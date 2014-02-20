两岸三地股市新生态-中国电子股崛起 台湾陨落--今周刊「老谢开讲」

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月20日出版的当期「老谢开讲」专栏)
两岸三地的股市过去一年出现了很大的变化，台湾的投资人最热中追逐的电子股，去年表现敬陪末座；香港人最喜欢的地产股去年下跌九％，表现最差；而中国投资人最喜欢的金融股，去年一年中证全指金融分类指数大跌逾九．○六％。股市风水轮流转，从类股的转换，可以看出两岸三地产业微妙的变化。
先来看看两岸三地几个有趣的数字。先从台湾看起，二○一三年台湾加权指数从七六九九．五点涨到八六一一．五一点，全年上涨一一．八五％，若把电子股排除在外，不含电子股的非电子分类指数全年上涨一七．○七％，显然电子股是拉低指数涨幅的元凶。
**拿掉台积电，台湾的电子股恐更难看**
从次产业来看，去年一年表现最好的次产业是汽车，汽车分类指数全年上涨四八．二四％。另一个出色的产业是金融股，蛰伏了二十年的台湾金融股是散户的最怕，但是去年一年金融分类指数从八四一．七八点上扬到一○五三．七四点，指数上涨二五．一八％。
比较令人感到意外的是，过去二十年一直支撑台湾半边天的电子股，去年一年表现可用差强人意来形容，整体电子分类指数从二八九．二三点涨到三○八．六二点，电子分类指数全年上涨六．七％，大约是指数涨幅的一半多一些。而这其中，台积电整年有出色表现撑大了指数，半导体分类指数全年上涨一三．一六点，是电子分类指数涨幅的一倍。也就是说，如果拿掉台积电，台湾的电子股表现恐怕会更难看。
大家可以看出有几档电子股，确实令散户伤透了心，像是从一三○○元跌下来的宏达电，去年一年从三○七．五元跌到一二二元，令人印象深刻；触控面板的ＴＰＫ宸鸿从六四二元跌到一五二元；ＰＣ品牌的宏碁从一○五．五元狂跌而下，去年还从二十八．二元跌到十四．八元，股价已经跌够低了，仍然腰斩，怪不得投资人吃足了闷亏。
台湾曾经引以自豪的科技产业创造科技岛的美梦，随着品牌手机大厂宏达电、品牌ＰＣ大厂宏碁节节败退，加上像零组件的宸鸿瞬间溃败，都让这些过去令人眼睛一亮的企业蒙尘。台湾科技岛的招牌愈来愈不亮。但是，于此同时，中国的科技产业却逐渐生根抬头。
最有意思的变化是中、港股市都出现科技股抬头的景象。去年一年，上证指数下跌六．七五％，上海Ｂ股上涨三．五五％，但是次产业中的金融分类指数下跌九．○六％，地产分类指数大跌一一．七四％，能源分类指数大跌七九．五三％，上证的下跌，原来是这些代表旧经济的产业拖累了指数的表现。
令人印象最深刻的，一度是全球市值最大的中国石油。中国石油在○七年十一月五日上市，上市ＩＰＯ（首度公开发行）的价格是十六．七元人民币，上市不久股价涨到四十八．六二元人民币，市值冲高到八兆四五六亿元人民币，成为全球市值最大的企业。但是后来股价节节走低，最惨跌到七．○八元人民币，单是一三年，中国石油市值就缩水二．二○二兆元人民币，从上市迄今，中国石油市值缩水八四．五％。
从○八年金融海啸以来，中国上市公司市值缩水的前一百大企业，国企股占了八成，除了中国石油市值少了六兆元人民币，银行股市值少了四．二四九兆元人民币，煤矿股少了三．八八兆元人民币，还有被禁奢令打击到的白酒类股，去年市值少了二．六二兆元人民币。这些与原物料、重大建设有关的旧产业，才是拉低上证指数的最大元凶。
**中国股市出现新生态，港股也调整脚步**
但是中国崛起的新经济却令人叹为观止。今年与腾讯合作的中证指数公司编制了中证全指，指数全年上涨七．八一％，其中金融、地产、材料、能源类股全都下跌，但是最出类拔萃的却是信息技术类的指数，全年大涨七九．八二％，与其相关的电信业务分类指数也上扬五九．八七％。中证编制的ＴＭＴ（科技信息传媒）指数去年从七七六．一四点涨到一二八○．六七点，全年涨幅达六五％，如果把去年的高低点从六四四．七二点涨到今年最高的一五三六．七点，涨幅更是惊人，而且，承续了去年的表现，今年元月信息技术分类指数继续上扬一一．九七％，而电信服务分类指数继续上涨六．四二％。
由此可见，由ＴＭＴ所组成的新科技产业，已成为中国经济调结构的新宠儿，也是未来的新投资方向，很多代表旧经济的个股，如今只能蛰伏在低档。像中国石油从四十八．六二元跌到七元人民币附近，迄今仍在盘底。宝钢从一○年的九．七二元跌到目前的三．六八元人民币，仍然没有起色。
中国股市出现了新生态，香港股市也跟着调整脚步。过去投资香港的朋友，心目中的第一顺位是香港的金融、地产，后来跟着起来的是国企、红筹股。但是一三年香港恒生指数全年上涨二．八一％，相关的次产业却出现了十分有趣的巨大变化。
以汇丰、恒生银行为主的香港金融分类指数全年只小涨○．二五％，以顺隆、长江实业为主的香港地产分类指数全年大跌九％。而这几年投资人趋之若鹜的红筹股，分类指数今年小涨○．四八％，国企分类指数则下跌四．九四％。显见，不论是香港本地股或中国国企、红筹股，去年一年表现都相当逊色。
真正脱颖而出的是香港的澳门博弈概念，六大博弈集团去年一年涨幅惊人，市值也冲高到一．四兆港币，银河娱乐的吕志和身价直逼香港首富李嘉诚。但真正一鸣惊人的是香港股民最没有感觉的资讯科技股。香港的资讯科技分类指数从二七七一．八六点大涨到四六九二．二三点，全年大涨六九．二八％，今年以来继续大涨到五二五七．○五点。
**资讯科技类股表现精采**
纯粹从恒生指数或国企指数的角度看，港股去年一年的表现乏善可陈。但是香港人最不爱的资讯科技类股表现却十分精采，有「香港股神」之称的曹仁超就自叹他不懂科技股，直喊要退休。去年一年，香港科技股大涨近七成，是因为有了几个超级巨星，最抢眼的腾讯，从二四九港币涨到去年最后一个交易日四九四．六港币，全年大涨九八．六三％，今年继续往前冲刺，二月十七日又写下五八○．五港币新天价，腾讯市值也冲高到一．○八一兆港币，约一四○○亿美元，已经可以媲美脸书、亚马逊等美国一线科技股。
香港科技股大涨，不是来自香港本地的科技股，而是来自中国的科技公司到香港挂牌。今年若阿里巴巴能克服同股不同权的问题，顺利到香港上市，很可能为香港股市带来全新的面貌，因为香港股市两大龙头之争势必精采可期。
今年阿里巴巴宣布切入手机游戏产业，让腾讯与阿里巴巴短兵相接。也让在香港上市的手机游戏股从ＩＧＧ、云游到博雅互动，股价纷纷大涨。下一个双雄之争延续到「的士打车」服务，乘客与司机也跟着总动员，再下来延伸到金流之争，从支付宝、余额宝到腾讯积极建构理财网。今年两大网路双雄又在购并上大施拳脚。阿里巴巴入股中信二十一世纪，让这家公司的股价从○．三九港币冲到五港币，而腾讯也入股华南城，进入物流产业，当然也让华南城股价从一．七七港币涨到四．九九港币。
腾讯与阿里巴巴双雄之争战火愈烧愈旺，也让香港网科股成为市场最受注目焦点。除了马云与马化腾之争，在香港上市多年的金山软件，在一三年也跃身为强势的第三势力。金山软件由小米雷军领军，从软件公司插足为手机产业，在移动的世界占尽优势，一三年金山软件股价从五．四六港币大涨到年终收盘二十二．三五港币，股价大涨三○九％，成为香港科技股表现最耀眼的明星。今年金山软件股价持续大涨到二十七港币，也带起软件股的表现，包括金蝶软件与中国软件，在一三年都有十分出色表现。
回头看香港股市的历史，在港英政府时代，香港股市的重心都在英资大行，像太古集团、怡和洋行等。后来转化为香港本地财团，像李嘉诚的和记黄埔、长江实业，李兆基的恒基地产、郑裕彤的新世界集团，还有陈启宗的恒隆集团。到了九七年之后，红筹及国企成为香港投资人追逐的重心，到了去年科技股大放异彩。
现在摆在眼前的，是中国与香港的科技股纷纷崛起，但是台湾的科技股却逐渐使不上力。最大的关键是两岸的科技产业进入完全竞争状态，台湾面临中国的调结构，科技产业抬头，压力正逐渐加大，而且从股价的变化就可以看出端倪。
**面板、ＬＥＤ与太阳能，背后都有中国压力**
最显着的变化是中国挟举国之力，有着国家资本配合民企的力量，全力加码的产业，往往都重创了台湾的产业，最显着的是面板。中国扶植的华星光电、京东方逐渐崛起，台湾的友达、群创节节败退。过去四年台湾面板双虎至少亏了二千亿元以上，当然股价也跌得很难看，像群创只剩下八．四八元，友达最低也跌到八．一九元。
除了面板产业、ＬＥＤ与太阳能都沦为「四大惨业」，背后都是来自中国的竞争压力。今年台湾的电子产业压力持续有增无减，首先是联想的崛起，除了中国在ＰＣ产业抢下世界第一之外，台湾的ＰＣ、ＮＢ产业不论是品牌到代工，全都面临极大压力，品牌的宏碁前途难卜，代工的纬创、仁宝也很吃力。
今年联想又斥巨资买下摩托移动，下一个回合智慧型手机一定有一番激战，目前世界前十大品牌智慧型手机大厂、中国已囊括四席，联想、华为、中兴通讯、酷派都在榜上，今年小米也将挤进前十大，这当中，整个产业也掀起巨大波澜，一是品牌智慧型手机中的宏达电节节败退，业绩已连三季亏损，股价当然也跌得惨不忍睹。
另一个冲击在手机相关零组件，目前在相机镜头模组，台湾的大立光明显胜出，但大陆的舜宇光学、水晶光电仍紧追不舍。在蓝牙受话器等电声产品，美律追上了瑞声科技与歌尔声学的脚步。但是在电池模组，目前德赛电子领先台湾的新普与顺达科；而在机壳之争，台湾的铠胜、可成、鸿准与中国的比亚迪电子、巨腾、嘉瑞仍在厮杀。
在手机零组件每个领域，台厂都面临挑战，今年台湾明显领先保有优势的手机晶片产业，去年业绩大跃升，且合并晨星进一步巩固竞争力的联发科，未来将逐渐面临中国手机晶片在地化的压力，去年清华紫光私有化展讯，可能重组另一个更强大的手机晶片联盟。另外，华为的海思也有一定实力。假如联发科遭到挑战，业绩下滑又将是台湾的另一个压力。
而在代工领域，过去令郭台铭很不舒服的王传福，这两年实力仍有增无减。两年来比亚迪股价从十．九二港币大涨到四十三．五五港币，股价大涨三倍，手机代工的比亚迪电子股价表现也不差。如果比亚迪继续巩固竞争力，郭台铭的压力恐怕不会减轻。
目前这个趋势仍在持续中，中国科技产业从萌芽、奋起，台湾则是不过风光二十年岁月，如今强敌压境，只有技术领先，真正有实力的如大立光、美律少数突出的企业才能脱颖而出，这是中国科技股起，台湾电子股落的最大关键。(完)
注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。
2.以上评论不代表路透立场。
(整理 董永年; 审校 林高丽)
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