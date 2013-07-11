你的投资组合需要一次总体检--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月11日出版的当期「老谢开讲」专栏)

今年五月二十二日与六月十九日，美国联准会（Fed）主席伯南克两度喊话，暗示美国量化宽松货币政策（QE）将退场，全球金融市场掀起了千层浪。股市出现了巨大震荡，过去虎虎生威的新兴市场都跌得四脚朝天，大家热爱的金砖四国股市，除了印度小跌外，巴西、俄罗斯、中国，今年股市的下跌都名列前茅。反倒是过去乏人问津的成熟市场，如美国、德国、英国、瑞士股市，今年却有出色的表现。

**投资观念应随环境改变而调整**

除了股市外，作为避险资产的黄金，今年跌跌不休，令人印象深刻。原物料又以贵金属跌幅最重，镍从每公吨五一八○○美元跌下来，仍然在持续中；软商品（除了金银等可以充当货币商品以外的其他商品）的黄豆、小麦、玉米离高档愈来愈远，糖及咖啡跌势更是惊人。

而这当中，美元从弱势变强势，造成很多以美元计价的商品大幅下跌，也让过去因商品发达的国家经济出现震荡，而这些资源生产国的货币也跟着贬值。

过去让投资人赚大钱的澳币、纽币、加币、南非币都出现惊人的跌势。而投资人最喜欢的新兴市场产品，尤其是购买海外基金的新兴市场高收益债，今年也让投资人感受到沉重压力。

这些现象都告诉大家，金融市场的环境正在改变，我们奉行不渝的投资观念，可能也要作一次调整，而投资资产组合，可能也要作一次比较大幅度的改变。

最近一位交往多年的银楼业老板打电话来感谢我，提醒他黄金下跌的风险，去年我告诉他，金价在二○一一年九月的一九二三．七美元已写下最高纪录，这两年的调整，若跌破一五二二．七美元的颈线支撑，很可能出现较大的跌势，长达十几年的多头涨势，也将告一段落。

这位银楼老板把话听进去了，但他说他的同业今年都奋力逢低加码，如今套得满手。他还特别说，有不少上市柜公司老板，今年像中国大妈大买三○○公吨黄金般神勇，但是却愈买愈套，现在套牢不敢再买了。这位银楼老板还有一位客户，两年前白银要冲五十美元之前，奋力买进八千多万元的高档白银，如今银价却从四十九．八三一美元一度惨跌到十八．二三七美元，他这位买白银的客户，如今傻眼了，不知怎么办？

今年我坐计程车时，在车上被问到最多的是外币，很多运将在澳币、纽币、南非币上套牢。过去这些热门的外币，不但有优渥的汇差，澳币、纽币、加币与南非币因商品涨价，经济腾飞，币值大升；投资人不但可赚到汇差，再加上这些资源生产国利率远高于美元，又可赚到息差，所以投资人趋之若鹜，但今年这个情势逆转。

过去高息的热门外币，这一年来，澳币从一．○五八兑一美元，如今面临○．九美元保卫战，最近跌到○．九○六六兑一美元；纽币则从○．八七九兑一美元跌到○．七六八七；美元兑南非币从六．五二六贬到十．二七九。这个新变化就让一直停留在高息差、又有高汇差的外币投资人烫伤了手。

整个金融市场出现巨大变化，源头是Fed的QE接近尾声，伯南克任期到明年元月届满，若为他的生涯写下完美的ending，伯南克必须为QE的退场不停地打强心针。毕竟开启印钞机比较容易，要关掉印钞机，就像是在戒毒瘾一般，相对比较难。

美国的QE能否顺利退场?仍充满了变数。但是伯南克在卸任之前，仍会不断地透过喊话机制提醒投资人，而他每一次的喊话，再搭配每一次公布的经济数据，一定会对金融市场带来巨大冲击。例如，七月五日美国公布六月新增非农业就业人数达十九．五万人，比市场预测的十六．五万人高出甚多，距离Fed估计的二十万人目标也十分接近，这就让市场感到紧张与压力。

因为伯南克在六月十九日的记者会上，已正式将QE连结到就业市场的表现；因此，任何就业数据都会引来市场高度关注。这个就业报告出来之后，美国的债券殖利率立刻冲高，十年期公债殖利率上升到二．七五九％，三十年期到达三．七二四％，都创近期新高；而美元指数也意外写下近两年最高的八十四．五八八新高，美债殖利率上升加上美元转强，也代表整个投资市场正悄悄转向。

**QE退场利率攀升，黄金下跌美元走高**

首先是市场对美国实体经济的复苏出现正向的期待，公债殖利率的上升代表实体经济的改善，受惠于经济回温的资产更具吸引力。这个趋势也预告了，美国维持○至○．二五％的超低利率，到了二○一四年很有可能出现转折，而这个转折也让国际金融市场出现了新的生态，首先是黄金的跌跌不休。

金价在今年四月十二以及十三日，上演跳水式的大跌行情，两个交易日跌掉近二○○美元，之后金价反弹到一四八七．二美元，连一五○○美元的大颈线都触及不到，这一波急跌，最低跌到了一一八一．○五美元。

换句话说，纵使有中国大妈三○○公吨黄金加持，金价的整数关卡一三○○美元、一二○○美元都应声跌破；除了黄金大跌，白银、白金也相继大跌。

金价的下跌最少反映了两大利空，一是美元由弱势变强势，黄金及众多商品都以美元计价，美元走高，明显冲击到以美元计价的商品；二是市场对利率可能上调的敏感，Fed基本放款利率从二○○○年最高的六．二五％反转向下，科技泡沫让前任Fed主席葛林史班一度将利率下调到一％，后来又为了对抗房地产上涨带来的通膨，Fed再将利率拉升到五．二五％，到了金融海啸袭来，美国将利率降回到○至○．二五％，这回超低利率维持了五年，若是美国实体经济真的改善了，那么QE退场，利率必定攀升，黄金的下跌，最起码反映了市场对未来升息的忧虑与美元的走高。

美元走高，也代表过去流窜到新兴市场的资金，重回美国资产的怀抱。新兴市场的股市，今年除了委内瑞拉涨不停，最近还写下惊人的一二二．九四万点的惊人超天价外，其余表现相对黯淡。例如巴西股市上半年下跌二一．四四％，居全球之冠；俄罗斯今年上半年也下跌一六．四七％；上证跌一二．七％，都是跌幅名列前茅的股市。

**资金撤离新兴市场往成熟市场移动**

其他如墨西哥股市下滑七．○五％；智利下跌六．一二％；香港的国企指数今年上半年大跌一八．五八％，拖累了港股表现，恒生指数上半年也下跌八．一八％。反观成熟市场的德国股市上涨四．五五％，瑞士涨一二．七四％，英国上涨五．三九％，而最敏感核心的美国道琼指数上半年涨了一三．七七％，那斯达克涨一二．七％，费城半导体指数大涨二一．九六％，资金撤离新兴市场往成熟市场移动的方向很明朗。

而资金撤离，也让过去被热钱所困的新兴国家，出现了经济调整的困难。像过去吸引热钱的中国，今年就出现了钱荒，六月二十日上海银行业的同业拆款利率飙升到一三．四四四％，中国闹钱荒，可以看出资金紧俏的局面。中国是金砖四国之首，今年金砖四国的经济都面临严厉挑战。

二○○一年高盛的欧尼尔一篇报告捧红了金砖四国，巴西、中国、印度、俄罗斯经济都进入狂飙的梦境，但最近高盛的报告正式转向。高盛的报告指出，市场对于QE恐缩手的忧虑，引爆新兴国家股汇债市资金大撤离。

过去一直深受「钱满为患」，一如巴西女总统罗赛芙形容钱多的「货币海啸」，如今出现反向大撤退。

除了股市大跌外，新兴国家的货币平均贬值五．四％，出现了十二年以来最惨的跌势，投资人从新兴国家撤离的资金高达三二○亿美元，最显着的是巴西里拉从一．五二贬到二．二七二一，印度卢比贬值到六十一．二，俄罗斯的卢布贬值到三十三．三七三，最近有动乱的土耳其里拉从一．七四四贬至一．九七三六。

高盛报告公开宣示，新兴市场的十年荣景已宣告结束，当初捧红金砖四国的利基正逐渐消失，高盛明确建议投资人宜切割原先看好的金砖概念股，主攻美国本土企业。高盛报告公开指出带动新兴市场崛起的五大因素：国家经济快速成长、商品价格走扬、政府财政改善、通膨趋缓，美债殖利率降低，全都终止或出现逆转。

高盛预告：「周期性机会虽不断变化，但新兴市场结构优势恐已结束。」高盛特别指出，中国经济成长将减速，且不确定性将增加，未来中国去杠杆化及热钱撤离，将冲击中国经济。高盛并警告过去市场对中国经济表现太过陶醉，终将面对现实。

**新兴市场股汇债市出现撞击**

从股市来看，中国上证只有○八年高点的三分之一，股价下滑的重点在金融类股、钢铁、煤矿、有色金属、水泥、玻璃、石化，再加上白酒、百货超市等类股，这代表中国经济扩张已进入收敛期。中国的出口受影响，世界工厂的角色易位，首当其冲的是生产要素的原物料，像镍价从每公吨五一八○○美元一口气跌到一三○五○美元，跌幅已逾七成，最近铁矿石跌跌不休，也伤害了巴西、澳洲的经济，贵金属的铅、铝、锡、铁、锌等商品从高档折返，至少都跌掉四成。

新兴市场的股汇市出现了撞击，债市冲击尤其大，过去几年最吃香的新兴市场高收益债，几乎都卖给台湾的投资人，这回可能出现不小的伤害。台湾的海外基金吸金前十名，有六个债券的组合是新兴市场的高收益债，这是个高度危险的讯号。

美国公布的经济数据给市场带来QE退场的增强信息，彭博资讯上显示：就业数据给Fed向前走的绿灯，引爆公债抛售潮。经济持续好转，使公债避风港的魅力降低。今年以来，连最热门的债券赢家PIMCO都出现了负报酬。最近两岸寿险股都出现了下跌走势，其中最明显的是在A股挂牌的中国人寿，今年从二十二．七跌到十二．九六人民币，新华保险、平安保险跌幅都不轻，除了房地产外，寿险大户都是公债的大买家，债券价格下跌，可能对寿险机构带来不小的伤害。

QE还没有退场，但是市场却强烈反映了QE退场的下一个新局面，至少可以看出，过去十几年来大涨的市场或投资标的，正面临巨大的修正风险。

最好的企业如苹果，从去年九月开始下跌，迄今已跌了四成，最近三星加入下跌行列，股价从一五八．四万韩元跌到一二四．五万韩元。所有已大涨的高基期产品，都要戒慎恐惧，甚至过去十几年迈向大多头的亚洲房地产市场，都得提防掉头的风险。

正如投资专家刘俊杰在《今周刊》的观点，进入新世纪，股票的涨幅远远落后于其他投资标的，也许低基期的市场，或是景气回春的新消费需求，如民生必需品、IT产品等都可以考虑；反倒是过去市场共同追求的热门市场或热门标的，现在应是好好思考，做好一次全面性资产配置大调整的时候了！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 高洁如； 审校 黄凯)

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