（修正）金融业的苦日子会很久！--今周刊「老谢开讲」

(修正：内文第11段〞法国兴业银行（Société Générale）则决定关闭印度业务〞因内容有误，今周刊已删除该段文字。)

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月21日出版的当期「老谢开讲」专栏)

全球利率愈走愈低，债券又有高达七兆美元规模呈现负报酬，加上金融科技崛起，银行业的苦日子恐怕会持续很久，这是大家必须要有的体认。

过去，银行业是最光鲜亮丽的金饭碗行业，但受到全球性经济不景气冲击，再加上网路时代各种新金融商品出现，现在又加上一个负利率或超低报酬的时代，银行业已成二十一世纪最艰苦的行业。股价的暴跌，意味了金融业真正的苦日子。

最近MarketWatch统计全球金融股的表现，赫然发现全世界主要金融机构，除了富国银行、摩根大通（J.P. Morgan）及香港的中银香港外，大多数银行都比二○○八年金融海啸前的高位回落很多。其中最惨烈的，是去年亏损六十八亿欧元的德意志银行，及在○八年金融海啸中差一点没顶的花旗集团。花旗集团股价暴跌八六％，德意志银行惨跌八二％，跌幅超过七成的还有在香港挂牌的渣打银行及欧洲上市的瑞士信贷。在金融海啸之前，瑞士信贷股价一度涨到九十四．八瑞朗，如今惨跌到十三瑞朗附近，比金融海啸之前的高点惨跌七九％。而与瑞士信贷一样跌幅的，则是渣打银行。

**渣打与汇丰，获利与股价皆疲软**

渣打与汇丰都是在香港上市的大型金融机构，这两家金融机构的惨跌，让香港投资人印象深刻。渣打银行九○％的收入来自亚洲、非洲及中东，在新兴市场前景恶化后，人民币和其他新兴市场货币在一五年先后贬值，影响了渣打银行以美元计价的获利。再加上渣打大约有二八六亿美元对油企的放款，在油价回升遥遥无期的状况下，市场估计全球将有大量油企跌入破产边缘，渣打在一五年出现税前十五．二三亿美元的亏损。

渣打一三年股价一度创下二四五港币的天价，这次惨跌到四十二．五五港币，股价最大跌幅超过八成。而同样有三四○亿美元油元贷款的汇丰控股，去年全年净利有一八八．七亿美元，逊于一三年及一四年。但令投资人最在意的是，汇丰控股在去年第四季因为缴纳违规罚款造成亏损，结果股价从六十三．三港币惨跌到四十五．○五港币。汇丰及渣打是香港两家重量级银行，股价的重挫，也直接影响恒生指数的表现。

而汇丰大本营仍在欧洲，尤其是英国。从金融海啸以来，全世界的中央银行扛起了救经济的重责大任，从降息到ＱＥ（量化宽松货币政策），等到利率降到零，已降无可降的地步，这些年又生出一个救市奇招，就是所谓的负利率。照理说，货币愈来愈宽松，金融机构应该有更多生意可做才对，因为各国央行降息最大目的，是要资金透过银行放款给企业，增加整体流动性；可是负利率却令金融机构变成了最大输家。

从最早实施负利率的欧洲，及今年宣布负利率的日本来看，现在金融机构都成了「受难者」。三月欧洲央行宣布六大宽松计画，负利率拉大到负○．四％，银行存款利率从○．○五％变成零，银行业营运压力又加重了。去年欧洲债券殖利率不断下跌，德意志银行陷入CoCo债（应急可转债，Contingent Convertible Bonds）风暴，一五年亏损六十八亿欧元，股价一度跌破十五欧元，由于德意志银行大到不能倒，为此，总理梅克尔协助回购数十亿欧元债券救急。

欧洲金融机构的融资结构中，欧元区的间接融资，占整个金融机构信用供给七成以上，欧洲央行释放的廉价流动性到了企业手上，在银行利率普遍较发债成本高的情况下，企业会先偿还银行贷款去杠杆。银行资金堆积，结果流动性只是变成超额准备金又回流央行，并没有流到企业。欧洲央行以负利率希望迫使银行堆积的流动性回流，结果持有现金成为企业更佳的选择。

欧洲的企业加速去杠杆，努力向银行还钱，银行变成企业与央行的夹心饼乾，银行被央行惩罚利息，企业增加还款，盈利自然不断收窄。欧洲今日之困窘，正好是日本野村总合研究所首席经济学家辜朝明，过去看日本企业资产负表调整的写照，银行股价当然一蹶不振。

低利率及负利率，干扰各种银行间的利率及利率衍生性商品，以致各种套利合约发生亏损，再加上新兴市场股汇市波动大，非利息业务愈重的银行，股价也伤得愈重。像美国银行业获利相对稳定，但是专注投资银行业的摩根士丹利股价从四十一．○四美元跌到二十一．六美元，跌幅比其他银行同业大很多。

过去几年，全球投资银行业受伤惨重，今年让台湾投资人最有印象的是英国巴克莱银行（Barclays）宣布结束亚洲投行业务，率先关闭台湾及韩国据点，下一步可能结束印度业务，同时也打算打包出售亚洲私人财富管理业务；法国巴黎银行（BNP Paribas）则是把亚洲股票业务外包给野村旗下的全球电子券商Instinet；高盛则决定缩减固定收益部门一○％人力。

**各国央行奋力宽松，大银行却苦哈哈**

这与全球央行不断走宽松的路形成了强烈对比，各国央行从降息、量化宽松，接着是负利率，《经济学人》预告下一步只剩下直升机直接从天上撒钱，这些年单是央行购债增加的货币供应不知有多少？但是银行的经营却愈来愈辛苦，特别是宽松愈大力的欧洲及日本都出现反效果，央行不断释出流动性，企业却拚命还钱，银行股价则是跌更多。

欧洲最具代表的是德意志银行、瑞士信贷及汇丰控股，而日本在日银总裁黑田东彦祭出负利率之后，日本股汇市都出现与原先预期相反的变化，日本在宣布负利率后一个月之内，股市暴跌两千多点，连日本退休基金都出现亏损。日本零售龙头优衣库（UNIQLO）的母公司迅销集团（Fast Retailing）第一季出现二二八亿日圆汇损，上半年净利四七○亿日圆，比去年同期减少五五．一％。

原来是日圆不但没有趋贬，反而因利差交易大幅升值，日圆兑美元在去年六月创下一二五．八四的新低之后，这回突然狂升到一○七．六五，《今周刊》专栏作家之一的榊原英资先生更预测，日圆可能升破一○○日圆大关。本来黑田要逼出更多资金流到企业，日本民众反而囤积更多现金，市场完全朝着当局如意算盘的反方向在变化。

**金融科技冲击，美国银行业势必做调整**

日股大跌，银行成了重灾区。近半年瑞穗控股从二八○．四跌到一四九．三日圆，股价跌了五成；三菱东京UFJ从九三六．八跌到四三一．九日圆，股价跌了五三．八％，若从金融海啸前最高一九六○日圆起算，股价跌了七八％；日本第二大的三井住友集团则从五七七○跌到二八一九．五日圆，股价也跌五一％，三井住友在金融海啸前，股价最高是一三九万日圆，后来一股拆成十股，从金融海啸的最高价跌下来，三井住友股价也是灾情惨重。日本银行的无力，正是日本经济颓势的缩影。

○八年美国爆发金融海啸，是全球金融重灾区，但是这些年美国靠着QE的重建，金融机构反而相对体质健康。目前富国银行市值二四四九．五亿美元，摩根大通市值二二六六．三亿美元，是金融海啸后硕果仅存的两大赢家。

最近进入超级财报周，美国六大银行获利初估将较一五年减少二○％，高盛已预告今年获利可能是一○年来最差的一年；刚刚公布获利的富国银行第一季净利五十五亿美元，比去年同期缩减五％；花旗集团已预告首季获利三十五亿美元，EPS（每股纯益）仅一．一美元；FactSet的资料显示，S&P五○○的金融业者首季获利将比去年同期减少八．五％，在银行业频频发布获利预警中，美国银行业正酝酿裁员。

首先是业绩表现最好的摩根大通，将裁减亚洲区财富管理业务五％员工，多数是新加坡及香港的员工，香港已有超过十人离职；花旗集团三月裁减英国交易部门七十名交易员。全球金融市场首季黑天鹅频传灾情，让交易活动大幅减少，加上金融科技（Fintech）冲击传统银行业，连体质最好的美国银行业，都必须对业务做出大调整。

至于一直保持高速成长的中国银行业，在人民银行连续五次降息后，中国银行业的净息差大约二％左右，利差缩小已压缩到银行业的获利。去年中国四大银行获利几乎是零成长状态，例如，工商银行净利二七七七亿元人民币，只成长○．五％；建设银行净利二二八八．八六亿元人民币，成长○．二八％；中国银行净利一七九四．一七亿元人民币，只成长一．二五％。而工行每股派息○．二三三六元人民币，减少八．七％；建行派○．二七四六元人民币，减少九％；中国银行分派○．一七五六元人民币，减少七．九％，派息的比率都显着减少。而股价低反过来造成高股息殖利率景象，工商银行有六．三九％，建行有六．五一％，中国银行有六．四六％，在香港及中国，息率超过五％的公司并不多见，但中国的银行股息率奇高，是因为经营体质被打上问号。

**留意中国银行业呆坏帐黑洞化**

目前中国的银行业正面临「呆坏帐黑洞化」，一个是中国整体债务快速上升，另一个是银行的逾放呆帐正快速增加。中国各部门的总债务占GDP（国内生产毛额）比重已从○八年的一七○％上升到一四年的二三五．七％，六年间上升六五．七％。根据麦肯锡的算法，中国债务占GDP比重从○八年一八四．六％上升到一四年的二七八．九％，六年上升九四．一二％。○八年金融海啸后，世界各国都努力去杠杆，只有中国努力扩大杠杆。

台湾的银行业过去一年也很惨澹，去年人民币贬值，全球金融市场震荡，富邦金控备供出售金融资产损失一度高达九四一亿元，造成股价从六十九元急杀到三十四．七元，股价狠狠跌掉五成。一五年全体金融业净利五六一四亿元，是近三年最好的一年，但今年首季获利都显着缩水，富邦金首季净利八十九．一四亿元，减少五五％，国泰金首季净利八十四亿元，也减少五三％。金融股股价的下跌已是类股之最，今年看起来状况仍不妙，一月以来，金融股成了外资提款机，与外资积极买超台积电、中钢形成强烈对比。

在利率走低，全球债券高达七兆美元规模呈现负报酬的情况，加上金融科技崛起，银行业的苦日子恐怕会持续很久，这是大家必须要有的体认。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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