台股正式挥别散户时代--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自7月7日出版的当期「老谢开讲」专栏)

根据台湾金管会最新统计资料，到五月底止，集中市场散户交易比率降到四七．七％，外资交易比率则创下三五．三％历史新高，本地法人（含投信及自营商）比重略降到一七％，侨外法人及自然人，再加上本地法人比重占五二．三％已首度超越自然人，这是半世纪以来，台股生态上的一次重大转变。

台湾股市从一九六二年开市以来，一直都是散户主导，最显着的是在八○年代，台股狂飙到一二六八二点，本地自然人比重高达九六％以上，那时台股周转率之高，一度创下世界纪录。

在散户主导的年代，台湾钱淹脚目，房地产涨了十倍，股市从六三六点狂飙到一二六八二点，那时候上市公司很少，八七年台股登上千点，那时上市公司只有一二一家，即使到了九○年台股登上一二六八二点历史新高，上市家数也不过是一九九家，公司少、成交量大，于是众多资金追逐有限筹码，造成台股飙涨，九○年二月，台股创下单日二六四二亿元的超级大成交量。

八○年代也是金融机构寡占，成为资金追逐的焦点，在八九年前后，台湾的金融股有六档股价超过千元，最高纪录是国泰人寿涨到一九七五元，三商银都上千元，还有北企涨到一○八○元，中华开发涨到一○七五元，当时近二百家上市公司，只有一档中纺，股价在五十元以下。

台股的本地自然人比重，到九七年以前，一直都维持在九○％以上，本地投信及自营商从九一年起，大约维持在三％左右，后来投信开放新设，投信力量逐渐超过自营商，成长到二○○○年，本地法人比重拉升到一○％以上；而本地自然人比重，从九八年起跌破九成，再到○二年，首度跌破八成，从○三年起到一二年，本地自然人逐年下滑，大约维持在六、七成之间，本地法人则稳健成长，但是外资力量却快速攀升。

一九九四年之前的台股，外资比重不到一％，九五年到达一．三八％，九九年再到二．四二％，此后随着QFII（合格境外机构投资者）的外资配额松绑，成为台股中坚力量，○三年本地自然人比重首度跌到七七．八四％，外资则首度突破到一○．六五％，到了○八年金融海啸爆发的那一年，外资比重拉升到二四．三八％，本地自然人比重降到六一．六六％，本地自然人与法人比重拉近到六比四的水平。

**大盘量能、涨跌，越来越看外资脸色**

到了去年底，本地自然人比重已降到五三．二七％，本地法人比重则攀至一八．三五％，外资比重达二八．三八％。今年这个现象更加剧烈化，本地法人小幅衰退到一七％，外资比重拉高到二八．三八％，本地自然人占四七．七％，台股真正进入法人时代，其中外资更是中流砥柱，台股成交量也与外资息息相关，像英国脱欧公投当天，台股罕见出现一二一九亿元成交量，外资买进二七○．七八亿元，卖出四○一亿元。

小英就职总统以来，台股只有两个交易日成交量超过千亿元，一次是五月三十一日，当天外资买进及卖出都超过五○○亿元，这次是六月二十四日英国脱欧公投揭晓那天，台股量能多寡靠外资，如今连涨跌也都看外资脸色，台股很多重量级权值股筹码逐渐落入外资手上。

最具代表性的是六月二十七日除息配六元的台积电，外资在除息交易日前一天持股比率达七八．四六％，台积电今年配发一五五五．八亿元现金股息，外资轻松拿走一二二○．四亿元，这也代表台积电使用台湾资源，但是经营成果全被外资囊括。

目前台湾很多重量级企业，外资持股比率都很高，除台积电七八．四六％外，台达电有六八．三九％，日月光有七七．八八％，华硕有六○．一四％，股王大立光有五二．七五％。这次以新台币一千亿元被荷商艾司摩尔（ASML）购并的汉微科，外资持股比率也有五七％，也就是说艾司摩尔千亿收购汉微科，有五七○亿元归外资。

其他如联发科有五六．五三％，鸿海有四九．一四％，仁宝有五二．三八％，瑞昱有五四．四二％，联咏有五七．五四％，群联有六○．七％，联电也有四一．○四％，可成有五五．五四％，光宝科有五二．二○％，这些重量级权值股几乎有半数股权在外资手上，外资的买超、卖超也决定台股涨跌。

近二十年来，外资汇入台股左右了涨跌，加上内外资课税不同，外资享有分离课税二○％的优待，使得本地大额资金的有钱人想尽办法变身成外资，也是外资比重一直水涨船高的主因。但是外资比重节节走高，本地投资人力量也逐渐式微，首当其冲的是台股周转率下降，成交量显着萎缩。

上次我们提及台湾经历三次政党轮替，这次是三次政党轮替五二○当天成交量最小的一次，例如二○○○年阿扁五二○就职当天，台股成交量是一二五八亿元，那时散户比重是八六．一％，到了○八年马总统的五二○，当天成交量一七七七亿元，散户比重是六一．四％，这次小英总统的五二○，台股成交量萎缩到五七六亿元，散户比重进一步萎缩到四七．七％。

这么一来，台股生态也出现了巨大变化，一是过去主力炒作的时代过去了，以前很多新股很容易飙涨，有些中小型股仗着筹码优势，经常被主力大户炒翻天，过去像伍丰炒到一○八五元，盈正到五六五元，益通到一二○五元，茂迪到九八五元，如今缺乏业绩助力的中小型股，炒作已越来越困难。

**缺乏下市机制，殭屍企业酿潜在危机**

二是台股筹码优势不见了，刚刚卸任证券交易所董事长的李述德，在证交所股东会上报告说，到一五年底台股上市家数八七四家，上市资本额六．九五兆元，总市值二十四．五兆元，年减九％，但全年股票交易二十．一九兆元，年减七．八％，李述德说出了资本市场最核心问题，台股筹码供应增加，市场成交量却逐年减少，这是台股潜在一大危机。

有一个很有趣的数字，台股目前大约在八五○○点上下，这与一九八九年、九七年及二○○七年的年平均加权指数很接近，八九年是八六一六．一四点，九七年是八四一○．五六点，○七年是八五○九．五六点，都在八五○○点上下的位置。

八九年上市公司只有一八一家，上市总股数只有四二一亿股，但全年成交二十五．四一兆元，那一年台股上万点。

第二次是九七年台股涨到一○二五六点，那一年是电子股最辉煌的年代，那时上市公司四○四家，上市总股数二○六六亿股，全年成交三十七．二四兆元，这是台股历史上最大年成交量。

到了金融海啸前一年，上市公司已增加到六九八家，上市资本额五．五六兆元，全年成交三十三．○四兆元。到了去年底，上市八七四家，成交只有二十．一九兆元。

到今年中，台股上市公司可能将近九百家，但台股半年成交量只有九．四兆元，假如下半年状况不佳，台股成交值可能只有十八兆元左右，越来越少的资金将载不动众多的筹码，如果再把上柜公司加上去，台股已有将近一千八百家上市柜公司，每天假如只有六百亿元上下成交量，台股将产生越来越多没有成交量、上市与下市没两样的殭屍企业。

目前成交量不到一百张的公司，每天都有二百家，以六月二十七日的交易为例，超过四十家零交易，成交一张的有二十一家，成交二张的有十七家，成交三张的有二十三家，成交四张及五张的十二家，也就是说，交易量不到五张的已高达一二一家，这其中不乏赫赫有名的公司，像盈正成交六张，商店街成交三张，钧宝成交一张，很多公司上市与下市没有什么两样，这是台股潜在危机。

以去年台股成交量约二十兆元左右，今年大约十八兆元左右，这比起一九八九年的二十五．四一兆元及九○年的十九．○三兆元都还不如，也就是说，台股连二十六年前的成交水准，都唤不回来，这是严重的讯号。

这当中有几个瓶颈，台湾GDP（国内生产毛额）总量，停在五千亿美元上下已经很久了，经济成长力道有限，市场筹码不断扩增，但台股没有下市机制，很多公司上去了，却下不来，于是殭屍企业越来越多。台股成交量假如日益萎缩，有限资金将载不动过多的筹码，股市筹资功能将大大减弱。

**低本益比劣势，优质企业易遭外资购并**

除了成交量缩，还有本益比降低。随着中国用国家资金扶植科技产业，台湾优秀企业很容易被国外企业相中，甚至中资很容易用高本益比优势，购并台湾本益比很低的公司，台湾有价值的企业很容易被买光，这次汉微科已开先例，值得大家警惕。

散户式微了，法人时代抬头，未来台股可能走上「精英赛」，只有具国际竞争力的企业才有能见度，像外资不停地买台积电、日月光、台达电这些具有国际竞争力的企业，跟着外资选股脚步走，这是潮流之一。其次是有生命力的中小企业会崛起，这些年像连结特斯拉（TESLA）的和大、巧新，或者是在车电领域找到出路的为升、剑麟、同致、胡连、朋程等，或是利基型产业，像宝雅、精华光学、金可等，照样也可以有一片天。假如不跟外资走，只有努力寻找有生命力的中小型股，这是法人时代，大家必须有的新思惟。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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