全球一起大放水！超级QE来了--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月29日出版的当期「老谢开讲」专栏)

正当美国联准会(Fed)作势要升息，九月的FOMC议息大会引起全球热烈讨论，中国为了防范美国突然升息，造成美元强势，在八月十一日调整人民币中间汇价，造成亚币大跌，意外引发全球一场小股灾。当全球投资人把目光放在十月联准会会不会升息之际，欧洲央行总裁德拉吉(Mario Draghi)却在无预警状态下，宣示祭出扩大版ＱＥ(量化宽松货币政策)，让全球金融市场出现了巨大变化。

十月二十二日，欧元急挫二．○三％，欧元从一．一三四兑一美元急跌到一．一一，九月以来受到福斯丑闻影响欲振乏力的德国股市，也在二十二日大涨二五三．八七点，涨幅达二．四九％，次日德国股市再涨三○二．五七点，全欧洲股市都受到德拉吉的谈话激励，债市行情也走高，连美债也上扬，美股也跟着沾光，道琼指数在二十二日大涨三二○．五五点，代表科技股的那斯达克连续两天跳空大涨，重新站上五○○○点高位。而象征市场投资情绪的恐慌指数(VIX)也从八月股灾来袭的四○．六七点快速跌到十四．六八点。

**非农就业人数不理想，联准会升息暂时打住**

德拉吉暗示加大欧洲版QE力道，没想到却为市场带来重大催化的力道，原来是欧洲版QE之外，二十三日中国也上演了另一出QE戏码。人民银行在二十三日宣布调降存放款利率一码，存款准备率两码，这是过去一年半，人行多次宣布降息、降准的「双降」大动作，欧洲央行加上中国人民银行合演一出扩大版的QE，可能打乱美国联准会升息脚步，甚至可能再迈出日本的QQE(质化与量化宽松货币政策)，对全球金融市场的影响十分重大。

美国联准会本来预定九月升息，但是受到人民币调整中间汇价，全球股市引爆股灾，再加上八月美国非农就业人数只有十七．五万人，比市场预期的二十二万人差很多，于是本来主张升息的鹰派在FOMC的理事会中投出九比一的票数，联准会升息暂时打住。到了十月，美国公布九月非农就业人数只有十四．二万人，这项数字比八月还差，也使得十月升息机率微乎其微。

根据CME FedWatch的调查报告指出，联准会九月议息纪录，显示美国经济数据已见复苏，通膨与就业指标都表现不差。

不加息原因是受到市场波动的影响，这回加入欧洲与中国QE两大变数，现在预估十二月升息机率已降到三八％，预测明年元月升息的有四七％，认为明年三月升息的有五九％，若以联准会主席叶伦在议息大会上所说：「须等待更多数据揭晓，确定全球经济放缓，不会对美国经济造成冲击才加息。」这次中、欧扩大QE，很可能让美国升息延到明年。

德拉吉的QE版奇袭是在市场预期之外，他强调欧元区的增长与来自新兴国家及商品市场带来的物价风险，须于十二月的会议重新评估宽松政策的程度，暗示年底前加推刺激经济措施的机会很大。德拉吉强调，欧洲央行已非处于观望状态(wait and see)，而是进入积极评估状态(work and assess)，下调存款利率是可行措施之一。

德拉吉指出，当通膨预期降低，实体利率相应会变上升，这就需要减息，来抑制实质利率的上升，欧洲央行目前基准利率是○．○五％，银行存款利率是负的○．二％，若十二月降息，存款利率的负利率水准会再拉大。

德拉吉认为，欧元区面对的风险是中国为首的新兴市场成长放缓，加上商品价格不断下跌，可能会继续拉低欧洲的通膨水准，欧元区九月消费物价是负○．一％，远低于二％的通膨目标值。因此，为了应对目前存在的风险，欧元区决定加大QE力道；德拉吉同时也强调，QE无法完全解决欧元区所有的经济问题，区内各国政府应采取有助于成长的各种财政措施。

解读德拉吉的谈话内容，大致可归纳出几个方向：一是通膨预期，受到中国需求降温，原物料价格跌跌不休，欧元区实质消费物价已变成负数，给了ＱＥ更大发挥空间。二是资产购置计画，目前欧洲央行每月购债六○○亿欧元，预计到明年九月，未来将会加大力道，更宽松的资产购置计画，有利于企业和家庭顺利取得信贷。三是压低欧元汇价，带动欧元区的实质需求。

**欧洲央行动作，透露全球隐藏经济大风险**

德拉吉认为，欧元名目的有效汇价在过去数月上升，且上升到显着水平，欧元上升是通膨预期下行的风险；但欧元区内一些行业正在调整债务，加上经济结构改革停滞不前，都将阻碍欧元区经济复苏的脚步。因此，推低欧元、协助欧元区国家提升出口竞争力，这是欧洲央行这次祭出扩大版QE的三大理由。

不过，德拉吉这个大动作，却也透露了全球隐藏更大的经济风险。花旗集团已连续五个月下调一五年全球经济成长预测，由二．九％下修到二．八％，花旗指出，全球经济仍面临继续下修的风险，而且，不包括中国在内的新兴市场，第二季经济成长十四年来首度出现低于发达国家的奇特现象。今年不计入中国的新兴国家第二季GDP(国内生产毛额)成长只有一．八％，逊于发达国家的二％，这是自○一年以来首度出现的经济大逆转。

中国经济保七失守，这是一九七八年中国改革开放以来，除了在上一次金融海啸出现GDP成长率破七％以来的仅见现象，中国在一二年保八失利，一三年四个季度GDP分别是七．八、七．五、七．九及七．六％，一四年的四个季度是七．三、七．四％，下半年两季均为七．二％，今年上半年两季是七％，这次失守七％不令人意外。

接着瑞士信贷也指出，中国及新兴市场是全球经济疲软的主因，这当中，大家的焦点都在中国经济是否硬着陆？因此，在德拉吉宣布欧洲版QE后，中国人民银行在中国国家统计局公布第三季GDP只有六．九％之后，立刻采取进一步降息、降存准率的大动作。

这次中国经济保七失败，官方的说法是，虽然工业增速在下滑，但服务业发展在加快，服务业已成经济稳成长的重要支柱。投资增长也失落，出口增长也回落，但消费增长相对稳健。

此外，中国政府加快改革创新，进一步推动「大众创业，万众创新，这是中国经济增长的新动能」。

**中国经济保七失败，但仍有新亮点**

不够好的经济数据底下，却出现了几个亮点：一是中国经济调结构产生了初步成效，以工业制造为主的第二产业，对GDP成长贡献度下降到三六．七％，创下一九八三年以来新低；但第三产业对GDP贡献却拉高到五八．九％，这是从有统计数字以来最好的数字。

二是消费形势持续看好，今年前九个月网上销售成长三六％，前三季消费比去年同期成长一○．五％，比上半年增加○．一％，全国居民人均可支配收入一六三六七元人民币，增长七．七％，跑赢GDP；全国商品销售二十一．六兆元人民币，实质成长一○．五％，这是经济下行中难得的好成绩。

三是新的经济成长动能正在蓄积中，今年前九月高新科技产业增加产值一○．七％，规模以上工业增长超过四．二％，新产品如新能源汽车更是翻倍成长，这也带出十三五规画的下一个重点，中国未来投资的焦点会落在创新板块。国务院总理李克强在十八大五中全会前夕提出中国经济的六个判断，其中最值得注意的是中国经济创新的方程式：「『互联网』＋『双创』＋『中国制造二○二五』等于『 新工业革命』」。

在这条创新方程式上，中国肯定会在十三五规画上，政策倾斜，加码扶持，培育新一代创新的龙头企业，以实现工业革命，带动创新转型。在这个大战略中，在香港上市的腾讯、比亚迪，或是在美国上市的阿里巴巴、百度、京东及中国在地的紫光股份、联想、中兴通讯可能未来会扮演重要角色。

为了支持中国经济转型新动能，这次人行降息力道应不手软，在二十二日欧洲央行宣布QE之后，人行立即在二十三日跟进，人行加入QE，对全球影响是立竿见影的。从二○一四年十一月迄今，过去一年中，中国放款利率从六．０％下调到四．三五％，存款利率从三．０％调到一．五％，存款准备率从二○％下调到一七．五％，人行不停加码放水，已让中国过去高不可攀的利率水准调降到相对低档，而中国股市在六月的崩跌，也逐渐重新得到支撑。

以上证股市为例，上证在六月从五一七八．一九一点崩跌下来，第一段跌到三三七三．三七点，后来人民币调整中间汇价造成全球股灾，上证又重挫到二八五○．七一点，最近重新站上三四○○点以上，底部现象明显。中国股市崩跌后，国家为救市不遗余力，今年到目前为止，上证Ａ股上涨六．一七％，深圳A股大涨四四．六二％，不过，真正具有代表性的是中国创新指标的深圳创业板。

中国创业板从一二五五点起涨，一度大涨到四○三七点，又下杀到一七七九．一八点，几乎把今年涨幅全数跌光，但最近又来到二五三八．三八点，今年以来涨幅仍达七四％，这是中国新兴创业企业的上市板块，也是中国创新的领先指标，创业板的活力也代表了产业创新的方向。

**代表美国新经济的大型企业，股价翻腾**

有了欧洲、中国QE加持。一五年第四季全球股市投资又趋于活络，中国股市出现正报酬外，欧洲的德国股市今年上涨一○．一六％，法国大涨一四．六一％，义大利股市大涨二○．五六％，连俄罗斯股市都涨六．三八％，这是QE带来的资金宽松效应，在VIX回落到二十以下之后，全球股市纷纷收复过去几个月失落的疆土。

例如，美国股市从一八三五一点跌到一五三七○．三三点，最近弹升到一七六七九点，几乎回到年初的位置；美国S&P五○○、费城半导体指数，菲律宾、印度、澳洲股市都纷纷回到年初的位置，这代表欧洲央行的QE、中国降息可能延缓了美国升息脚步，甚至日本暗示QQE，也让日圆再度回挫到一二一日圆兑一美元左右，让日股上升更有力道。

全球风险资产再受青睐，最受瞩目的是代表美国新经济的大型企业股价都翻腾，像二十三日苹果股价一度大涨三．九五％，股价站上一一九美元，市值直逼七○○○亿美元；谷歌重组的Alphabet连续大涨，市值逼近五千亿美元，这是二○○○年以后，除了苹果之外，第二家靠近五千亿美元的大市值企业；而微软在二十三日大涨一成，二十六日继续大涨二．六一％，股价写下五十四．三二美元历史新高，总市值来到四三三二亿美元。

其他如脸书涨到一○三．七七美元，总市值已达二八七九亿美元；电子商务巨擘亚马逊股价冲过六百美元，总市值来到二八○一．七亿美元。这五大新经济企业都跻身全球市值前十大，美国股市王牌出击，这恐怕是欧洲ＱＥ，及中国加大ＱＥ力道中意外的最大受益者。

美国巩固创新科技王国宝座，拥有许多「富可敌国」的高科技创新公司，不只支持美国经济的繁荣不衰，又让投资者长期获利；从这个角度来看，中国下一步可能倾力培养自己的龙头科技公司，这是下一个值得留意的投资方向。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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