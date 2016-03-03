台湾气运的转捩点 两岸股市的相对论--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月3日出版的当期「老谢开讲」专栏)

过完了农历年、元宵节，年节气氛渐淡，大家慢慢把心情调回到工作上，现在大家最常问的一个问题是，「猴年台湾经济会好吗？」问我这个问题的人，我都会反问他，「您觉得呢？」

我听到的答案，绝大多数都很悲观，尤其是政治立场比较鲜明的，很担心总统当选人蔡英文不愿回到「九二共识」，两岸将「地动山摇」，摆在眼前的是三月以后，可能限缩陆客来台人数，两岸关系不稳，台湾经济恐怕不妙。

这是大家合理的想像，从经济基本面来看，台湾经济没有看好的理由，首先是出口的窘境还没有到底，去年台湾全年出口衰退一○．六％。但这是全球共同的景象，像韩国去年全年出口衰退七．九％，进口衰退一六．九％，今年元月出口衰退一八．五％，进口衰退二○．一％，情况比台湾严重。全球最具分量的中国，去年全年出口衰退一．八％，进口衰退一三．二％，今年元月出口衰退六．六％，进口更是衰退一四．四％。全球出口都衰退，进口衰退比出口衰退更严重，可以看出全球贸易总量正在萎缩，台湾出口要独好的机率很小。

**基本面：全球贸易萎缩，台湾出口难独好**

其次是GDP（国内生产毛额）的数字，去年第四季台湾是负○．二八％，这是去年第三季以来，连续两季的经济负成长，二○一五年的GDP也从○．八五％下修为○．七五％，主计总处预估今年首季GDP是负○．六四％，一六年全年目标是一．四七％，也有人悲观预测今年台湾GDP要保一，可能要很拚。

第三个是观察台湾资金流向的金融帐指标，日前公布，去年第四季金融帐净流出二二○．四亿美元，创下历史单季新高，去年全年台湾金融帐净流出达六八○．四亿美元，约二．二八兆新台币，累积金融帐连续二十二季的净流出，金额高达二三七五．七亿美元，大约是七．八五兆新台币，台湾钱不断外流，海外投资热闹滚滚，国内投资自然冷飕飕。

这是三个比较显着的基本面问题，从数字看，台湾经济当然没有看好的理由，但台湾是个有韧性、具调整力的小型经济体，在猴年全球大环境不佳中，台湾经济在春寒中意外透露一些暖意，可从一向被视为经济橱窗的股市看出端倪。

过去几年，台股跌幅总是名列前茅，以一五年来说，台股全年下跌一○．一四％，OTC指数也跌八％，相较于中国上证上涨九．四一％，深A大涨六三．三八％，深圳创业板大涨八八．四九％，或是日本的日经指数全年涨九．○七％，韩国小涨二．三八％，台股表现相对逊色。

但是进入一六年，台股的「气象」显得不太一样，元月全球股市陷在黑天鹅风暴，到了二月，台股休了一个很长的年假，正好避开日本宣布负利率后造成的日股三千点大跌，二月十五日台股开红盘，出现惊惊涨的红盘格局，整个二月台股上扬二六五．九五点，涨幅是三．二七％，把元月的下跌全部收复回来，到二月二十九日为止，台股一六年涨幅是一．一一％。和全球股市相比，台股已展现抗跌的力道火候。

**新契机：政党轮替利空出尽，外逃资金趋缓**

假如股市是一个经济的领先指标，今年台股的抗跌是个好兆头，当中有几个现象值得正视。一是从经济基本面的出口、GDP数字来看，台湾无力自外于全球，不可能单独好转，但影响资金进出的金融帐净流出，进入一六年有趋缓的迹象，去年第四季的二二○．四亿美元，很可能是最高纪录。

台湾金融帐净流出在一四及一五年最严重，原因之一是证所税引发的后遗症，很多资金避居海外；二是政府打房后，造成很多资金大举在海外置产；第三个最直接的是政党轮替造成的资金外逃，去年第四季是总统大选热季，蔡英文当选几乎已无意外，此时资金大举外逃可以理解。进入一六年，证所税已废，房市外逃资金可能趋缓，而民进党执政的「利空」已尽出，对政治敏感的避险资金不会继续大幅增加，这是台湾经济的转机之一。

其次是两岸的相对论，一直以来，大家经常有一个直觉，两岸关系好，台湾经济才会大好；但是，过去总统马英九执政的八年，台湾平均GDP只有二．八％，比马英九自订的六％成长目标值，连一半都不到，在中国经济最飞跃成长的阶段，台湾的人才、资金源源不绝流向中国，人才、产业、资金也随之被掏空，这是台湾经济困窘之源。

一六年，中国经济真正进入大调整，中国股市从去年元月崩跌而下，现在陷入困难调整，今年以来上证指数已重挫超过二成，深证更是大跌二七％，中国股市已成全球重灾区，为了力挽狂澜，中国政府撤换了证监会主席肖钢，改派中国农业银行董事长刘士余接替。

狂奔了三十几年的中国经济，眼前至少要面对产能严重失控的二十个传统行业，这些产业都需要漫长时间来调整，中国的各项产业竞争已到饱和状态，此时再大举西进的台商机会已不大，台湾过去人才、资金的大举外流可能也渐趋缓和，形成台湾未来的另一个新契机。

台股今年相对有利的因素，是在过去几年全球股市竞相吹泡沫的阶段，台湾因证所税造成资金外逃，台湾单独没有吹泡沫，因为股市交易量小，周转率下滑，本益比也跟着压缩，如今回头一看，全球股市大跌后，台股显得物美价廉。

**逆转胜：台积电领头，低本益比物美价廉**

最近上市柜公司相继公布一五年的全年年报，台湾有很多卓越企业相继交出亮眼成绩。例如，台积电公布去年全年净利三○六五．七四亿元，成长一六．一八％，税后EPS（每股纯益）达十一．八二元，台积电宣布今年配息六元，以三月一日股价一五二元，配息率约四％。

这对全世界越来越多国家宣布负利率，法国、德国、日本十年期以下公债殖利率都在零以下的时候，台积电的卓越表现，很容易成为追求稳健回报的大型投资机构最爱。

在全球竞争中，台湾潜藏很多优质产业，例如加入苹果供应链的大立光，去年净利二四一．五七亿元，全年成长二四．二七％，EPS高达一八○．○八元，写下历史新纪录。机壳厂可成去年大赚二五一．二一亿元，成长四○．五二％，EPS高达三十二．六一元。

另外，像光通讯的联亚，去年净利九．八九亿元，成长六一．○九％，EPS十四．八九元。无线网路设备厂神准去年净利八．一二亿元，成长三二．七二％，EPS达十六．六元。

其他如生产线性滑轨的川湖，净利十九．二三亿元，成长六．三一％，EPS达二十．一八元；高频整合元件的璟德，去年净利七．六三亿元，全年成长六一．六五％，EPS十一．○六元。不断电系统的旭隼，净利十四．一七亿元，成长四二．三％，EPS达十九．○五元。

鸿海旗下工业电脑的桦汉，去年净利八．六六亿元，成长五四％，EPS十二．五七元。生产大容量注射液的F-康友，净利十．三亿元，大幅成长一四二．八％，EPS达十六．五四元。还有台湾本土零售业宝雅，去年净利九．五二亿元，成长二三．二八％，EPS是十元。

去年台湾整体经济大环境不佳，但是有众多业绩扶摇直上的好企业，这是台股逆转胜的最大凭藉；去年中国股市出现史上罕见大牛市，众多企业拉高本益比，市值迅速膨胀，让台湾股民羡慕不已，但是在全球金融市场充满黑天鹅的动荡环境中，台湾股市的低本益比，相对是有利的安全屏障，中国股市的高本益比，反而成为市场的灾难。

最显着的是清华紫光，紫光股份在去年中国大牛市的时候，股价一度涨到一三九．五六元人民币（以下同），市值拉高到二八七．四八亿元，本益比将近三百倍。紫光市值膨胀后，积极展开对外购并，董事长赵伟国来台频频放话，把红色供应链的魔力拉伸到无限大。

**惨兮兮：陆股泡沫破裂，紫光股价也跌六成**

最近中国股市的大调整，紫光股份股价惨跌到五十五．二一元，市值剩一○六．五四亿元，本益比剩六十九．九三倍，股价净值比仍有五．三倍，从各种指标来看，紫光股份股价已惨跌六成，但估值仍偏高，股价仍不具吸引力。

另一档是日月光的子公司环旭电子，股价最高一度到达五十四．一八六元，市值一度达五九六．一七亿元，本益比达七十九倍，最近股价惨跌到八．五二元，市值剩一八八亿元，本益比剩二十八．四倍，股价净值比仍达二．九倍。

很多在台湾知名的中国IT产业，近半年多来，股价都十分惨烈，像是鼎捷软件从一三八．五六元跌到三十九元，本益比仍高达一三七．四倍。连接器的立讯精密，从五十七．八元跌到二十七．六八元，本益比仍有四十一．一八倍。

歌尔声学从七十一．三四元跌到二十三．六五元，本益比还有二十四．四四倍。欧菲光电从五十四．三八元跌到十九．八元，本益比仍高达三十六．八三倍。电池模组的德赛电池，三个月前涨到六十八．五三元，如今跌到三十三．三三元，本益比仍达二十五．七一倍。

和台湾可以比较的京东方，从五．八二元跌到二．三六元，股价腰斩，但市值仍达八三六亿元，本益比是二十九．八二倍。大家熟悉的LED股三安光电，从三十五．九一元跌到十八．○五元，市值仍达四五七．一亿元，本益比仍高达二十四．三倍。

如果这是两岸股市相对论，台湾很多上市公司不但是绩优，而且是物美价廉，相较于去年股价大涨，这半年又大跌的中国IT相关个股，纵然股价已大幅下跌，但是本益比仍高不可攀，股价净值比更是高得吓人。

从这个角度看，中国股市牛市泡沫吹破，恐怕面临漫长的股价修正调整之路。台湾IT产业过去一年来感受到红色供应链侵台的压力，未来可望大幅减轻，最显着的是，股价在一○○元人民币以上的紫光股份，和现在跌到五十几元人民币的紫光股份很不一样。

台股已沉睡多年，今年有苏醒伸懒腰的现象，从气运看，年初一场瑞雪兆丰年，农历年期间，我们在休年假遇上国际股市大跌，台股开红盘，全球股市大涨，台股又跟上，这是猴年一片悲观中，我看到台湾逐渐现出一丝曙光。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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