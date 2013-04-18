黄金大猎杀--全球经济又有新变机--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月18日出版的当期「老谢开讲」专栏)四月十二日，全球金融市场收盘，出现了一个非常值得注意的重大变化，今年以来疲弱不振的金价出现急遽下跌走势。现货金价尾盘急遽暴跌到每盎斯一四八三美元，下跌七十八．四五美元，跌幅达五．○二％。而六月期金盘中最低见到一四七六．一美元，大跌八十八．八美元，收盘一五○一．四美元，也大跌六十三．五美元，跌幅达四．○六％。不论是现货金价与期金，都出现二○一一年七月以来的最大跌势，更关键的是金价跌破一五○○美元的重要关卡防线。

**今年金价呈现裹足不前态势**

今年以来，我在︽今周刊︾多次提醒从一九九九年以来一直上涨的金价，今年面临多空大转折，我特别提到一五三五美元是重要颈线，一旦跌破，黄金技术面转为空头排列，长达十四年的金价多头走势很可能告一段落。如今，黄金在技术面最关键的位置，出现一记长黑回档来交代多空易位，很可能也预告下一步全球金融市场恐有大变化。

今年以来，美国量化宽松货币政策︵ＱＥ︶出现鸽派与鹰派两派不同声音，鹰派大力主张应该尽速退场，美国实体经济迎向复苏，量化宽松政策开始有了争议，已为金价长线多头走势埋下了重大变数。不过，市场上，看多黄金与看空黄金仍然呈现两派对立。

像是着名投资杂志︽MarketWatch︾在年初预测一三年十大投资趋势，在第六项就说，今年仍是淘金运动的大好年，大胆预测：二字头的金价将出现，认为黄金在一四年底可上涨到二四○○美元，同时白金、钯金、白银也看好。美林也设定今年金价会出现二○％的涨幅，比一二年的六．三％更出色。

对黄金最乐观的则是○八年成功预测金融海啸，抛空大赚钱的避险基金鲍尔森公司︵Paulson & Co.︶创办人鲍尔森︵John Paulson︶，他十分坚持全球央行量化宽松必将加剧通货膨胀，而持有黄金可以对抗通膨。鲍尔森在○九年四月起从每盎斯九○○美元左右开始进场投资黄金，他目前手上的对冲基金规模约九十五亿美元，其中黄金占八五％。十二日金价大跌，他在一天之内就净赔三．二八亿美元，也因为坚持看好黄金，今年鲍尔森黄金的表现惨不忍睹，在这方面，投机大师索罗斯比他灵光多了，今年初，索罗斯卖光了手上的黄金。

其实金价在一一年九月三十日涨到一九二三．七美元已到顶了，但是，全球ＱＥ一波接一波，从美国、欧洲最近到日本，全世界央行印钞票始终没有停止。因此，黄金始终给市场很大的想像空间，尤其是美元持续弱势，各国央行逢低购进黄金，给了金价很大的信心支撑，哈佛大学的罗格夫教授更是喊出一万美元的黄金不是梦。

看多金价的声音此起彼落，但是今年金价却缓步走低，大多数时间都在一六○○美元以下盘旋，即使去年金价全年上涨六．三％，但金价只触及一七九八美元，也距一一年天价甚远。除了美国量化宽松政策有杂音，美元由弱势变强势，而长达五年，美国维持○到○．二五％的超低利率政策也走到了关键转折，都是让金价裹足不前的重要基本因素。但是，最近有两个短期因素，成了压垮金价的稻草。

**市场担心塞普勒斯抛金传闻后续效应**

一是欧盟最近有一份机密文件流出，透露欧盟要求塞普勒斯出售黄金储备，以筹措四亿欧元资金还债。塞普勒斯央行要抛金，立刻引来金市高度敏感反映。其实塞国黄金很有限，根据世界黄金协会（ＷＧＣ）资料统计，到一三年三月底，塞国央行黄金存量不过才十三．九吨，就算全部都卖掉，也不到七亿美元，而这个数量对一年需求四八○○吨的金市，更是九牛一毛。

但是塞国要抛金的传闻一出，金市立刻出现敏感反映，原因是市场更担心塞国开此前例，财政困窘的欧猪国家被迫仿效，特别是义大利央行手上有二四五一吨黄金储备，假设要全数出售，必然引起市场更大的恐慌。目前希腊黄金存量有一一二吨，西班牙有二八二吨，葡萄牙有三八三吨，义大利是欧洲仅次于德国的第二大「藏金国」，因此，义大利才是最大变数。

另一个压低金价的是高盛报告，从○一年预告「金砖四国」时代来临，高盛一直以来都看多黄金，但今年初高盛预告黄金将在下半年走跌，但是最近高盛出具的报告十分明确表示，过去助涨金价的多头因素已经失效。高盛的报告公开说：金价大幅回升的机率已微乎其微，除非美国经济复苏的态势出乎预料大幅恶化。虽然通膨上升可能开启金价另一波的多头走势，但或许要等很多年后。

而在高盛预告「黄金年代落幕」的同时，法国兴业银行也发表同样看法的报告，预测金价不但迈入空头，而且，可能「彻底崩盘」。高盛与法国兴业这两份报告，也是直接压低金价的关键报告。四月十二日的「黄金大猎杀」，应该是金价多空大转折非常重要的一天。

从技术面来看，黄金的涨势从一九九九年九月三十日的二五一．九五美元开始，最高点则是二○一一年九月三十日的一九二三．七美元，黄金迈入多头，出现连续十二年的涨势。黄金只涨不跌，连诺贝尔经济学奖得主克鲁曼都说「拜金主义」崛起。他认为黄金被视为一种非常长期债券，能对抗通膨，也是艰困时代独一无二能够提供安全保障的物品，尤其是在○八年金融海啸后，世界各国政府狂印钞票，更是掀起以各国央行为首的囤金热。

金价在金融海啸之前最高涨到一○三三．九美元，那个时候白银涨到二十一．三五美元，白金涨到二三○一．五美元，镍价涨到五一八○○美元，铅价涨到三八九一美元，铝价涨到三三○○美元，但生产用的贵金属及油价，在○八年后都未能再创历史天价，只有白银飙升到四十九．九七美元，金价涨到一九二三．七美元，原因是黄金与白银成了对抗央行印钞的最佳保值资产。也就是说，以金融海啸前后为分水岭，金融海啸前，因为金砖四国崛起，公共建设及生产基地的因素，导致生产用原物料价格的飙升。

**黄金、白银进入空头市场**

最具代表性的是纽约油价从○一年的十六．七美元狂涨到一四七．二七美元。那时全世界最有影响力的︽石油效应︾一书作者史蒂芬．李柏︵Stephen Leeb︶大喊看好未来四年油价会涨到二五○美元一桶，俄罗斯石油大亨则喊到三○○美元，高盛报告则称油价会涨到二○○美元，黄金四年会涨十倍。

不过金融海啸爆发，全球经济遭到重创，靠着美国联准会︵Ｆｅｄ︶主席柏南克的ＱＥ，全球经济逐渐重建。到目前为止，作为生产用的原物料价格都无法回到从前，例如，镍价目前在一六二五○美元，约只剩○七年天价三分之一，铜、锡、锌、铅最近都因库存大增，价格直直落，铜价已从最高价的一○一九○美元回到七四○六．五美元，这些工业生产用的贵金属都无法回到从前。

软商品中的油价，目前纽约油回档到八十七．二美元，北海油回到一百美元，都距○七年天价有一段落差，粮食用的「黄小玉」也从天价逐渐回落。例如，黄豆的天价是每英斗一七八九美分，如今是一三九五美分，小麦天价是一三三四．五美分，目前是六九三．七五美分。玉米天价在八四三．七五美分，如今是六四六．七五美分；最惨的是咖啡从三○八．九跌到目前一三四．四五美分，糖价从三十六．○八美分跌到十七．五五美分，咖啡与糖跌幅超过五成，这在金融海啸之前是难以想像的事。

不论是贵金属或软商品，都在○七年写下历史新天价，但是金融海啸后，却只有白银与黄金突围而出，原本黄金被当成对抗通膨的保值工具，不但是民间囤金趋之若鹜，各国央行也加大黄金部位，加上印度、中国投资黄金蔚为风潮，使金价节节走高，白银也跟着亦步亦趋。

现在黄金正式进入空头市场，白银也是如此，这意味了全世界对通膨疑虑暂时消失，这从ＣＲＢ指数就可清楚看出端倪。○七年ＣＲＢ指数写下四七三．九七的历史新高位置，目前ＣＲＢ指数只有二八九．九四点，与○七年的最高指数相去甚远。

宋鸿兵先生在︽货币战争︾一书中特别强调，全球货币战争将以极度通膨的方式出现，也许未来世界会有这么一天，但是未来几年，美国靠着印钞票逐渐撑起的实体经济改善，会成为世界的主流。美元若慢慢走高，利率出现反转，金价再走低的可能性很大。

**资金从避险资产转向风险资产**

高盛预测美国联准会基准利率可能在一三年底回升到二．五％，且会在一六年底逐渐攀高到三．七五％，利率走高，将是金价的大敌。况且，黄金从一九九九年以来开启的大涨势，在基期已高，基本因素逐渐改变的冲击下，未来回档机率很高。

金价的回跌，也意味着全世界资金从避险资产转向风险资产的新趋势。

今年以来，美国股市独领全球风骚，已经连涨四年的美股，今年又出现逾一三％的涨势，比起去年的七．六％还出色。资金转向股市是另一个新变化，高盛也预测标准普尔五○○到一五年之前再涨二○％到一九○○点，高盛看好未来三年不含日本的亚洲股市可再涨二一％，欧洲股市一九％，日本的日经二二五指数上看一九○○○点，也就是股市表现优于债市，更优于金市。

如果说金价是高基期反转的产物，那么值得注意的是，与黄金奔驰十几年的金砖四国经济，今年恐怕都有大挑战。尽管今年是全球股市表现兴旺的一年，但是，今年金砖四国股市表现都不好，例如，俄罗斯股市从一六三八．○八点跌到一三六六．五三点，最大跌幅已达一六．五八％；巴西股市从六三四七二点跌到五二九四九点，最大跌幅也达一六．六％；印度股市今年下跌五．二九％；中国上证指数下跌一．八九％。二○○○年以来，一直是世界经济成长重要引擎的金砖四国，开始面对过去三十年快速成长的调整。

例如，中国的世界工厂角色已随着高工资逐渐式微，中国致力反腐败，压制房价，加上公共建设高峰期已过，钢铁、水泥、石化、玻璃等产业未来都得面对较大的调整；再如油价受到页岩气开发的影响，长期看跌，这对倚赖石油出口的俄罗斯冲击十分大；巴西受到软硬商品的价格回档，昔日耀眼的经济成绩单，也开始面临考验。看来，金价的大回档，与金砖四国的经济调整是如影随形的。

而面对四月十二日的黄金大猎杀，投资人对于连涨十几年的黄金「一厢情愿」看法，也必须跟着改变。黄金从最高价回档二三％，已达到技术面转空的条件，而黄金今年以来已下跌一○％以上，正式终结过去十几年来只涨不跌的神话。

最近全球最大黄金指数型基金ＳＰＤＲ公布持有黄金部位降到一一五八．五六吨，已创了三年新低，看来黄金基金也开始转向。未来金价逢一五○○美元以上可能都是卖点，手上部位大的人，逢高都是减码机会，逢低买盘也应暂时观望。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

(整理 董永年; 审校 曾祥进)

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