去跟财政部长说，同样都是人，一种不课税，一种要课税，这样的税制一定会失败，但是马总统执意要硬干，最后是浩劫一场。

因为，此时中国正使尽全力搞活股市，台湾的政府却拿刀自宫，努力赶跑台湾资金，证所税上路后，股市交易量一直缩减，周转率下降，本益比也跟着压缩，市场大户转战别的市场，台股只剩下不必课证所税的外资独撑大局，而这些外资却大半是由内资变身的，一套制度照顾外国人，猎杀本国投资人，证所税当然非失败不可。

**富人税负加重，恐掏空台湾资本**

但是真正让台湾沉沦的是富人税，这个税在证所税上路一年后推出，本来是为补证交税收的不足，将净所得逾一千万元的高薪人士再加征五个百分点，也就是税率从四○％上升到四五％，而且，财政部宣布，本来扣抵一七％的营业税，只能扣抵一半，再加上二％的二代健保附加费，把个人所得税率，拉升到五○％的世界级纪录。

这个在立法委员赖士葆口中「专门修理有钱人」的税制，才是掏空台湾资本、人才的最大催化剂。在资金全球化的时代，台湾金融帐连二十一季净流出，金额高达七．二七兆台币。

其实两岸互动愈来愈频繁，台湾下一届的政府团队，实在要用心思考两岸不同税制造成的冲击力，例如，台湾的股利所得要并入综合所得税，但是同是华人世界，香港、新加坡股利所得免税，中国持股一年以上也是免税，一个月到一年一○％，一个月之内是二○％，当全世界有九成国家对股利所得都采分离课税，台湾何德何能可以对股利所得课重税？

我常说，租税是经济活动最重要的游戏规则，台湾必须有一套具竞争力的租税制度，有人批评台湾企业有效税率只有一二．七％，综所税有效税率只有五％，实在太低，但那是因为我们把每年七千多亿元的健保费，及五百多亿元的汽车燃料捐等都算成「费」，如果把这些「费」当成「税」，有效税率将接近二○％，况且，台湾也该彻底检讨哪些该课的税未课，不该课的税太民粹。像薪资所得课重税，一流人才绝不会来台湾，同时也把台湾一流人才赶跑。

在资本全球化时代，大家都知道有钱人要课重税，但资本流动向来快速灵活，台湾过度民粹化衍生出来的税制，只是让台湾更加无力，如何构思一套有创意、又有竞争力的赋税新制，这才是恢复台湾经济活力的当务之急。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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