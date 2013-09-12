低价智慧型手机出现中国新势力--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月12日出版的当期「老谢开讲」专栏)

微软出价五十四．四亿欧元，大约七十二亿美元，取得了诺基亚智慧型手机在内的诺基亚事业，在智慧型手机掀起一场新的生态重组。微软拿下了诺基亚，正式宣告微软将从软体事业进入硬体制造领域，而微软的Windows Phone也将在Android、iOS之后，成为全球第三大手机平台。

过去十年来，全球手机产业大洗牌，至少出现四大旧势力陨落的现象，比诺基亚还早出局的是摩托罗拉，在二○一一年六月以一二五亿美元卖给谷歌，今年谷歌终于推出在美国制造的Moto X手机，但已难登全球手机大雅之堂。

**正式进入智慧型手机的新时代**

第二个陨落的是爱立信。在二○一一年十月，爱立信也将手机事业退出与索尼的合伙，代价是十．五亿欧元，索尼完全取得手机经营权。第三位输家则是在手机产业十四连霸的诺基亚也不支倒地，最后由微软收购，接下来应该是加拿大的黑莓机（ＲＩＭ）。

二○○八年欧巴马入主白宫，手上秀的正是黑莓机，那时黑莓机股价一度涨到一四八．一三美元，但黑莓机的风光很短暂，这两年经营亏损累累，连公司最后仅存的飞机都必须出售应急。以摩托罗拉只能卖到一二五亿美元，晚了二年卖的诺基亚只剩七十二亿美元，黑莓机的身价恐怕只会再下滑。

手机产业的旧四大势力，从诺基亚、摩托罗拉、爱立信到ＲＩＭ相继败亡与解体，最大的赢家则是韩国的三星，连ＬＧ也力争上游，全球智慧型手机前三大有两家是韩国的企业，苹果在智慧型手机独领风骚，但从去年起，已退居到老二地位。

今年苹果努力推出新机种，最大的转变是苹果可能在这一周推出iPhone 5C的低价智慧型手机。苹果切入这个市场，已使二○一三年的全球智慧型手机成为一场低价手机的竞局。手机低价化已成必然趋势，但是低价手机不必是苹果的强项，今年苹果推出iPhone 5C，战况未卜，但可以确认的是，手机进入低价化时代，中国将成为全球手机产业的新势力。

苹果在九月十日推出低价智慧型手机iPhone 5C，反映出高阶智慧型手机市场已趋饱和，低价智慧型手机成了新救星。

根据市调公司ＡＢＩ的调查，未来五年，二百美元以下的低价智慧型手机销售量将大增两倍，由二○一三年的二．三八亿支到一八年达七．五八亿支；届时低价智慧型手机将占整体智慧型手机的四四％，其中新兴市场活力最大，而中国及印度是兵家必争的焦点。在这上面，中国有地利之便，一三年中国将成低价智慧型手机新崛起的最大势力。

根据DIGITIMES Research的资料，今年上半年全球智慧型手机总共销售四．二亿支，而预计下半年可成长到五．二三亿支，比上半年再增加二四．五％；其中一个最大变化是，第二季的智慧型手机卖出二．二五亿支，正式超越功能手机的二．一亿支，真正进入智慧型手机的新时代。这从数字上更可以看出端倪，第二季的智慧型手机成长四六．五％，功能手机则衰退二一％。这可能宣告功能手机大势已去，诺基亚卖给微软，也代表功能手机的发展一个终结讯号。

从一三年上半年，全球智慧型手机的销售排行榜已经很清楚可以看出中国新势力。今年上半年智慧型手机的前三名，分别是三星的一．四亿支，市占率高达三○．七％，高居全球第一，苹果以六八八○万支居次，但市占率一五％，只有三星的一半。第三名是ＬＧ的二二四○万支。

第三名以后新崛起的势力都是中国品牌，其中华为以二一二○万支拿到第四，联想的一九八○万支第五。这其中，联想去年只卖出七三○万支，上半年成长一七一．二％，是全球成长幅度最大的手机厂，这也代表了全球前五大智慧型手机厂，中国已取得两席。

**中国消费者不再偏爱舶来品**

再往后看，中国的势力更可怕。第六名是中兴通讯的一七八○万支，今年中兴通讯推出一款nubia Z5在市场风评不恶，第七名是宇龙酷派的一六一○万支；至此，前十大智慧型手机厂，中国已跻进四席，这像是在奥运的竞技场中，中国从没没无闻，一口气变成夺牌大黑马一般。

过去，中国在手机领域只有靠模仿的白牌手机撑场面，技术层次相对较低。但今年低价手机崛起，中国开始诞生低价品牌智慧型手机，而且，品质愈做愈好，像今年华为推出一款六．一八微米的超薄手机，在中国手机市场引起一阵惊艳。

更值得一提的是，过去中国消费者比较青睐舶来品，像本土鞋业大厂就不敌耐吉、爱迪达；但是，今年中国市调机构调查，有六成中国民众愿意购买本国手机，像华为排行榜就很高，很多中国消费者打算把苹果手机换成华为的手机。

全球智慧型手机排行榜，中国抢进四席，代表了中国手机产业的提升，但是中国厂商的崛起，也代表了旧势力的陨落；排在华为、联想、中兴通讯、宇龙酷派之后的是代表日本的索尼，上半年售出九六○万支，索尼已沦为全球第九大品牌，在日本的销售还不敌苹果；排行第十的是诺基亚的七四○万支，第十一名是黑莓机六八○万支，台湾的宏达电是六六○万支，值得注意的是小米机上半年三八○万支，潜力雄厚。

中国四大品牌往前七名移动，华为已十分逼近ＬＧ，可能取得世界第三的宝座，诺基亚、ＲＩＭ、宏达电在这一轮竞赛中节节败退，看起来是不敌中国手机厂的挤压。从未来趋势发展来看，中国占有天时、地利之便，首先是中国有十分庞大的市场，今年全球手机预计售出九．五亿支，中国就可达三．二亿支，全球市占率超过三成。而中国前四大手机厂华为、联想、中兴通讯、宇龙酷派上半年售出七四九○万支，全球市占率达一六．四％。

从这个趋势来看，中国国产的品牌手机崛起，智慧型手机已不再是三星、苹果等国际大厂独占的时代，中国的手机也不再是「山寨机」的代名词，今年是中国手机全面崛起的关键年。

更值得注意的是，三星与苹果可能进一步面临中国手机厂的挑战。中国手机厂成长极具爆发力，最显着的是，联想在一○年全中国市占率只有一％，但一三年若有挑战全年五千万支的实力，那么全中国市占率就可提升到一五％，从一％到一五％，只有四年的时间。

**华为可能是下一个三星**

另一个命题是华为可能是下一个三星，而小米很可能是下一个中国的苹果。过去五年，三星翻版苹果，结果更胜苹果；今年上半年三星售出的智慧型手机，明显比苹果多一倍，下一步要看华为可能翻版三星，而走出更胜三星的格局。今年华为在新兴国家加足马力，可能在低价智慧型手机冲出大量，也许一两年之内，华为会成为三星最可敬的对手。

而极具创意的小米，很有可能是中国的苹果，最近雷军发表新款小米机，已有贾伯斯的架式。小米机才成立三年，今年首季中国市占率三．九％，但是到了第二季已达五％，超越苹果的四．八％，进入了新的里程碑。八月二十三日，小米机完成一轮增资，估值达一百亿美元，已超越黑莓机的七十五亿美元。

一○年雷军以二万五千美元创立了小米，如今小米俨然是腾讯、百度、阿里巴巴之外，未来最具潜力的网路电信黑马。今年上半年，小米营收一三二．七亿人民币，小米机用户一四二二万户，预计明年年营收可冲到五百亿人民币，雷军从小米机、红米机，进一步切入电视新领域，未来可能是中国最具成长潜力的企业。

中国的手机产业成形，下一步更值得注意的是，中国手机零组件供应链可能快速崛起，台商可能面临冲击，至少到目前来看，中国本地的供应链，已出现有竞争力的新强者。

例如，一、光学镜头模组：台湾最优秀的大立光仍领先，今年上半年，大立光每股税后纯益达二十八．九六元，全年上看六十元，股价一直持稳在一千元以上，成为真正的股王。

但是中国在香港挂牌的舜宇光学快速崛起，去年舜宇光学营收三十九．八四亿人民币，净利三．三八亿人民币，在香港股价从三．二二涨到十一．七八港币；今年上半年舜宇光学营收二十七．八八亿人民币，成长五七．四％，净利达一．九七亿人民币，成长力道愈来愈强劲。另一家水晶光电也来势汹汹，去年iPhone 4S已率先采用水晶光电的蓝玻璃，取代传统的红外线滤光片。

二、触控面板：今年台系大厂从ＴＰＫ、胜华、洋华、介面逐渐走下坡，但是中国的触控产业却很快崛起，最具代表性的欧菲光电、信利国际股价都大幅上涨。

另外，莱全科技、长信科技也加快成长脚步，今年欧菲光电继续强化保护玻璃、触控感应器，竞争力扶摇直上，股价从十三．二涨到八十三．九九人民币，一拆为二之后，仍有四十六．七人民币，潜力雄厚。相对来看，台湾上市的ＴＰＫ从九八二元暴跌到二九五元，这一来一回之间，就可看出不同境遇。

三、机壳产业：这原来是台湾的强项，如今比亚迪电子、嘉瑞国际、巨腾纷纷崛起，今年最具爆发力的是安洁科技，因为接到苹果的机壳订单，股价从二十三．五五大涨到九十．九三人民币；其他包括劲胜股份、宜安科技、春兴精工，都慢慢蚕食台厂大饼。这也是今年台湾机壳厂，包括可成、铠胜获利都很突出，但本益比却不到十倍，原来中国机壳厂的威胁全面降临。

四、电池模组：这也是台湾的强项，但过去这两年新普从二七○元跌到一一九元，顺达从一八八．五元跌到七十五．五元，股价长线走空。但是在深圳挂牌的德赛电池，却从十八人民币涨到七十三．九人民币，一边下跌一边大涨，说明了电池模组产业优劣势正在易位。

五、电声元件：台湾的美律这两年股价从二十七．八五涨到八十八．四元，已算是可圈可点了，但是中国大陆的歌尔声学与瑞声科技跑得更快。

歌尔声学的老板姜滨一九六六年出生，原在山东威海电信局担任技术员，○一年创办歌尔声学，如今摇身一变成为中国第四大富豪；歌尔声学成长力道惊人，姜滨也摇身一变成中国蓝牙之父；而瑞声科技前身是ＡＡＣ声学科技，是香港老牌上市公司，这十年来股价涨幅超过十倍以上，他们的成长远远超过美律。

**中国本地供应链威胁台系大厂**

这是几个手机零组件供应链，过去台湾厂商实力远在中国零组件厂之上，如今中国手机产业快速崛起，加上三星又把零组件订单下给中国厂，使得中国零组件厂成长威力惊人。这些年整个供应链出现巨大变化，台湾电子产业开始面临中国的强力挑战；去年的「四大惨业」除了ＤＲＡＭ（动态随机存取记忆体）是台湾技不如人外，太阳能、ＬＥＤ（发光二极体）、面板都与中国全力扩厂有关。

一三年应是中国智慧型手机之年，手机进入低价化时代，中国有广大市场，加上熟练技术，很可能在低价手机时代领风骚。中国品牌手机崛起，进一步带动庞大的手机零组件供应链，台厂的压力也将逐渐显现！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

(记者 董永年)

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