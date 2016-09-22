台湾苹概股风云再起 真是一支iPhone救台湾！--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自9月22日出版的当期「老谢开讲」专栏)

九月全球金融市场都把目光焦点放在美国联准会（Fed）的升息上面，美国多位联准会委员突然鸽派转为鹰派，增添了叶伦加息的压力。美国道琼指数在九月九日这一天重挫三九四．四六点，跌幅达二．一三％，道琼指数一度跌破一八○○○点的重要防线，就在金融市场面临资金配置重组的关键时刻，全球IT产业又出现了重大变化。

本来抢先推出的三星Note 7手机，惊传连环爆炸，此时正值苹果iPhone 7新机发表的关键时刻，台湾的资本市场也意外成了受益者。

**苹果新机〞无新意〞，一开始不被看好**

把场景拉回九月七日的苹果新机发表会（台北时间八日凌晨一点举行），库克为苹果新机发表会揭开序幕，这次苹果iPhone 7凸显了几个亮点：一是iPhone 7 Plus 主相机配置双镜头，并搭配四颗LED补光灯；二是取消三．五毫米耳机孔，转配Lightning接头；三是新一代iPhone的容量从三十二GB起跳，并有一二八GB及二五六GB版本；四是增加多款颜色新机，保留玫瑰金、金色，再引入曜石黑及雾面黑；五是具备IP67加入防水功能，即最多可在水深一米的环境下正常使用三十分钟。

但苹果新机发表会后，分析师都认为iPhone 7系列并非革命性产品，恐怕无法带起消费者庞大的换机潮，难以扭转iPhone销售下滑的颓势，我在东森财经频道，也专访外资科技硬体专家杨应超先生，他也认为苹果新机了无新意。

其实市场对iPhone 7期待并不高，今年六月间，日本《日经新闻》有一篇访问鸿海董事长郭台铭的报导，郭董透露今年iPhone出货量可能年减八．六％，大约二．一亿至二．二亿支之间，是二○○七年来首度衰退，市场对iPhone 7都充满了保守的预期，而股市也有这个现象，一开始苹果陷入下跌。

抢先起跑的三星Note 7却遭遇乱流，意外带给苹果机会，今年三星率先推出Galaxy S7及Note 7系列，砸下重金行销，包括先下手绑住里约奥运，每一位奥运选手都获配一支三星新款的奥运专用版手机，三星抢在iPhone 7推出之前，期待先抢占市场，并给苹果致命一击，这个算盘打得精准。

因为三星一直以来，都是智慧手机销售的冠军，但是智慧手机的庞大利润几乎被苹果独享，去年第三季，苹果占全球手机利润比重最高达九二％，三星最惨剩下八％，到了今年第二季，三星努力提升，占全球获利比重拉高到三一％，苹果则跌到剩下七五％。

Galaxy新机发表，三星股价一口气冲到一六九．四万韩元（约合新台币五．一万元），市值冲高到二四○．二七兆韩元，股价突破一三年六月三日创下的一五八．四万韩元，再创历史新高价。三星的股价在一○三．三万韩元到一五八．四万韩元之间盘旋四年之久，本益比一直无法突破十倍，这回欧系热钱涌向亚洲，三星的低本益比及息率，被外资相中，股价在资金及基本面推升中频创历史高价。

**三星Note7连环爆炸，被航空业当违禁品**

但是三星抢先推新机，三星自家SDI电池却出了状况，三星Note 7在全球出现三十五起连环爆炸案，有的消费者在汽车充电，汽车居然因此起火，全球航空业相继把三星Note 7手机当成违禁品，这个火烧机事件，让三星形象受到巨创，三星的股价在九月九日暴跌六．四万韩元，跌幅高达三．九％，到九月十二日单日下挫十一万韩元，跌幅高达六．九八％，这两个交易日三星股价跌掉一○．八八％，市值蒸发了近五○○亿美元，三星的股价也从最高的一六九．四万韩元跌到一四五．六万韩元，市值一度急挫到二○六．五兆韩元。

面对火烧机事件，三星火速召回全球二五○万支Galaxy Note 7新机，创下三星史上最大召回行动，这个事件也冲击到今年后续Note 7四○○万支的销售，影响可能超过五十亿美元的营业额，至于商誉的损失，恐怕就难以估算了。

世事难料，三星本想先发制人，没有想到正应验了闽南语「呷紧弄破碗」的后果，Note 7爆炸事件，可能让全球商务人士意外出现换机浪潮，苹果iPhone 7开低走高，意外成了赢家。

iPhone 7在九月十六日亚洲开卖，曜石黑款式的苹果手机率先销售一空，全球iPhone 7的预销居然比iPhone 6s多出四倍，苹果销售传捷报，也造就苹果股价意外大涨，在华人中秋假期期间，苹果股价连涨四天，从最低的一○二．五三美元拉升到一一六．一八美元，短短四个交易日大涨一三．三％。

**iPhone7销售告捷，台湾意外变最大赢家**

这个巨大变化让市场人人跌破眼镜，原来先看空的美国投资大户伊坎出脱四五八○万股，接着投机大师索罗斯也卖光了旗下量子基金的三一○○万股，乍看已落袋为安，如今股价已涨回去年十二月的高价，这段期间，一直默默低档买入苹果股票的股神巴菲特，意外成了赢家。

坚持「别人害怕、我贪婪」的巴菲特，持续买入大约十五亿美元苹果的股票，在这一波苹果大涨中成了最大赢家，巴菲特买入苹果，跟一般市场投资人追逐亚马逊、脸书或谷歌这类成长股不同，他把苹果股票当成价值股来看，目前苹果殖利率约二．○一％，这比起美国多数科技股要高，而苹果的毛利率四○％，净利率二二．八％，股东权益报酬率三七．九％，本益比一三．二七倍，都属优质企业，适合长期投资。

而苹果、微软这种大型企业，已经逐渐转型为像宝侨一般的消费股，这个商业模式跟「刮胡刀与刀片」很像，苹果的媒体平台iTunes是「刮胡刀」，iPhone则变成必须经常更换的「刀片」，这是股神巴菲特自成一格的投资哲理，而在这一次苹果意外大逆转中，巴菲特成了意外的赢家。

但苹果iPhone 7销售告捷，台湾才是意外的最大赢家。先前大家戏称「一颗苹果救台湾」，这回真的显现在台股上面，九月十九日台股在中秋长假后交易，休了四天长假的台股，先前大家受到美国升息、中秋变盘的心理影响，大多数投资人持股水位都不高，苹果股价大涨激励了苹果概念股，这一天台股加权指数大涨二五○．五八点，涨幅高达二．八一％，而代表外资的摩台指数大涨三．五一％，表现更是亮眼。

台股大涨是由苹果概念股串起的攻势，最具代表性的是台积电大涨九元，涨幅五．一％，收盘一八二．五元，外资当日买超一九三一八张，市值第二大的鸿海也大涨三元，涨幅三．三八％，当天外资买超二二五七九张，代工规模已追上鸿海的和硕，外资当天买超一五五三二张，股价大涨七．二一％，供应镜头模组的大立光大涨二○五元，涨幅五．七％，外资买超二一七张，其他零组件供应链，像电源供应器的台达电大涨十三．五元，涨幅八．六五％，外资买超三○八九张，机壳股的可成大涨十八元，涨幅七．一四％，外资买超六三八八张，也是机壳的铠胜大涨五元，涨幅四．四一％，鸿海旗下的鸿准大涨六．八三％，PCB（印刷电路板）的台郡大涨四．七八％，臻鼎也大涨五．六三％。这一记长红，完全化解了台股的颓势，又让台股站上攻击发起线。

相对亚洲其他市场，香港恒生指数在十九日上涨○．九二％，深证上涨○．九九％，上证涨○．七九％，南韩涨○．八二％，日本涨○．七％，台股堪称是表现最亮眼的市场，且十九日这一记长红，也让苹果概念股回到高价区。像大立光一度创下三九四五元天价，一度回挫到三三一五，如今再度来到三八六五元高价区。台积电最高涨到一八五元，一度回档到一七三．五元，如今又拉升到一八三元，鸿海则是除权后重新站上八十元，可成来到二七一．五元，和硕又回到今年最高价八十四．二元附近。

**苹果供应链表现抢眼，台湾出口乍现转机**

本来台股攻上九○○○点以上，原来从欧系资金涌入的追逐高殖利率行情似乎已走到尽头，如今苹果再度来电，台股再度得到火力支援，台湾的苹果供应链再度成为台股重心。相对在香港上市的苹果供应链瑞声科技，在十九日上涨一．四五％，在深圳挂牌的歌尔声学上涨○．五四％，德赛电池平盘，欧菲光电涨○．四％，立讯涨一．八一％，台湾的苹果供应链在两岸三地供应链中表现相对最抢眼。

今年台湾出口连续下跌十七个月，一直到七月才乍现转机，苹果供应链扮演了重要角色，像半导体的台积电八月营收写下九四三．一亿元的历史新高，日月光的二三九．一五亿元也是今年新高，大立光的四十八．二亿元也是今年最高营收，可成也写下七十亿元新高纪录，台达电的一八七．三七亿元，也是今年营收新高纪录。

这是台湾经济在一片漆黑中难得的亮点，正好完全应验一颗苹果救台湾的现象，这场三星与苹果拚战戏码，幸运之神站在苹果这一边，台湾这回苹概股能不能一鼓作气再创佳绩，可能是今年台湾拚经济的最大亮点。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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