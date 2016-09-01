下一个金融变局：等待叶伦升息--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自月日出版的当期「老谢开讲」专栏)

六月二十三日的英国脱欧公投，被视为今年国际金融市场超大的黑天鹅，市场先前一面倒押注英国会留欧，结果竟是脱欧，造成二十四日金融市场的大跌，例如德国股市当天大跌六九九．八七点，美国道琼指数也大跌六一○．三二点，全球资金因此又造成一次乾坤大挪移。

最显着的变化是避险资金挤爆了债市，造成债市殖利率不断下滑，全球有四分之一的经济版图出现负利率，超过十四兆美元的债市出现负殖利率，为了寻找更高报酬，部分债市资金转战ETF（指数股票型基金），造成大型绩优公司股价大幅上涨，全球股市至少有美国道琼、标普五百、那斯达克、墨西哥、阿根廷、纽西兰等国股市写下历史新天价。

**欧洲流出热钱，全球股市大受益**

台湾也是热钱涌入的受益者之一，今年以来，外资买超台股达四一二六．四三亿元，其中从六月起连续大买超，七月买超达一六七六．八五亿元，创下单日买超新高纪录。

从英国脱欧公投以来，资金从欧洲连续净流出，累计金额达七○○亿美元，这批新资金成为全球股市欣欣向荣的最大动能，台湾也因为外资买超台积电，而成为受益的市场，今年台积电股价最高涨到一七九．五元，外资持股比率达七九．六六％，都写下了新高纪录。

现在这场资金派对是不是结束了？美国升息将是个大题目，大家等着看美国联准会（Fed）主席叶伦出招。今年全球央行年会八月二十五日在美国怀俄明州的杰克森洞（Jackson Hole）开会，大家都屏息以待。因为每年央行年会，联准会主席经常会藉此释出重大货币政策讯息，而今年随着美国各项经济指标好转，市场都期待一个更加明确的讯号：联准会何时升息？

在叶伦端出主菜之前，最受瞩目的插曲，是年会前夕，包括联准会副主席费希尔（Stanley Fischer）及纽约联准会行长杜德利（William Dudley），旧金山联准会行长威廉斯（John Williams）等十一名官员，在场外与主张升息的社运团体「Fed Up」代表见面。

**联准会升不升息，等叶伦出招**

这是个隶属左翼团体Center for Popular Democracy的组织，要求联准会要顾及中低收入家庭，不可任意升息，他们认为「通膨」这个「敌人并不存在」！不过，与会联准会官员都强调循序渐进升息，可在更长时间内刺激经济，这是杰克森洞的会前会，看似阵仗很大，具体结论却不多。

而全球瞩目的叶伦在杰克森洞年会上的发言，重点大致如下。一是升息的立场由鸽派逐渐偏向鹰派，叶伦表示，就业市场持续交出亮丽成绩单，升息条件在未来几个月渐强，但她强调经济复苏仍有变数，任何升息举动都是不可预设的，循序渐进的升息比较符合期待，联准会仍会保持宽松环境一段时间。叶伦也提到美国长期利率水准大约在三％左右，这是叶伦对升息透露的讯号。

对全球经济的看法，叶伦表示，美国仍必须想办法增强生产力，未来数年美国通膨目标值可调升至二％。未来联准会的行动，叶伦暗示，「前瞻指引」及「购买资产」是联准会未来重要工具，若经济再陷衰退，有需要的话还会再购置资产，未来希望探讨扩大购买资产范围。

不过，稍后费希尔表示，九月可能升息，他的立场与叶伦是一致的，但他暗示今年联准会可能升息两次，这段谈话立刻又让先前上涨的美股杀低，道琼指数从一八五七二．○九点下杀到一八三九五．四点，在八月二十六日反而是下挫五十三．○一点，而预期九月升息的机率则冲高到四二％，十二月升息的机率冲高到六五％，看起来联准会在今年升息已成定局，就看哪个月升息？

联准会今年还有三次议息会议，分别是九月、十一月及十二月，花旗集团最近调查三五○家机构投资者，高达八五％的人认为联准会会在今年升息，其中有三分之二的人认为是十二月。

为什么是十二月？因为今年正值美国总统大选，一九九二年老布希竞选连任，联准会在九月升息造成金融市场大震荡，恰巧那一年老布希败给柯林顿。今年共和党川普异军突起，希拉蕊面临苦战，此时执政的民主党是不是要在选举前夕给金融市场投下震撼弹？一般从政治角度来解读，美国民主党政府不可能冒这个大风险，理论上，十二月在总统大选过后升息可能性大。

况且，日本今年才实施负利率，欧洲仍在负利率环境中打滚，如果只是美国单独升息，那么美、欧、日三大经济体利差加大，恐怕加大美元独强走势，对美国经济不见得有利。在这种情况下，叶伦最好的策略是先虚张声势，强作鹰派，先压抑资金过度在风险性资产兴风作浪。例如，美国股市最好盘旋在这里，不要躁进，否则可能逼出联准会提前出手的压力。最好等到选举结束后再来摊牌。

**美国失业率达标，升息条件成熟**

不过，联准会仍得面对美国基本面的压力测试，第一个指标是美国八月非农就业报告。美国六月非农就业人数大增二十九．二万个工作，七月的数字是二十五．五万，八月预期会达到十八万。如果是这个数字，那么六至八月每月平均非农就业人数达二十四．二万，已足以支持联准会在九月二十及二十一日的公开市场委员会（FOMC）会议上宣布升息，除非八月分的数字出现极度偏低的五．三万以下，否则六月到八月的非农就业人数达二十万以上，这是历史上非常强劲的就业数字。

美国的失业率在金融海啸后最高达九．八％，联准会原本设定六．五％目标，今年六、七月都是四．九％，八月可能再降至四．八％，从数字来看，美国失业率今年没有再回到五％以上水准，已属达标状态，也等于暗示美国升息条件日趋成熟。

再看其他经济指标，一是美国第二季GDP成长从一．二％下修到一．一％，符合预期，也较首季的○．八％略上升。预测机构Macroeconomic Advisers指出，美国第三季GDP成长可能上升到三．一％，预估美国总体经济经上半年疲弱增长后，夏季将加速复苏。

第二个指标，是占GDP三分之二的消费者支出年增率在第二季达四．四％，比初估值又增加○．二％，这是二○一四年以来最佳数字。而支付工人的工资与薪酬，从初估的四四二亿美元，大举攀高到九二六亿美元，这对未来的消费支出，又会带来更大的水涨船高效应。

联准会更重视的通膨指标——个人消费支出（PCE）在第二季是一．九％，核心PCE是一．七％，经调整后PCE拉高到二％，核心PCE到一．八％。这个数字反映通膨已略加温，也是联准会考量升息的重要数据。现在只剩下美国企业盈利数字欠佳，今年第二季美国上市企业税后盈利较去年减少六．三％，显示美国企业获利笼罩阴霾，企业获利不佳，恐难让股市永无止境上涨。

从这些经济数据来看，今年联准会升息恐怕成定局，关键是升一次或两次，叶伦表明有推动利率自由化的决心，但她面对的是美国总统大选的变数。

这其中有几个指标必须留意，一是美元走势，去年美国升息一码，美元指数一度上冲到一○○．五一，英国脱欧之前，今年五月美元指数一度跌到九一．八八，这段期间，美元的弱势让全球货币跟着走贬，人民币一度跌到六．七○八，台币也曾跌到三十三．八三八，韩元跌到一二四四．六，新加坡币跌到一．四四四，马币跌到四．四七六，印度卢比跌到六十八．九四。

**热钱流窜新兴市场，留意转向**

美元指数在八月二十六日曾上涨○．七六四，涨幅○．八一％，不过仍然没有回到九六．四三的年线上面，显示市场对联准会九月升息「期待」仍然不高；一旦美元指数大涨，这是联准会强力升息的讯号。

二是VIX（恐慌指数），六月二十四日英国脱欧公投过关，VIX曾急冲到二十五以上，目前指数徘徊在十一至十三之间，代表市场仍停留在十分舒坦的状态，VIX停留在低档代表市场平静无波，未来联准会升息，要看VIX是否出现巨大变化。

三是看全球资金流向，过去一周，美国升息预期加温，但资金仍继续追逐新兴市场股票及债券，根据资金流向报告，全球股票基金有四十二亿美元净流出，终止了前两周的净流入，但资金仍继续买入新兴亚洲及日本，新兴市场出现连续的净流入，其中，最主要是来自于欧洲的资金转向亚洲寻找更高投资报酬。

今年以来表现最亮眼的亚洲股市，如印尼股市上涨一六．四％，泰国股市上涨二○．四％，菲律宾股市则上涨一一．一％，接近先前的历史天价。另外，印度今年GDP表现全球第一，股市也涨到二八二八九点，也逐渐接近先前的三万点高价，韩国股市也见三星电子股价频创新高，韩国综合指数创下二○六三点的高价。

台股也是今年全球资金移动受益的市场，外资今年买超逾四千亿元，其中龙头企业台积电、鸿海、大立光、中华电都是外资青睐的受益者，台股的股息殖利率高居世界首位，因此，成为国际资金最青睐的市场。今年以来，台股指数上涨约九％，比起深沪股市跌一○％以上，台股可靠的基本面成为热钱相中的目标。

而这个热钱挹注带来的股市荣景，今年的转捩点就是联准会升息，一旦叶伦拍板升息，这些流窜在新兴市场的热钱，可能重新寻找方向，那么很多因热钱拱起的标的，将面临反转压力。因此，抓住联准会升息的脚步，是今年下半年投资者重要功课。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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