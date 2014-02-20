两岸三地股市新生态-中国电子股崛起 台湾陨落--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月20日出版的当期「老谢开讲」专栏)

两岸三地的股市过去一年出现了很大的变化，台湾的投资人最热中追逐的电子股，去年表现敬陪末座；香港人最喜欢的地产股去年下跌九％，表现最差；而中国投资人最喜欢的金融股，去年一年中证全指金融分类指数大跌逾九．○六％。股市风水轮流转，从类股的转换，可以看出两岸三地产业微妙的变化。

先来看看两岸三地几个有趣的数字。先从台湾看起，二○一三年台湾加权指数从七六九九．五点涨到八六一一．五一点，全年上涨一一．八五％，若把电子股排除在外，不含电子股的非电子分类指数全年上涨一七．○七％，显然电子股是拉低指数涨幅的元凶。

**拿掉台积电，台湾的电子股恐更难看**

从次产业来看，去年一年表现最好的次产业是汽车，汽车分类指数全年上涨四八．二四％。另一个出色的产业是金融股，蛰伏了二十年的台湾金融股是散户的最怕，但是去年一年金融分类指数从八四一．七八点上扬到一○五三．七四点，指数上涨二五．一八％。

比较令人感到意外的是，过去二十年一直支撑台湾半边天的电子股，去年一年表现可用差强人意来形容，整体电子分类指数从二八九．二三点涨到三○八．六二点，电子分类指数全年上涨六．七％，大约是指数涨幅的一半多一些。而这其中，台积电整年有出色表现撑大了指数，半导体分类指数全年上涨一三．一六点，是电子分类指数涨幅的一倍。也就是说，如果拿掉台积电，台湾的电子股表现恐怕会更难看。

大家可以看出有几档电子股，确实令散户伤透了心，像是从一三○○元跌下来的宏达电，去年一年从三○七．五元跌到一二二元，令人印象深刻；触控面板的ＴＰＫ宸鸿从六四二元跌到一五二元；ＰＣ品牌的宏碁从一○五．五元狂跌而下，去年还从二十八．二元跌到十四．八元，股价已经跌够低了，仍然腰斩，怪不得投资人吃足了闷亏。

台湾曾经引以自豪的科技产业创造科技岛的美梦，随着品牌手机大厂宏达电、品牌ＰＣ大厂宏碁节节败退，加上像零组件的宸鸿瞬间溃败，都让这些过去令人眼睛一亮的企业蒙尘。台湾科技岛的招牌愈来愈不亮。但是，于此同时，中国的科技产业却逐渐生根抬头。

最有意思的变化是中、港股市都出现科技股抬头的景象。去年一年，上证指数下跌六．七五％，上海Ｂ股上涨三．五五％，但是次产业中的金融分类指数下跌九．○六％，地产分类指数大跌一一．七四％，能源分类指数大跌七九．五三％，上证的下跌，原来是这些代表旧经济的产业拖累了指数的表现。

令人印象最深刻的，一度是全球市值最大的中国石油。中国石油在○七年十一月五日上市，上市ＩＰＯ（首度公开发行）的价格是十六．七元人民币，上市不久股价涨到四十八．六二元人民币，市值冲高到八兆四五六亿元人民币，成为全球市值最大的企业。但是后来股价节节走低，最惨跌到七．○八元人民币，单是一三年，中国石油市值就缩水二．二○二兆元人民币，从上市迄今，中国石油市值缩水八四．五％。

从○八年金融海啸以来，中国上市公司市值缩水的前一百大企业，国企股占了八成，除了中国石油市值少了六兆元人民币，银行股市值少了四．二四九兆元人民币，煤矿股少了三．八八兆元人民币，还有被禁奢令打击到的白酒类股，去年市值少了二．六二兆元人民币。这些与原物料、重大建设有关的旧产业，才是拉低上证指数的最大元凶。

**中国股市出现新生态，港股也调整脚步**

但是中国崛起的新经济却令人叹为观止。今年与腾讯合作的中证指数公司编制了中证全指，指数全年上涨七．八一％，其中金融、地产、材料、能源类股全都下跌，但是最出类拔萃的却是信息技术类的指数，全年大涨七九．八二％，与其相关的电信业务分类指数也上扬五九．八七％。中证编制的ＴＭＴ（科技信息传媒）指数去年从七七六．一四点涨到一二八○．六七点，全年涨幅达六五％，如果把去年的高低点从六四四．七二点涨到今年最高的一五三六．七点，涨幅更是惊人，而且，承续了去年的表现，今年元月信息技术分类指数继续上扬一一．九七％，而电信服务分类指数继续上涨六．四二％。

由此可见，由ＴＭＴ所组成的新科技产业，已成为中国经济调结构的新宠儿，也是未来的新投资方向，很多代表旧经济的个股，如今只能蛰伏在低档。像中国石油从四十八．六二元跌到七元人民币附近，迄今仍在盘底。宝钢从一○年的九．七二元跌到目前的三．六八元人民币，仍然没有起色。

中国股市出现了新生态，香港股市也跟着调整脚步。过去投资香港的朋友，心目中的第一顺位是香港的金融、地产，后来跟着起来的是国企、红筹股。但是一三年香港恒生指数全年上涨二．八一％，相关的次产业却出现了十分有趣的巨大变化。

以汇丰、恒生银行为主的香港金融分类指数全年只小涨○．二五％，以顺隆、长江实业为主的香港地产分类指数全年大跌九％。而这几年投资人趋之若鹜的红筹股，分类指数今年小涨○．四八％，国企分类指数则下跌四．九四％。显见，不论是香港本地股或中国国企、红筹股，去年一年表现都相当逊色。

真正脱颖而出的是香港的澳门博弈概念，六大博弈集团去年一年涨幅惊人，市值也冲高到一．四兆港币，银河娱乐的吕志和身价直逼香港首富李嘉诚。但真正一鸣惊人的是香港股民最没有感觉的资讯科技股。香港的资讯科技分类指数从二七七一．八六点大涨到四六九二．二三点，全年大涨六九．二八％，今年以来继续大涨到五二五七．○五点。

**资讯科技类股表现精采**

纯粹从恒生指数或国企指数的角度看，港股去年一年的表现乏善可陈。但是香港人最不爱的资讯科技类股表现却十分精采，有「香港股神」之称的曹仁超就自叹他不懂科技股，直喊要退休。去年一年，香港科技股大涨近七成，是因为有了几个超级巨星，最抢眼的腾讯，从二四九港币涨到去年最后一个交易日四九四．六港币，全年大涨九八．六三％，今年继续往前冲刺，二月十七日又写下五八○．五港币新天价，腾讯市值也冲高到一．○八一兆港币，约一四○○亿美元，已经可以媲美脸书、亚马逊等美国一线科技股。

香港科技股大涨，不是来自香港本地的科技股，而是来自中国的科技公司到香港挂牌。今年若阿里巴巴能克服同股不同权的问题，顺利到香港上市，很可能为香港股市带来全新的面貌，因为香港股市两大龙头之争势必精采可期。

今年阿里巴巴宣布切入手机游戏产业，让腾讯与阿里巴巴短兵相接。也让在香港上市的手机游戏股从ＩＧＧ、云游到博雅互动，股价纷纷大涨。下一个双雄之争延续到「的士打车」服务，乘客与司机也跟着总动员，再下来延伸到金流之争，从支付宝、余额宝到腾讯积极建构理财网。今年两大网路双雄又在购并上大施拳脚。阿里巴巴入股中信二十一世纪，让这家公司的股价从○．三九港币冲到五港币，而腾讯也入股华南城，进入物流产业，当然也让华南城股价从一．七七港币涨到四．九九港币。

腾讯与阿里巴巴双雄之争战火愈烧愈旺，也让香港网科股成为市场最受注目焦点。除了马云与马化腾之争，在香港上市多年的金山软件，在一三年也跃身为强势的第三势力。金山软件由小米雷军领军，从软件公司插足为手机产业，在移动的世界占尽优势，一三年金山软件股价从五．四六港币大涨到年终收盘二十二．三五港币，股价大涨三○九％，成为香港科技股表现最耀眼的明星。今年金山软件股价持续大涨到二十七港币，也带起软件股的表现，包括金蝶软件与中国软件，在一三年都有十分出色表现。

回头看香港股市的历史，在港英政府时代，香港股市的重心都在英资大行，像太古集团、怡和洋行等。后来转化为香港本地财团，像李嘉诚的和记黄埔、长江实业，李兆基的恒基地产、郑裕彤的新世界集团，还有陈启宗的恒隆集团。到了九七年之后，红筹及国企成为香港投资人追逐的重心，到了去年科技股大放异彩。

现在摆在眼前的，是中国与香港的科技股纷纷崛起，但是台湾的科技股却逐渐使不上力。最大的关键是两岸的科技产业进入完全竞争状态，台湾面临中国的调结构，科技产业抬头，压力正逐渐加大，而且从股价的变化就可以看出端倪。

**面板、ＬＥＤ与太阳能，背后都有中国压力**

最显着的变化是中国挟举国之力，有着国家资本配合民企的力量，全力加码的产业，往往都重创了台湾的产业，最显着的是面板。中国扶植的华星光电、京东方逐渐崛起，台湾的友达、群创节节败退。过去四年台湾面板双虎至少亏了二千亿元以上，当然股价也跌得很难看，像群创只剩下八．四八元，友达最低也跌到八．一九元。

除了面板产业、ＬＥＤ与太阳能都沦为「四大惨业」，背后都是来自中国的竞争压力。今年台湾的电子产业压力持续有增无减，首先是联想的崛起，除了中国在ＰＣ产业抢下世界第一之外，台湾的ＰＣ、ＮＢ产业不论是品牌到代工，全都面临极大压力，品牌的宏碁前途难卜，代工的纬创、仁宝也很吃力。

今年联想又斥巨资买下摩托移动，下一个回合智慧型手机一定有一番激战，目前世界前十大品牌智慧型手机大厂、中国已囊括四席，联想、华为、中兴通讯、酷派都在榜上，今年小米也将挤进前十大，这当中，整个产业也掀起巨大波澜，一是品牌智慧型手机中的宏达电节节败退，业绩已连三季亏损，股价当然也跌得惨不忍睹。

另一个冲击在手机相关零组件，目前在相机镜头模组，台湾的大立光明显胜出，但大陆的舜宇光学、水晶光电仍紧追不舍。在蓝牙受话器等电声产品，美律追上了瑞声科技与歌尔声学的脚步。但是在电池模组，目前德赛电子领先台湾的新普与顺达科；而在机壳之争，台湾的铠胜、可成、鸿准与中国的比亚迪电子、巨腾、嘉瑞仍在厮杀。

在手机零组件每个领域，台厂都面临挑战，今年台湾明显领先保有优势的手机晶片产业，去年业绩大跃升，且合并晨星进一步巩固竞争力的联发科，未来将逐渐面临中国手机晶片在地化的压力，去年清华紫光私有化展讯，可能重组另一个更强大的手机晶片联盟。另外，华为的海思也有一定实力。假如联发科遭到挑战，业绩下滑又将是台湾的另一个压力。

而在代工领域，过去令郭台铭很不舒服的王传福，这两年实力仍有增无减。两年来比亚迪股价从十．九二港币大涨到四十三．五五港币，股价大涨三倍，手机代工的比亚迪电子股价表现也不差。如果比亚迪继续巩固竞争力，郭台铭的压力恐怕不会减轻。

目前这个趋势仍在持续中，中国科技产业从萌芽、奋起，台湾则是不过风光二十年岁月，如今强敌压境，只有技术领先，真正有实力的如大立光、美律少数突出的企业才能脱颖而出，这是中国科技股起，台湾电子股落的最大关键。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 董永年; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。