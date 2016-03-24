三月的逆袭 叶伦给全球金融市场喘息机会--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月24日出版的当期「老谢开讲」专栏)

三月十七日，全世界金融市场都睁大眼睛注意着美国联准会（Fed）的议息大会，结果揭晓，联准会决定维持利率政策不变，最重要的是，市场预期联准会今年可能加息四次，如今减为两次，市场对联准会转为鸽派也表达欢迎之意，也造成三月风险性资产价格显着上扬。

叶伦摇身变鸽派，一个是美国自身的考量，联准会打倒昨日之我，主要原因为美国实体经济复苏的实况未如原先预期乐观，联准会预测二○一六年美国GDP（国内生产毛额）成长由去年底二．四％降至二．二％，一七年GDP成长再降到二．一％，联准会预告美国经济成长动能不足。

**美元急升，造成原物料生产国股市惨跌**

另一方面，美国的通膨也未如预期上扬，今年个人消费支出（PCE）可能只成长一．二％，而不是去年底预估的一．六％，这表示在全球面临通缩压力下，美国很难独善其身。美国经济动能表现比预期弱，通膨也没有预期理想，更重要的是日本二月二十九日加入负利率，三月欧洲央行（ECB）再加码货币宽松，联准会只得面对现实，减轻国际社会对联准会激进加息的疑虑，而叶伦暂缓升息，也给了国际金融市场喘息的空间。

一六年一开年，大家都在讨论黑天鹅，全球金融市场风声鹤唳，其中，人民币在年初急贬，中国股市暴跌，熔断机制上路三天即喊停，中国彷佛成了一六年全球最大的黑天鹅。后来，证监会主席肖钢职位由刘士余替代，人民银行也重申人民币不再贬值，逐渐稳住情势。

今年前两个月，中国股灾又让中国股民头皮发麻，尤其是本益比超高的创业板，在一六年前两个月，跌幅居然超过三成；但是，三月出现大转机，跌深的深沪股市展开大进击，成为全球最亮眼的市场之一。中国股市尚未完全收回一六年失土；但三月大进击，至少已稳住年初以来风声鹤唳的颓势。

美国联准会不升息，给了全球喘息调整的空间，这其中最关键的美元，去年底美元指数一度大涨到一○○．五点，造成全球多数货币兑美元大幅贬值。原物料价格急跌，原物料生产国的货币、汇率贬值，股市惨跌。

例如，生产石油的俄罗斯卢布一度贬值到八十五．九六五兑一美元，去年六月我到莫斯科考察时，在俄罗斯街头换过五十三比一美元的卢布，一年不到，卢布的贬值可说是十分吓人。另一个也是大宗物资生产国的巴西，巴西里拉最惨贬值到四．二四四兑一美元，加拿大币也急贬到一．四六八，还有矿业生产国如南非的南非币一度急贬到十七．四三七，澳币也急贬到○．六八二。美元大涨，原物料生产国货币急跌，股市进一步重挫，形成股汇市双跌景象。

今年元月，原油价格直挫，纽约油价最低跌到每桶二十六．三九美元，北海布兰特原油跌到二十七．一美元。油价惨跌，进一步重伤到贷款给产油国及页岩油气厂的金融机构，甚至，中东主权基金因产油国财政困窘，被迫出售各国股票，银行股跌势拖累指数，主权基金减码，更使全球股市笼罩在巨大卖压中；直到沙乌地阿拉伯与俄罗斯承诺冻产，页岩油商也答应减产，油价终于止住跌势。如今北海油来到四十．五四美元，纽约油价也到四十．三六美元，油价回到较合理价格，今年以来，纽约轻原油上涨六．四八％，出现难得的涨势。

另方面，中国在两会宣布对钢铁及煤产业进行减产或重组产能，使得跌到暗无天日的原物料价格止住跌势，三月二十一日，铁矿石每吨价格涨到五十五．七四美元，今年已大涨三成。中国重组钢铁产能，也促使纽约热轧钢卷今年拉出六．九一％的涨幅。最值得注意的是，很多年只跌不涨的煤矿价格也止跌了，辽宁大连焦炭报价持续反弹，今年上扬一三．六五％，已是十分难能可贵的涨幅；其他如马来西亚棕榈油今年上涨九．八％，东京橡胶今年上涨一二．五二％，这是美元贬值的效应。

**日本宣布负利率，台股成了外资避风港**

美元指数在去年十二月最高拉升到一○○．五一点，元月美元指数涨幅是○．八五％，美元微涨，全球金融市场黑天鹅满天飞，恐慌指数（VIX）也上升到二十七．六点，二月美元指数下滑一．三八三，贬值一．三九％；三月美元指数大跌二．六八一，贬值了二．七三％。

美元下跌也给了全世界空间，三月以来全球主要国家货币都相对美元升值，大家最关注的新台币，在三月一度升值到三十二．三四九，台币三月升值○．九七一角，升幅是二．九％，在日圆宣布负利率以来，台湾股市成了外资避风港，到三月十七日为止，外资净汇入金额达三十七．五亿美元，根据金管会统计，外资几乎天天净汇入，累计余额已高达一九八○亿美元。

外资不断汇入台湾，一方面是看准了央行彭总裁一向「以稳定胜于一切」的考量，台币会升，但不会大升，再加上台湾股市蛰伏多年，股息殖利率特高，因此，外资今年在全球净买超股市的金额大约七十亿美元，台股居然占了将近四十亿美元，台股难得一见的成为大吸金市场。

最主要的原因是台积电，去年台积电大赚三○六五．七亿元新台币，每股纯益（EPS）一一．八二元，台积电配发六元现金股息，以台积电是国际级大企业，股息殖利率至少还有三．七五％，外资今年来不停买超台积电，到三月二十一日止，已买超台积电三十八万张，若以每股平均一五○元的均价买进，至少已斥资五七○亿元。

台币趋升，也让央行对台湾出口衰退，经济基本面下滑感受到沉重压力，预料三月二十四日的央行理事会可能降息一码或两码；不过，降息显然已非救市主流，甚至可能是反效果，像日本宣布负利率之后，日经指数最多重挫三○二八点，日圆不贬反升，一度急升到一一一．○六，今年日本银行动作奇大，但是，却让日本经济更加雪上加霜，今年元月，日经指数下跌七．九六％，二月又跌八．五一％，三月全球股市急弹，但日经指数只小幅反弹四．三六％，最近全球汇市急涨，日圆一度升值到一一一．○六兑一美元，显然负利率未能挽救日本经济，反而是暴露更多弱点。

欧洲央行今年又祭出宽松货币大动作，欧洲央行总裁德拉吉预告今年欧洲央行不再降息，但最近又改口，而欧洲今年经济仍表现疲弱，德国股市元月大跌八．八％，二月再跌三．○九％，三月反弹四．四％，但仍是弱势。法国股市元月下跌四．七五％，二月又跌一．四四％，三月只小幅上扬一．七一％，这个现象可以看出，宽松力道愈大的国家，经济的表现往往不如预期。所以，台湾中央银行这次若真降息，只是告诉大家，台湾经济基本面很吃紧而已。

**俄罗斯、巴西，股市表现亮眼**

全球实体经济仍有赖减产效益，今年堪称是败部复活的两匹黑马，一是俄罗斯，一是巴西。油价止跌反弹，俄罗斯反映最强烈，卢布在三月强升九．八四六，升值一二．八九％。卢布从最惨的八十五．八六五回升到六十六．五。除了货币升值外，俄罗斯股市三月上扬一四．九三％，如果从最低点起算，俄罗斯股市最大涨幅高达四七．三七％，表现亮眼是全球股市之冠。

另一个股汇双涨的市场是巴西，尽管前总统鲁拉涉贪事件闹得满城风雨，总统罗赛芙也面临被推倒下台的命运；但是巴西里拉从最惨的四．二四四兑一美元升值到三．六一，跌跌不休的里拉反弹一六％，巴西股市三月以来已大涨八三七七．七点，涨幅达一九．五八％；假如从最低点三七○四六．○六点起算，涨到五一三七○．一九点，巴西股市最大涨幅高达三八．二六％。

其他表现出色的原物料生产国，如南非，南非币从一七．四三七回升到一五．一九，南非股市三月大涨四四○九点，涨幅达八．八三％。而铁矿石与煤矿反弹的最大受益者澳洲，澳币已从○．六八二弹升到○．七六，澳洲股市三月以来上涨二七七．五点，涨幅达五．七一％。

这个情况可以看出，美国联准会暂不升息，让美元回贬，美元回跌也纾解了新兴国家资金出走的压力，今年以来，纷纷出现股汇双涨的现象。像东协市场表现就很亮眼，印尼股市今年连续三个月都上涨，印尼盾从一四七九三升值到一三一七五，菲律宾股市从六○八四．二八点回升到七四一二．三三点，已大涨二一．八四％，泰国、马来西亚股市今年都出现领先全球市场的涨势，这可以看出，美国不升息是给新兴国家喘一口气的机会。

另一个是防止全球汇市的货币战争，今年元月，全球原物料生产国汇价频创新低，中国人民币也一度急跌到六．六二八，美元适度回贬，也让全球货币战的硝烟味大减，大家也松了一口气，一五年中国外汇存底流失四八三○亿美元，若加计外贸顺差，净流出资金恐怕在一．一兆美元以上，资金出走，也是造成中国股市下跌的主因之一。

**若六月升息，将促使美元转强**

另一个是商品价格回稳，油价、铁矿石、燃煤等不再探底，最具代表性的是波罗的海乾散货指数（BDI）从二九○点弹升到三九五点，三月弹升二○．○二％，这是原物料反弹的重要讯号，这其中最值得注意的是全球商品指数（CRB）从最低的一五五点弹升到一七七．六八点，贵金属价格如镍、锌、铝等都有显着的反弹。

原来可能是淡淡的三月天，现在反而出现花团锦簇的荣景，在全球七兆美元债券进入负殖利率状态下，资金被迫转往风险性资产，全球股市再度出现资金行情的舞动。

但这场资金行情盛宴何时会结束？美国升息仍是一个重要讯号，下一个点是四月，若四月未升，六月美国恐怕会按表操课宣布升息，当全球股市又涨到一个相对高点，叶伦若六月宣布升息，恐怕又会促使美元转强，全球资金市场转向，叶伦给全球金融市场的「中场休息」时间有多长？这是大家必须紧紧盯住的焦点。

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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