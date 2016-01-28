中国新旧经济格局大不同--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自1月28日出版的当期「老谢开讲」专栏)

今年以来，中国的股汇市双跌，已成全球最大只黑天鹅，人民币在二○一五年以六．四九三兑一美元收盘，全年下跌四．六一％，若以中间汇价来看，贬值了五．七七％，两者都创下一九九四年以来，人民币全年最大跌幅。进入一六年，人民币加大贬值力道，中国加入特别提款权（SDR）之后，离岸人民币拉大贬值空间，大量的资金外逃，让人民币一度急跌到六．六二八兑一美元。

另一厢股市下跌压力不止，从开年以来，中国股市跌跌不休，一六年一月尚未结束，上证已惨跌二二％，深证跌幅更达二五％。去年一年，深A股大涨六三％，沪A股上涨九．四％；但一六年才刚开始，上证在一月十八日最低跌到二八四四．七点，已跌破去年八月股灾后二八五○．七一点的最低点。

**钢铁业产能过剩，陷入全面亏损**

中国经济从一九七八年领导人邓小平改革开放以来，持续高成长，进入一六年似乎全然变了样。最新公布的经济数据，如一五年中国出口，全年下滑二．八％，创下○九年金融海啸以来最差纪录；油价等原物料下滑，更让一五年全年进口大减一四．一％；还有中国公布第四季国内生产毛额（GDP）成长更创下六．八％新低，全年成长首度破七％，只剩六．九％；而且，去年官方公布的制造业采购经理人指数（PMI）也只有四十九．七。

经济坏数据接踵而来，使得中国领导人全面进入经济大作战。今年两位中国领导人在开年之初就悄悄展开企业视察，一月四日，中国国务院总理李克强，专程到山西考察全中国最大的太原不锈钢厂；国家主席习近平则专程到重庆视察全中国最大面板厂京东方。习李探访具代表性的中国企业，背后都代表很深的内涵。

李克强四日造访太原不锈钢厂，这家创建于一九三四年的钢厂，是集铁矿石采掘及钢铁生产、加工、配送、贸易一体化的大型炼钢厂，也是全球规模最大的不锈钢厂。过去八年，每年营收都超过人民币千亿元，一三年营收达人民币一○五○．二亿元，净利仍有五．○六亿元；一四年营收剩下人民币八六七．六五亿元，净利四．四一亿元。但是到了去年第三季，太钢开始出现亏损，第三季本业亏损达人民币九．○四亿元。

中国钢企产能过剩，价格杀戮的景象正全面化，全中国钢企去年前三季营业损失超过人民币五百亿元，钢铁业几乎陷入全面亏损。像重庆钢铁连三年亏损，去年前三季本业亏损达人民币三十二．○九亿元，包钢亏损人民币二十四．九二亿元，柳钢亏损人民币九．九四亿元。只有宝钢等少数大钢厂尚能维持获利。

表现在股价上，多数钢铁股从去年六月持续下跌，股价都出现破底。宝钢从一○．一八元（人民币，以下同）跌到五．○三元，包钢从七．五元跌到三．一四元，重庆钢铁从七．九九元跌到二．八三元，柳钢从七．四五元跌到三．○七元。李克强视察的太原不锈钢厂，也从九．二八元跌到三．八一元。

李克强勉励太钢员工要用「不锈」精神和智慧，好钢要千锤百炼，好产能要优胜劣汰，把困难扛下去，让太钢浴火重生。这当然是勉励的话，但也看出中国钢企正面临一场前所未见的破产重组危机。目前中国锁定的产能过剩产业，其中以钢铁业最严重，一位资深期货交易员就感叹：「现在一斤钢材价格，居然比不上一斤青菜！」原来螺纹钢主力合约价每吨人民币一七八○元，折合每斤是○．八九元；而上海蔬菜每公斤批发价人民币三．二七元，折合每斤一．六三五元。铁矿石、燃煤到钢价跌跌不休，看出产能过剩问题正肆虐全中国，而且，短期无解。

**石化业获利压缩，建设产业获利衰退**

像是红极一时的煤产业正快速式微，很多煤大亨跑路，内蒙、山西纷纷出现鬼城。例如深具代表性的大同煤业连两年亏损，去年前三季本业亏损人民币七．八九亿元，平煤股份亏人民币十三．七五亿元，中煤能源亏人民币十八．五一亿元，连卖采煤机具的郑煤机，本业获利也从一三年的人民币九．八三亿元，急降到二五四八万元，已到了损益两平的边缘。

业绩衰退快速反映在股价上，像平煤股份股价从九．四元（人民币，以下同）跌到四．一二元，郑煤机从一七．六二元跌到七．五二元，中煤能源从十三．五七元跌到五．○二元，大同煤业从最盛时的四十二元跌到五元。从股价就可看出煤产业的辛酸，而它还延伸到各种发电产业，像股价一度涨到八十八．八元的华锐风电，累积亏损高达四十三．七七亿元，负债高达八十二．一五亿元，股价急跌到二．九元，已面临下市重组的危机。其他包括大唐发电、华电国际、华能，股价跌幅都超过五成。

其他受到原物料急跌冲击的还有石化、玻璃、水泥、航运等产业。一度是全中国最大市值的中国石油一上市，股价曾直冲到人民币四十八元，如今跌到七．一元；一三年本业大赚人民币一五一七亿元，去年前三季只剩四六六．七三亿元；最近股价从人民币八．二二元跌到四．三六元，营业利益从一三年的人民币九六四．五三亿元，缩减为四三三．二六亿元，都可看出石油以及相关产业获利压缩的现象。

最能彰显产能过剩的还有大型基础建设产业，最具代表性的是去年南车与北车合并成中国中车，股价从三十九．四七（人民币，以下同）暴跌到九．九一元，这是去年股灾的导火线之一。

其实中国重大交通建设已过高峰期，像中国交通建设股价从二十四．四六元跌到九．九二元；中国中铁从二十四元跌到八．三一元；中国铁建从二十八．一八元，跌到一○．一八元；最具代表性的水泥企业海螺水泥，从二十八．七五元跌到十三．六元，跌了五成，获利也持续衰退。

**银行股持续破底，上证今年大跌二○％**

其实李克强去年大力加持「互联网＋」及「中国制造二○二五」，都是标示着中国产业未来发展的新蓝图；但是中国经济往前行，仍须克服旧经济产能过剩的问题，这些在中国经济快速奔驰、全力拉大产能累积出来的能量，没有五到十年光景，恐怕去化不掉。

这次习近平喊出一带一路，最大目的就是为中国这些旧经济行业寻找去化产能的出路，但成效有多大？看起来仍不明显。假如中国无法把过剩产能输送到国外，唯一途径只有透过产业自动淘汰机制，把不具竞争力的企业淘汰；但如此一来，中国必须忍耐关厂、失业带来的社会成本。

这种现象拿来对照目前当红的科技股像紫光，本益比高达九十三．九倍，股价净值比七倍；或是触控面板的欧菲光电本益比四十一倍，股价净值比三．八倍，都现出强烈对比。也就是说，代表中国新经济的产业享受高本益比，旧经济的产业股价不断破底，本益比压缩愈低，股价净值比都在一倍以下。像中国最大的钢铁股宝钢，因为获利下滑，本益比仍有二十七．八倍，但是股价净值比只剩○．七倍；中国石油本益比三十一倍，但股价净值比也只有一．一倍。

所以看中国的新经济与旧经济，完全呈现了市场评价的两极对照。在李克强访察山西太原不锈钢同日，习近平也展开重庆四天的考察行程，这次他看了两江新区，也到京东方参访位在重庆的八．五代厂。这座全新的八．五代线，总投资人民币三十二亿元，日产十二万片，主力产品是笔电及电视面板，是京东方七大显示器的生产基地。习近平勉励京东方，「一定要牢牢把创新抓在手里，把创新搞上去！」

**科技股当红，高本益比将冲击台湾**

京东方在○五年前后，还是面板产业的后起小兵，但是这些年面板产业竞争激烈，中国变成面板产业重镇，京东方势力逐渐抬头。一三年京东方营收人民币三三七．七四亿元，净利二十九．七二亿元；一四年营收到达三六八．一六亿元，净利是二十七．一六亿元；去年前三季营收三六四．二亿元，净利是十九．八八亿元。在台湾面板产业式微之际，京东方却逆势崛起。

目前京东方享有二十九．三倍的高本益比，对照台湾面板厂友达去年前三季EPS（每股纯益）一．三六元，股价却不到十元（新台币，以下同）；群创去年前三季EPS一．七七元，股价却只有九．四九元，本益比都不到五倍。群创去年营收三六四一．三二亿元，友达也有三六○五．四亿元，营收仍领先京东方。

但友达目前市值新台币八四八．九亿元，大约合人民币一七○亿元；群创市值也只有新台币九四五亿元，大约是人民币一八九亿元。京东方目前市值人民币九○三．四亿元，友达加上群创的市值还不到京东方的一半。从本益比、总市值，已可看出两岸面板股的未来。

本益比是驱动资金的原动力，资金会被高本益比产业推着往前跑，同样的产业有着不同的本益比，像台湾的面板股本益比停留在个位数，已形同落日黄昏产业；但中国的面板厂却能享受数十倍本益比，代表京东方有更卓越的吸收资金的筹资优势。在国家提供技术、资金、人才的情况下，台湾的面板产业恐怕不是中国的对手，且人才、技术都可能被吸收过去。

眼前中国股市正呈现出新旧产业两极对照的景象，产能过剩的旧经济产业，本益比一直下走，股价频破底；但资金追逐的新经济产业，仍维持高本益比、高股价，像以软体为主的东方通，本益比一四三倍，股价净值比十二倍；台湾到深圳挂牌的鼎捷软件，本益比一三○倍，股价净值比六．七倍；精诚资讯持股二○％的四方精创，本益比一○八倍，股价净值比七．八七倍；中国最大的视频网路乐视网本益比高达二○八倍；暴风科技本益比高达七九八倍；而创业板的电子元件厂蓝思科技，本益比二十

六．五六倍，股价净值比也有三．九七倍。

透过市场机制，中国正全力营造一股产业创新的动能，资本市场成了产业发展的后勤支援，最聪明的资金移向新经济，旧经济则陷入困难调整。因此，观察中国股市，不是用简单指数就能一窥全貌，必须更细腻才能看出产业的未来。

相对中国产业的多样性，台湾整体资本市场本益比太低，产业筹资不易，台湾就像中国旧经济产业一般，同样陷入无助的困局！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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